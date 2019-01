Nativel Preciado: "Volver me hace acordarme de todos aquellos que ya no están conmigo"

Voz 0446 00:00 feliz año para que su vas a creer que utilicemos durante esta conversación Margo Dennis Margot Denis después nos cuentas porque has elegido a amargo Denis tú tienes mucho que ver con una paradoja es que naces el Día de Todos los Santos llevas un nombre que tiene que ver con un nacimiento es decir la muerte y la vida sí soy yo

Voz 1616 00:26 corpiño impregnada de vez en cuando me ataca a mí misma hay vuelve otra vez a recuperarme todo es en mí el retorno el eterno retorno

Voz 0446 00:37 no ha ido a agazapada en este programa que esta noche gira alrededor del verbo Volver vamos a empezar volviendo a cuando eras niña como hará el entorno en el que naciste mi caso era un sitio con mucha luz un sexto piso me acuerdo de de

Voz 1616 00:58 del cielo fundamentalmente de las golondrinas de la cantidad de pájaros que había cuando yo me despertaba por la mañana veía sobre el cielo oí a lo lejos tejados de Madrid porque era en piso interior mis padres eran en un principio Mi padre era maravilloso era Dios yo creía que era Dios sabía todo creía que era políglota preguntaba cómo se llaman las cosas y me lo contaba todo me llevaba con él a las desde caballos era muy jugador ya mi madre no le prestaba tanta tanta atención pero al cabo del tiempo Mi madre eclipsó totalmente a mi padre dejó de ser mi padre Dios porque descubrí que no era políglota y me lo había inventado descubrí que no había donde estaba todo y que no había viajado a todas partes mi madre fue la la persona que más ha influido en Mi vida sin duda alguna cuando fue ese

Voz 0446 01:56 momento de descubrimiento recuerda se fue siendo adolescente au veinteañera

Voz 1616 02:01 no no fue que yo creo que entorno a los doce años entorno a los doce años cuando yo preguntaba cosas de mi familia de mi de mis abuelos a mí me encantaba que mi madre habla también de sus padres había un personaje que a mí me llamaba mucho la atención era mi abuelo del que apenas se habla nada en mi casa como en casi todas las casas de esa época descubrí porque descubrí que mi madre me contó algo fue contando me poco a poco a partir de aquel momento

Voz 0446 02:32 los que había sido una víctima uno de los fusilados del franquismo no es eso es lo que te hizo ser periodista aunque tú quería ser escritora no yo creo que bueno pues

Voz 1616 02:45 T de averiguar cosas yo tenía una curiosidad muy grande pues casi todos los niños pero me entusiasma escribir soy muy gráfico romana como ves tengo un bolígrafo siempre y un papel porque necesito poner las ideas en claro con la con la con con las palabras con con la escritura y escribía desde pequeñita y además cuando de ningún conflicto ponían un lado lo lo positivo en otros lo negativo ya simio aclarando mi mundo y quise escribir y pensé que el periodismo era el camino más corto para llegar a la literatura ya sido larguísimo cuando

Voz 0446 03:22 tú quieres estudiar Periodismo estaba las

Voz 1616 03:25 Escuela Oficial de Periodistas no existía todavía

Voz 0446 03:28 la carrera como tal no existía de matriculas ten

Voz 1616 03:31 políticas me matriculé en políticas me convalidar supongo que legalmente en aquella época mucho

Voz 0446 03:36 las asignaturas no nos atrevemos a preguntar a comprobarlo

Voz 1616 03:40 pero yo iba fundamentalmente aclara la Facultad de Ciencias Políticas carrera que no terminé lo digo porque me quedó Historia del pensamiento que era de cuarto ya no acabe porque me puse a trabajar antes de determinar esto era arrollador esto el periodista

Voz 0446 03:57 Nativel porque has elegido este pseudónimo pues no

Voz 1616 04:01 cargó Dennis estoy obsesionada con este personaje porque es el de mi la novela que acabo de terminar y que saldrá en el mes de abril entonces no he hecho otra cosa durante estos meses más que pensar en el personaje de Margo Denis y en todo ese mundo que recrea que ha sido la novela más trabajosa de mi vida porque mes muy muy ajena casi todas las novelas que he escrito antes son tienen algo que ver conmigo está bueno estoy yo como en todas pero pero me es muy ajena ha estado muy sumergida en el personaje de Margot tratando de de de explicar cómo puede ser una una mujer de principios de siglo que tiene hija madre e hija nieta bisnieta la bisnieta es la de la la actual y es la historia casi de un siglo de los personajes que conoció amargo Denise entre otros a a Einstein

Voz 0446 05:00 como la descubriste amargo tenis

Voz 1616 05:02 pues a la descubrí porque porque en uno de los diarios a Einstein es un personaje que a mí me gustaba desde siempre y en uno de los diarios que escribió cuando visitó España hablaba de un personaje misterioso pero es absolutamente textual voy a tomar el té con una persona determinada en nunca dijo quién era entonces yo supe que era Margo Denise estuvieron alguna relación lo que pasa pues probablemente sin ya no ya no te puedo contar más porque acabo de terminar y todavía no sé no sé qué puedo contar a emocionados otros Nativel

Voz 0446 05:38 ya ya se ha entrado la curiosidad en estos dos minutos de conversación así que estaremos pendientes todavía queda para su publicación de esa novela nueva volviendo al al tiempo en el que empiezas a hacerte periodista empieza es en este oficio he estado muchas veces que vosotros vivisteis una etapa en la que todos ibais remando por lo mismo que era porque llegará el cambio porque hubiera luz en este país por salir de esa época oscura de la dictadura y hacer una buena transición supongo que en ese momento no se sabía qué tipo de transición si va a hacer pero claro todo ese hay remando casi en en de la misma manera en la misma dirección eso que te aporto Athié

Voz 1616 06:18 es prácticamente todo todo el mundo no solamente los periodistas como sabes no todos los profesionales en todas las sectores de la vida de la vida civil los ciudadanos todo el mundo queríamos solamente una cosa Liberta

Voz 1616 06:46 que no teníamos libertad no es lo he dicho tantas veces pero es que es así no es una palabra grandilocuente en no queríamos en cosas imposibles queríamos simplemente ver cine que nos apetecía escuchar la música que queríamos reunirnos con quiénes eran nuestros amigos quién con la gente que quisiéramos decir lo que pensábamos eso en una dictadura no se puede hacer que la gente no lo sabe a pan de de que no hay leyes que hay arbitrariedad que no sabes exactamente qué puedes hacer porque te pueden detener de una manera pues arbitraria es esa libertad es decir no tener que irte a París como nos íbamos a ver películas cuando yo era jovencísima no au poder reúne el te en tu casa con quién te diera la gana sin miedo a que viniera a la policía dijera tienen permiso para reunirse porque podía pasar eso o no pero entonces esa ese ansia de libertad en es en esos términos es lo que nos unió a todo el mundo eso el y en pie el miedo a la violencia una dictadura es violenta aunque no se note aunque haya personas que están en la retaguardia y normalmente no lo notan pero yo creo que todo el mundo lo nota entonces esa esa esos deseos de libertad si esa necesidad de que no hubiera violencia es el es lo que hizo son los mimbres de la transición que vivimos en España

Voz 0446 08:48 de sorprende que haya una generación entera que no sólo no sepa porque no lo vivió sino que no tenga en mente que eso paso hace muy poco tiempo que no tenga por tanto miedo a que se repita me sorprende relativamente porque yo me acuerdo tengo

Voz 1616 09:08 claro al ser periodista vuelvo siempre incluso a mis propios escritos y me veo en en las edades en las que ahora tienen los que en critican esa etapa histórica o consideran que no fue que fue muy muy imperfecta no yo me veía en esa época exigente impaciente a la lista pensando que el mundo empezaba conmigo y entonces los comprendo en ese sentido pero claro a estas alturas de mi vida me di cuenta de que de que es un error de que es un error que yo cometí y es un error que cometen los jóvenes impacientes que creen que que el mundo empieza con ellos y que todo lo que hicieron los demás no sirve para nada porque no ha dado muy buen resultado entonces lo entiendo por eso porque me pongo en su lugar

Voz 0446 09:55 Nativel esta pregunta Terán hecho un millón de veces pero yo te la voy a hacer una más como se ha transformado del Periodismo la fue la transformación fundamental que ha vivido esta profesión cuál dirías que es pues

Voz 1616 10:09 yo diría que es que entonces éramos pocos teníamos una un objetivo muy muy común había algunos que no evidentemente pero eran minoritarios ya apenas si no no aportaban nada no tenían el menor interés entonces no teníamos una conciencia profesional como como que la que que el periodismo tenía una utilidad cívica muy importante que tenía una labor didáctica bueno nos creamos la pera primero pero realmente eso no es no Nos hizo ser todos los rigurosos que podíamos en aquella época que yo creo que ahora se es más riguroso los que los buenos periodistas de ahora son tienen más instrumentos para ser rigurosos que los de antes me acuerdo que para hacer una entrevista pues tenía que ir a la hemeroteca hay preparar tres días a lo mejor para buscar documentación sobre el personaje porque no había había no era fácil sin embargo ahora pues te puedes imaginar lo sabes absolutamente todo pero esa ese rigor ese ese amor profesional yo creo que sí que se mantiene se siga manteniendo hay profesionales que lo siguen manteniendo como bien sabes pues pues se ha perdido en en el espectáculo en las exigencias la masificación en que ahora somos muchísimos antes claro nadie se imagina que en el Congreso no había ni un solo micrófono no existía en los micrófonos mejor había uno de de Radio Nacional lo una cámara de televisión española pero nada más ahora y ahora es un mar es una maraña de de micro sí de corrillos y eso dificulta mucho la profesión

Voz 0446 11:51 Nativel cuando describisteis Si yo tuviera cien mil seguidores hablando de Twitter que en realidad era una metáfora no utiliza vas a Twitter como símbolo de seguir manteniéndose en la brecha de esa necesidad de reinventarse de esa necesidad de de estar al día con todo también con las herramientas que da que te decía la gente cuando cuando te presentas te con S con ese libro que yo me preguntaba cuántos seguidores tienes que tenía once mil euros

Voz 1616 12:22 si no llega a los cerca del porque no lo he cuidado lo suficiente pero sí presumo de tener de de adaptarme al momento en el que vivo y sobre todo de estar viva porque es que sino chino envejece si yo no quiero yo no quiero envejecer en ese sentido físicamente sí pero eso es lo de menos lo importante es pues tener proyectos y formar parte de la sociedad en la que vive es para eso tienes que utilizar los instrumentos que que te pone al alcance de la mano sino sería un disparate

Voz 0446 12:50 es que tiene una frase de apertura una cita que ha apuntado que que que me ha gustado mucho porque primero te pasas por alto te pasan por alto después te ridiculizan luego luchen contra Ci finalmente ganas es de Gandia gane

Voz 1616 13:08 Gandhi era otra de mis yo yo de pequeña fui a un colegio donde mira en eso soy nostálgica no un colegio donde creo que aprendí todo lo que se a todos los los mimbres de lo que de lo que después hecho tenía a era mi personaje a este genera otro de mis personajes muchos más pero bueno a Gandhi y resistió les ridiculizaron se rieron de él y al final ganó el ganó su país la pena es que a veces en las obras no quedan de una manera indemne no hay que defenderlo que con lo que consigue es toda la vida entonces yo creo que que gana muchas cosas después de que por supuesto sean realidad de mí por supuesto equívoca mil veces pero yo ahora tengo la sensación de de haber ganado lo que quería ganar de niña no que era pues tener seguridad a mí misma esa seguridad no arrogancia jamás pero sí saber que lo que lo que tú haces tienes derecho a hacer lo que nadie se puede reír de ti que él que es ridículo el que servía no tú sentirme sentirme cómoda con lo que soy me ha constan montón llegara a admitir menor Menorca a tolerar me incluso físicamente y ahora estoy encantada con estoy contenta estoy estoy satisfecha estoy alegre Inés parece que es lo más importante que que se puede conseguir en la vida estar alegre

Voz 0446 14:33 Nativel Preciado Si yo te digo volver en qué o en quién piensas pues

Voz 1616 14:40 pienso en las personas que perdido me encantaría tenerlas otra vez es la única nostalgia que tengo del pasado qué pena que no estén Mis amigos mis padres todas las personas que perdido que perdido muchas y eso es lo único que echo de menos de vez en cuando me acuerdo de de de de mi amiga Lucía por ejemplo o de presupuesto de mi madre que la echo de menos fíjate hace tantísimos años que que no está y sin embargo hay días que que que quiero hablar con ella pero bueno en cierto modo te acompañan te acompañan los echas de menos cuando dices hombre me gustaría que me preguntarles algo muy concreto algo cotidiano

Voz 0446 15:21 explicarles mira fíjate

Voz 1616 15:23 Nieto lo quedaríamos por vuelta