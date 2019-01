Un mal día lo tiene cualquiera (8-10-2018): Imagina que te dan la razón sobre algo 300 años después

Voz 1

00:00

tanto en el entorno laboral con estudiantil siempre algún listo con ganas de llevarse honores que no son suyos me gustaría poder decir que la vida les da su merecido pero la verdad es que no acostumbra ser así el caso que nos ocupa podría parecer un ejemplo histórico de estas malas prácticas pero ojo no seria hay otras apariencias entre otras cosas Galileo Galilei ha pasado a la historia como una persona que descubrió las cuatro lunas de Júpiter en algún momento del año mil seiscientos diez pero no fue un descubrimiento sin incidentes porque un tal Simón Mario Simón Mayer Natural de Alemania afirmó que él no sabía descubierto antes Galileo pues cabrea X lo acusó de plagio en un enfrentamiento que duró todas sus vidas debido al prestigio de Galileo pocos pusieron en duda que él había sido realmente descubridor y así quedó la cosa con Marius quedando como un planeador durante casi tres siglos hasta que a principios del siglo pasado una investigación holandesa dictaminó que Marius aquí descubierto las lunas precisamente un ocho de enero como hoy de mil seiscientos diez mientras que Galileo las mencionó por primera vez un día después tratándose de tantos años no se puede decir que sea el veredicto definitivo pero sí parece demostrado que no hubo plagio que Marius descubrió las lunas por su cuenta así que ya sabes si te acusan de algo injustamente no te preocupes siempre puede haber un tribunal holandés que ponga las cosas en su sitio trescientos años después