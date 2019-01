Flash deportes SER de las 10:00 (08/01/2019)

Voz 1161

00:36

son baja los lesionados Guedes con Dogville eco Kellen se miden a un Sporting en el que su técnico José Alberto López la prioridad a la Liga y hoy sólo utilizará uno de los habituales titulares el central ven arbitrará el colegiado navarro Undiano Mallenco en cuanto a la Liga anoche se completaba la jornada dieciocho en Primera con el Celta uno Athletic dos el Athletic sale del descenso y mete al Villarreal al que aventaja en dos puntos empatado diecinueve con el Leganés por los diecisiete del Villareal el Rayo es penúltimo con dieciséis cierra el Huesca con once después de dieciocho jornadas completadas también se Terroba anoche la jornada en segunda dos resultados Numancia dos Oviedo tres Rayo Majadahonda cero Las Palmas cero del resto del Dakar arrancaba con victoria en motos y el segundo puesto en coches de Carlos Sainz a dos minutos del primer líder Nasser Al Attiyah uno de sus primeros rivales para la victoria final que hoy saldrá viendo segunda etapa justo por delante del propio Sáinz en motos ganaba Joan Barreda es el primer líder con poco más de minuto y medio de ventaja sobre el chileno Quintanilla Laia Sanz es la primera española en el puesto XXXI algo más de doce minutos y medio hoy tenemos esa segunda etapa entre Pisco y ciudad de marcó una quinientos cincuenta y tres kilómetros trescientos cuarenta y dos de ellos de especial en baloncesto tenemos partidos en las tres competiciones europeas jornada diecisiete en la Euroliga dos encuentros a las ocho Olympiacos Baskonia a las nueve y media Gran Canaria Real Madrid en la Eurocup segunda jornada del Top dieciséis a las nueve menos cuarto Unicaja Estrella Roja décima jornada en la Champions FIBA desde las ocho Friburgo Tenerife a las ocho y media Fuenlabrada de John en la NBA doble duelo español con victoria de San Antonio en Detroit The New Orleans sobre Memphis y derrotas de Utah Denver sin españoles han vencido los Lakers Boston Portland y Sacramento más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo todas las emisoras de la Cadena SER Wenders