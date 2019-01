La Manada no se inventó con la Manada

pero Lehmann con este caso tengo un problema con que estos presuntos violadores es estemos llamando a los estamos conociendo como la manada de Callosa yo sé que por un lado ayuda a situar el problema como lo que es es decir un problema grave problema social y no un caso aislado pero no me quito de la cabeza ese aire a franquicia y el hecho de que pueda haber por ahí cinco seis chavales creyéndose la manada de su pueblo no violadores sino manada que por ahí empieza la perversión conociendo ya por otro lado a la manada original tampoco descartó que uno de sus cafres reivindique el término ose vaya directamente a una oficina a registrar lo he visto de todo con eso es

Voz 1389

00:53

efectivamente porque tiene algo que ver que tiene que ver la exhibición también tiene que ver un poco la la la posición la jerarquía incluso de de la pandilla y por eso es vital la reacción a mí me me ha encantado me parece la única buena noticia de un caso así es una noticia importante es la reacción de la hermana de uno de los presuntos violadores no los encontró en el sótano abusando de de la chica agrediendo la llamó a la policía la desprotección de esta gente tiene que empezar donde donde las lealtades son más fuertes ellos se sentían seguros en el sótano de una casa porque se entiende que lo que ocurre en casa no sale de casa eso es lo que a lo que enseña además el machismo y lo por eso ha sobrevivido durante tantos siglos porque ahí está la protección en la complicidad que necesitan tanto de hombres como de mujeres es simplemente la familia la familia no te toca bueno pues si hay un violador en tu familia viviendo en tu casa lo primero que hay que hacer es dinamitar esa familia Ése es el precio para que ese violador no acabe con las familias de los demás eso luego ya no ser cómplice de un delito que sí ha sido impune tantas veces como has dicho es precisamente por la enorme red de complicidades que tiene