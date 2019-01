Manu Carreño: "Da igual Zidane. Da igual Benítez. Da igual Lopetegui. Da igual Solari. Todos no pueden ser tan malos"

Voz 1375

00:00

algo está pasando en los últimos años con esta plantilla yo creo que creo era el Madrid lo saben mucho mejor que nosotros que este verano ya toca un plan renove profundo porque da la sensación y eso que han ganado tres Champions seguidas cuatro de los últimos cinco años que a este equipo no le motiva la la exigencia de una competición como la Liga donde cada semana tienes que rendir al cien por cien da igual Zidane da igual Benítez da igual Lopetegui da igual Solari tras todos no pueden sentar a ser tan malos aquí hay algo que a la plantilla al emotiva que es cuando llega la Champions llega febrero y empiezan a a correr empieza la temporada diciendo que empieza la temporada octavos de final viene el Paris Saint Germain a poner ahora viene la hayas abre pero desde agosto que empieza la temporada este equipo no puede estar tirando Romero la liga un año tras otro con Zidane con Lopetegui con Solari aquí hay que hacer algo más