Unai Sordo: "Estamos muy preocupados por el discurso misógino de parte de la política española"

Voz 1727 00:00 que tenemos al teléfono a Unai Sordo buenos días

Voz 1 00:02 hola buenos días secretario general de Comisiones sobre

Voz 1727 00:05 Heras que hoy se reúne con con Pepe Álvarez el secretario general de UGT para hacer balance el dieciocho para empezar a mirar el diecinueve entre lo que van a mirar el diecinueve esta precisamente meterle prisa el Gobierno con tocar la reforma laboral y quería darle la palabra a propósito de lo que decía ahora mismo Ignacio Ruiz Jarabo esas declaraciones de las ministras de trabajo y de Economía que a él le parecen sensatas usted también señor sordo

Voz 1 00:29 bueno yo creo que hay que bajar de las generalidades a lo concreto y nosotros íbamos hablando con el Gobierno desde primeros de julio para modificar aspectos centrales de la reforma laboral que nuestra opinión han sido muy negativos para la evolución del empleo de la calidad del empleo los salarios en España teníamos cerrados unos textos que el Gobierno tiene que impulsar es verdad que no en situación de dificultad parlamentaria lo que creo que vamos a salir hoy de la reunión con UGT lógicamente Storace en un emplazamiento fuerte al Gobierno de que se ha acabado el tiempo de las declaraciones y hay que hay que actuar sea en ha hecho referencia ahí a declaraciones de la ministra de Economía de trabajo nosotros lógicamente hemos estado negociando con el Gobierno y creo que tenemos propuestas cerradas encima de la mesa que son absolutamente sensatas y que creo que tienen que pasar rápidamente al estatuto de los trabajadores

Voz 0958 01:20 a qué achacan ustedes que los cambios en la reforma laboral

Voz 1727 01:23 anuncien su anuncio lo anuncia el Gobierno cada dos días pero no acaban de llegar

Voz 1 01:27 bueno porque yo creo que el Gobierno es consciente de que tiene una cierta debilidad parlamentaria pero me parece que tampoco en el Gobierno hay una posición unánime sobre esto y creo que han flirteado con la posibilidad de negociar con el PP qat una devaluación de lo que nosotros veníamos hablando con el Gobierno para que la gente no se vuelva muy loca nosotros lo que estamos todo es que ha habido aspectos de la reforma laboral como por ejemplo la prevalencia de los convenios de empresa que no han favorecido la flexibilidad interna dentro de las empresas aquellos sectores que en vez de despedir gente han flexibilizado las condiciones de trabajo son sectores industriales donde se ha acordado con los sindicatos antes y después de la reforma laboral como evitar los despidos lo que hizo la reforma laboral fue abrir la posibilidad de que las empresas paguen salarios de miseria a ti desde convenios de empresa aunque la empresa vaya muy bien esto es lo que ha pasado por ejemplo en el sector de las camareras de pisos donde un sector que ha ido como un tiro el sector de la de los hoteles de concedería en España sin embargo a la vez haya pagado salarios de absoluta miseria no porque no pueda pagar salarios más altos sino porque la legislación sólo permite bueno pues este tipo de cosas son las que tenemos que cambiar desde luego el futuro de la competitividad de la economía española no puede depender de esos salarios de miseria que serán sobre todo en jóvenes y mujeres

Voz 1727 02:43 quería preguntarle por la reforma laboral al hilo de lo que decía decía Ruiz Jarabo pero el invito a escuchar a Lucía Méndez que todavía no ha tenido ocasión de hablar sobre el momento de la economía

Voz 1321 02:51 en español no yo quería preguntarle a Unai Sordo sí es es verdad que el Partido Socialista tiene una mayoría parlamentaria muy exigua pero diría usted que la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez es sustancialmente distinta de la del Gobierno de Mariano Rajoy

Voz 1 03:09 en estos momentos yo creo que no hay cambios sustanciales porque no se han producido por ejemplo cambios radicales ni uno Sandro dio cambios en la política laboral porque se han introducido muy poquitos cambios en la política fiscal porque lógicamente han pasado apenas cuatro cinco meses de la moción de censura porque yo creo que el reto que tenía al Gobierno si somos un poco realistas no era en esta legislatura poder provocar cambios muy muy fuertes en la política económica anterior sino corregir los efectos de las reformas pensadas para la devaluación interna del país que ir apuntando a una política económica distinta para un mandato posterior cuando haya unas elecciones generales sí creo que el Gobierno de momento se ha quedado colgado en lo que son las declaraciones bastante poco concreto y bastante poco ejecutivo respecto a cómo modifica esas reformas que en mi opinión tienen que ser la laboral pero no olvidemos la de pensiones todas las medidas que se han tomado en materia de pensiones son coyunturales y no ha habido ningún cambio significativo todavía en la Ley General de la Seguridad Social ir un debate de fondo que es la fiscalidad que quiere que quiere este país no

Voz 0958 04:15 y eso yo sordo a mi me gustaría su Joaquín Estefanía pero quería preguntarle es decir por el desbordamiento de los sindicatos en algunos cobran algunos conflictos lo que está pasando en Francia con los chalecos amarillos lo que ha pasado aquí en algunas empresas españolas en estos momentos a Amazon Ryanair Alcoa Cacaolat Acula etc etc incluso yo le diría oyendo por ejemplo las declaraciones de los de algunos pensionistas que se manifestaron ayer en en Bilbao y en Galicia y tal manifestaba no querer saber nada de los sindicatos que a mí me genera cierta inquietud es decir que los sindicatos también estén desbordados en estos momentos en que tan necesario serían no

Voz 1 04:59 bueno yo creo que llevaría algún matiz en la en la pregunta es decir en Amazon los representantes de los trabajadores están en sindicatos Douglas Harper que es un poco el portavoces de Comisiones Obreras en Alcoa a los compañeros y compañeras que vienen hoy a Madrid son de los sindicatos en varias de esas empresas son las organizaciones sindicales no es decir los trabajadores organizados en torno a sindicatos de los que están planteando las las movilizaciones no

Voz 3 05:24 eh no opio el fondo de la pregunta

Voz 1 05:27 da hay una nueva forma de expresión del descontento social que no es único en España sino que está dando yo creo que todo en todo Occidente en toda Europa desde luego que está trascendiendo de las formas de representación clásicas que podían ejercer sindicatos o partidos políticos o incluso movimientos sociales de viejo cuño yo creo que es un debate interesante es un debate de fondo yo creo que tiene que ver con un agotamiento del modelo de gestión de Gobierno que se ha dado en la crisis económica en un deterioro de las legitimidades del aparato institucional es muy complejo pero creo sinceramente que en el ámbito de las empresas las organizaciones sindicales seguimos ejercicio es un importante papel de organización y de representación y a nivel social hay que entender que el país no es el que era hace diez o quince años y que las organizaciones sindicales tenemos que dialogar Isabel convivir con nuevas expresiones de descontento no bueno yo creo que hay que asumir pero sí poco que varias de esas empresas realmente los que están protagonizando esos conflictos son trabajadores organizados en torno a sindicatos y particularmente a Comisiones Obreras no

Voz 1727 06:28 lo mencionaba Joaquín Estefanía lo ha mencionado el señor Unai Sordo a esta hora trabajadores de Alcoa hay vecinos de las localidades donde están sus plantas A Coruña ya viles están viajando hacia Madrid vienen aquí a al Gobierno algún tipo de solución porque tienen la amenaza de la multinacional de cerrar inminente de esas dos factorías esas dos fábricas hay casi setecientos puestos de trabajo directos en el aire ya sabemos que cuando hay setecientos puestos de trabajo directos hay muchos indirectos alrededor junto a esos vecinos que viajan en autobús a Madrid pues está la alcaldesa de Avilés Mariví Monteserín buenos días

Voz 2 07:06 hola muy buenos días usted este del PSOE

Voz 1727 07:08 qué le va a pedir al Gobierno de su partido

Voz 2 07:11 pues les vamos a pedir que pilote el proceso en el que estamos metidos después del anuncio de Alcoa a estamos ante la prensa que

Voz 3 07:22 sí

Voz 2 07:24 que que trabaja en el sector que es un sector que no está en crisis en absolutos más que yo creo que la Unión Europea dice sita tener ese sector del ámbito dentro de la Unión Europea por lo tanto estamos en una hija que tiene futuro era un lugar en el caso de Avilés absolutamente privilegiado salida al puerto de la ciudad de todo Parque Científico Tecnológico y al lado de los inglés investigación y por lo tanto no hay ninguna razón objetiva para la cerrar esta esta empresa ya le pedimos al Gobierno que pilote un proceso que si Alcoa Se retira pilote un proceso de industrial que sea viable y que sea y que tenga futuro

Voz 1727 08:08 yo no sé las veces que a lo largo de mi vida he formulado la pregunta que le voy a formular ahora alcaldesa no hay forma legal de parar el cierre de estas plantas por parte de compañías que han recibido millones de euros públicos en ayuda

Voz 2 08:22 bueno las fórmulas legal las tiene

Voz 4 08:24 cuando son los los

Voz 2 08:27 por eso los tilos y la Unión Europea yo lo que creo es que en este proceso veo que estábamos de tránsito de transición a todos los niveles hay que hacerlo acompañados de una política industrial y esa política industrial es imprescindible del barco de la Unión Europea en el barco del Gobierno de España también tiene que ser combinada a las zonas industriales Avilés es una zona industrial muy fuerte con tres industrias electro dependientes muy importantes pues no requieren pues todos estos cambios estén acompañados de la política industrial que ha estado ausente desgraciadamente en los últimos años

Voz 5 09:07 es Ignacio Ruiz Jarabo aquí en esta conversación a cinco buenos días alcaldesa Corina Machado mucha ilusión su referencia al Parque Empresarial Príncipe de Asturias de Avilés porque bueno me ocupo el honor augurar un dicho es una curación cuando lo inauguró el presidente Areces ministro gasto volviendo yendo al tema de tiene usted razón que eficiente el aluminio no tiene problemas de venta pero por lo que yo sé de de aquella época privatizada por por la Sepi Alcoa tiene un problema serio la producción de aluminio que son los costes energéticos y ese es el gran problema que tiene esta empresa que en España el coste energético para las industrias es bastante más caro que en el resto de países

Voz 0958 09:48 con los que con los que competimos no entonces yo creo que el problema

Voz 5 09:52 Alcoa se podría resolver si somos capaces de abaratar el coste de la

Voz 6 09:57 aquí en España sí ojalá consigan ustedes decir que entre las sensibilidades del Gobierno para para encontrar una solución no es ese el único problema

Voz 2 10:07 digamos que el problema energético hay posibilidad sabrán mismo sobre la mesa el Gobierno ha aprobado un real decreto en el que la la elaboración del Estatuto para las citó el hecho intensivas en los próximos meses se ha dado como básicos ex meses yo yo espero que sea antes y creo que eso junto con otras soluciones de acuerdos bilaterales liturgias eléctricas puede resolverse en corto plazo

Voz 1 10:37 por qué lo que ha admitido existía

Voz 2 10:39 hasta ahora no

Voz 1727 10:42 pues yo quiero dar las gracias a la alcaldesa de Avilés que nos ha atendido en el autobús que trae a Madrid repito a vecinos trabajadores directos de las factorías de Alcoa en A Coruña y en Avilés que están como una amenaza de cierre suerte alcaldesa

Voz 2 10:58 muchísimas gracias buenos días bueno

Voz 1727 11:01 sí ha suerte sí Unai Sordo antes de decirle adiós tenemos nuevo presidente de la patronal española señor Aramendi qué tal se llevan

Voz 1 11:08 en lo que pasa que estas cosas luego no van de relaciones personales no van de proyectos Iván de choque de intereses y una cosa es que tengamos una relación cordial otra cosa que es evidente que hemos tenido un primer encontronazo porque la CEOE que ha participado en las mesas de negociación para modificar la reforma laboral lo que pasa que no ha querido acordar legítimamente pues ha venido a decir que será excluido de la negociación esa no me parece una posición en esta porque ellos han estado en la mesa no nos han acusado poco menos de de actuar bilateralmente con el Gobierno excluyendo a las yo esto no es cierto y para unilateralidad en la reforma laboral del año dos mil doce pero bueno más allá de este tipo de controversias yo creo que el papel que tiene que hacer CEOE es muy importante si de verdad queremos que el futuro de las empresas españolas no se base en bajar los costes salariales el tirar los Ellos en disminuir la estabilidad en el empleo sino que se base en la versión permanente en la formación permanente y en otro perfil de empresas no entonces bueno vamos a ver el camino somos capaces de hacer pero pues hemos tenido el primer encontronazo sin duda

Voz 1727 12:13 una última cosa Comisiones Obreras UGT convocaron un paro de dos horas paro laboral estrictamente laboral el ocho de marzo del año pasado para este año tienen previsto algo así están hablando ya

Voz 1 12:24 sí estamos hablando ya es uno de los temas hoy es ocho de enero vamos a hacer una serie de convocatorias que no voy a hacerlo ahora públicas lo haré a lo largo de la mañana qué tendrán también un recorrido en el en el ocho de marzo ya estamos explorando lo que lo que hacer ya podemos adelantar que evidentemente vamos apoyar el conjunto de las movilizaciones del ocho de marzo que estamos sumamente preocupada preocupados ante este sorprendente discurso yo iría que que abiertamente misógino que se está abriendo en una parte de la política española hay que desde luego va a haber una dimensión laboral en el ocho de marzo eso seguro que pensamos que tiene que vuelve a ser un día de movilización social que haga que no tengan marcha atrás algunas de las políticas que en materia de igualdad de género de lucha contra la violencia de género que ha recorrido con mucho esfuerzo este país y particularmente las mujeres españolas en los últimos años esto no va a tener marcha atrás desde luego estamos muy preocupados y muy preocupadas ante el cariz que están tomando algunos discursos políticos no hay en el fondo yo creo que es un poco lo que toca ahora es decir que se va a discutir cuál es el relato político con España en los próximos meses no es toda la reconquista de Granada hay de las banderas o vamos a hablar de la brecha salarial de las condiciones de las que Ellis de porque la

Voz 1727 13:38 el está ganando menos cuando la economía crece

Voz 1 13:40 más bueno cuál va a ser el relato en el que se ancla en las posiciones políticas no en los próximos meses yo creo que esa es una disputa de fondo el Gobierno hay tiene un papel fundamental que jugar necesitamos una agenda social en España ya