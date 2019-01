Después de los Reyes...buenos y malos usos de juguetes y pantallas

Voz 1 00:00 María Costa muy buenos días hola buenos días

Voz 2 00:03 doctora del departamento de Pedagogía hay producto de mercado de ahí who Instituto Tecnológico del Juguete bueno es habitual que hablemos contigo en estas fechas navideñas antes después en un día como y Reyes todo bien

Voz 1 00:15 si todo bien han sido han sido bueno los reyes de momento vale

Voz 0927 00:21 hay una cosita María que siempre es el dilema del que hemos hablado en otras ocasiones hoy la mayoría de los niños muchos niños otros desafortunadamente no pero muchos se encuentran en la casa con un montón de juguetes cómo gestionamos esto que hacemos que hacen los padres

Voz 3 00:39 pues mira lo primero que hay que tener en cuenta es que demasiadas cosas generan hastío los propios niños así que lo que debemos de hacer es bueno seleccionar unos cuantos quizá no hace falta que todos los tengamos aquellos que más le interesa en este momento son los que se abren algunos se pueden guardar otros pues se organiza para que en otro momento del mañana o en otra situación pues empecemos a abrirlos y compartir con ellos si les abrimos todos se amontonan al final a veces acaban no jugando nada

Voz 0927 01:09 o sea los que veamos por ejemplo María que les ponen que les hacen más tilín que les hacen más ilusión que juegan más con ellos esos dejarse el resto discretamente a Carlos y retirarlo para para dentro de equis tiempo sí

Voz 3 01:22 exacto esa sería una buena una buena fórmula y luego también es una buena fórmula que aprovechemos para reciclar digamos el entorno de juego jugó el escenario de poder los niños es decir aprovechando estas fechas pues mira cómo han llegado juguetes nuevos ya aquí en casa y vamos a seleccionar cuales podemos entregárselos a otros niños que no han tenido tanta suerte como vosotros y entonces pues utilizamos juguetes pues entregando o donando lo a ONGs etcétera con la participación de los niños y las niñas

Voz 0927 01:52 en la selección es decir que participen ellos en esas

Voz 3 01:55 la selección de aquellos que pues ya que no jugamos que tenemos nuevos pues podemos estos ya quitarlos hacemos espacio ir de esta manera podemos organizar los nuevos juguetes

Voz 0927 02:04 qué bonito porque eso cada vez se organizan más desde los colegios

Voz 1 02:06 me parece y desde otro tipo de centros ludotecas y eso no eh

Voz 3 02:10 esto pero también podríamos hacerlo en los hogares

Voz 0927 02:12 vale vale muy bien hay hay algo que que tú veas que se hace habitualmente en las en las casas en los hogares con el tema de los juguetes que dices esto no deberíamos hacerlo estos Un peca de ello de de de los papás que no habría que hacerlo algo así que te suene

Voz 3 02:30 pues mira una cosa que me parece un no es que no queramos jugar con ellos no podemos pretender que los jueces son para que ellos estén solos ahí con sus juguetes los juguetes son una herramienta muy útil para estimular el juego en la medida en que compartan en tiempo con otros jugadores y jugadoras es decir es un momento de ilusión para todos vamos a dedicar un ratito de tiempo todos en casa jugar participemos con ellos y este es un bocadillo como dices que suele ser bastante habitual debemos aprovechar al menos estos días para para partir el juego no sólo el tiempo El Tiempo de juego de uso del juguete

Voz 0927 03:11 ajá María y tú como pedagoga piensas que algunas veces ese rechazo inicial que puede haber de los niños hacia ciertos juguetes es que los reyes se han equivocado que no es el juego que mejor se adapte al niño que incluso es un juguete que es para niños más mayores o algo así

Voz 3 03:30 si esta también es una problemática bastante habitual porque los Papi mami pues no se tendemos a pensar que eso nuestros hijos lo tiene superado y a veces no nos damos cuenta que el juguete tiene que tener un componente de reto pero tiene que ser un reto superar hablé aquí hay que observar efectivamente si el juguete sea rechazado porque no le interesa la temática porque no puede realmente jugar con él pues sencillamente porque pues no se plantea o no no entiende lo que hay dentro del juguete que proporciona ya aquí está bien explorar lo juntos a explorar los juguetes hay que descubrirlos y sobre todo hay que jugarlos

Voz 0927 04:10 ya incluso con niños de cierta edad hablar con ellos y preguntarles no porque ellos ya saben porque no les gusta por ejemplo no

Voz 3 04:17 claro hay averiguamos averiguamos si a lo mejor lo podríamos sacar partido o quizá es pues mira pues si no te interesa pues igual a otro niña lo puede interesar porque no

Voz 0927 04:28 porque si los reyes no han acertado a lo mejor incluso es desprenderse de eso estamos a tiempo nos y los rellenos han dado el el el el tique regalos o tenemos algo lo podemos cambiar por otras cosas no o dejarlo para otro momento

Voz 3 04:43 totalmente totalmente es un buen momento para decir bueno pues si cuesta ahí tenemos el tique regalo como dices los Reyes han cada

Voz 1 04:51 mira cada día algo más es sumaría Hart y que regalo y esas cosas vamos avanzando si nos han dejado

Voz 3 04:57 no hemos tenido esa suerte hoy pues vamos a proponer una alternativa juguetes más interesante va a una propuesta clara chula

Voz 0927 05:04 porque los juguetes quiero decir tienen su complejidad si nosotros seguimos y nosotros lo hemos hecho durante muchísimos años la guía que vosotros edita es hay cantidad de aspectos del juguete que probablemente no reparamos no si son más adecuados para el carácter de un niño para otros son bueno pues se adapta no no les va a costar más o eso eso es importante y eso hace la dificultad muchas veces en la en la elección no en en acertar justo con con lo que le gusta a nuestros hijos

Voz 3 05:36 exactamente aquí tenemos que pensar que por un lado estaría el nivel evolutivo infantil que es clave para ver el reto por proporciona el juguete está también los perfiles distintos perfiles de niños caracteres si portan cosas que le atraen más o menos a la hora de jugar y allí hay que tener en cuenta también los contenidos que hay realmente detrás de esa propuesta de juego por eso por esa vía yo siempre se lo digo que que no haga de las cartas de los niños una lista de compra de analizar si realmente merece la pena claro lo que hay ahí puesto y si Ileana acertado o no pues perfecto pero hay que incluir sorpresas claro hoy se van a encontrar mucha sorpresa

Voz 0927 06:18 no

Voz 1 06:18 sí eso es bueno no sorpresas muy bueno

Voz 0927 06:22 oye sorpresas que podamos ver también el observar que que algún juguete pueda ser no todos los seguro que que que debería también eso mirarlo por si acaso no hoy ese es el día no

Voz 3 06:36 es clave que los padres y madres que están sentado son los abuelos los tíos no es que estemos compartiendo ese tiempo el juguete pues a lo mejor Reyes no se han dado cuenta si el juguete pues tiene piezas pequeñas tiene bordes cortantes eso tiene algún elemento que pueda ser perjudicial o bien por la edad que no es la adecuada o no nos hemos fijado en esa pequeña símbolo que pone no recomendable para menores de tres años etcétera pues bueno hay que fijarse retiradas juguetes y por supuesto hay que evitar juguetes que puedan presentar cualquier peligro para la salud infantil

Voz 0927 07:08 me María tú que es una súper experta en esto hemos hablado muchas veces cuando esto empezaba los juegos los juguetes tecnológicos nos deben preocupar no es un avance bien envíen al al margen de temas de seguridad de que captan datos y esas cosas que que ya hemos hablado en algunas ocasiones cómo lo ves

Voz 3 07:27 pues mira los juguetes te con tecnología van a ser los juguetes tradicionales el futuro es decir conforme va cambiando la sociedad las tecnologías que hay en ese momento en la sociedad se han ido incorporando a los juguetes primero con movimientos mecánicos como movimientos eléctricos electrónicos y ahora pues con realidad aumentada con realidad virtual no con la inclusión no conexiones o elementos digitales que amplían el juguete yo creo que la aquí hay que ser receptivos a una realidad es que esa realidad forma parte de nuestro entorno y está muy bien que los niños aprendan a utilizar ese potencial también tecnológico que puedan tener los juguetes de programa

Voz 0927 08:08 no es es lo con lo que van a vivir no con lo que van a convivir

Voz 3 08:11 lo que van a vivir aquí lo que sí de nuevo recordar que más Un día como hoy que la variedad y la diversidad del juego es fundamental es que la clave está en que no sepas sentados frente a una pantalla en todo tiempo de ocio a nuestros niños y niñas y por lo tanto pues ofrezca moles juegos juguetes pues que tengan distintas tecnologías es tan adecuado como aquel juguete no tenga absolutamente ninguna puede ser igualmente rico

Voz 0927 08:40 ya al margen ya de eso de juguetes tecnológicos lo que lo que ya cada día se ve más en manos de los de los pequeños los móviles las estable de los padres de los abuelos de los de los tíos que lo manejen de vez en cuando y esas cosas te parece bien te parece que algunas veces estamos adelantando demasiado el uso de los de estos artilugios con por parte de los pequeños

Voz 3 09:03 en general estamos adelantando lo excesivamente a nivel pedagógico hay que tener en cuenta que utilizamos muchas veces la pantalla como de manera fácil detener a los niños entretenidos quietos y callados en el coche en los restaurantes para comer eso me parece una barbaridad pero aquí hay que hacérselo mira ahora a uno mismo es decir nosotros mismos somos los mejores modelos para nuestros hijos e hijas debemos de fijar si estamos en una comida no tenemos que estar atendiendo a sapo respondiendo a sapo atendiendo al móvil a una llamada mostremos esconden la ejemplo que ahora es momento de utilizar el móvil ahora no es momento de de utilizarlo hay que retrasar la entrada del móvil en el en el entorno de los niños pero sobre todo hay que poner límites como ponemos límites da vida a muchas otras cosas

Voz 0927 09:53 la límites en tiempo en uso en días esas cosas no

Voz 3 09:56 en tiempo en uso en días y en contenidos hay que entrar dentro de la que están jugando versión realmente interesante aprendamos un poquito también de nosotros hijos Calleja ya ya

Voz 0927 10:06 sí bueno pero que lo usen algún día que esté en no mucho tiempo no se media hora e incluso una hora eso tampoco tampoco tiene por qué ser perjudicial no

Voz 3 10:16 no no es perjudicial lo que espero judiciales

Voz 0927 10:19 abusos mal pero eso es correcto

Voz 3 10:21 límites si los contenidos son adecuados de hecho puede tener determinados aprendizajes que es correcto lo que no es correcto es el abuso la falta de límites hiel el dejarlo simplemente sin tener un control de a qué están jugando qué contenidos utilizando pide más

Voz 0927 10:38 María Costa un placer como siempre que estés en los micrófonos de Ser Consumidor directora del departamento de Pedagogía producto de mercado de ahí justito Tecnológico del Juguete que estén creciendo que es una barbaridad eh y me alegro me alegro

Voz 1 10:50 muchísimas gracias a vosotros un beso muy fuerte gracias armaría un beso gracias adiós adiós

Voz 0927 11:56 Huguet y todos los que queremos profundizar aunque ya hemos hablado por encima con María de los tecnológicos los móviles las table que hoy también los Reyes han traído muchos de estos artilugios a niños y no tan niños

Voz 7 12:16 los días hola buenos días cómo estás fundado Marí director de Pantallas Amigas todo bien

Voz 0927 12:23 estos días os reclamamos hablamos hablamos algunas veces con vosotros siempre que hay noticia pero sobre todo en estas en estos días especiales como como el día de hoy qué pasa que debemos tener en cuenta hoy que tantos niños habrán recibido juguetes pantallas móviles por primera vez y que no siempre se usan como les gustaría a los padres no

Voz 8 12:47 veinte cada vez está más difundidos la la conexión a Internet con diferentes tipos de juguetes y también de alguna manera sumó su extensión social no y yo creo que son dos factores muy relevantes por un lado todo lo que está conectado a Internet es susceptible de ser hackeado y entonces intervenidas las comunicaciones hay que tener en cuenta también cuáles son los dispositivos que incorporan los juguetes tanto para introducir información por ejemplo un micrófono o una cámara web como para proyectarla un altavoz ya hay que tener en cuenta que podemos enviar au o nos pueden enviar a través de esos de esos vamos a decir interfaz de comunicación no si eso además circula a través de Internet donde va Ozzie es interceptado qué condiciones de alguna forma hemos podido firmar au aceptar cuando usamos el dispositivo en algunos casos incluso se han dado situaciones de que había cláusulas a ilegales no

Voz 9 13:52 ya no sé si si

Voz 8 13:55 más cosas

Voz 7 13:57 bueno sí sí lo tengo y preguntado porque claro a vernos pero Cuba pero especialmente en un día como hoy Rey

Voz 0927 14:04 a vosotros habéis creado muchos materiales sin muchos recursos didácticos a lo largo de los últimos años en colaboración con la Agencia de Protección de Datos la policía Auxerre decir estáis buscando mucho el que los daños que puede general el mal uso de las tecnologías llegue llegue a los niños llega a ser perjudicial por ejemplo veo aquí internet con los menores riesgos guías para madres y padres porque claro esto es sobre todo pensando no solo en los niños sino en los padres no que muchas veces no somos conscientes de los riesgos que implica el uso el mal uso de estas tecnologías no

Voz 8 14:39 sin duda ahí es una responsabilidad te tengamos en cuenta que cada vez están accediendo no sólo a Internet en general sino a a a dispositivos pues como el móvil no entienda más tempranas y más aún con juguetes conectados yo creo que hay es responsabilidad de de de las familias el como Se Se aporta no en qué condiciones entrega no se permite el uso de esos dispositivos por otro lado también de cultivar en unos chicos y chicas más jóvenes esa conciencia de de de autoprotección impresos nuestra insistencia en en la cuestión de privacidad no la privacidad al margen de un derecho es un factor de protección y yo creo que desde edades muy tempranas hay que buscarlo de forma intensa

Voz 0927 15:26 qué lleváis también muchos años insistiendo en problemas como tan evidentes como el ciberbullying no

Voz 8 15:32 sí da la primera día ciberbullying es de dos mil seis el título que antes ha mencionado la guía Internet de Riesgos es precisamente el primer recurso que sacamos y de dos mil cinco bueno hay a cambio pero mucho evolucionado mucho pero sin embargo que tenemos tenemos por un lado padres y madres que que ya son usuarios de Internet que antes no era así incluso de redes sociales como mensajería instantánea eso comparten al menos en en en las herramientas con sus hijos pero sin embargo que ocurre que cada vez tenemos hijos de edades más tempranas en más situaciones con mayor autonomía usando los dispositivos y además con una velocidad en esto no una presión si quieres también del mercado muy importante antes era Edna chat de repente pasó pasó de moda o relativamente a Pokémon Go Goia pues no que no hay nada que no sea Fornesa ETA antes eran Music Ali pues venga lo que venga no hay por eso a pesar de que estamos cada vez más preparados en los hogares sin embargo no acabamos de de acortar esa distancia necesaria para garantizar un saludable

Voz 0927 16:41 Jorge no hay aquí un problema además de a lo mejor que no estamos concienciados con los peligros reales que hay que luego mucho los padres no se manejan exactamente con las tecnologías y no saben probablemente saben mucho más los hijos cuando tienen una cierta edad que los propios padres es decir no es algo que controlemos Si sepamos no por aquí no no haces esto es esto te limito esto en el móvil no se pregunto yo yo creo que

Voz 8 17:06 sí hay cierta conciencia de que pueden ocurrir cosas en algunos casos ahí hasta alarmismo no es lo que buscamos en absoluto pero yo creo que lo que falta es algo más de implicación precisamente porque es una cuestión que no es Causa Bono cierto es decir preocupación por un lado pero también en ocasiones si hay que decirlo así cierta pereza porque hay que ponerse a ello no hay que pelear en ocasiones pues contra la voluntad de los deseos de nuestros hijos si dar la carga en ese sentido yo creo que sí que nos falta la implicación yo creo que tenemos capacidad para saber llegar a saber precisamente lo que necesitamos en ese en ese en esa labor de para mentalidad digital positiva pero falta en esos pasitos no muchas veces y pongo un ejemplo en las sesiones que tenemos con familias les preocupa el sistema sistema de control parental si pueden hacer una cosa que pueden hacer otra les preocupa pero está bien precisamente los que han ido ahí han ido precisamente porque quieren escuchar y han dedicado su tiempo a que alguien me cuente no primero que ocurre con todos aquellos que no han ido estamos dando una cosa muy sencilla como es programas de control parental no para gestionar los dispositivos de forma remota de tus hijos y que ocurre también lo que ha ocurrido hasta entonces que les preocupaba pero bueno pues hasta que no se cruza una charla con ellos no lo atendieron no tenemos precisamente Internet como una herramienta de conocimiento que usamos para otras cosas pero no para estas cuestiones una una una cosa en la que insisto en las en las sesiones con familia

Voz 0927 18:46 ya ya Jorge tú tu límite harías el el la entrada el uso de tabletas y teléfonos móviles libremente los niños hasta unas determinadas edades pondrá algún tipo de control precaución como lo es este es un tema muy polémico pero es que cada vez tú lo decías al principio no cada vez los niños acceden más pequeñitos a estos sistemas no estos tecnologías sin duda

Voz 8 19:09 yo creo que hay que tener un criterio himnos está teniendo criterio porque parece que es como la presión social lo que viene lo que nos conviene a veces aguantamos au sucumbió sí a nuestros hijos bueno y si te dicen que quieren salir con diez años un sábado por la noche vas a sucumbir también que los demás salgas no yo creo que hemos perdido un poquito el norte el criterio ibamos a a unos escenarios que no son para nada halagüeños tenemos Sabadell es muy jóvenes con móviles y sin ningún control las respecto poco muy poco pueden tener móviles desde siempre en edad pero con las debidas supervisión y acompañamiento previo y sin embargo estamos viendo que esto no se está dando así estamos viviendo un abuso de las pantallas generalizado sin cuidar la calidad ese tiempo de pantalla cierto es que bastante había sirven para un montón de cosas no solo para verla pero es que a veces no es es cuidamos sino supervisados si ese ocio por ejemplo siendo digital es a su vez variado consiste en ver vídeos Youtube durante horas no os si vamos a jugar a videojuegos que no sean tres horas cada día al mismo videojuego si fuera el caso pues será mejor que sea a varios a diversos videojuegos cada uno de los cuales reportará unas competencias no no estamos prestando atención creo que nos estamos dejando llevar por por la inercia de por la comodidad también

Voz 3 20:39 sí desde luego habría que poner Dios respondieron

Voz 8 20:41 a su pregunta limitaciones de duración de edades en un principio de duración ahí tener una constancia que es el primer paso medir para cambiar las cosas para darse cuenta no

Voz 0927 20:56 muy bien pues Pantallas Amigas yo les recomiendo que entrena ahí Pantallas Amigas que van a encontrar multitud de recursos y guías y de todo que les va a servir sin duda para para ver lo que hay detrás en muchos casos que es lo que tienen que hacer cómo cómo actuar para que las cosas no no se nos vayan por caminos que no que no queremos Jorge Flores fundador y director de Pantallas Amigas muchísimas gracias