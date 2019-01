Cronovisor: Cuadros con mensajes ocultos

Voz 0772 00:00 Jesús Callejo bienvenido un año más a SER Historia qué tal Nacho Ares pues que bien estar un año más en Ser Historia feliz año a para Haití y para todos los oyentes que nos están escuchando ahora disfrutando un poco de la magia de la radio y de los pocas aquí los mejores deseos para él dos mil diecinueve es un tópico pero seguro seguro que vamos a compartir grandes aventuras hay momentos de conocimiento y disfrute sobre todo eso de disfrute para disfrutar de la Historia del Arte de la arqueología de los misterios de todo lo que nos gusta que se Jesús

Voz 1 00:32 que no concibo conocimientos sin disfrute que eso de que la sangre con la la letra con sangre entra ese conocimiento antiguo cabía de que había que aprenderse las cosas de memoria que había que sufrir para eso está ser historia hay otros programas donde intentamos que ese conocimiento sea sinónimo de aprendizaje alegre divertido feliz que es la única forma de que te quede las cosas porque sino al final va a ese cajón de la basura que tenemos en la mente donde al final dice Si yo lo aprendí en su día porque se he olvidado porque no lo disfrutaste no lo no lo viviste es con la pasión que yo creo que es lo que tenemos que hacer siempre en este tipo de Cronovisor es que es una de las características la pasión por el viaje a la pasión por los personajes la pasión por la Historia

Voz 0772 01:20 semana este año para comenzar el nuevo año para comenzar esta nueva semana lo que hacemos es viajar en el tiempo a conocer algunos de los secretos que se nos han presentado por medio a través de de obras de arte que que luego el ese significados ha diluido se ha perdido no sabemos de codificar lo que hay ahí esos símbolos que dejaron los los artistas todos esos cuadros con claves secretas

Voz 1 01:47 así es tuyo somos visitantes asiduos de pinacotecas también sabemos mirar con la otra mirada no sabes que los cuadros tienen como distintas perspectivas una es la la normal la habitual que bonito bonitos este óleo que qué colores más llamativos lo que ha intentado representar pues una escena bíblica una escena mitológica o el retrato

Voz 2 02:07 en cortesano pero al

Voz 1 02:09 algunos pintores estaban avezados vamos a llamarle ciencia secretas en ciencias ocultas donde van metiendo de tapadillo distintas claves claves que pueden ser antológicas que puede ser esotéricas que pueden derivar el a la sociedad que ellos pertenece pero que no lo quieren mostrar a las claras cuadros claramente a potro Paco fíjate qué palabra qué le cuesta tanto Ana es decir cuadros que sirven de protección

Voz 2 02:36 el acuerdo lo hemos comentado alguna vez clásico de las

Voz 1 02:39 minas de Velázquez tú ves es un cuadro perfecto pero además de ser perfecto reflejando esas meninas de Felipe IV también hay una clave astro lógica también hay una corona boreales que sirve de protección a los personajes principales del cuadro pero pues eso

Voz 2 02:55 lo vamos a encontrar y vamos a poner algún que otro

Voz 1 02:57 ejemplo lo hemos encontrar en otros pintores ya no sólo me refiero a Leonardo da Vinci que se le ha desmenuzado por todos los sitios buscando simbolismos ese turismo incluso aunque no los haya pero sí es verdad que Durero por ejemplo Panahi Holbein el Joven es decir hay muchos pintores que si no tenemos la mirada adiestrado ahí yo creo que para eso va a servir este Cronovisor para darnos cuenta que muchos cuadros esconden dos tres incluso cuatro significados algunos muy velados pero para eso estamos nosotros para levantar ese velo de ISIS descifrar comenta lo que Ellos quisieron reflejar a veces pasa desapercibido

Voz 0772 03:35 Jesús pues como siempre tenemos que preparado nuestro teclado del Cronovisor para hacernos viajar en el tiempo a donde no es quién es mandar en esta ocasión

Voz 1 03:44 Nos vamos a Alemania a una fecha tan concreta como el ocho de junio de mil quinientos veinticinco

Voz 3 03:53 no

Voz 5 04:00 es

Voz 6 04:04 adelante pasen Jesús Callejo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 7 04:19 estamos en un dormitorio de esto me sus notas

Voz 0772 04:22 varios sirios seguramente el siglo XVI es por el tipo de pintura que veo allí en ese boceto que hay encima de una mesa hay un nombre que sacaba de levantar dando de aspavientos unos pocos de de gritos esta noche es noche cerrada ha tenido una pesadilla está tomando un unos papeles está empezando a escribiera algo quién quién dónde estamos quiénes

Voz 1 04:45 pues estamos en Nuremberg estamos en la casa de Alberto Alberto Durero para bueno dos pero Alberto no lo conoce nadie pero

Voz 2 04:53 que dure este personaje que una de las bueno de los hitos principales de ese Renacimiento alemán y uno de los que mejor sabía pintar y dibujar no sólo de su época sino de todas las épocas fíjate aquella hemos sido ese ocho de junio donde dice me parece que es anodino no no están nada porque lo que estamos viendo ahora es decir ese impulso que ha tenido Durero de levantarse de la cama T coger los pinceles en este caso las acuarelas para dibujar lo que estamos viendo que está dibujando es algo que él ha tenido que llaman mucho la atención por supuesto una pesadilla muy importante tenemos hay como una especie de tromba como si está cayendo un diluvio de hecho mira qué curioso que al final lo va titular el diluvio entonces es una cuál era un poco extraña no sabemos interpretarlo bien salgo aquí es lo importante que él está gana bateando un texto

Voz 0772 05:43 están les ruego es escribir de manera frenética extensiva a toda pastilla

Voz 2 05:47 entonces claro eh para ponernos en antecedentes hubo algunos astrólogos que habían pronosticado profundizado el fin del mundo con un diluvio en el año mil quinientos veinticuatro es decir que el año anterior no pasó nada como suele pasar con estos profetas por lo tanto estaba muy obsesionado con esa con ese inminente fin del mundo y él pensaba que iba a llegar un diluvio emirato por donde tiene una pesadilla esa pesadilla tiene que ver con agua con agua incesante hiciera lo que pone lo estamos viendo ahí como también sabemos alemán dice en mil quinientos veinticinco durante la noche entre el miércoles y el jueves después de la Semana de PP que ustedes tuve una visión mientras dormía IBI como unas muy grandes aguas Kaya antes de los cielos sigue escribiendo pero vamos sólo a detenernos el último en la última frase yo creo que es muy significativa porque esto le marca Le marca tanto que lo deja lo deja en esta acuarela dice la p Mera tromba de agua que golpeó el suelo lo hizo tan repentinamente ya había caído a tal velocidad estaba acompañada por viento el por un rugido tan aterrador que cuando me desperté todo mi cuerpo templada lo hemos visto hemos sido testigos sí se oírlo no pude recuperarme durante un tiempo cuando me levante por la mañana pinte lo que se ve arriba es decir este cuadro que estamos ahora contemplando tal como lo yo yo lo había visto ojalá cambie el señor todas las cosas para mejor él estaba convencido que le quedaban casi casi dos telediarios casi acierta porque tres años después se muere un diluvio pero es como un presentimiento y no es el único cuadro eh hay cuadro los dónde Se el pintor tiene una sensación de que su muerte esta próxima en este caso sí lo interpretamos desde este punto de vista y luego hay otros cuadros iremos donde él tenía un sentimiento profundo de que él estaba en contacto vamos a llamarlo con un sexto sentido con una dimensión qué le daba unos mensajes a veces apocalípticos él pensaba que este era un mensaje que tenía que dar a la posteridad es uno de los cuadros más raros más extraños dentro de todos los calor porque además sabes que buscaba precisamente el perfeccionismo aquí no aquí casi es más un cuadro así hasta

Voz 0772 08:00 simplemente esbozado con muy pocos colores planos en el sentido de que no vemos figura solamente vemos casi manchas no

Voz 2 08:08 sí pero que el texto ocupa tanto como

Voz 0772 08:10 el dibujo el dibujo tan tan curioso

Voz 2 08:12 llamativo ha pasado desapercibido pero digo esto formaría parte de esos cuadros premonitorias de muerte como el deseo Santini incluso el de Renoir cuando pintó su jarrón te haré Morales que eran poco como su tarjeta de visita para el más allá último cuadro o el caso de Bangkok Panko el último cuadro que el Pipa que es Campo de trigo con cuervos de mil ochocientos noventa lo pinta justo antes de pegarse un pistoletazo los Airbus los cuervos siempre es un animal asociado a las más allá por qué pinta un campo lleno de cuervos a lo mejor no lo hizo de forma consciente pero la inconsciente ahí están entonces bueno si nos parecía oportuno empezar con esta acuarela porque yo creo que indica mucho que cuando él tenía cincuenta y tres años cuando pinta esta acuarela de alguna forma estaba intuyendo que a los cincuenta y seis mil quinientos veintiocho el IVA muriendo

Voz 0772 08:59 bueno fíjate estamos en pleno Renacimiento si te parece esto es lo que nos permite el el Cronovisor Jesús Callejo vamos a escuchar una música que yo le ha puesto al principio de el del programa y ahora te cuento que pertenece porque siempre hemos estado hablando de esos símbolos que de manera subyacente aparecen en los cuadros hechos esas iconografía es que pueden representar tal cual símbolo cuál es el significado que quería dar el el autor aquí damos un paso más no vamos a seguir luego después de escuchar esta música de hacer el comentario viendo algunas obras de Durero pero quizá la referencia máxima cuando habla de misterios en el arte es la figura de de Leonardo Da Vinci no solamente su pintura sino la interpretación que en ocasiones se ha hecho de ella vamos

Voz 8 09:47 no no

Voz 9 09:54 y sí

Voz 10 09:59 esta música Jesús según un musicólogo Giovanni María pala Se puede extraerse puede sacar de la posición

Voz 0772 10:06 Unión de figuras dentro de La última cena de Leonardo es quizá el el último giro de tuerca de ese simbolismo que pueden tener las obras de arte yo lo decía al principio a mí me parece un poco exagerado me parece un poco ya le quizá en un giro demasiado excesivo no en muchas veces lo realmente lo lo lo Priest y Tino lo cercano lo que tenemos delante de nosotros aunque no lo veamos ya sea por ejemplo la figura de un objeto en una mesa o algo es algo muy evidente no que lo tenemos ahí y somos nosotros lo que tenemos los que tenemos que dar significado a a ese a ese objeto no pero intentar ver casi como si estuviéramos si tuviéramos que pone el cuadro al trasluz no para ver una marca de agua en el interior como los billetes contemporáneos a mí me parece ya quizá un poco excesivo no aunque también ha tomado como una suerte de mensaje oculto en el arte tú qué opinas de esta música

Voz 2 11:01 estoy totalmente de acuerdo contigo pero fíjate te voy a revelar un secreto yo estoy convencido que muchos cuadros tiene una música escondida me explico no tanto en este que es verdad que creo que la toreas tampoco forzada no porque también está basado en la posición donde están las manos el pan inferior eso pues hace es una especie de pentagrama está demasiado forzado es verdad que Leonardo da Vinci ocultó muchísimas cosas y sólo tenemos que leer distintas obras entre ellas las de Javier Sierra para darnos cuenta de ello pero en otros cuadros y cuentan hay partituras ya esas partituras desde Caravaggio hasta el Bosco no son casuales no están hay puestas porque si tú desde mi punto de vista ya basta pues es el secreto que tebeo cuenta tengo un dossier de cuadros donde aparecen parte que ellos estoy convencido que esa partitura tiene que sonar para interpretar en su máxima dimensión ese cuadro por ejemplo en el caso de da Da Vinci lo dejamos a él e incluso humor la capilla de Rosa Mesa hizo algo parecido o no en función de los indicios que se encontraban diciendo que cada uno correspondía una nota musical pero por ejemplo en el caso de Caravaggio Descanso en la huida a Egipto uno de sus cuadros más famosos pues ahí aparece como un ángel está tocando supuestamente una nana niño Jesús que está ahí dormido bueno pues cuando esa nana se puede interpretar a un músico puede coger esa partitura sabemos que sólo unos pocos compases pero tú puedes rehacer la eso es lo que le daría sentido a esa música oculta que tiene el cuadro en el caso de

Voz 1 12:34 es que tiene un autorretrato como Mao

Voz 2 12:36 es un cuadro de mil seiscientos treinta es una especie como de invocación al diablo curiosamente en la mesa dentro de los objetos mágicos que tiene hay una partitura sí tú tocas esa partitura

Voz 1 12:46 yo se la echa tocara

Voz 2 12:48 amigos míos músicos es que es una una especie de de señal sonora para que el diablo aparezca que en el fondo es lo que es estar presentando en ese cuadro fíjate que curioso si fuéramos capaces de extraer la música de las distintas partituras que aparecen reflejadas en los cuadros el cuadro obtiene ya te digo una dimensión extra que él enriquece muchísimo más bueno pues algún día lo haremos esto es una idea que yo lanzo pero que yo como mínimo ya tengo veinte cuadros donde aparece partituras que se podría extraer esa música oculta tú lo puedes ver efectivamente ahí no suena nada pero si tenemos un músico puede extraer

Voz 0772 13:24 pues mira este año haremos un Cronovisor dedicado a a esas músicas ya esos cuadros no tanto partituras pero Durero dejó marcas dejó símbolos como decíamos antes en alguna de de de sus cuadros marcas que todavía no han sido interpretadas podrían tener un un simbolismo bastante curioso

Voz 2 13:41 claro sí sí sí hemos hablantes de además un acuarela muy poco conocida hay otra en este caso su óleo por cierto es el último óleo que él llegó a pintar en Bera mil quinientos veintiséis que es un retrato que hizo a Johannes Cleber Johannes Claver gastó lo miras en sinfín aparte de la cara de mala leche que tiene este hombre no era un comerciante alemán afincado en León durante mucho tiempo y que luego se convirtió en el valido del rey Francisco I de Francia bueno pues le encarga encarga este cuadro a Durero cuando él está en Núremberg el encargado un año antes en mil quinientos veinticinco

Voz 0772 14:12 compremos arriba a la derecha a la firma de Durero sí

Voz 1 14:15 de hecho abajo

Voz 0772 14:17 creo que es un poco la heráldica símbolos del personaje

Voz 11 14:20 claro y arriba a la izquierda vemos

Voz 0772 14:22 a unos y grafismos extraños con unas estrellas exacto

Voz 2 14:28 la mente hay algo hay que no encaja dices qué pinta esto aquí estamos hablando eso de seis estrellas con un símbolo en el medio extraño eso corresponde dentro del mundo ocultismo corresponde a lo que se llama sol incordio leones es decir una conjunción del sol es es la estrella más brillante de la constelación de Leo que regalos en conjunción con el sol que curioso que está personaje clave Berger es de ese signo zódiac Cal le por lo tanto lo que está diciendo es que el sol en el corazón del Leo tienes un destino abocado a la grandeza estamos hablando de un signo de fuego que es Leo por lo tanto es un elemento de protección astrológico en este caso que queda impreso en el propio cuadro para que a este hombre le proteja en sus avatares futuros entonces es curioso porque esto no es habitual donde está tomado este símbolo esotérico está tomado de la oculta filosofía de correo agrupa cuales agrega que es un personaje también destaca del siglo XVI el en su tratado que es un manual de de esoterismo puro y duro dice exactamente qué elementos tú tienes que colocar en la ropa en la cama o en un cuadro precisamente para que te sirva de protección pero es aquí lo vemos a las claras pasa desapercibido para la mayoría de la gente pero en el fondo estamos hablando de un amuleto un amuleto protector para Cleber para que en el futuro tuviera suerte seis estrellas ya ese símbolo talismán mágico que está en el centro bueno pues sólo está a la vista para aquellos que tenga ojos para ver o aquellos que señale con el dedo

Voz 1432 16:03 con la sala dedicada a la pintura flamenca del siglo XV en tres de pleno en el arte con mayúsculas teniendo que elegir entre las muchas obras maestras de Jean Banic te hablaré del retrato conocido como El matrimonio Arnold Fini una de las obras de arte más conocidas y reproducidas del mundo aunque un aspecto nada secundario de su atractivo resida en el misterio que rodea a los personajes se creía que representaba al adinerado comerciante de Luca Giovanni Arnold Fini y a su esposa retratados en la intimidad de su confortable casa de brujas pero recientemente se ha puesto en duda la identidad de los dos personajes principales y por tanto también la de las dos figuras menores que aparecen reflejadas en el espejo de hecho como puedes ver ahora en el cartelito aparece un prudente signo de interrogación

Voz 0772 16:59 escuchábamos un fragmento de la audio guía de la National Gallery de Londres en donde el visitante puede recrear algunos de los datos que se ven en uno de los cuadros más maravillosos que hay en esta pinacoteca londinense que es el matrimonio Arnold Fini con interrogación de Van Eyck que también tiene sus secretos Jesús tienes

Voz 2 17:20 sólo hay que ver no es verdad que ella es muy raro no porque parece que es una ceremonia de matrimonio pero una ceremonia matrimonio en la casa porque no la Iglesia que es donde hay que hacer este tipo de cosas donde están los testigos los testigos están en el cual para que a primera vista no ves están en el espejo reflejados y entonces Ximena miras este claro que para eso lo querido un poco traer aquí porque reúne mucho de ese simbolismo de la pintura flamenca del siglo XV cuadro de mil cuatrocientos treinta y cuatro te Van Eyck los ahora también está dudando si era si era del probar el e incluso lo firma no dice Jan Jan van Eyck estuvo aquí ponen exacto actuales era común te texto lejos de esa ceremonia pero una ceremonia rara atípica pero llena de simbolismo para que para demostrar por una parte la riqueza de este matrimonio sobre todo de este Arnold Fini que no deja de ser curioso porque dices Si es un cuadro flamenco de los Países Bajos es un apellido italiano efectivamente era italiano allí se casa todo lo que hay alrededor indican elementos de fertilidad o de Prosperidad por ejemplo vamos a ponerlo más llamativo una lámpara es que en esta lámpara estamos viendo aquel cuadro buenas

Voz 0772 18:27 si los que padece la la gente que nos está escuchando puede ver los cuadros aunque son universalmente conocidos el nuestras puedes sociales arroba a SER Historia tanto para el Twitter el Facebook Instagram etcétera íbamos a ir colgando todas estas fotografías para que puedan disfrutar y siguiendo un poco casi en directo la descripción que Jesús está haciendo de los coches

Voz 2 18:47 pero yo creo que es lo más recomendable y por lo mismo que estoy haciendo ahora con Nacho

Voz 1 18:50 vives

Voz 2 18:51 hay una especie de lámparas tipo araña sin embargo sólo hay una vela

Voz 0772 18:55 Ana Belén nos están las demás porque

Voz 2 18:58 la encendida está representando la llama del amor pero también está representando a Jesucristo no olvidemos que estamos hablando de una escena Cristiano una escena católica no tanto está representa dos elementos porque al lado como ves hay una cruz guarden luego si nos vamos al al espejo es un espejo de la época flamenca además es estos espejos llevaban Brujas por cierto en la casa donde está pintado cuadros está en Brujas tanto este cuadro que se llama brujas tenían también un efecto de protección servía para ahuyentar los malos espíritus el ojo eh hay diez estaciones del Via cruces en lugar de las catorce yo creo que por una cuestión de simetría pero estamos hablando del viacrucis y lo hubiéramos más en detalle al lado hay un rosario cuál te está indicando simbolismo de la oración son dos personas devotas al lado hay una aborda que está colgada del cabecero de la cama que está representando la fertilidad el vestido de ellas verde el verde también es el color de la fertilidad porque en el fondo ves que ya tiene la mano apoyada en su vientre da la sensación de que está en para para nunca llegó a está embarazada no tuvieron hijos pero como un ritual para aquellas pueda quedar embarazada y además se ve claramente el papel que ocupa cada uno de ellos el papel de nombre predominante es el que está manteniendo hay una mirada poco más desafiante ella la mirada baja de sumisión ella colocando la mano también en una postura pasiva Yell agarrando las también un poco en esa situación de que tú eres de mi propiedad fíjate dónde están los zuecos los zocos del están en la parte exterior en la calle es decir en las relaciones sociales los zocos de ella están al lado de la cama es decir es su casa doméstico no hay unas naranjas pasa desapercibido este detalle qué pinta aquí las naranjas naranjas es una fruta de lujo bien ante el sur de de Europa por lo tanto aquellos que podían tener

Voz 1 20:45 el naranjas era gente adinerada gente te poste

Voz 2 20:49 todo esto lo ponen hay para decir cuidado nosotros podemos comer naranjas además deporte poder indicaciones porque dicen que la naranja era el fruto prohibido del jardín del Edén unos decían que era las manzanas y en este caso se representaría como las naranjas fíjate el perro el perro siempre simboliza la fidelidad acuérdate de muchas de las tú vas donde están enterrados nobles os Reyes que tienen un perro a solo

Voz 1 21:09 su identidad es decir también está

Voz 2 21:12 simbolismo clarísimo Si miramos arriba incluso aquí aquí hay una gárgolas Garbo la hay con una interpretación de este cuadro diciendo que es un ritual de exorcismo precisamente para ahuyentar esos malos influjos y que haya Se para quedar embarazada cuanto antes porque ahora lo que se buscaba muchas veces en los matrimonios arriba que curioso no incluso en esa aquí detalla más arriba además de la firma de Jan van Eyck aparece una un una especie de Virgen unos piensa que puede ser Santa Margarita o Santa Marta en todo caso sería o bien la que favorecen los partos o bien la santa de lo de lugar entonces cualquiera de los dos es una vez más nos vuelve a decir lo mismo este es un lugar protegido sin hogar sacrosanto son una familia rica y por lo tanto todos los elementos que hay alrededor siempre están canto a los dos aspectos que tienen más dinero que los demás y que lo que buscan son rituales de fertilidad

Voz 0301 22:04 es representación deformada donde la perspectiva no se estructura de la de la forma habitual a través del espacio tal y como lo conocemos sino que se van deformando en una estructura de de de cuadrículas sí sí sí es de la vuelta al mundo de los secretos que abre las puertas de ese último periodo del Renacimiento que es el manierismo que utiliza la de formación las formas distorsionadas como una imagen de un nuevo concepto de belleza donde lo deformados lo bello es juego con el espectador es un juego para descargar también nuestro ojo y meterle en otra realidad y además para recordarnos la importancia que tiene la la muerte para todos los ámbitos incluyendo el cultural los conocimientos también lo efímero está presente en todos los órdenes es la presencia de la muerte

Voz 12 22:52 T eh que nos afecta absolutamente a todos

Voz 11 22:59 escuchábamos a Eduardo Blázquez profesor de Historia del Arte de la Universidad Rey Juan Carlos

Voz 0772 23:04 los de de Madrid un programa mítico ya de de Telemadrid dirigido por nuestro compañero Javier Sierra también con un auto de este programa el otro lado de la realidad hablando de esos misterios y encarnados en algunas obras de arte entre ellas estamos comentando la famosa Ana amor fósiles de la presencia de una misteriosa calavera que aparece a los pies de este cuadro magistral que también se encuentra en la National Gallery de Londres de Holbein el un pintor los embajadores que realmente es un cuadro que que te sobrecoge durante el verano y las últimas semanas hemos estado poniendo en nuestras redes sociales también él el el vídeo que recrea la Ana morfosintácticas reconstruye porque para verlo perfectamente tienes que colocar te muy escorado en el lateral derecho de el del cuadro para poder ver por esa perspectiva por ese juego que te hace la vista

Voz 2 23:58 en el la calavera fijo

Voz 0772 24:01 algo más maravilloso es un juego

Voz 2 24:03 a ver este es el cuadro que se podría definir con una sola palabra manitas la vanidad fíjate quién están aquí representados estamos apenas ha tratado las zonas de alto linaje no por una parte un embajador por otra parte un obispo pero rodeado de todo el ornamento también de la época para indicar varias cosas así estamos hablando de una varitas de una manera es decir la opulencia el aspecto externo de las cosas luego lo que tú decías una Ramón fósiles toca parece una calavera quiénes fotos un efecto óptico una distorsión que tú para ver lo tienes que o bien utilizar por ejemplo pues un objeto cóncavo como una cuchara o bien colocarlo en el en el otro extremo del cuadro para poder verlo pero bueno no se ve a simple vista esto es como lo del La carta robada de Poe es decir si quieres ocultar algo pero a la vista de todo el ahí está la vista pero la gente no sabe bluesman calavera pero en el fondo está representan todo Tito lo digo de una forma muy rápida hay dos estantes no aparte está ya ante dicte Bill que es el embajador francés en Inglaterra por otra parte vestido de riguroso negro Jos Dessel ve que ser obispo de la pura bueno pues hay un estante arriba y un estante abajo aparentemente dices bueno parece que son objetos aleatorio buscaban la parte de arriba estar presentando objetos relacionados con la astronomía con el orbe celeste que hecho incluido este elemento estamos hablando de una esfera de una esfera celeste a diferencia de lo que haya bajo que son instrumentos de música un orbe terrestre es decir elementos que están más asociados a lo material no es casual que cada elemento que portan los distintos personajes está haciendo referencia a su variedad a su ex os tensión a su preponderancia social incluso el Col ante que tiene el embajador está representando ni más ni menos que has a Mirel crecer que él pertenecía a esa orden militar de San Miguel y entonces hace ostentación de ello arriba está también representados lo que es el Tribune el Cuadri View es decir están representadas también las matemáticas las ciencias oficiales de aquel momento entonces todo ello incluido con esta termino en la propia alfombra donde son Orbest mira dónde está pisando el embajador justo en el metro de Lorca es decir yo soy el que tiene el poder lo que no sale a cuenta escaló hasta la muerte todo esto al final es Anita Vanitatis al final acabarán en la tumba como todos los demás tengas o no tengas dinero

Voz 0772 26:23 pero bien que todas las pasado era lo que diría yo

Voz 11 26:26 si fuera que un que bailaba el el obispo claro que me quiten lo bailao

Voz 0772 26:31 claro que sí desde luego hay infinidad de de enigmas en los cuadros en la en la historia de del arte es una de mis piezas preferidas lo vamos a colgar también en nuestras redes sociales en Ser Historia vamos colgando fotografías de los cuadros que de los que hemos hablado como digo eso uno de mis favoritos en la NASA legales de de Londres está en el centro de un salón con un he una tapicería en la pared de color burdeos bueno y el propio verde al igual que en el cuadro anterior de de Van Eyck que el verde de las Cor de los cortinajes de este cuadro es maravilloso

Voz 2 27:05 los colores influyen también pero que curioso calla algo hay que estar presentando el poder civil que estar presentando el poder eclesiástico es decir el poder terrenal el Proder celeste y los dos estanterías todo tiene significado cuando lo ves así

Voz 0772 27:16 aparte de la belleza estética hay un simbolismo que va un poco más allá que era lo que queríamos comentar compartir con todos vosotros en este Cronovisor dedicado a cuadros con claves secretas lo dicho Jesús Callejo una vez más muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia