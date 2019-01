Christopher Marlowe, ¿el verdadero Shakespeare?

Voz 2 00:00 cómo puede justificarse que un corpus que claramente depende de fuentes italianas españolas griegas latinas etc puede haber sido compuesto por un personaje que en todo caso ni eso consta fue a la escuela del pueblo en ningún momento fue una universidad no se sabe que viajara no se sabe que saliera de Inglaterra ningún momento es decir uno puede ser un genio pero pero

Voz 3 00:42 muy genio como fuera Miguel Ángel si no le das

Voz 2 00:45 pinturas no pinta el señor experta de ese de Stratford no tenía el bagaje cultural necesario para crear un vocabulario de veinte mil vocablos yo creo que ese es el argumento más sólido que ha hecho que miles de personas en el mundo han firmado ya la declaración de dudas razonables

Voz 0772 01:12 en te hemos recuperado de nuestro archivo de Ser Historia de la primera temporada esta voz pertenecía a Isabel Cortázar gran experta en el teatro isabelino grandísima amiga y gran conocedora también del mundo de Christopher Marlowe a él vamos a dedicar los próximos minutos aquí en Ser Historia a este autor de teatro como digo en la Corte de la Reina Isabel en la segunda mitad del siglo XVI uno de los referentes junto con William Shakespeare de la literatura del momento un referente que poco a poco parece que va comiendo terreno al mito a la idea creada por parte de la historiografía inglesa de ese William Shakespeare que ya para muchos no solamente está esa duda la razonable sino que algunos plantean la posibilidad incluso de que nunca existiera yo no voy tan lejos yo siempre he defendido la figura de Cristo formarlos como autor o coautor de algunas de las obras de Shakespeare pero desde luego poco a poco hay que ir bajando la llama de esa intensidad literaria de esa intensidad historiográfica como decía ahora alrededor de la figura de verdaderamente un mito un mito que realmente no sabemos si realmente existió al menos tal y como se nos ha contado Jon Viar bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 3 02:35 hola Nacho un placer nuevamente poder estar aquí en este programa de referencia para eruditos si para tanta tantísima gente

Voz 0772 02:43 yo enviar ese actor es lo villano es como yo de la cuerda de que esta firmarlo parece que la cabra tira al monte y bueno aquí se nos va seguramente se nos va a ir un poco de las manos el el asunto de de ex de defender excesivamente a nuestro querido Christopher Marlowe que esa firmarlo era un poeta escritor de literatura isabelino del siglo XVI nació en mil quinientos sesenta y cuatro falleció en mil quinientos noventa y tres en una vida fascinante para muchos investigadores entre ellos nuestro invitado Jon Viar puede ser el autor sino de todas de muchas de las obras que han hecho referencia y que se han convertido eh bueno pues en el corpus principal de la obra de William Shakespeare Jon Viar acaba de publicar con esperpento ediciones teatrales el libro que tenemos sobre la mesa Marlowe el verdadero Seix Peer con esas interrogaciones en donde manifiesta estas serias dudas

Voz 4 03:39 John continuamos con lo mismo aunque poco a poco parece que la puerta hay el reconocimiento a la obra de Marlowe no a la red no el reconocimiento de la obra de Marlon como tal porque eso es yo creo que eso nadie lo ha lo ha negado nunca pero sí que cada vez está comiendo más terreno no a la figura de de vuelen Shakespeare sí efectivamente Eto antes hemos escuchado a Isabel Cortázar ah y comentando esa declaración deuda Ron

Voz 3 04:05 son hable que sucedió en dos mil siete cuando numerosos actores e intelectuales académicos como de Aurillac o Jeremy Irons cree Lance firmaron ese esa es ese manifiesto llamado Declaración de duda razonable es decir que no había diferencia de opiniones y lo que tenían claro todos es que digamos que el en el poderosísimo significante de Shakespeare quizá no sirva para explicar la autoría de todos esos textos no

Voz 5 04:31 de ahí que he bueno en mi tesis doctoral que ha sido ahora publicada por Editorial esperpentos lo que lo que era

Voz 3 04:40 una de las cosas en las que hablan de la teoría Marlowe que tú conoces muy bien y de hecho escribirse la novela del retrato y la teoría marró pues lo que hay dos argumentaciones no es decir una argumentación histórica y otra dramática incluso filológica yo les dijo a un investigador canadiense que en mil novecientos veinticinco descubrió en el Archivo Municipal de Londres en una serie de documentos entre ellos lo que descubre es que Christopher Marlowe había sido espía de la reina Isabel no solo Christopher Marlowe también su supuesto asesino en gran Frazer hay otra serie de personas no entonces hay dos argumentos esta teoría Marlowe por un lado podemos decir que es la la el argumento histórico ya que cuando Marlou muere oficialmente no

Voz 0772 05:26 sin tener mil quinientos mil quinientos noventa y tres

Voz 3 05:29 ya escrito ya estrenado siete obras de teatro ir dos libros de poemas otro medias ir de hecho también ha traducido a Ovidio ya Lucano la Farsalia no no tenemos constancia de ningún William Shakespeare hasta que dos meses después de la muerte de Marlowe aparece un libro de poemas Venus y Adonis que más tarde contiene la firma o una una de las firmas

Voz 0772 05:54 es esa que espere además hace pocos años no la Oxford University Press que no no significa que sea el sello de garantía que que diga que efectivamente lo que están argumentando ese acierto no pero es un hecho bastante bastante simbólico me atrevería a decir que es Enrique VI de William Shakespeare ellos lo publican por primera vez con dos autores Milans expedir Christopher Marlowe en Altea

Voz 3 06:20 ante esto es lo una victoria moral para las tesis el sentido de que es la revelación más importantes llamarlo en octubre de dos mil dieciséis efectivamente veintitrés académicos de cinco países diferentes hay una investigación de Taylor de la Universidad Estatal de Florida que entiende que efectivamente Marlou colabora en Enrique VI atribuido durante siglos a Shakespeare tenemos que que sexto es considerada una obra menor pero es una obra muy interesante y efectivamente es digamos esa es una de las primeras obras atribuidas a Express sino la primera creo recordar siguen la misma lógica de de la escritura de Marlowe muy cercana a la farsa al humor a lo casi me atrevería decir un poco

Voz 4 07:00 sí a lo a lo grotesco casi

Voz 6 07:03 y es como decías Un

Voz 0772 07:05 es algo absolutamente simbólico pero que abre puertas a otras posibilidad

Voz 3 07:09 es Jeffrey Taylor explica que este hallazgo se debe sobre todo al tema del uso de los ordenadores porque eh allí el hallazgo se debe a que se en los ordenadores se almacenan numerosas obras de autores incluidos entre ellos de tal manera que para que el Software busque palabras y expresiones distintas una otro sabemos más o menos yo en por lo que ocurren

Voz 0772 07:31 por medio de la estadística no por sistema data no

Voz 3 07:34 ahí los filólogos dicen que efectivamente sabemos que cada autor tiene un léxico siempre como en unas veintitantas palabras que es idéntico no

Voz 4 07:42 pero bueno el sí sin duda la la declara la del descubrimiento de

Voz 3 07:45 hace dos años es es es un sobre todo para frente Stratford no como Jonathan Bate que siempre Enrico ridiculizado a la teoría Marlou dicen que me

Voz 4 07:53 luego no había colaborado ni

Voz 3 07:56 en el Enrique VI para gente como Bruce Home o pues esto es una es un aldabonazo iba a decir solamente que en el caso de la teoría Marlou además de largamente puedan alterar en el caso de la teoría Marlou además de la argumento puramente histórico podemos comentar también digamos el el análisis comparado de los textos de Marlowe con los atribuidos a Shakespeare no y entonces ahí vemos que las similitudes tan evidente que lo que nos choca mucho es pensar que hasta mil que durante ocho años y medio hasta mil quinientos noventa y tres lo había escrito sitio obras de teatro ningún William Shakespeare había escrito absolutamente nada y de repente en veinte años un tribunal que tiene también veintinueve años la misma edad quemarlo suscribe

Voz 2 08:37 eh XXI pues eso treinta hay tantas obras de teatro yo puedo entender que hables de colaboración en los Enrique sextos incluso encima

Voz 7 08:45 Melina en viendo N II en de Eduardo III ya han hecho una prueba

Voz 2 08:52 la con un nuevo programa eso que parece que está escrito entre Marley Thomas Kee pero pero Hamlet no es una colaboración y King no es una colaboración Falstaff es la creación de una de alguien de una persona no no es un árbol no no hay dos personas distintas escribiendo párrafos distintos de de Falstaff

Voz 4 09:20 escuchábamos de nuevo la voz de Isabel Gortat Zar

Voz 6 09:23 y esa llamada de atención no

Voz 0772 09:26 para intentar esgrimir la idea de que William Shakespeare tal y como lo entendemos pues era imposible no que lo hubiera realizado las obras que ahora las obras que ahora será atribuyen comentabamos nuestro invitado yo enviar actor experto en la figura de que esto firmarlo bueno el doctor Jon Viar habría que decir también autor de este libro Marlon el verdadero Shakespeare publicado por esperpento ediciones teatrales el el hecho de que el fallecido yo como decíamos ahora en mil quinientos noventa y tres que esto firmarlo por lo menos eso su muerte oficiosa oficial sin embargo esa muerto oficiosa pude abrir la puerta a esa historia de agente secreto que él había caracterizado y que protagonizó durante mucho tiempo incluso hay un aspecto que a mí me interesa mucho de tute decís que es la la posible visita a Valladolid al colegio católico de de Valladolid de aquella época había en el siglo XVI los católicos tenían fuera de Inglaterra un colegio Reims en Francia y otro en en Valladolid ya ya parece cómo surgido de la nada una suerte de personaje que se presenta con

Voz 3 10:35 es un nombre muy parecido al de Cristo finalmente bueno esto es curioso porque lo que sí descubrimos que lo cuento en el libro es como el treinta de mayo de mil quinientos noventa y nueve exactamente el día que se cumplen seis años de la muerte de Christopher Marlowe un tipo llamado John Matthews alías Christopher Marlowe llega bueno firma con este nombre llega al colegio San Albano de Valladolid que era el colegio católico fundado por Felipe II que sucede con esto bien no sé si lo comentado antes como sabemos quemarlo es un espía para entender lo que sucede cuando Marlou llega a Valladolid en mil quinientos noventa y nueve que entender muchas cosas que habían pasado antes es decir en mil en junio de mil quinientos ochenta y siete las autoridades académicas de Cambridge se negaron a darle en el título las cero Fars a Marlowe por sus constantes ausencias que podemos cotejar a los libros de la Universidad no las autoridades de Cambridge informaron al consejo privado de la Reina como tú sabes de un rumor sobre el cual se sospechaba que Marlou tenía pensado huir al seminario católico de Reims para hacerse sacerdote entonces es cierto Marlou podría ser acusado de alta traición lo que las autoridades académicas de Cambridge ignoraban es que Marlon trabajaba para los servicios secretos británicos ya había acudido a Reims como espía haciéndose pasar por catorce luego no lo era

Voz 0772 11:53 reciben la famosa calle CTA desde luego

Voz 3 11:56 con esta negativa rotunda concederle el título motiva la intervención oficial del mismísimo consejo privado del rey adaptando una orden que obliga a los catedráticos a conceder llamarlo su título universitario eh aludiendo que bueno que el susodicho pues está atareado en asuntos relativos al pie de su patria esto también Charley con lo explica el enlace de Marlowe y el espionaje británico se debe a a Tomás Balsa que es primo segundo de Francis Basinger que era el jefe del espionaje británico no es decir en en esta época era bastante común que dictó estos intelectuales que hay que habían podido estudiar la tiene griego trabajaran como espías sí podemos decir que Cesc mientras sabemos quemarlo fue becado por la Universidad de Cambridge si puedo estudiar Teología y luego el Master of Arts en Isaías Latín y Griego como vemos en sus obras también tenemos datos de sus coetáneos de Tomás Keith de Ben Johnson mal tú ya lo sabes perfectamente cambié de William Shakespeare no hay nada más que una parte de nacimiento otra de defunción una de matrimonio

Voz 5 12:54 no hay nada apenas unas unas firmas no eh concretamente

Voz 3 13:00 en el en el primer folio de las treinta y seis obras que contiene el primer folio sólo dieciséis han sido publicadas con anterioridad perdón si de las de las treinta y seis obras que contiene el primer folio sólo nueve obras llevan el nombre del presunto autor no y una cosa interesante que de hecho en la entrevista que hace en dos mil nueve a Isabel Cortázar ella explica un poco todo este tema de del digamos el nombre de William Shakespeare

Voz 5 13:25 y es interesante lo que dice de ella lo dice el nombre de Shakespeare quiere decir Will a

Voz 3 13:33 podría ser el Yelmo de Minerva o la lanza de Minerva si entendemos que esto es un pseudónimo por qué bueno Speer es lanza y es agitar agitar Diego entonces el Yelmo de Minerva convertía invisibles a las personas de alguna manera parece un seudónimo apropiado para alguien que como Marlou estaba perseguido sobre todo por el arzobispo anglicano de Canterbury que quiere que lo quería matar así que tampoco era muy querido por católicos protestantes aunque como sabes Marlowe escribió una obra la masacre de París

Voz 5 14:03 que es de mil quinientos setenta y dos ambientada mi quinientos setenta y dos quiero decir en la que

Voz 3 14:10 cuenta la la masacre de los

Voz 4 14:12 los protestantes o Notes no en fin éramos hombres quería también un poco porque lo lo ve

Voz 0772 14:17 pues no solamente en las obras de de Shakespeare sino también las de Marlowe esos viajes eso sí tener ellos que podría haber realizado

Voz 8 14:23 claro pero Europa no descartó complicado Cristiano es un poco absurdo que alguien que escribe la masacre de pan

Voz 3 14:28 que sea católico quiero decir Marlou obviamente era un ateo como todo el mundo sabemos is

Voz 4 14:35 sobre todo era un hombre que

Voz 3 14:38 un agitador y un crítico de las supersticiones del fanatismo religioso también se ríe del judío de Malta en esa obra estupenda esa farsa que tiene

Voz 4 14:49 o de protestar es decir de de todo no

Voz 0772 14:53 con personajes realmente curioso con esa vida como decía ahora a caballo entre la la realidad y la ficción porque las la cantidad ingente de de lagunas que ha dejado es lo que ha abierto muchas puertas a posibilidades yo lo comentado en muchas ocasiones no lo los propios ingleses cuando ya es el en la esquina de los poetas que tienen en la abadía de Westminster en Londres aparece las figuras de los grandes literatos de la historia de de Inglaterra entre ellos buena Shakespeare bueno pues hay una vidriera en la que se puede leer la fecha y la muerte de Cristo firmarlo aparece la

Voz 3 15:29 la muerte de una interrogación la el nacimiento mil que

Voz 0772 15:32 sesenta y cuatro exacta bajo mil quinientos noventa y tres con interroga si no que yo creo que eso es junto con lo de la duda razonable pues eh

Voz 3 15:39 hombre por supuesto hay como Diego Lázaro

Voz 8 15:42 momentos históricos están ahí en el libro que los explico más mucho más

Voz 3 15:45 la mente pero el realmente una vez que que conoces bien la biografía de Marlowe lo fascinantes podrá de entrarte en los textos en la calidad literaria que tienen todos los textos efectivamente Marlowe es un escritor joven después esas obras atribuidas a Shakespeare quizá alcanzar una una profundidad y llegamos a una profundidad de introspección psíquica de los personajes hay muchos personajes en más Roque todavía es ese son propios de la farsa no en cambio luego pues cuando de la escritora es más maduro es cierto que hay personajes como Shylock como Hamlet o como el propio Falstaff son impresionantes ahora bien la como digo la comparación si tú comparas el Eduardo II de Marlowe con el Ricardo II atribuido a Shakespeare si te comparas en fin el propio Fausto con con Hamlet hay una serie de cosas e incluso plagios evidentes estamos hablando de una época donde en fin eh

Voz 0772 16:36 plagio incluso estaba bien visto en ocasión pero ya no sólo eh

Voz 3 16:39 eso sí no que es que que la gente no tenía imprentas muy conocida

Voz 0772 16:44 libros Tel que la persona que escribe

Voz 3 16:46 sirve de memoria eh bueno como muchos extras por Llanos comentan ningún William Shakespeare fue ni siquiera una gran School que es una una escuela primaria básica como digo estoy en Cambridge a mí me sorprende que hay que entender también el el teatro isabelino tiene unas unas influencias claras de es de Séneca porque es traducido al inglés

Voz 4 17:09 poco entre mil quinientos cincuenta y cinco

Voz 3 17:13 así como de Plauto de yo también es decir en Marlowe por primera vez vemos sobre todo la la mezcla de géneros vemos que quizá por eso Blum hablaba de Shakespeare La invención de lo humano no porque hemos personajes realmente humanos me refiero sobre todo a la lucha por el poder es decir la lucha por el poder es casi el tema central por eso el subtítulo de mi libro es el gran mecanismo en el teatro Christopher Marlowe porque el gran mecanismos un concepto que el director teatral polaco Jan Kot utiliza para hacer un análisis dramático de los textos de Shakespeare no atribuir esas experto yo utilizo eso

Voz 4 17:47 para hablar también de Marlowe yo porque como última pregunta yo enviar yo lo tengo aquí anotado

Voz 0772 17:52 quizá la mucha gente que nos está escuchando dice bueno pues quemarlo quizá sale a la luz sale a flote por ser colaborador de de las obras de de Shakespeare pero peor se Marlowe es un absoluto genio en el mundo del teatro isabelino de esta segunda mitad del siglo XVI que no necesita una colaboración firmar con activamente

Voz 3 18:14 Coco como tú sabes todos los extras jordanos que son los partidarios de los que creen que es Speer escribió todas esas obras que se le atribuyen todos estos extras Floriano reconocen que sin Marlou no existiría Shakespeare es decir que la influencia de Marlowe es total es decir no hay nada antes de Marlowe que tenga una calidad literaria ni ni por asomo que tenga relevancia Gregory dicho seres el poeta inglés que muere en mil cuatrocientos fin a una parte de Mister y Pleiss Mora son una serie de cosas no hay nada que tenga esa esa entidad hice interés literario dramático hasta que surge el mil quinientos ochenta esto que llamamos el teatro isabelino surge con Marlon como el de como sabemos si es peor no aparece está bueno Shakespeare que decirlo que eso usted esas firmas es decir no aparecen hasta muchos años después yo no existo fin

Voz 5 19:00 que es es complejo de explicar a veces hay gente que

Voz 3 19:04 te queda un poco perpleja no cuando lo comento pero

Voz 0772 19:07 bueno los que quieran profundizar un poco en esta fascinante historia que está a caballo entre la historia de la literatura la historia del espionaje la propia historia de luchas de poder en la Inglaterra y las relaciones con España también que no hemos entra en muchos detalles en este siglo XVI lo pueden hacer a través de este libro de nuestro invitado Jon Viar Marlowe el verdadero Shakespeare del tres raciones gran mecanismo en el teatro de Christopher Marlowe publicado por esperpento ediciones John como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de historia como digo siempre vio a hacerlo