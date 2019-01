Alfonso I de Aragón, el Batallador

Voz 1 00:00 por su especial situación estratégica el área del valle del Ebro fue siempre una zona de constantes enfrentamientos entre Castilla nada entre los años mil cincuenta y cuatro y mil setenta y seis el Reino de Pamplona asistirá a una crisis del poder monárquico que culminará con el asesinato de Sancho IV hecho que fue aprovechado por los Reyes vecinos que eran a su vez parientes para invadir el Reino Nájera fue la capital del Reino de Pamplona durante los siglos X los sucesivos reyes del Reino de Pamplona con posterioridad se llamarían de Navarra no sólo tendrán que participar en las luchas con los otros reinos cristianos para mantener su independencia sino que además tendrán que combatir por mantener la corona frente a nobles París

Voz 0772 01:11 acabamos de escuchar un fragmento de esa magnífica serie de Televisión Española Memoria de España en donde se nos introduce un poco en el contexto histórico que vamos a abordar en los próximos minutos aquí en Ser Historia en la Cadena Ser vamos a viajar a caballo entre los siglos XI XII que precisamente este es una época de reconquista es una época de luchas internas luchas intestinas por las fronteras de los propios reinos cristianos que poblaban la mayor parte del norte de la península Ibérica este es un poco el contexto también de una fantástica novela publicada por The doce Robles cuyo autor uno de sus autores ya comparte con nosotros minutos aquí en Ser Historia a través del hilo telefónico a José Luis Corral bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 2 01:59 pues un Milán ha hecho muchísimas gracias porque además es el programa es fantástico porque lleva la historia a la gente y eso en estos tiempos es muy importante

Voz 0772 02:06 muchísimas gracias José Luis tú eres coautor junto con tu hijo Alejandro Corral de una maravillosa novela histórica batallador en donde se hace referencia a la vida de Alfonso I el batallador uno de los monarcas más importantes de esta época medieval a caballo convencía ahora entre los siglos XI y XII

Voz 2 02:27 o el monarca que ha sido maltratado por la historia digo maltratado porque no ha requerido la atención que merecía hay que tener en cuenta que Alfonso batallador no había nacido para ser Rey era el segundo hijo del segundo matrimonio de Henri de Aragón de Sancho Ramírez Aragón era un pequeñísimo Reino en el norte de las montañas de Huesca por tanto tenía muy pocas posibilidades de llegar alto en los pero llegó al trono y una vez en el trono se convirtió en rey de Aragón Rey de Pamplona de Castilla Emperador de toda España conquistó muchas tierras a los musulmanes se casó con cada León bueno un personaje realmente fascinante

Voz 0772 03:04 un personaje novelesco y además como todos esos grandes personajes que se hacen a sí mismos con el devenir de los años la tú lo decías ahora los propios inicios no estaban orientados propiamente dicho hacia hacia el trono porque no era primogénito imagino que también esos inicios de vino de ser duros yo recuerdo una frase una frase que nos comentaba nuestro profesor de Historia Medieval en la Universidad de Valladolid cuando nos decía que claro quizá idealizado mus mucho no la la vida de los reyes en la Edad Media pero en muchas ocasiones sufrían igual número de penurias que que los que los agricultores cuando había escasez de alimentos cuando había mucho frío las circunstancias en aquella época eran duras para absolutamente todos no los inicios de de Alfonso I el el batallador debieron de ser también parecido sobre todo porque no era el primogénito

Voz 2 03:52 no Comunera primogénito no estaba destinado a reinar lo que hizo su madre Felicia de Rusia una mujer que había venido del norte de Francia y que por tanto estas tierra las eh Fragoso las montañosas ásperas del Reino de la goles de un parecer pues casi casi como una especie de esquina del rincón apartado del mundo ella venía de una corte muy elegante que era que si una una corte muy americana no es más que él por ejemplo las tapas de Schumann Gil aéreo que se conservan en el Metropolitan de Nueva York que es de una existió realmente extraordinaria no lo que hizo fue entregar a su hijo de apenas cinco años al monasterio al monasterio de San Pedro de esa para que fuera educado sencillamente para llegar a ser moje y en su día como Alejandro hijo de Rey de Reina pues poder optar a convertirse en un importante monasterio o incluso el obispo de una diócesis pero el muchacho no estaba hecho para ser un monje a pesar de que el nuevo estudio en San Juan de la Peña hasta los catorce años estés no tenemos volante prácticamente su infancia su primera juventud diez años aproximadamente estudiando en monasterios en lo quería ser de ninguna manera un monje él quería un guerrero ya cabo encabezando refrito aragonés Nava ya ya de de Alcoraz que se por la conquista cuando son ya de la Rey su hermano Pedro I

Voz 0772 05:01 el ese coronado en el año mil ciento cuatro y a partir de ahí bueno pues toma las riendas de de un territorio muy destacado que que desempeñará un papel muy importante en esa reconquista

Voz 2 05:14 él es un Rey muy mesiánico ha estado educado como he dicho antes buena parte de su vida en San Juan de la Peña ya allí había un Khalid maravilloso Un Cali maravilloso está viendo es fascinante no un cáliz maravilloso que es decía por estas leyendas atávica es corrían por algunas zonas de Aragón que da el Cáliz de la Última Cena es decir lo que se conocen algo a partir de fines del siglo XII con el nombre del Santo Grial el muchacho lo veía todos los días pues tenía que cumplir la regla monástica hay tenía de ir a la iglesia rezar delante de ese cáliz que estaba allí ahora por cierto la gente puede unir este cáliz que se conserva perfectamente en la Catedral de Valencia desde mil cuatrocientos XXXVII yo creo que ver el Grial la conquista de Jerusalén es el tiempo de la predicación de las cruzadas de las primeras Cruzadas una primera cruzada en Barbastro la primera Ciudadanos la de Jerusalén de mil noventa y nueve Se realizó en la sala de Barbastro en el año mil sesenta y cuatro hubo una segunda cruzada frustrada contra la Ciudad de Tudela en el año mil ochenta y seis probablemente el batallador que todavía no lo haya vidente mente este muchachito que tenía esas ínfulas guerreras recibió esta imagen de eh el Rey o el personaje El caballero del guerrero que quiere está Jerusalén toda su vida intento de Jerusalén cuando se convirtió el hecho muy bien en mil ciento cuatro la muerte de su hermano Pedro había muerto en sus hermanos mayores sus sobrinos por tanto por la biología por cuestiones la biología casi de azar genético le tocó a él ser Rey puso en marcha un plan de conquistar realmente extraordinario conquistó en las Cinco Villas conquistó la tierra de la litera han conquista de Zaragoza pero es que fue más allá llegó prácticamente hasta las costas de Andalucía en campañas militares asombrosas

Voz 0772 06:44 y una vida asombrosa sobre todo también por por esa unión con con Urraca en León lo que unía reinos y antagónicos a ambos lados de la de la Península Ibérica imagino que eso fue quizá en la culminación de la extensión de de de un proyecto que ni siquiera él pudo haber imaginado cuando era niño

Voz 2 07:02 claro eh fíjate Nacho en el año ochenta y seis ya había nacido Alfonso Alfonso el batallador ya tenía entonces unos trece catorce años eh su suegro Alfonso VI fue derrotado que todavía no en la claro fue derrotado en la batalla de juicio quitar por los Al Morabit es aquello fue una convulsión tremenda eh que con provocó pánico realmente en el mundo en el mundo cristiano y en cambio batallador en mil ciento veinte aplastó a los Valmor avidez en la batalla de del Valle del Jiloca bueno cerca de Jiloca en la localidad que está a unos veinte kilómetros de Calamocha una localidad importante en Zaragoza Teruel no fue el contrapunto fue realmente el fiel que cambió la reconquista en la llamada Reconquista la derrota de abejas terrible la derrota de Uclés el mil ciento ocho personas por también proclamó ávidos Alfonso Alfonso dos grandes derrotas que habían que habían vencido el samurái de sobre los leoneses en cambio en mil ciento veinte el batallador destruye el doctor Mora Vide y acabó prácticamente con el poder en la península ibérica eh eso lo convirtió en un personaje extraordinario personaje de leyenda

Voz 0772 08:08 un personaje de leyenda que precisamente ese apelativo de el batallador viene un poco corrígeme si me equivoco por esa casi treintena de de batallas que que llevó a cabo y que venció a lo largo de su vida y que se convirtieron en una constante no en su extensión como militar

Voz 2 08:24 sí el libro tres absurdamente treinta batallas entre gente batallas escaramuzas importantes y demás sólo perdió una precisamente la última en el verano

Voz 0772 08:33 vayan ciento drama más importante

Voz 2 08:35 dónde estaba asediando la ciudad de Fraga eh que era musulmán en esos momentos era la conquista necesaria para ya eh ocupar Lérida Isaí saltar por el Ebro hasta el Segre y el Ebro hasta Tortosa llegar hasta Valencia y culmina el de alguna forma parte levantina en la en la conquista pero allí se yo creo que se confió ya era un hombre de sesenta y dos años se confió probablemente tuvo pues eso usted está había es cierto es que había vencido batalla descontrol samuráis había vencido en los nobles leoneses había vencido a todo el mundo después de veintinueve victorias pues la última probablemente se despistó tuvo un error de de estratégicos permitió que los amor avisos sublime suprimida por la espalda y lo va a derrotarle no lo mataron pero no derrotaron huyó de la batalla seis meses de seis semanas después murió cerca de Huesca eh libro esas todo esas batallas desde luego si seguimos itinerario vital cuando eres Rey incluso antes es de una de una velocidad asombrosa tan pronto lo hemos fíjate en la Edad Media en la en invierno las las campañas militares interrumpían la pues a

Voz 3 09:36 por lo tenemos por ejemplo lo lo estamos está documentado

Voz 2 09:39 dando la ciudad desde la nada la amenaza de los iraquíes la Granada ya al Morabit eh en el año mil ciento veintiséis en enero de mil ciento veintiséis está sellando Granada ahí se presentó con sus tropas nada más y nada menos desde Aragón realmente tremendo no iba de un lado para otro con una velocidad de desplazamiento absolutamente asombroso ha parado eh

Voz 4 09:57 en nombre del bien más grande e incomparable que es Dios Alfonso Rey de Aragón pensando en mi suerte y reflexionando que la naturaleza hace mortales a todos los hombres me propuse mientras tuviera vida y salud distribuir el Reino que Dios me concedió y mis posesiones y rentas de la manera más conveniente para después de mi existencia por consiguiente teniendo el juicio divino para la salvación de mi alma y también la de mi padre y mi madre y la de todos mis familiares a bote lamento adiós a Nuestro Señor Jesucristo todos sus santos con buen ánimo y espontánea voluntad ofrezco adiós a la Virgen María de Pamplona ya San Salvador de Leire el castillo de Estella con toda la villa donó a Santa María de Nájera San Millán donó también a San Jaime de Galicia donó también a San Juan de la Peña y también para después de mi muerte dejó como heredero y sucesor mio al sepulcro del señor que está en Jerusalén todo esto lo hago para la salvación del alma

Voz 5 11:09 de mi padre y de mi madre y la remisión de todos mis pecados para merecer un lugar en la vida eterna

Voz 0772 11:24 acabamos de escuchar un fragmento de ese testamento de Alfonso I el batallador en donde dejaba pues parte de sus territorios a Bolsa elementos seguimientos de de la Iglesia José Luis Corral autor de batallador publicado por entonces Robles bueno coautor junto con Alejandro Corral de esta de esta maravillosa novela histórica la figura de Alfonso el el batallador y también en sus últimos días generó polémica no por ese testamento que alegaba pues partes del territorio a la iglesia y sobre todo a órdenes militares

Voz 2 12:01 bueno es que el testamento es absolutamente inédito y asombroso como han dicho muy bien en la la ciudad a falta Alfonso batallador fue homosexual era un hombre que prefería la compañía de hombres a mujeres dice una forma pues muy sibilina las crónicas tanto las musulmanas como las cristianas e era homosexual se había casado con Urraca de León ese matrimonio sea anuló Se casó en mil ciento nueve el matrimonio sea anuló en mil ciento catorce no tuvieron hijos pero fíjate que curioso eh Si de ese matrimonio hubiera nacido un niño ese niño hubiera unido las coronas de León Castilla y la de Pamplona y Aragón que hubiera sido una especie de presidente tres siglos y medio antes de los Reyes Católicos pero ese matrimonio acabó muy mal se anuló era eran primos segundos y por tanto pues lo habían pedido la dispensa papal para ello irse aprovechó esa circunstancia para el matrimonio cuente las policías leonesas que Alfonso batalla

Voz 3 12:49 los maltrataba a Agus raca pues tanto cuando cuando muere bueno a tres años

Voz 2 12:54 se morir no tiene hijos no tiene tenderos queda su hermano Ramiro pero Ramiro está está su lado es es un monje ha ofrecido órdenes mayores según el de la época no puede reinar está imposibilitado para reinar ante esa carencia de de que Casio batallador en su testamento imposible no pues le concede la herencia del Reino de Aragón de Pamplona de Castilla no olvidemos está puso bateador fue toda su vida de Castilla concede sustrae reinos nada más y nada menos que a las órdenes militares de templarios hospitalarios y Santo Sepulcro que se habían fundado día a veinticinco años en Tierra Santa el testamento La imposible lo que hizo en Aragón los libros aragoneses es el día que muere el batallador que el siete de septiembre de mil ciento treinta y cuatro sacaron a ese hermano monje del monasterio de San Pedro el Viejo de Huesca a Ramiro II el monje y lo coronaron rey de Aragón me hicieron caso el testamento pero claro la Iglesia y las órdenes militares ya se ocuparon en los años siguientes de obtener donaciones y réditos a cambio de renunciar a sus derechos que y concedió batallador su testamento

Voz 0772 13:53 hace muere la temporada pasada hicimos un programa precisamente desde Huesca contando la historia espectacular y espeluznante no de Ramiro II El Monge con esa historia de la de la campana inventor algunos documentos de Alfonso en I el batallador un aspecto que me llama la atención y que el por lo que tengo entendido es también el común denominador en en otros documentos de la época es la firma no en la firma de estos monarcas nosotros estamos acostumbrados incluso ya con los con los monarcas en el siglo XVI los Austrias deber e incluso su nombre escrito yo el Rey Felipe que etcétera Pero Alfonso primer el batallador firmaba como otros monarcas de la época como digo con una especie de de de dibujo en este caso es un rectángulo con una cruz en el en el interior esto era común en la época no es así

Voz 2 14:39 si eran eran yo el Rey de que se que se utilizar ya en la época más tardía lo baje la ley sobre todo con Sauces en dieciséis y diecisiete en la época medieval era un notario que al que redactará y escribía el documento en esta época por supuesto una vía papel tenía en los momentos incluso elevado están en pergamino no es lo que hacía fue tú primero era efectivamente un pequeño recuadro Ito y colocar una cruz en el medio a pesar de que Alfonso el batallador sabía leer extinguir latín y tenía conocimientos de aritmética de geometría dramática de leyes porque él había estudiado ya he dicho desde prácticamente los cinco seis años que estuvo el monasterio de esa hasta que salió del monasterio de San Juan de la Peña con catorce años el había estudiado y conocemos los nombres de los maestros por ejemplo el maestro maestro llamado Esteban que luego el la de Huesca que no si yo gramática el sabían perfectamente tenía conocimientos importantes de algunas disciplinas de la época pero la firma era esa especie de de elemento significativo no el recuadro bien marcado con la cruz para decir que yo soy el Rey por Louvre Cristiano el que la es evidentemente mi símbolo identificativo

Voz 0772 15:40 ya como última pregunta José Luis Corral autor de esta novela batallador junto con Alejandro Corral en hemos estado hablando de la figura del protagonista Alfonso I el el batallador que estuvo casado durante unos poquitos años con con Urraca de León hemos hablado también lo has mencionado ese cáliz que hay en Valencia que va a mí me viene a la cabeza un poco la teoría de nuestra amiga común Margarita Torres profesora de Historia Medieval de la Universidad de León Alfonso el batallador también debió de conocer el otro Grial no el grial que se conserva en la actualidad en en San Isidoro imagino que no habrá documentos de la época que que no se mencionen y su impresión ni nada parecido acerca de esta de esta supuesta reliquia no

Voz 2 16:19 no no hay documentos que hablen de una relación de la reliquia de de León con la puso batallador aunque Alfarnate de neón evidentemente eh mi hijo Alejandro autor de la novela así para mi ha sido una experiencia fantástica no describir la novela con un hijo eso es realmente impresionante no bueno hemos Alejandro se no se preocupa mucho cuando él no es historiador el economista también novelista pero a mucho cuando veía que no había documentos me pedía documentos para escribió algunos párrafos que hemos perdido algunos una novela me decía hoy Papa pero es que no hay documento sobre esta época está hay muy pocos documentos efectivamente existe un cáliz el cáliz de de la infanta la que no es la Urraca e la esposa del batallador sino que su tía es la hermana sí si el Khalid el cáliz de Urraca el cáliz que se conserva en León es el cariz de Urraca e la hermana de Alfonso VI esa que sale en el City el Leonardo ese son son dos subrayar diferente estima de un sobrino pero bueno este ya sabes en Edad Media con los nombres Alfonso sur la no hace sufre realmente Unijet un lío tremendo sí pero el Khalid de Urraca es el Cádiz de la hermana de Alfonso estoy por tanto de la digo Urraca la esposa de matador eh Margarita Torres ha hecho un estudio pero yo creo que evidentemente en Santo Grial que se convierte en la gran reliquia sobretodo a partir de fines del siglo XII es una un objeto maravilloso pero que es muy difícil saber cuál es el Grial original se conserva ten en cuenta Nacho que en toda Europa hay aproximadamente unos cuatrocientos Santos vecinales claro cada pueblo que tiene su Khalid dice que es el auténtico no solamente en Gales a ellos gente tanto si no recuerdo mal pero bueno es interesante ese mundo quería adicto de leyendas donde la historia se trufa con elementos narrativos míticos y fantásticos que han dado origen pues a ese ciclo tan importante es el ciclo Artaud o por ciento en la novela apuntamos al final en una alta de autor que es probable que algunos de los elementos artúrica relacionados con el Santo Grial tengan mucho que ver con el Rey Alfonso eso otro episodio fundamental que habría que estudiar porque fíjate eh Alfonso esa expresión quiso analizó Andalucía entró en el Mar pescó un pez se lo comió en las playas de Almuñécar eh hay que recordar que las novelas del Grial se dice que el custodio del Grial es un Rey que se llama aún FORTA azufre ex Arturo Fortes ve muy raro que está en las montañas del norte de España y que también tiene un operativo el Rey Pescador es curioso

Voz 0772 18:38 que curioso es el desde luego que el ahí estaré medievales apasionante ahora lo decías con infinidad de nombres muy parecidos hoy iguales en contextos y en y en momentos de de la historia pues de de muy poquitos años en me había equivocado Joel la había leído eh Urraca efectivamente urracas en esta época a caballo entre los siglos XI XII ahí pues casi una docena de de ellas todas ellas vinculadas precisamente con el con el Reino de León José Luis Corral autor coautor junto con Alejandro Corral de esta maravillosa novela batallador que recrea la vida de Alfonso I El batallador publicado por Editorial doce Robles como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia