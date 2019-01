El Proyecto Djehuty a punto de iniciar su 18ª campaña

Voz 1 00:00 Un

Voz 2 00:03 pero sin rostro y sin nombre ficción no era nada dos ellas de ella

Voz 3 00:11 mirar para ser recorta ni una palabra como salvoconducto para viajar a la vida

Voz 4 00:18 sí pero el tiempo la soberbia y la codicia Porras no es que esto

Voz 2 00:22 memoria se deshace siglos fragmentado

Voz 5 00:26 las ama tallada en piedra se nace haré lo que quiso ser para siempre desaparece como tinta el Volvo del design

Voz 0772 00:46 así comienzan con estas palabras interpretadas más que leídas magistralmente por nuestro compañero José María del Río digo comienza el documental de Televisión Española en busca de justicia entre momias tumbas jeroglíficos un documental que se produjo hace cuatro años para dar a conocer uno de los yacimientos y de los proyectos arqueológicos más importantes que está desarrollando a España en Egipto me atrevería decir también que uno de los más importantes también en el ámbito mundial José Manuel Galán lleva prácticamente dos décadas el próximo mes de enero comienza la decimoctava campaña trabajando en la necrópolis de Bravo el Naga en la orilla oeste de Luxor la antigua ciudad de Tebas esa orilla oeste por donde se ponía el sol por donde comenzaba ese viaje del inframundo en el mismo lugar en el mismo emplazamiento en donde nobles y reyes y también personas de estratos sociales mucho más bajos excavar en sus tumbas lado Roca en la dura roca de la montaña te vana para pasar el resto de la eternidad en ese viaje fantástico en ese viaje casi fantasmagórico desde nuestro punto de vista intentando buscar sus orígenes celeste sus orígenes vinculados a los dioses del panteón en este caso de los faraones hemos hablado con José Manuel Galán profesor de investigación del CSIC y director de este proyecto Djehuty Yeles nos ha contado un poco no solamente el devenir de estos dieciocho años de de excavación que se van a cumplir el próximo mes de enero de dos mil diecinueve sino también los objetivos que se han marcado en estos meses estarán prácticamente un mes y medio de trabajo en en en Egipto para consolidar y sobre todo afrontar nuevos retos a partir de los cuales podamos conocer mucho más los misterios los enigmas del mundo de los antiguos faraones en concreto esta necrópolis de Drago el Naga centrándonos más en la tumba de Yehudi uno de los nobles uno de los funcionarios de alto rango más importantes en el reinado de la reina Hatshepsut a mediados del siglo XV antes de nuestra era esto es lo que nos ha contado José Manuel Galán en su despacho como profesor de investigación del CSIC y director del proyecto Djehuty

Voz 9 03:21 en la inesperadamente

Voz 0772 03:26 José Manuel Galán bienvenido de nuevo a Ser Historia qué tal cómo estás Nacho oyentes dieciocho años ya del proyecto Djehuty este año cumplís la mayoría de edad te lo imaginabas hace tanto tiempo casi dos décadas

Voz 10 03:41 no la verdad es que cuando empezamos el proyecto allá por el año dos mil uno que es cuando lo estábamos poniendo en marcha yo trataba de conseguir patrocinadores privados para el proyecto yo les decía pues vamos a poner en marcha un proyecto que va a ser de cinco años cinco años parecía una una eternidad haga bueno vamos a cumplir dieciocho excavando en Luxor ininterrumpidamente y bueno con las mismas o quizá todavía más ganas que el principio con más ilusión más esperanza el proyecto no sólo no ha decaído sino que al revés esta próxima campaña que empezaremos en enero de dos mil diecinueve somos un equipo más grande que nunca vamos que botánicos geólogos Zoé arqueólogo

Voz 11 04:26 pocos

Voz 10 04:27 vamos con nuevos epigrafía está restauradores tenemos un montón de proyectos nuevos no que allí se incluyen dentro de Guti así que no hemos hemos crecido en en tamaño y también en intensidad así que bueno encantados de la vida

Voz 0772 04:43 cómo se combina el trabajo entre un grupo tan interdisciplinar en el que realmente luego egiptólogos hay muy poquitos la mayor parte como decías ahora son expertos en otras disciplinas que ayudan a reconstruir un poco la historia de Egipto

Voz 10 04:58 bueno mi papel como director del proyecto es hacer un poco de director de orquesta no hacer que que que se coordinen bien especialistas de distintas disciplinas efectivamente en una excavación en Egipto pues los egiptólogos no hace falta que sean muy numeroso no son los geólogos en principio son los que saben leer inscripciones los quedaba en datar los objetos que se encuentran relacionarlos con otros hallazgos de otros lugares ir pero sí que es verdad que la excavación en Egipto igual que en otros lugares pues necesita de debo arqueo botánicos que sepan identificar las especies vegetales los restos botánicos que se encuentren no para entender un poco el el material que también es importante en la cultura funeraria por ejemplo fue ramos de flores guirnaldas que es adornaban tanto los difuntos como los que visitaban a los difuntos anualmente luego tenemos cientos de momias de animales pues hace falta un arqueólogo que sepa identificar las especies por ejemplo tenemos decenas y decenas de Ibis halcones pero también águilas buitres pelícanos recientemente hemos encontrado momias de serpientes de musarañas dos todos los especialistas en las distintas de los distintos grupos de animales pues juegan un papel esencial en nuestro equipo no luego los geólogos por ejemplo junto al jardín que encontramos hace un par de años un jardín de hace cuatro mil años las semillas etcétera pues en el corte estratigrafía hubo tenemos por ejemplo el registro de lluvias en la necrópolis del año dos mil aproximadamente al año mil quinientos unos quinientos años de registro de la climatología de lugar no ya que no sólo no informan sobre las lluvias sino que además el especialista en pólenes el politólogo e pues ese es capaz de con las muestras de arena de cada estrato es recuperar el polen de especies distintas es muy bonito porque era el jardín tenemos las semillas de las plantas manipuladas el ser humano con fines religiosos en las arenas de alrededor tenemos el polen de las especies que crecían de forma salvaje junto a la necrópolis no podemos reconstruir no sólo el clima sino el medio ambiente no con toda esta información y eso abre una línea de investigación muy novedosa e interesante y que de alguna forma ah y complementa toda la cultura funeraria que encontramos en las tumbas pues tenemos ahora la información más y más vital del medio ambiente de los vivos no

Voz 0772 07:38 en esos dieciocho años que habéis estado excavando en estas dieciocho campañas bueno Weise iniciar la la decimoctava empezasteis con un espacio relativamente pequeño que era la tumba de Djehuty de Geri estamos las dos anexas una junto a la otra poco a poco empezó empezaron a a descubrir y aparecer cosas maravillosas no como diría Howard Carter la tablilla del aprendiz luego el sarcófago de la dama blanca el el sarcófago de Nine el último gran hallazgo es ese jardín maravilloso que acabas de de contar que ella explica hasta aquí hace un par de temporadas en en Ser Historia siempre vais dando un giro de tuerca no en los grandes y nuevos hallazgos que espera is para esta campaña

Voz 10 08:22 bueno en realidad es muy difícil esperar nada porque la la arqueología pues a llevando por donde ella quiere no por donde tú quieres tú tienes hipótesis te puedes imaginar que pueden ocurrir ciertos hallados pero casi nunca ciertas esa es la realidad nunca hubiéramos espera encontrar un jardín a la entrada de la tumba en realidad cuando acabamos delante de esta gran tumba que es de la Dinastía XII en torno al año dos mil antes de Cristo esperábamos encontrar los bloques de piedra con el nombre del propietario que nos ayudarán a identificarle no ubicarlo el tiempo etcétera sin embargo los bloques de piedra no aparecieron aparece el jardín no es que va que vayas encontrar una cosa es un poco la serendipity no basta que vaya encontrando una cosa para que encuentre otra igual o más maravillosa de la que encontrabas en la en la campaña que viene vamos a excavar varios pozos funerarios en principio están saqueados desde época antigua pero los saqueadores sabemos por experiencia que se deja muchas cosas detrás van trabajan muy rápido con muy poca luz se dejan cosas que a lo mejor para ellos no tienen valor pero para nosotros sí vamos a excavar también delante de la tumba de Judi una zona que no hemos tocado hasta ahora y en principio vamos buscando fragmentos de la tumba que hayan podido desprenderse de las paredes polar algunos motivos rodar un poquito más allá pero pero nunca se sabe a ver qué nos encontramos una va a ser un un lugar bonito donde empezar no y y luego vamos a excavar también una tumba vecina la de Geri que es una tumba en realidad que ese tallo por primera vez en el año mil novecientos Se ríe utilizó en el año mil seiscientos y luego se utilizó el el siglo II antes de Cristo para enterrar momias Davis y halcones sus los sacerdotes que se encargaron de este enterramiento de animales Grafite han las paredes no eh lo bonito es que los grafitis nos cuentan no sólo el nombre de los sacerdotes sino que además nos hablan de que van avanzando porque te van guiando hacia donde descansan los dioses no entonces es bonito porque llevamos excavando siguiendo los pasos de un peregrino por ejemplo hacia la capilla está de los dioses que no sabemos muy bien lo que era pero que que ha digamos que emoción y un poco de morbo al al asunto no y eso es una zona que excava Xisco y ahí que yo creo que va a dar muy buenos frutos no tenemos una bastantes momias de época romana pero debajo de ellas tenemos material más antiguo y bueno a ver a dónde nos llevan esas capillas de los dioses no

Voz 0772 11:11 en todos estos años quizá uno de los aspectos más bonitos es poner nombre a los protagonistas que hay allí enterrados no empecé este disco Guti con con con Iker ese arquero con Net el quizá el es una especie de humanizar no el el trabajo no intentar buscar una meta a partir de un personaje histórico y luego pues buscar por fuentes indirectas también la el entorno y la realidad histórica de esos protagonistas

Voz 10 11:38 bueno sí eso compensa un poco otras cosas el cuando nosotros estamos cavando en la necrópolis pues somos conscientes que les estamos buscando las cosquillas a los pobres difuntos que llevaban allí tranquilos bueno a pesar de haber sido saqueados por por sus sucesores no pero pero es verdad que estamos revolviendo Tierra Santa de alguna forma te sientes un poquito mal no pero compensa el recuperar la memoria de estos individuos como decías tú porque sobretodo teniendo en cuenta que los que los antiguos egipcios pensaban que uno vive en tanto en cuanto se le recuerda el recuerdo va unido al nombre nosotros al recuperar los nombres de estos personajes les devolvemos al recuerdo y al devolverles a recuerdo les proporcionamos la vida eterna aquellos tanto ansiaban y eso de alguna forma como digo compensa un poco el que les estamos buscando las cosquillas a los pobres difuntos en sus tumbas no lo tratamos de hacer por supuesto con el mayor respeto los restos humanos los los cuidamos con mimo y en algunos casos de hecho les volvemos a enterrar en otras tumbas a sí es muy importante sobre todo en arqueología ser consciente del daño que produce es no tanto a los difuntos que estamos hablando ahora como a los propios monumentos no el monumento se empieza a deteriorar desde el momento en que tules en tierras no por contacto con el aire con la luz entonces es importante que a la vez que estas excavando oí documentando es también conservando la el papel de los conservadores en el yacimiento arqueológico es muy importante insisto porque ha cuando en tierras los monumentos es cuando empiezan a detener los dos es importante de del digamos el mal que tu produce es tratar de de de minimizarlo lo más posible no con restauradores y con una serie de atenciones que que llevan mucho trabajo pero que son igual de importantes que la propia excavación

Voz 0772 13:35 acabas de participar ya como última pregunta en el Congreso de egiptología iberoamericano eh dirigido en esta ocasión este año por José Ramón Pérez de la Universidad Complutense de Madrid como ves la egiptología tú comenzase hace dieciocho años casi como el llanero solitario en casi dos casi veinte años en casi una década han crecido el número de misiones arqueológicas ha crecido también la el número de egiptólogos transformó da muchísimos de ellos algunos de los cuales están trabajando en en tu equipo como valor ahora la salud de la egiptología en en España

Voz 10 14:09 bueno el Congreso ha tenido hasta muy bien organizado y ha habido como unas ciento veinte ponencias hizo efectiva a la egiptología ha dado un paso de gigante en España no ha crecido un montón desde hace apenas veinte treinta años que éramos dos o tres pues ahora hay un número considerable muchos de ellos han forman el extranjero tienen ya sus propios proyectos con con éxito a mí me da un poco de vértigo

Voz 13 14:38 el

Voz 10 14:39 el ver que España es un país digamos de de acelerones y frenazos no y estamos ahora viviendo un acelerón de la egiptología española yo creo que tenemos que poner las bases para que el frenazo que probablemente ocurra

Voz 12 14:57 sin sin remedio

Voz 10 15:00 o sea lo menos posible no esto es muy importante entrenar bien a las futuras generaciones es muy importante también el hacer ver a nuestros colegas ya los políticos que la egiptología es parte de nuestro pasado y que conocer Egipto es conocernos a nosotros mismos y que no sólo se trata de excavar nuestro o nuestra región nuestro pueblo o nuestro territorio nacional sino que todo el Mediterráneo es nuestra cultura y por tanto nuestros ancestros eso es creo que es una labor la la divulgación científica es muy importante es una labor que tenemos que asumir si queremos que la egiptología no sea sólo un un destello sino que perdure no hay es muy importante como digo insistir en entrenar a las futuras generaciones hacer buenas bibliotecas que las universidades tengan programas de estudio hay muchos frentes que hay que atacar si queremos que este éxito que efectiva ese lo hay nuestros colegas de otros países lo reconocen este éxito que está viviendo la egiptología española hoy en día pues no sea un sueño de una noche de verano sino que perdure más tiempo no hay nosotros somos un poco mayorcitos es nuestra responsabilidad así si hay egiptología dentro de veinte o treinta años eso es va a ser para nuestro favor para nuestra culpa no hay que asumirlo y trabajar en en ese sentido

Voz 0772 16:31 muy bien José Manuel Galán director del Proyecto Djehuty ya desde hace dieciocho campañas como digo siempre muchísima suerte en esta nueva que empezáis ahora a principios de enero de dos mil diecinueve y como digo siempre a nuestros invitados muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más

Voz 10 16:46 Doria muchas gracias a ti Nacho por todo el apoyo que nos brindan los ánimos que nos dan todos los oyentes muchísimas gracias