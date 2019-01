Voz 2 00:00 continuamos en Ser Historia y lo hacemos en esta ocasión hablando de libros los libros de Candela que practicamente semana semana nos trae sus recomendaciones para adentrarnos en el mundo de la lectura no momentos libros para los más pequeños pero siempre como digo son recomendables también para los para los más mayores y algunos de ellos prueba de lo que digo es que los he leído y he disfrutado muchísimo con con lo que cuentan entre sus páginas Candela bienvenida a Ser Historia el primer libro que que ha extraído La maldición de Tutankamon de María Mañero está integrado en una colección de Susaeta el club de los sabuesos una colección extraordinaria hay que te ha encantado me has dicho

Voz 3 00:47 es una colocación de tres hermanos que tienen unos padres arqueólogos hay un niño adoptado yo hermanito iban a aventuras en Egipto y ha gustado mucho porque yo creo estos libros aprendí a escribir en jeroglíficos algunas notas que te mandado pues el libro era hijo del pop de Real de Turín que fue el primero que me leí contaba la historia de sillas y This

Voz 2 01:14 la podrías contar

Voz 3 01:17 así Jesse set es urbano reinaban en Egipto si es fértil junto al Rey en enero pero set de reinó sobre la acompañó en la arena y el sol

Voz 4 01:35 tenía en Villa de sus hermanos

Voz 3 01:38 atarle a los que nadie pudo verse vivir le Marte trocitos de datos ese su cuerpo le tiraba una parte de él es que fue voy volando entre trocito de cuerpo es su marido

Voz 5 02:04 los junto a un cuerpo no lo revisión

Voz 3 02:08 juntos tuvieron un hijo al que llamaron héroes se enfrentó a su tío te pero

Voz 2 02:15 tras la historia de venganza un mito los contado muy bien eh no muchos Egipto los lo cuentan también como tú Candel si Isona aventuras no aventuras que viven estos niños como decías que son hijos de de de arqueólogos imagino que los escenarios por donde se mueven templos tumbas el desierto un lugar fascinante no es mejor que mejor te gusta el un libro especial de de la colección aparte del que has mencionado

Voz 3 02:44 pues a maldecir Tutankamon

Voz 2 02:47 te gusta también que es el que has traído el que has traído aquí sobre sobre la mesa siempre nos traes dos o tres cosas pero en esta ocasión solamente los has traído este este este número de El club de los sabuesos de Susaeta

Voz 3 03:00 que hemos me tras pues este drago un extra Bertín no hay libro es el personaje de Katherine Jones fue la primera chica calculada trayectoria del vuela Apolo once alguna es física científica espaciar y matemáticas venían se era la película de fibras ocultas dedicada a ella ya

Voz 4 03:31 Eric Jackson la película las visto te ha gustado recrear bien la figura

Voz 3 03:36 lo que quiero es que no estás contando es escritor que sin pues que esta este personaje esta chica que también ha mencionado porque cumplió cien años el veintiséis de agosto

Voz 5 03:55 de años un día antes antes que mi cumpleaños