Historia y últimos hallazgos en Pompeya

Voz 0772 01:16 en los próximos minutos aquí en Ser Historia en la Cadena Ser vamos a viajar a Nápoles en concreto a Pompeya Herculano aunque son dos referencias de la Historia Antigua de la arqueología eh que nos acercan de una manera muy viva por la calidad y la cantidad de restos que han llegado hasta nosotros de cómo era la Vida en esa Roma del del siglo I de nuestra era en donde por la acción de de un volcán de pronto absolutamente todo en algún momento del último tercio del siglo I siempre se ha dicho el veinticuatro de agosto del año setenta y nueve vamos a hablar también de de las últimas noticias que que confirman un poco las sospechas no que ya existían antaño de del problema de esta datación pues como digo una capa gruesa capa de cenizas lo cubrió absolutamente todo convirtiendo las ciudades de Pompeya Herculano en una suerte de cápsula del tiempo que los arqueólogos como escuchábamos en este fragmento de un documental de Discovery el Ministerio de Pompeya eh pues se han encontrado pues como si el tiempo se hubiera detenido en un instante muy poder retomar de del suelo tomar poder tomar esas esas habitaciones de esas villas de esas casas absolutamente todo con la bueno pues con la la ventaja que ello supone la cercanía que que ello implica de saltar de pronto de la noche a la mañana pues casi dos mil años en el en el tiempo hablar de Pompeya para nosotros también es hablar de la antigua Roma hay por supuesto cuando hablamos de Roma en Ser Historia lo hacemos con Néstor Marqués de Store bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 5 02:53 qué tal Nacho muchísimas gracias por invitarme de nuevo

Voz 0772 02:56 de hecho en Marqués como sabéis es el webmaster la verdad que es un término que a mí no me gusta el tiene una página web fantástica que se llama antigua Roma punto com y sobre todo un proyecto que que es antigua Roma al día el público con Espasa ese fantástico libro que ya presentamos aquí un año en la antigua Roma en donde se recrea día a día comer esa cotidianidad esa normalidad de la vida diaria de de Roma sí por lo comentaba ahora no en la la la fecha que nosotros tenemos seguramente por un error del copista que medieval que trasladó el texto de de Plinio para amor pues aún a una copia en un convento en un monasterio medieval hace hace relativamente poco siglos colocando ese veinticuatro de agosto del año setenta y nueve quizá cometió un error no oí la fecha exacta de de él de la explosión del Vesubio de la destrucción de Pompeya Herculano no sea esa como ha confirmado un grafito no en los en los últimos meses

Voz 5 03:55 efectivamente la fecha que todos conocemos no la que todos vivimos al menos los que no siguen antigua Roma al día cada año en ese veinticuatro de agosto en realidad es una fecha seguramente errónea y es que bueno la carta de Plinio el Joven como bien decías pues sí que nos da ese veinticuatro de agosto pero lo hace a través de la copia de una copia de una copia y seguramente pues es muy fácil equivocarse con una traducción no con un una copia de un monje en la Edad Media pues es muy sencillo y efectivamente hace muy poco tiempo de hecho hace escasamente un mes ha salido a la luz un grafito que Se sea descubierto en las excavaciones que se están haciendo en la Reggio quinta de Pompeya en una de las zonas que no están excavadas han sido excavadas hasta ahora de la ciudad Se trata de un grafito en lugar de ser inciso como muchos de los que de los que hay en Pompeya Éste está hecho con carboncillo y además es un es un grafito que te lo voy a decir en latín te voy a decir exactamente lo que lo dicen que lo voy a entender dice así de Ki-moon Sex Museum ante calendas no es indultos sit pro más sitio ni para todos los que no hayan entendido el latin pues lo traducimos el diecisiete de octubre dio rienda suelta a su hambre hasta la saciedad qué quiere decir esto estamos ante ante alguien que ha decidido escribir allí que se pegó un atracón en una de las casas de Pompeya el día diecisiete de octubre y además es curioso porque esta casa se encontraba en remodelación justo en el momento de la erupciones que hemos encontrado evidencias de que la casa estaba habitada de que en ese momento se estaba reparando seguramente por los daños que hubiera sufrido en el terremoto del año sesenta y dos que bueno avisó un poco de de la erupción que estaba por venir en el setenta y nueve pero que la zona la gente estaba acostumbrada no le dieron mayor importancia y sin embargo como decía alguien seguramente o tal vez podemos especular que fuera un obrero que estaba trabajando en ese momento pues decidió pegarse un atracón mientras trabajaba allí es cierto que hay que tener cautela hay que tener cuidado porque como bien hemos visto en el grafito no viene el año digamos quién lo escribió no dijo del año setenta y nueve con lo cual es posible que no estemos ante un grafito de ese año pero es cierto que un grafito hecho

Voz 6 06:19 con carboncillo dura muy poco tiempo con lo cual bueno pues la Ipod

Voz 5 06:23 tesis que manejamos ahora mismo es esa es que este grafito se hizo tan sólo una semana antes de la destrucción de Pompeya y eso contradice a la fecha tradicional del veinticuatro de agosto estaríamos hablando del veinticuatro pero de octubre y es cierto que este como decías es la última noticia el último descubrimiento pero que ya muchos años que se viene proponiendo este cambio de fecha ese error de Plinio y es que ya desde el siglo XVIII hay algunos autores algunos investigadores que habían propuesto que la erupción tuvo lugar al menos en otoño porque además Dion Casio el escritor romano AZ también hay una mención dice que la erupción de del Vesubio tuvo lugar en otoño y a partir de ahí hay muchos otros elementos que si quieres comentamos y que también lo confirma sí porque el el interés por Pompeya

Voz 0772 07:17 Lula no comienza como bien decías ahora en el siglo XVIII cuando eh precisamente en Nápoles esta región estaba bajo la bajo el Gobierno bajo la corona de de quién sería luego nuestro Carlos III no que un monarca que tuvo esas inquietudes un poco intelectuales relacionadas con la con la arqueología e imagino que esas ruinas o los restos de esas ruinas estarían visibles desde hacía tiempo no pero es en esa época del siglo XVIII cuando se hace por primera vez entre comillas excavaciones arqueológicas no

Voz 5 07:47 efectivamente en el siglo XVII incluso en el XVI tenemos algunos relatos de hallazgos esporádicos en la zona de Pompeya agricultores que han encontrado algunas Tato algún muro pero es verdad que fue Carlos VII de Nápoles que es nuestro Carlos III el que por primera vez hizo unas excavaciones regladas digamos y es que es curioso porque además lo hizo porque estaba buscando agua para abastecer su palacio el Palacio deporte y chic que estaba muy cerquita de lo que hoy conocemos como herculano y es que al buscar el agua a los locales le dijeron que allí había un pozo pero que no salía agua de él sino que salían estatuas eso claro gracias a Carlos III le debió hacer una ilusión tremenda no y así fue cuando le ordenó a Roque Joaquín de Al cubierta a este ingeniero de minas que empezará a excavar y que lo hiciera a través de túneles porque debemos recordar qué herculano está a veintiséis metros de profundidad es decir veintiséis metros de escombros volcánicos que han caído sobre la ciudad romana de Herculano que todavía la mantiene mantienen y la preservan bajo tierra porque sólo un veinte veinticinco por ciento de Herculano está excavado el resto sigue explorado a es de túneles y muchas de las áreas de la ciudad todavía están totalmente intactas ir hecho he tenido la oportunidad recientemente una oportunidad espectacular de bajar esos veintiséis metros de profundidad descubrir el mismo lugar en el que por primera vez se encontró herculano que es el teatro de Herculano es una experiencia realmente impresionante que te transporta al siglo XVIII y al mundo

Voz 0772 09:26 mano a las corrígeme si me equivoco quizás sea llevado siempre la fama e la ciudad de Pompeya pero quién ha cardado la lana quién realmente se lo que mejor se conserva no es herculano no aunque como digo pues no es tan nombrada tan mentada en en los libros de historia ni en las visitas turísticas

Voz 5 09:46 así es plano está mucho más cerca del Vesubio que Pompeya por lo tanto pues la capa de escombros es mucho mayor en Pompeya estamos hablando de las zonas más cercanas al volcán de la ciudad unos cinco seis metros de escombros pero en algunas dos un metro y hay zonas de Pompeya que están arrasadas ya en época antigua porque es cierto que el emperador Tito unos días después del desastre mandó una misión de rescate que al final se convirtió ante el tamaño de la destrucción simplemente una misión para intentar recuperar todos los materiales que pudieran de hecho la zona del Foro de Pompeya que es la que menos se cubrió está prácticamente expoliada por supuesto aprovecharon para llevarse estatuas de divinidades que lógicamente pues era lo que más les interesaba ellos para estar a bien con los dioses sí que no quedarán allí enterrados pero efectivamente es herculano la ciudad que mejor se conserva de verdad que ojalá en un futuro podamos ver más zonas de de esa ciudad romana si es que se pueden conservar bien porque de verdad que no se esperan muchos secretos espectaculares hayan tardado

Voz 0772 10:48 la arqueología me imagino que también ha ahora lo comentabas no con el descubrimiento de este de este grafito de con carboncillo no de de de esta fecha que propone el mes de octubre del año setenta y nueve es decir que el la erupción del Vesubio la destrucción de la ciudad hubiera sido pues pues en el en el otoño no como habían comentado muchos eh estudiosos antes la la idea también de que la arqueología pueda un aportar o combinarse no con estas fuentes textuales también e imagino que habría levantado sospechas no desde el cambio de fecha e la que proponía el copista de Plinio más que el propio Plinio el joven no

Voz 5 11:30 efectivamente aquí es la arqueología la que más tiene que decir no porque las fuentes al final pueden mentir son copias se pueden equivocar pero la arqueología no ante la arqueología ha preservado todo perfectamente como una cápsula del tiempo en ese seguramente veinticuatro de octubre del año setenta y nueve y es cierto que hay algunos elementos que nos permiten vislumbrar lo por ejemplo hay una casa que es la casa del brazalete de oro que está en la zona de más alto lujo de la ciudad con vistas al mar una zona espectacular para vivir en laque se halló en los años setenta concretamente en mil novecientos setenta y cuatro se halló un tesoro de ciento setenta de varios de plata hay cuarenta Áurea que además es muy curioso porque estaba en las manos de cuatro hombres que murieron al intentar llevárselo de la casa se cree que eran unos fugitivos que intentaron robar la casa entre el pánico de la erupción y acabaron ellos también allí muertos es es así que en uno de esos de varios resulta que sabemos que está acuñado no antes del siete ocho de septiembre del año setenta y nueve con lo cual ese de nadie jamás podría haber estado allí si la erupción hubiera ocurrido el veinticuatro de agosto pero tenemos más cosas hemos encontrado en Vila Regina por ejemplo en Bosco reales una villa está entre Herculano Pompeya hemos encontrado los frutos de la vendimia ya cerrados en Gran destinadas el vino ya estaba produciéndose en fin la vendimia tiene lugar en septiembre también encontramos braseros en el medio de las habitaciones es decir no estamos en verano hace frío en las casas y los P Llanos intentan caldear las habitaciones también con alfombra sobre los fríos suelos de mármol o mosaico encontramos también esas víctimas esos moldes que hablaba la el audio de Fiorella sino que que se han conservado llevan

Voz 0772 13:23 ropas largas están abrigados porque hace

Voz 5 13:26 lío por supuesto también hemos en contra

Voz 6 13:28 dado sobre todo en Herculano frutos carbonizados que corresponden al otoño

Voz 5 13:32 como pueden ser nueces higos dátiles castañas en fin toda una serie de elementos que la arqueología nos está entregando como pistas para decirnos que hay un error que seguramente lo que debamos pensar es que la erupción tuvo lugar a finales de octubre del año setenta y nueve después de Cristo

Voz 7 13:51 cuando cuando el magma se le es de una gran profundidad está sujeto a una gran presión en el interior de la tierra todos los gases están comprimidos en el magma de en el líquido pero cuando el líquido asciende los gases salen informan forman burbujas de estas burbujas crecen y se multiplican entran en efervescencia por así decirlo hice forma una espuma el magma se convierte en espuma la espuma está llena de cavidades de gas que están llenas de vapor y de espuma se expulsa violentamente y se fragmenta se solidifica en la atmósfera el magma o el líquido que rodea las burbujas forma un vidrio volcánico y al final tenemos piedra pones un material muy ligera de poca densidad que flota en el agua pero que es Roca una roca llena de burbujas

Voz 0772 14:46 Plinio el Joven en la descripción que hace en el año setenta y nueve de de esa erupción del del volcán que destruyó las ciudades de Herculano y de Pompeya comenta que la gente huía pues se cubriéndose la cabeza con Almodóvar eso con cosas muy livianas no el en este fragmento de este documental de Discovery el misterio de Pompeya y son Un geólogo explicaba un poco no cómo se había producido toda esa cantidad de restos de de piedra por vez explicaba que bueno pues aún siendo una lluvia copiosa de este material es una lluvia relativamente liviana que sí que sí lo que te va cubriendo pero no te mata no acaba contigo de golpe no cuando cuando precipita sobre sobretodo en esto en Marqués estábamos hablando contigo sobre la arqueología de Roma son mejor hechos sobre la arqueología romana de Pompeya sobre este sensacional hallazgo estudiado a partir del siglo XVIII y el cambio de fecha no de la erupción del Vesubio que no debió de ser en el verano el veinticuatro de agosto el setenta y nueve como indica a Plinio el Joven sino seguramente el veinticuatro de octubre del mismo año en muchas ocasiones la la gente se pregunta o quizás el el el por qué los habitantes no huyeron antes sí que es cierto que los en los alrededores de la ciudad sí que había pruebas no de que Alborch algunos habían intentado huir pero lo debían de ver como algo bastante normalizado ya no sabemos si habían vivido otras erupciones similares tiempo antes seguro que no porque tampoco hay pruebas geológicas de de ello pero la sorpresa para algunos no fue casi eh bueno pues vista por encima del hombro no voy diciendo aquí no pasa nada pues esto será algo pasajero oí a muchos pues esa confianza es lo que les hizo verse atrapados en una trampa no

Voz 5 16:38 es interesante pensar que los romanos no tenían una palabra para designar a un volcán Ellos no conocían que el Vesubio era un volcán ellos sabían por ejemplo que había una montaña que escupía fuego que era el Etna que era donde vivía Vulcano el dios Vulcano que de ahí viene nuestra palabra volcán pero ellos no conocían el concepto porque jamás habían visto una erupción volcánica y efectivamente los habitantes de la zona estaban acostumbrados a los temblores que había de vez en cuando pero si interpretaba normalmente como bueno la ira de los dioses que había que calmar pero es cierto que la zona era tremendamente fértil lógicamente por todo el sedimento cárnico y eso es algo que estaba por encima de cualquier peligro que encima ellos no conocían de hecho mucha gente esperaba como bien decías que pasada que que aquello era pasajero que no iba a ocurrir nada tenían miedo por supuesto y se hemos encontrado esqueletos de familias enteras refugiadas en sótanos de las casas esperando que aquello pasara pero en fin muchos otros efectivamente huyeron ID de hecho Plinio sí que nos recuerda en otro pasaje que alguna gente gritaba a oscuras buscando a sus familiares algunos pensaban que habían desatado la ira de los dioses otros pensaban que no existían dioses ya que aquello era el último día de la tierra y efectivamente muchos conseguirían huir pero muchos otros quedaron en las ciudades incluso no no se ha excavado pero si pudiéramos excavar los camino los las carreteras que unían estas ciudades los encontraríamos seguramente llenos de personas que intentando escapar murieron allí cuando el volcán definitivamente lo cubrió todo para siempre

Voz 0772 18:18 queda mucho no todavía lo comentabas antes apenas un veinte por ciento veinticinco por ciento una cuarta parte no de lo que se podría excavar de ese desescombrar desescombrar de de todo este lugar ese ha realizado hasta ahora y todo eso es infinidad de datos de información que en algún momento pues dentro de varias generaciones porque esto no es la arqueología no es de un trabajo de la noche a la mañana podremos algún día resolver el gran misterio que rodea a Pompeya

Voz 5 18:48 pues es verdad y ojalá que sí que podamos los cada vez encontrar más datos más información sobre todo que las generaciones futuras que tendrán mejores medios incluso que nosotros puedan darnos más información sobre lo que allí ocurrió sobre todo pues sobre cómo vivían los romanos no hay que tener en cuenta que tenemos algo maravilloso que su desastre su desgracia es lo mejor que nos puede pasar a nosotros ahora para conocerles a ellos efectivamente en Pompeya está excavado un sesenta y cinco setenta por ciento de la ciudad pero ahora por suerte o por desgracia las excavaciones están prácticamente detenidas a pesar de que este año dos mil dieciocho en esta región cinco Se están haciendo algunas excavaciones para contener mejor los cuatro cinco metros de escombros tierra que hay por encima y para ello hay que excavar un poquito algunas habitaciones pero ahora mismo la idea no es seguir excavando precisamente porque hay una gran parte que se está cayendo que que no se puede conservar todo ahí es tal la cantidad de patrimonio que tienen allí que que es imposible conservarlo todo hay que tener en cuenta que son ciudades completas ojalá ojalá dentro de unos años podamos ver algunos hallazgos más pero realmente es es espectacular es ser testigos de la historia y por supuesto yo les recomiendo a todo el mundo que haga un viaje al menos en la vida a estas ciudades porque realmente sobrecogedor

Voz 0772 20:11 pues muy bien Néstor Marqués también me gusta utilizar un término que es virtualización de de la historia pero eso es trabajos en tres D que que podemos ver esas recreaciones en su página web antigua Roma punto com del proyecto eh antigua Roma al día autor de un fantástico libro publicado por Espasa un año en la antigua Roma como siempre Néstor muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia

Voz 5 20:35 muchísimas gracias a Ci por ayudarnos a descubrir la Historia de Roma