Pistas Blancas (03/01/219)

Voz 2 01:28 con por mano conseguir la Copa del Mundo de esquí alpino y otras evidentemente otras especialidades porque de lo que es practicar el esquí en la península se nos antoja por ahora algo muy difícil pero vamos ya vamos ya con todos los colaboradores de pistas Blancas del programa de la nieve en la Cadena SER ya está José Luis Rodrigo en Radio Huesca como siempre José Luis qué tal buenos días

también tenemos como siempre en Radio Bilbao al responsable de contenidos de la Cadena SER en esa comunidad autónoma que se Euskadi a Miguel Ángel Garrosa qué tal Miguel Angel buenos días

hola buenos días

diga oye el Olentzero se portó bien contigo

Voz 0089 02:33 vamos a ver si los si los reyes magos nos la traen la situación evidentemente le acaban de escuchar a Miguel Ángel a a José Luis no es para nada buena I'm tremenda preocupación entre los operadores de la nieve en España es así no José Luis porque la verdad que sí que las Navidades y han sido un desastre

Voz 6 02:50 pues la verdad es que en la zona norte de los Pirineos franceses fatal el Pirineo aragonés se ha salvado Cerler un poquito Astún muy testimonial Formigal en el Pirineo catalán pues Baqueira Masella La Molina aguantan como pueden también aquí en España pues Sierra Nevada está dando una buena imagen pero claro luego ya nos lo dirá en el programa los expertos de de la Meteo y y yo no recuerdo desde el año dos mil es decir desde hace dieciocho años nos encontraremos en una situación como ésta porque sí que ha habido en estos últimos años algún algún ejercicio algún invierno que no ha nevado en diciembre pero con las nevadas de noviembre aguantaban las navidades pero es que esté años llovió un par de días en el mes de diciembre momentos claves en Veinticuatro horas de estar con treinta cuarenta centímetros de nieve se marchó toda y ahora sí que esto ya empieza a ser bastante preocupante porque el sector se encuentra en una situación complicada y la mentalidad de los empresarios que hablaba yo en este arranque del año

Voz 5 04:01 una rosa en su por ejemplo es que estaba estaba pensando ahora hemos perdido y al fin Hermes ha pasado de desde el puente de la Constitución que suele ser la fecha de apertura tradicional uno de los puntos fuertes de los tres puntos claves junto con las Navidades y Semana Santa piensa ese puente se ha perdido ya a la Navidad

Voz 6 04:28 en nada que no das cena que no que no ha servido y esto es lo mismo día que no es que has vías que no vuelves a esquiar ya entonces claro gasto económico en todas las zonas del Cantábrico en toda la zona centro en las estaciones de fondo en Belagua por ejemplo en esquí de fondo que no han abierto el son porque no abierto Balneario de Panticosa es que hay mucha economía en juego miles y miles y miles de puestos de trabajo y la verdad es que la gente estaba ya era bastante preocupada

Voz 0089 05:11 se alcanzaban en los pueblos de las faldas de la sierra de Madrid bueno pues temperaturas bajo cero de tres y cuatro bajo un grado bajo cero heladas tremendas cielos completamente despejados heladas que dejaban blanco todo el terreno bueno ese mismo día el veintiocho por la mañana a las nueve se alcanzaban los catorce grados de temperatura en el pueblo de Rascafría que está a mil trescientos metros de altitud

Voz 6 05:40 sube también el día veintisiete veintiocho estuve por el Pirineo las lo comenté en el anterior programa bien

de del hilo telefónico bueno de la línea digital porque estamos hablando de conexiones cuatro José Luis Miguel Pérez que es nuestro hombre del tiempo aquí en la Cadena Ser Luismi bienvenido de nuevo

para ti oye que lo que estaba comentando José Luis Rodrigo lo estaba comentando yo también Garrosa desde Bilbao inversión térmica terribles permanente desde hace casi quince días esto van en algún momento en las próximas jornadas

Voz 8 06:22 esperemos que sí de hecho ya desde hace dos o tres días los mapas del tiempo a partir de Reyes por tanto ya nos pilla bastante cerca nos pilla tres cuatro días aproximadamente a partir de entonces parece ser que los reyes magos nos van a traer por lo menos algo más de ventilación y eso qué significa que los vientos empezarán a entrar un poquito más desde el norte desde el nordeste y eso por un lado lo que no significa es que no bajarán las temperaturas parece ser que seguiremos con anticiclón pero con algo más ya decimos de pasillo de aire eso que significa pues que por lo menos ahora más frío importante que seguirán rompiéndose así inversiones los datos que comentabais le datos de esa tapadera de aire frío cada mañana en los valles en las montañas ir dominios esquiables no eso es una buena noticia que parece que el frío se instalará poquito a poco eso sí a partir de Reyes en zonas más elevadas de las cordilleras Id también cómo no si el pasillo ya es más del norte es fácil que se puedan empezar a producir nevadas de cara norte empezando por las zonas del Pirineo la Cordillera Cantábrica y como ya sabemos en zonas del central de la ibérica de Sierra Nevada esas situaciones tienen que ser muy consolidadas para que lleguen pero por lo menos se vislumbra que el anticiclón se va a ir situando más hacia el norte dejará paso a aires más fríos

Voz 0089 07:39 eso significa también Luismi que en en aquellas estaciones que tienen capacidad de realizar la producción de nieve

Voz 8 07:46 van a poder hacerlo porque la temperatura va a ser baja cosa que tampoco podían ahora Englaro así es es que hasta ahora no se podían y cultivar la nieve porque dices hombre a falta de nevadas por lo menos tengo la tecnología para que bajo cero eso vayan vaya vaya a piñón ese cañón pero en cualquier caso es que no hemos podido porque con esas temperaturas que comentábamos de catorce quince grados a cotas de dos mil metros hombre es es imposible por lo menos en ese sentido las próximas noches ya os digo parece ser que justo a partir de principios de la semana que viene será más y más productivo ese sentido se podrá fabricar más nieve cultivada y además muy probablemente a lo largo de la semana que viene nevadas naturales que son las buenas cómo no de nieve polvo de nieve alpina de nieve muy seca pues también pueden llamar a la puerta por lo menos de la cantábrica y el Pirineo

Voz 0089 08:32 Luismi una cosa una cosa perdonar suplente ahora te doy paso a José Luis San Miguel Ángel era una una una duda que tengo como está la situación también en Europa es similar o estamos viendo por ejemplo pruebas de la Copa del Mundo el otro día en en en el Pirineo italiano casi estuvo en peligro la realización de un slalom que por cierto no gano Marcial Hitch negó el austriaco eso sí que es noticia porque lo gana todo Iwo había enorme precipitación de nieve que está pasando también

Voz 8 08:58 si bien de momento justamente esa espabilado este dos mil diecinueve los últimos tres días el aire frío se está desplazando por todo lo que sería de los Pirineos de los Alpes franceses hacia el este por tanto es muy probable que en los próximos días también siga las entradas de aire frío con nevadas sobretodo en el sector Austria ya con los Dolomitas aproximadamente eso en los Alpes y también en algunas pistas de los Apeninos por tanto la zona central de Italia irá teniendo más nevadas en me viene a la cabeza que Capra cota por ejemplo irá teniendo bastante nieve ya las los próximos días ya el resto de de de Europa ya la las temperaturas van a ser muy rigurosas más o menos del Rin hiel por Rudy a él este allí iban a tener unas buenas heladas en los Balcanes en Grecia a buen seguro veremos nevadas de de zonas como Atenas no tienen pistas de esquí

Voz 0089 09:51 pero claro es noticia que el PP todos los sábados

Voz 8 09:54 no sé si es como nosotros nosotros tenemos el Mari el pistas de esquí en cincuenta kilómetros en línea recta pues es el también les va a pasar ahí eso está claro

Voz 0089 10:00 se Luis Miguel Ángel que quería preguntarle a Luis Miguel Pérez José Luis

Voz 1385 10:04 está Rodrigo yo pero dime dime dijo venga venga bien

Voz 0089 10:10 Ángel tú bien bien si Luismi de vamos

Voz 1385 10:13 ya semanas hablando de de esa posibilidad de calentamiento súbito estratosférico que haría todo el todo el frío del del pueblo hacia Europa sí que va a pasar finalmente con con esos suplió que llega a la Península es un frío que llegará hacia el este de Europa está definido la situación todavía está demasiado definida

Voz 8 10:31 a ver tened en cuenta una cosa cuando se produce ese calentamiento súbito estratosférico que hay que tener en cuenta que por lo menos una vez al año se da por tanto no es algo extraordinario y los que nos gusta la nieve los que nos gusta estar en cotas altas y los que se dedican como no han negociado la nieve lo saben bastante bien es algo que se produce cada año pero que es lo que pasa para que no sacamos la idea de cada cinco veces que pasa de cada cinco años cuatro ese aire frío lo que hace es verter a ya eh Rusia ya hacía Terranova después a Estados Unidos por tanto la zona central de Europa también la Península Ibérica se queda un poco al margen entre comillas eso de Al margen porque ya sabemos que no se necesita demasiado frío para que tengamos una buena

Voz 0089 11:11 es entrada de vientos del norte y una nevada de un metro

Voz 8 11:14 nevadas esas que se llaman de Easyjet esa serán con temperaturas no rigurosamente

Voz 9 11:18 has

Voz 8 11:18 Nur una de cada cinco veces sí que ese aire frío en vez de colarse tan al este lo que hace es colarse por los va por los países bálticos Centro Europa hice llega a meter en la península entrando por los Pirineos y de momento parece ser que el aire más frío va a seguir deslizándose por esa zona de los Urales no nos afectará tanto pero también hay algunos escenarios que nos dan que es es calentamiento estratosférico se va a quedar un poco parado que no se va a dar todo ya pero en cambio que el anticiclón que hemos tenido tantas semanas encima se va a alargar un poco más hacia el este y por tanto esas entradas del nordeste más frías sí que serán más dominantes en nuestro país

Voz 1385 11:55 sí

Voz 0089 11:56 José Luis que quería relanzar una cuestiona a Luismi dinos

Voz 6 11:59 a ver el otro día ya sabe Luismi que hubo un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas eh habla de ascenso de la temperatura de dos grados y la gente de la nieve está muy preocupada ya sé que para un programa y una pregunta tan rápida como estás un poco complicada la respuesta pero esto es una cuestión puntual la de que esté año después de casi veinte años no hayan podido abrir en el Pirineo en pleno Candanchú la cota mil quinientos a cota mil ochocientos qué opina sobre el tema

Voz 8 12:30 qué opinó mira te voy a ser muy sincero e cómo cómo no el negocio de la nieve no se escapa lo que es la productividad de cualquier negocio económico de cualquier sistema productivo hice necesita un rendimiento cada vez superior a veces nos olvidamos de que dependemos muchísimo de hecho es capital como estamos hablando que ahora de lo que son las condiciones meteorológicas nos olvidamos de que muchos años y te estoy hablando de los años ochenta hacia acá muchos años en el entorno de las navidades de principios de enero incluso por lo menos hasta el día quince de enero no teníamos nevadas importantes más bien todo lo contrario anticiclones cálidos por tanto lo que está pasando este año no es nuevo la última situación en la que hubo bastante escasez de nieve fue el invierno dos mil seis dos mil siete Para entonces también habíamos seis estaciones o que no habrían o que habrían con unas condiciones para que decirlo porque engañarnos raquíticas fue a partir de finales de febrero de ese año dos mil siete que nevó mucho dices huy sí me cae nieve en febrero pero es que he perdido tres cuartos de temporada bien esa situación y fue de dos mil seis lo que comentabas el año dos mil en el noventa y ocho pasó también por tanto dicho esto cada vez demandamos más nieve más pronto cuando hay muchos años en lo que no se produce esa nevada eso por un lado por otro ese habla de ese calentamiento a nivel de los Pirineos por ejemplo de grado y medio dos grados hasta dos mil cien yo lanzo una una muestra de esperanza es que no hay demostrado desde el año noventa que se habla que va a haber un gran calentamiento en el Pirineo a hoy dos mil diecinueve que haya disminuido la cantidad de nieve caída en los Pirineos en los Pirineos son cualquier cordillera española por tanto va a seguir nevando si va a seguir nevando con nevadas importantes sí por ejemplo compañeros ahora en dos mil uno dos mil dos recuerdo un informe que salió que en los Pirineos la cordillera más alta de del desvaído después de Mulhacén y no nevará por encima o por debajo de los tres mil metros recuerdo compañeros de Gran Valira en en Andorra que me decían pero vamos a ver pero que haremos se hacían en plan coña de hacemos más pista a ver si conseguimos cota tres mil que yo no hace falta pensar en esas cosas recompone es KAZ porque nevar seguirá nevando y a buen seguro habrá nevadas fuertes hasta Andorra la Vella para poner un ejemplo eso sucederá yo personalmente creo que ese calentamiento puede ir ligado a lo que es el calentamiento ya mundial que se está produciendo pero que las cordilleras seguiremos teniendo buenas temporadas de nieve Eden mucha cantidad de nieve seguro no hay que olvidar que este año y en a finales de octubre y principios de noviembre hemos tenido la máxima cantidad de nieve de los últimos cincuenta años lo que pasa es que luego se metió el anticiclón intrigado fue pues aquello la bicicleta por tanto tan pronto no puedes abrir pistas pero sí que es cierto que ha habido como un desajuste de la cantidad de nieve pero los próximos años a buen seguro que tendremos buenas de buena calidad

Voz 1385 15:25 pues mira tenemos me ha alegrado

Voz 1385 15:32 nevar nieva pero ahora se los están marchando siempre es decir eso sí que es sintomático

Voz 8 15:37 sí eso a ver hay varias cosas a tener en cuenta primero que los veranos están siendo más cálidos en el Aneto casi cada año llegamos a rozar los diez grados en agosto eso era in en sable hace cincuenta años y otra cosa es que es muy importante e como vosotros sabéis cada vez que hay menos hielo tienes menos dedo por lo que la capacidad del sol de calentar el suelo es más grande con lo que es como un pez que se muerde la cola a menos nieve y menos hielo más superficie para calentar el resto de hielo que tienes alrededor por tanto menguantes esas esos glaciares eso sí

Luismi que te tenemos que dejar ya lo han escuchado una información completa no completísima sobre todo Luismi esperanzadora tenemos que esperar el sector está tocado o qué duda cabe si muy tocado pero la nieve llegará como nos lo ha dicho el meteorólogo de la cadena SER Luis Miguel Pérez muchísimas gracias un fuerte abrazo a vosotros

bueno antes ya le preguntábamos a José Luis Rodrigo se había portado bien con con el Papá Noel y Santa Claus también a Miguel Ángel Garrosa pero tenemos en nada en B en cuarenta y ocho horas los Reyes Magos que van a cruzar la península de este a oeste y queremos queremos saber cuáles han sido los regalos de los esquiadores cuáles son los artículos más demandados por lo menos más novedosos de esta temporada y con nosotros está un especialista en ello en el mercado del material de esquí Álvaro Lozano de la tienda madrileña esquí Market Álvaro bienvenido de nuevo a pistas Blancas

Voz 0089 17:27 muchísimas gracias feliz dos mil diecinueve oye queríamos preguntarte es oye como novedades principales han presentado en el tema de las tablas de los esquíes este año este año las marcas que vosotros trabajáis en general todo el mercado qué novedades se encuentra el esquiador

Voz 0555 17:42 bueno el esquiador iba a encontrar como siempre novedades no hay nada realmente revolucionario en esquís siempre son mejoras en construcciones ligereza que que el esquí funcione con más facilidad pero sí ha habido una novedad interesante en fijaciones e Illes esto sí que va a revolucionar un poco el mercado sabes que en el esquí está el esquí alpino está el esquí de travesía etcétera

Voz 1385 18:06 exacto a Tommy Salomón ha sacado una

Voz 0555 18:08 a una fijación híbrida nueva que permite las dos cosas a la vez sin tener que estar cambiando de esquí de ida fijaciones entonces esto pues va va a marcar un poco el el el que los esquiadores puedan disponer de un equipo que polivalente para esos días de alpino que puedan luego hacer un poco salir impune con poco de Rando Turín y bueno es es esa es la principal la principal novedad en en el digamos material duro y y bueno sí en en en vota sí que ha habido también alguna novedad e ir por ahí están los tiros la gente está

Voz 0089 18:43 haciendo cosas nuevas no que al acto no es pista pero tampoco es fuera de pista sino las dos cosas lo preguntaba lo hablábamos hace unos instantes Álvaro con con Miguel Ángel Garrosa con nuestro compañero de Radio Bilbao que es como tú y como yo un gran bueno pues un sino un gran esquiador luego un gran deportista eso lo tienen que decir los demás

Voz 1385 19:01 pero bueno chico también José Luis

Voz 0089 19:04 trigo lo es de del esquí de travesía del esquí de montaña deporte olímpico en Pekín en el dos mil veintidós ahí nada bueno

Voz 1385 19:11 eso me Miguel Ángel he Tucker

Voz 0089 19:14 es esquiador de montaña como Joy como Rodrigo Lanza le alguna a nuestro invitado Álvaro

Voz 4 19:19 que tengo en ese porcentaje por ejemplo de ventas cuántos seguía el esquivo de ventas de reparaciones porque da aumentando bastante no porque sales sales por ahí a cualquier sitio es que que la gente del del esquivo cada vez está más que es más sitios en porcentaje de ventas arreglos como como Days ocupaba aumentando vamos contando poco a poco

Voz 0555 19:37 yo espero probablemente se ya casi en un diez diez por ciento diez por ciento de las ventas eh esto es interesante porque además que son esquiadores que están accediendo a la montaña de una manera o de una perspectiva diferente ya no ya digamos sean aburrido un poco la pista eh hay bastante pues Díaz éste mucho follón lo que quieren es una experiencia nueva vivir la montaña como tienen buen nivel de Despí pues pueden acceder a sitios a paisajes ya bajadas que que nunca habrían pensado me ni tendría una pista entonces está subiendo y eso es bueno

Voz 0089 20:12 sí una pregunta a Álvaro en el tema de la seguridad que tanto nos importan este programa hay que tan tantos importa también a vosotros en el sector del esquí en el sector profesional de las Ventas hemos hablado ya desde hace mucho tiempo de la necesidad de uso de casco hemos visto también la importancia de los protectores de espalda mira de la columna vertebral y también de la pelvis y ahora desde hace unos años también lo hablaba ahora mismo Garrosa con el esquivo con el esquí de montaña las mochilas con ABS las mochilas anti a no cómo va ese mercado in situ que lo yo sé que lo eres tú notas cómo algunas veces los usuarios compran cosas que a lo mejor no saben ni usar no

Voz 1385 20:51 pues si no quiere decirse lo evidentemente estás en lo cierto once

Voz 0555 20:56 eso está está aumentando el concepto de seguridad en en en en todos los deportes y principalmente en el esquí como bien has dicho hasta hace poco Cascos protecciones eran era uno de los accesorios más vendidos ahora se está incorporando como toda esta gente está saliendo un poco al fuera de pista decimos y montaña razone Touring etc bueno pues hay una serie de de parámetros que hay que tener en cuenta igual que hace ya unos años veíamos a la gente

Voz 1385 21:21 sus armas sondas con sus palas en caso de avalancha pues poder rescatar la gente ahora clases

Voz 0555 21:27 Silas eh ABS por denominar las de alguna manera incorporan un nivel de seguridad muy alto superior porque en digamos que sería seguridad pasiva en el momento en que te coge la avalancha lo que genera de ABS es una gran mochila una gran bolsa de aire que te mantiene la superficie de la avalancha para no quedarse abajo si tiene que rescatar y localizar tristes Arribes sea muy rápido el proceso ya está

Voz 1385 21:51 la gente interesándose están vendiendo

Voz 0555 21:53 si cada vez se está informando más al cliente porque esto no es comprarlo ya está funciona sólo hay que saber cómo y cuándo

Voz 0089 22:01 realmente que de lanzar alguna pregunta José Luis Rodrigo nuestro invitado Álvaro Lozano de esquí Marcos Álvaro

Voz 1385 22:07 cuál es el producto estrella

Voz 0555 22:10 producto estrella y si tuviera que decir por dos marcas las más interesante eso por las que la gente más preguntas se interesa expansión por las mochilas de mamut ideólogos en no sólo por el por el sistema sino porque además la mochilas y está muy bien pensada muy bien estudiada por ligereza ergonomía adaptación bolsillos incluso algunas tienen un pequeño chalé Quito para ponerse delante corta vientos que va incorporado en una riñón edita al lado de la mochila es increíble es un da gusto poder enseñarlo mochila de la cantidad de cosas que puedes explicar es es verdaderamente apasionante esas serían las dos marcas principales que están ahora

Voz 1385 22:47 he siendo punteras en el sector de mochilas con con este sistema realmente impresionante

Álvaro que tengáis un feliz dos mil diecinueve toda la gente de esquí Market para nuestros oyentes los que quieran consultar muchas de las cosas que avanzado Álvaro Lozano pues es están en la dirección de Internet esquí market punto es desde aquí darte las gracias una vez más por atendernos por ofrecer esas novedades seguro que alguno que nos está escuchando ha optado para pedírselo a los Reyes Magos Álvaro Lozano muchísimas gracias un fuerte abrazo

un abrazo muy fuerte y feliz dos mil diecinueve que nieve mucho para todos

Voz 0089 23:48 escasas instalaciones pero alguna hay Sierra Nevada estamos veladitos veladitos eh

Voz 6 23:53 pues sí esto es lo que tiene que que nieve con los kilómetros que hay yo si te tengo que decir que el personal de las estaciones está haciendo un trabajo brutal que también dicen las instalaciones que hay que esquiar con con prudencia porque el manto nivoso no es no es

Voz 0555 24:10 muy amplio muy bueno

Voz 6 24:12 no hay novedades en el parte así que poco más tenemos que decir a lo que ya hemos contado desde que empezamos en en principio de diciembre finales de noviembre el programa

vamos a ver si por eso esperar no poca nieve bueno Miguel Ángel Garrosa desde Bilbao que muchísimas gracias a seguir viendo a seguir subiendo haciendo Running Sky Running

Voz 1385 24:40 eso no y Rodrigo que es el único que ha pillado algo

Voz 0089 24:43 el esquí de fondo eso sí que también

Voz 4 24:45 mucho no Garrosa envidia ya tiene ocho años pero bueno correr correr correr correr hallarlo como haces pero bueno una vez a las montañas

Voz 15 24:53 a ver si hay carreras las de de de perros también de Errani Ny que decide lleva una perra carreras

Voz 4 25:03 pues mira me hubiera gustado participar porque me gusta mucho nieve pero

soy gay como nos gustan nuestras mascotas casi tanto como el esquí lo dicho la próxima semana volvemos con pistas

Voz 2 25:14 blancas cuando ya los Reyes Magos hayan traído esos regalos algunas de esas propuestas las hemos tratado hoy aquí los que puedan esquiar que hay poca nieve que disfruten complacer placer adiós