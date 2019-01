Flash Deportes SER de las 14:30 (08/01/2019)

vuelve la Copa del Rey lo hace esta noche a las nueve y media con un partido el Sporting de Gijón Valencia qué se juegan el Molinón no llega en buen momento el equipo de Marcelino que está muy descolgado en la Liga y que puede encontrar en la competición del KO una esperanza a la que agarrarse para devolver la alegría a la afición el grueso de la ida de los octavos de final se disputa mañana el Real Madrid se medirá al Leganés en el Santiago Bernabéu veremos cómo recibe el público a la plantilla tras la derrota ante la Real Sociedad y sobre todo cuál es el clima con el colectivo arbitral tras el no penalti de Rulli sobre Vinicius palabras de los entrenadores Santiago Solari Mauricio Pellegrino sobre el VAR

a veces nos toca como es como les del otro día que no son quejas se es defenderse no defenderse es es un legítimo derecho

el entrenador del Leganés me gustaría que se trate en la misma Huéscar Latifiya regar la Leganés el Barcelona Betty parece que ahora fuera una noticia un alguna discusión no una o una situación de interpretación en un partido del Real Madrid y a mí como entrenador yo creo que tenemos que dar a toda la jugada en la misma la misma importancia el bar muy presente

porque también se utiliza en la Copa del Rey además del Madrid Leganés mañana se disputan tres encuentros masa Girona Atlético de Madrid Getafe Valladolid Villarreal Espanyol el jueves llegará el turno del Barça que acaba de hacer oficial el fichaje de Jean Clair todo central francés de diecinueve años que llegará en el mes de junio porque termina contrato con el Toulouse más noticias del mercado de fichajes cada vez suena con más fuerza en el Sánchez Pizjuán el nombre de Álvaro Morata el Sevilla quiere al delantero del Chelsea que puede llegar cedido cuando los blues encuentren un recambio para el ataque aunque eso sí es una operación muy complicada quién ya llegado es Vicente Iborra que ha sido presentado esta mañana con el Villarreal el valenciano regresa a la Liga tras su etapa en el Leicester inglés If firma para las próximas cuatro temporadas en internacional PP el ex del Madrid ha vuelto libre al Oporto y en las próximas horas se va a hacer oficial la llegada de Cesc Fábregas al Mónaco de Henri fuera del fútbol dos focos de atención el Dakar en marcha la segunda etapa trescientos cuarenta y dos kilómetros cronometrados entre Pisco y San Juan de Marconi los coches han arrancado a las doce menos diez y las motos han tomado la salida a las tres menos cuarto buen comienzo para los españoles Joan Barreda es el primer líder de la general en motos y Carlos Sainz terminó segundo a un minuto cincuenta y nueve segundos del catarí Nasser Al Attiyah en coches y en baloncesto jornada diecisiete de Euroliga a las ocho Olympiacos Baskonia ya las nueve y media duelo español entre Real Madrid y Herbalife Gran Canaria esto es todo más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER