David Calle: "Hay que empoderar a los estudiantes y cada vez lo hacemos menos"

Voz 1 00:00 David Calle buenas tardes es encantado de estar con vosotros que tengo

Voz 0313 00:03 estoy David es profesor fundador y creador del canal educativo de Tube publicó en dos mil cien dos mil diecisiete recuerdo estuvo entre los diez finalistas que optaban al global Price que es un poco el el Nobel de los profesores que hacemos con esto David a favor o en contra o depende

Voz 1263 00:19 dependo estoy haciendo yo tengo una hija de dieciséis años con lo público y todos los días y faltan llega a es bajito que afortunadamente no lo hace mensajito a al móvil de la falta de asistencia que ha tenido Salillas esta haciendo pero no contraje qué es lo que me ha sorprendido cuando ella también tiene bastante bastante curioso la verdad ir de reconocimiento facial también bastante

Voz 0313 00:42 esta esta esta este tipo de medidas que pueden llegar a a violentar OO violar la privacidad de los de los alumnos David Crespo o no tan no se hemos tenido excursión esta mañana también con el tema

Voz 1263 00:53 sí a verde de alguna manera yo siempre soy partidario de que quién podrá a los alumnos para que sean responsables y ellos mismos de deberes de subsistencia de de esos exámenes de sus ejercicios y cada vez menos sí yo me encuentro con muchísimo porque muchas veces que son los que llevan las agendas de los niños y Abengoa tiene unos deberes y les insisten no tienen exámenes eso estamos apoderando menos pero a ver un partido desde el hecho de que a mí ya me controlaban cuando faltaba a clase yo yo fui alumno hace muchos años el clítoris alguna que otra bella hice como control bueno no todos y y no lo considero más hizo sólo es para poder separar lo que son control Scolari controlar sí sí están falta no porque hay muchos padres que que tienen que trabajar muy pronto que se levanta por las mañanas que no saben si sus hijos al colegio del Islam y no salen tampoco si llega ni aquí ahora llegan a casa hicieran iba a clase Noyes creo que es importante que que por desgracia tengamos que controlar eso porque los padres ya no podemos estar tan pendientes de de esas cosas como como antes que que estábamos más con ellos y pasar más tiempo con ellos

Voz 1362 01:58 aquí una madre ausente Tammy que también recibe el mensajito de el SMS si si la niña en este caso la cuasi mayor de edad porque claro hablábamos de frontera hasta dónde o hasta qué edad se puede poner un dispositivo de estas características en en en un adolescente que es ingobernable por naturaleza no y además que te va te va a empezar no se los los adolescentes chinos sí sí sí serán tan Montes Toni escombros

Voz 1 02:23 muchos adolescentes españoles en este caso no hizo esperar

Voz 1263 02:26 pero la sorpresa que son bastante más

Voz 1362 02:29 blinados aunque solamente sea por por el tópico no asociado

Voz 2 02:31 va a Chile en este caso no pero

Voz 1362 02:34 yo no sé a mí me me parece un poco perverso sistema porque insisto si solamente control asistencia para eso está el el el pasar lista de toda Haidar señor que al final es en lo que se basa el sistema por el cual nos avisan de de las faltas ahora mismo un SMS pero

Voz 1263 02:49 es una Pepe liguera que peligrar un tiempo como profesor en clase probablemente el tener que estar pasando lista ahí controlarlo sí de alguna manera se pueden ganar cinco diez minutos en clase gracias a un sistema como eje no sé pero en exceso yo recuerdo por ejemplo no se he visto la cedé Black Mirror

Voz 1 03:04 bueno pues hay un capítulo

Voz 1263 03:06 brutal de una madre que controla lo que hace su hija a través de una de una aplicación en una tablet que podría haberlo que leía a su hija y eso sí que me parece perverso y ahí es el súmmum del del control excesivo la sobreprotección

Voz 0827 03:19 pero podría ser el siguiente paso David que sabe lo que yo la polémica si acertamos con la mayor de que la tecnología nos pueda permitir ahorrar dos por ejemplo disgustos y mejorar oye en este caso por supuesto sí podemos ver que que nuestro hijo es nuestra hija en vez de estar estudiando está metiendo en otras páginas web a través de Internet pues también mejoraría el sistema no

Voz 1263 03:40 no no no estoy de acuerdo ganaron este capítulo para mí a mí me sorprendí bastante y me impactó muchísimo como padre me pareció lo peor es pero bueno hay otro sistema por ejemplo en Estados Unidos hace poco leído noticia que hay un dispositivo como unos una especie de auriculares una diadema así camisa lucecitas hay que ha hecho una empresa americana para la atención de los alumnos en clases

Voz 1362 04:01 la atención la canción no sé

Voz 1263 04:04 atención a la actividad cerebral no sé qué me dirá pero de alguna manera ya controlan eso y hay empresas que están pensando en hacer ese tipo de cosas que es el paso más allá de que me da un poquito más de nieve pero bueno controlers asistencia o como padre perdonar me decía si a ver si ha llegado a casa o no o si ha llegado el Instituto no ven en unos tiempos en los que corren me parece importante es implicaba suman eso espero que no vaya más allá porque porque este capítulo particular a mí me tocó bastante me dejó dos o tres noches sin dormir

Voz 1362 04:31 claro es que volvemos a topar con la realidad no todo esto es muy bonito en teoría pero la realidad es que si los adolescentes sí habló de esta franja de edad porque me parece la complicada porque si son niños de primaria hay incluso bueno pues tiene un un una aplicación de seguridad Pray duras y los niños están uno en clase los niños están o no sanos y donde tienen que estar pero claro en cuanto en cuanto empezamos a hablar de de no mayores de edad pero sí adolescentes a no ser que sea obligatorio de toda obligatoriedad no se lo van a poner o sea no haber manera de ponerlo pero si no contestan al móvil y quiero decirles bueno por supuesto no contestan al Whatsapp porque el el el instrumento de control básico ahora mismo de los padres es es el móvil pero no sirve absolutamente para nada porque no contestaba entonces o no contestan o no o no o hacen caso omiso de de tus mensajes no yo siempre digo que si alguna vez tengo un problema serio y estoy al borde de la muerte nunca llamaré a mis hijas porque moriré

Voz 1 05:26 porque jamás me van a coger el teléfono y jamás me van a contestar a los Mozart

Voz 1263 05:31 pues yo lo que piensan hacer que a mí también me pues ahora mismo es mandar un mensaje a sus amigas

Voz 1 05:35 perdona es que además hay que buscarlo

Voz 1263 05:39 coge en cinco segundos

Voz 1 05:42 quién es localizar a tu hijo por una una batería debe de sus amigos porque ella no te va a responder jamás pero los amigos igual por igual por vergüenza torera o porque alguna vez

Voz 1362 05:51 puesto de cenar te buena te van a timar a contestar no pero insisto yo creo que la frontera delicada es la adolescencia hay sobre todo si sirve para algo más de saber si están vivos

Voz 0313 06:01 David tú la curiosidad tú tienes idea de qué numero de alumnos hay por clase en chinas que a lo mejor tenemos una idea de que hay trescientos sino es igual que aquí ha dicho

Voz 1263 06:10 no sé no lo sé hombres pero que espero que haya menos no sé a quiénes España estamos por desgracia con unos ratios increíble si hay clases de treinta cuarenta Lino se pone muy contraria que es ingobernable por eso te decía que si puedo ahorrar de cinco clase pasando lista ya ya es un avance

Voz 1 06:27 David pero ojalá ojalá bajarán los ratios siempre

Voz 1263 06:30 la china tiene tu clase yo doy clases en una academia tengo salud y luego en la universidad por ejemplo la universidad es obligatoria la asistencia a los alumnos tienen que fichar

Voz 0827 06:41 nadie quiere decir Un profesor con un poquito de experiencia y que tenga veinticinco treinta alumnos en su clase no tarda cinco diez minutos no tienen lista casi treinta segundos sabe que falta Jaime lo sabe falta Jaime

Voz 1 06:56 tal ya está seguro seguro seguro

Voz 0827 06:59 que que yo creo que no nos ahorramos mucho con la tecnología lo único que estamos haciendo es ensayar técnicas que es lo que me preocupa que en un futuro podemos ampliar porque todo es muy cómodo y al final es lo que tú decías es decir que les estamos digamos restando responsabilidad o empoderamiento a los alumnos y a las alumnas para que tengan la responsabilidad asistir o de responder si no han asistido en un determinado momento no

Voz 1263 07:21 estamos estamos adelantando la edad en la que nos controla porque como adultos saben saben perfectamente dónde estamos dónde compramos vamos en coche donde repostar gasolina los absolutamente todo este estaríamos adelantando a ver es que como todo todo lo que tiene que ver con tecnología sí por eso me encanta lo que decir el Black Mirror te lleva al extremo es que la tecnología es maravillosa ahí Nos dan montones de facilidades para que nos traigan mejor pero usada de manera irresponsable puede ser un problema si es para controlar si lo estaba elevan a clase no me parece bien pero tampoco contraje con un con un mensaje positivo en el móvil que llevan todos es suficiente lo llevar el traje ya me parece me estoy como en mi formales es la excusa normal ante baje gigante para saber dónde un alumno o no