El milagro del pequeño pueblo siciliano de Sutera con el que Salvini quiere acabar

Voz 0313 00:00 vamos a mirar a Italia antes de cerrar esta primera hora de la Ventana porque Naciones Unidas ha concluido más en una ocasión que el sistema de acogida de solicitantes de asilo de refugiados en ese país

Voz 1 00:09 en Italia estaba estaba en en pretérito a la vanguardia respecto a aquellos países europeos como Francia España o Grecia

Voz 0313 00:16 que tenían otros sistemas digamos más más imperfecto eso quedaban menos cobertura bueno pues el conocido como decreto Salvini porque lleva el nombre del del ministro italiano del Interior pretende terminar de cuajo con este con este sistema de acogida y en algunos municipios en algunos pueblos como por ejemplo soltera hay que decir que eso significado en los últimos años en los últimos tiempos un verdadero milagro y merece la pena explicar y que conozcamos esta historia vamos a hacerlo con la ayuda de Marina García

Voz 2 00:44 y cuando comedia y mis da lo contemplo montar supera es un pequeño pueblo

Voz 3 00:52 dentro de Sicilia que desde hace más de media década vive la realidad del envejecimiento de la población del cambio del pueblo por la ciudad había pasado en los últimos años de cinco mil habitantes a mil y pico la historia a veces se revela asimismo en dos mil trece un naufragio entre los tantos que se suceden tristemente en el mar Mediterráneo trajo a las costas italianas trescientas sesenta y ocho personas que habían perdido la vida supera se dio cuenta que como cuerpos no podía haberlos acogido porque su población extremadamente envejecida había llenado el cementerio pero sus casas estaban vacías así es como decidieron formar parte del sistema de acogida de inmigrantes en Italia esperar el esperar está gestionado por los propios ayuntamientos locales que no abastecen sólo una cama comida sino que acompañan a los solicitantes en todo el proceso de inclusión en el país incluso antes de la obtención del permiso de residencia o de acogida enseñándoles la lengua italiana ofreciendo formación profesional Nuncio Viteral lo es el coordinador de este programa en el pueblo siciliano desde el momento de acogida el pueblo que había estado adormecido por la despoblación consigue recobrar vida en cosas tan significativas como mantener la Escuela Municipal abierta gracias a los niños de los inmigrantes llegados a su Tera

Voz 4 02:02 a los Txiki con unas pues Queen disipar son una violación Azkoyen

Voz 5 02:08 Juan empezamos con una acogida para quince personas y hemos llegado a una cogida para su cuenta digamos que el proyecto y su objetivo es convertir a los beneficiarios en autónomos entonces estas personas entrarán en programas de formación profesional dentro de la realidad económica del lugar los niños obviamente van a la escuela y se puede decir que la escuela pública Se mantiene abierta por el hecho de que esos niños que vinieron de fuera mantienen el ratio de alumnos en la escuela

Voz 4 02:32 disco va al casco con esta fila

Voz 3 02:35 Sofía de la oportunidad a los que llegan muy clara Nuncio cree que la confluencia de unos y otros es el verdadero valor de estos proyectos el secreto de su éxito

Voz 4 02:44 yo creo que el beneficiario extranjero que arruine tal y aquí está en todo esto

Voz 5 02:50 creo que el beneficiario al extranjero que llega a Italia pidiendo protección tiene el derecho de encontrar un lugar que lo acoja para poder quedarse con la ayuda del proyecto crearse una autonomía después tener la libertad de ir a donde quiera algunos se quedan en Suter a otros han tenido la posibilidad de encontrar un trabajo en otra parte

Voz 3 03:08 pronuncia hace una marca temporal desde que aparece el decreto hechas Albini su aprobación este septiembre para el derecho antiinmigración italiano estas comunidades gestionadas por los ayuntamientos locales son la catástrofe del siglo XXI

Voz 4 03:21 con lo que hoy preocupa las situaciones son eh quieren te has ido

Voz 5 03:26 lo que nos preocupa es que darán adelante no sabremos la situación de las personas que solicitan asilo que no tengan el derecho centrada en el pero nosotros seguiremos trabajando como hasta ahora aunque de manera diferente porque acogemos solo refugiados personas con protección oficial no nos ocuparemos de los que piden asilo esto creará una masa de invisibles que atravesarán nuestro Terol frutas rito agobio

Voz 3 03:47 hasta el momento el sistema funcionaba con mucha efectividad uno de los ejemplos es John Ball han way tiene treinta y cinco años lleva en su tela desde septiembre es de Nigeria se mudó allí con su familia a su mujer y sus hijos nos cuenta que su vida es muy agradable se siente acogido comprendido

Voz 6 04:02 de Haika de me vais con Camps se espera

Voz 5 04:06 llega supera en coche me trajeron aquí desde lugar al que al que me vine aquí es muy agradable idioma me está costando un poco pero estoy muy muy bien en este ambiente vivo envía Popov con mi familia y tengo uno de mis hijos aquí

Voz 3 04:19 John llegó a Italia en busca de un ambiente más seguro huyendo de su Nigeria natal primero de Libia después

Voz 6 04:25 cierto hasta voy a hacer

Voz 5 04:31 el vil asesinato de mis padres de una de mis hermanas por eso es capaz de Nigeria llegué a Libia de Libia a Italia porque me vida corrió un grave peligro el viaje fue muy difícil era cincuenta cincuenta

Voz 0313 05:09 corresponsal en Roma Joan Solés buenas tardes buenas seras Joan Bonet si era buenas tardes excelente reportaje que refleja

Voz 10 05:14 va muy bien cómo ha contado Marina

Voz 0313 05:17 lo que está a punto de desaparecer Carlas cómo crees que va a terminar esta historia Joan está haga o no del todo

Voz 0946 05:24 mira de momento son decenas los gobiernos regionales y centenares los alcaldes de toda Italia que se ven incapaces de hacer cumplir la nueva ley de seguridad del vicepresidente ministro del Interior Matteo Salvini que de aplicarse dejaría a los inmigrantes sin derechos sin sanidad o a sus hijos sin escuelas porque el ministro ha cancelado el permiso temporal de acogida a razones humanitarias vigente para unos mil unos cien mil inmigrantes hasta el treinta y uno de diciembre pasado en un primer momento a algunos alcaldes anunciaron que desobedecer la ley pero se ha impuesto el buen juicio y finalmente alcaldes gobiernos regionales convencidos que este decreto de seguridad no casa con la Constitución italiana han presentado un recurso de inconstitucionalidad con lo cual la pelota está ahora mismo en el tejado del Tribunal constituye una pregunta

Voz 0313 06:11 a Joan el Constitucional de Italia y tarda tanto tiempo como el español por ejemplo se que son asuntos complejos los que llegan siempre a la al alto tribunal pero estamos hablando de una reducción de que de meses de años

Voz 0946 06:23 no no de meses de meses y seguramente ya simplemente la simple admisión a trámite de del recurso de inconstitucionalidad ya evidentemente genera dudas razonables sobre la constitucionalidad de ese decreto no estamos

Voz 0313 06:42 a de la política de las instituciones pero Joan la sociedad italiana en la calle de la sociedad civil la gente de a pie es hoy más menos racista que hace cinco diez años con todo lo que ha ocurrido en ese tiempo se ha modificado el paisaje sociológico o lo está intentando cambiar por arriba no se pregunto

Voz 0946 06:59 no no no Carles en absoluto la sociedad italiana no es racista algunos son racistas pero la gran mayoría de los italianos son muy solidarios aquí también hay una manifestando como

Voz 0313 07:11 que aquí también hay unos cuantos pero no

Voz 0946 07:13 todos los países como en todos los países no muchos están manifestando están protestando por el cierre de los puertos al ex a los inmigrantes o por estas medidas del decreto de seguridad de Salvini fíjate un detalle lo vimos el pasado domingo es una buena imagen de lo que sucede en casi toda Italia lo contábamos ayer en los informativos mañana de la Cadena Ser el vicepresidente y ministro del Interior por visitó la ciudad de L'Aquila y una multitud se congregó para protestar por su presencia por su política contra los inmigrantes a quienes el derechistas Albini recordemos llama clandestinos la gente empezó a corear todos somos antifascistas todos somos antifascistas y luego todos somos clandestinos todos somos clandestinos cómo reaccionó Salvini les dijo micrófono en mano clandestinos dirigiéndose a los italianos subir a vuestras pateras a donde queráis que lo diga un ministro de la República con tal desprecio a su propia gente ha generado un impacto en Italia

Voz 1362 08:11 el otro día Joan circuló por las redes una foto de Salvini retirando au de haciendo que su seguridad personal retirara de su presencia a un inmigrante la foto era un poema la mirada de de bueno de desamparo hoy de bueno pues de absoluta necesidad de de de esa persona la mirada de de soberbia de de Salvini yo no sé si este tipo de de imágenes causan allí también la misma indignado

Voz 0946 08:37 sí sí sí sí causan inquietud aparecen todos los días en los medios de comunicación cuando no es Salvini que obliga

Voz 10 08:46 a a apartar a un inmigrante pues es un

Voz 0946 08:51 Tejedor del Ayuntamiento de Trieste que sencillamente le le roba las mantas con las que se abriga un mendigo islas tira a la basura e incidentes de estas características se reproducen todos los días en estos momentos

Voz 0313 09:06 el cien por parte de la clase política está preguntando Joan escuchándote todo este este relato si Salvini al que a pesar de todo en fin el viento a favor digamos de forma bastante clara durante los últimos tiempos no sé si es está pasando de rosca Si está sobreactuado y esto puede acabar girando en su contra no lo sé pregunta

Voz 0946 09:24 no lo sé Carles lo que te puedo decir es que hoy Salvini está en Polonia cerrando esta alianza que ya tiene con Marine Le Pen en Francia con Orbán en Hungría con otros líderes de partidos derechistas de centro Europa de Escandinavia de Holanda ibamos a ver con quién vas del Mediterráneo pues nada de cara a las próximas elecciones claro Jean

Voz 0827 09:49 sobre todo lo que tenemos que hacer es reflexionar todos los italianos ahora en otros países europeos también y en España tenemos que estar prevenidos porque estos señores no han llegado mediante un golpe de Estado al poder han llegado a través de las urnas y lo que habrá que hacer es plantearnos como países que no tiene ciudadanos que sean xenófobos tienen después en los gobiernos a este tipo de personajes Éste es el problema

Voz 0946 10:13 sí sí Salvini lo dice muy claro a sus socios en Europa esos que hemos mencionado y otros le dicen tú serás el sucesor

Voz 11 10:21 de Juncker claro claro mono están crecidos ahora

Voz 0313 10:26 no esperemos ver un abrazo es Joan a vosotros Heribert árabe tercero

Voz 13 10:52 yo no creo que seamos más racistas ahora pero sí que observo episodios de de bravatas y en invadan entrenamientos soberbia que antes no presenciaba en lugares cada vez más transversales igual en un barrio rico que en un barrio pobre y tirando de tópico y esto me me preocupa me preocupa muchísimo