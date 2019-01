El delegado del Gobierno quiere que la policía nacional deje de actuar en los desahucios

es lo que hemos dijo Si a mí un juez una jueza metí de intervenga la policía yo no me voy a poder negar pero lo que sí que voy a hacer va a ser gas instrucciones Avis policía llegan para que cuando tenga que actuar en desahucios en los que se está vulnerando el derecho humano a una vivienda

no está protegido por los pactos pues que vayan con un pero

Voz 0131

00:37

la Delegación del Gobierno explican que el delegado ya ha pedido a la jueza decana y al fiscal jefe de Madrid que los desahucios de familias con dificultades económicas no sea la Policía Nacional que intervenga sino la municipal porque no se considera un tema de seguridad sino un asunto social y que la Policía Nacional debería estar para delitos como los casos de los narco pisos además quiere impulsar un proto acuerdo de colaboración con la judicatura la Fiscalía los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid para que se evite que alguien se quede sin casa si la Administración no tiene una alternativa habitacional y por último el delegado del Gobierno quiere nombrar una figura que se llamaría agente del Reino de España que estaría vinculado al Ministerio de Justicia hay cuya función sería que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas