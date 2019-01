Hora 25 Deportes: Solari alaba a los jardineros del club (08/01/2018)

Voz 1 00:00 con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 0919 00:07 allí buenas tardes Añez mucha actividad estas horas en baloncesto fútbol si tenemos Euroliga baloncesto y luego va a comenzar la Copa del Rey de fútbol octavos de final está la tarde interés para ocurrirse vamos a empezar con el baloncesto porque está jugando Baskonia en Grecia en la cancha del Olimpia los vitorianos nos buscan una victoria que están en la zona baja de la clasificación como hasta el partido Gabi Fernández hola

Voz 2 00:29 hola Gallego buenas tardes está jugando realmente bien hasta ahora aquí los vez Baskonia porque ésta sólo con ocho jugadores está en una de las canchas más complicadas de Europa está mandando ante el Olympiacos con exhibición de San pues bien el picos francés que lleva once puntos pero sobre todo igualando la pelea la intensidad física que proponen los griegos yo no Tanto muchos puntos en transición una victoria que tendría mucho mérito pero si tiene que confirmar ahora mismo cuatro minutos diez segundos para llegar al descanso Olympiacos de Atenas XXXVI puro el veto Baskonia XXXVIII luego a las nueve y media se juega

Voz 0919 01:02 en esta Euroliga un duelo entre dos equipos de nuestra Liga Herbalife Gran Canaria Real Madrid ya esa misma hora nueve y media comienza en los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol con el partido de ida de la eliminatoria entre el Sporting de Gijón y el Valencia un día emotivo para Marcelino el técnico del Valencia que visita a la que fue su casa con su equipo el Valencia en una situación peliaguda

Voz 0460 01:25 toda ojito esta eliminatoria de Copa

Voz 0919 01:28 el Sporting el Valencia mañana y pasado el resto de partidos hay partidos interesantes como por ejemplo que se juega mañana en el Bernabéu Real Madrid Leganés el año pasado en Leganés eliminó de la Copa del Rey al Real Madrid de Zinedine Zidane ahora al Real Madrid lo entrena Santiago Solari que bueno está en una situación difícil el equipo a diez puntos de el líder del Barça en Liga la rueda de prensa para Solari son difíciles porque los periodistas van a hacer preguntas difíciles

Voz 3 01:59 punzantes como tiene que ser pero claro si te preguntan qué es lo que más te gusta

Voz 0919 02:07 lo que menos te gusta de ser entrenador del Real Madrid terminas hablando de lo bonitos que son los jardines de Valdebebas

Voz 3 02:15 hombre es darle la vuelta a la tortilla mucho no

Voz 4 02:19 pero profunda de todo su tramo río arriba abajo que es lo más te gusta ser técnico en Madrid lo que menos

Voz 5 02:27 se trabajo maravilloso de todas maneras trabajar en Madrid maravilloso en cualquier sitio me han tocado distinta fusiones a lo largo de todos estos años es siempre un un honor y un privilegio trabajar en el en el club de sus amores pues imagínate no así que cualquier fusión lo hace lo hacen veo la misma dedicación y en todos no siempre México lo jardinero que hay aquí en la Ciudad Deportiva en cómo están los alrededores no sé si ustedes los no ven cuando era no pero eso cada vez que entro aquí la Deportiva miro cómo quieren como tiene Paul Burque los los campos y lo sé todo y las plantas y las flores Si es es emocionante porque les pone la misma dedicación que los jugadores se ponen al a los partidos no se toda la planta

Voz 0919 03:17 tras la Flórez bueno me dan ganas de ponerle a Vivaldi la Vivaldi por favor

Voz 5 03:22 pues eso siempre México los jardinero que hay aquí en la Ciudad Deportiva en cómo están los alrededores no sé si usted

Voz 0919 03:28 la primavera

Voz 5 03:30 no ven cuando entra no pero yo cada vez que entro aquí deportivas admiro como quiero como tiene polvo porque los campos y los setos y las plantas y las flores es

Voz 0919 03:40 la que tiene la misma dedicación plantas insectos la primavera bueno los jardines de Babilonia al lado de lo de Valdebebas no no no hay nada no es nada dan ganas de ir a Valdebebas a ver los entrenamientos del Real Madrid aunque sólo sea por ver las plantas las flores y los setos los como tampoco te dejan pasar a Valdés debate tampoco lo ves qué lastima bueno seguida vamos con todo esto pero antes como siempre vuestros mensajes de Whats

Voz 6 04:08 Adolfo checo echando la cara del Madrid conservar porque le ha tocado el arte pero la verdad es que desde el año pasado chefs quitan la oreja la Copa de la Champions que le queda como jugaron que viene quedando en el juego del Madrid en fin habría que hubiera un poquito más allá un simple un momento dado por cierto que Ramos se queda usaron eh de penalti le tienes tu gracias a Dios

Voz 0919 04:36 motro Adolfo venga dejad vuestros mensajes

Voz 1 04:40 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 7 04:55 hola a todas vida gallego ello viviera la retratan grande que es esos de Valdano de que le el fútbol es un estado de ánimo eh fíjate cómo es el tema el Barça mira cómo gana gana gana y gana gana el estado de ánimo después el Madrid mira cómo pierde pierde pierde pierde pierde son llegó ninguno como es natural y me apena mucho por eso Gianni llamo porque me apena mucho observa una cosa muy muy doloroso ver sabe bueno otra cosa y nunca llegué yo que me gusta el el grupo que yo el problema ya que eso ya lo conozco de Radio tres y hace ya tiempo ABC si me gusta me gusta

Voz 1 05:42 pasa de Hora veinticinco aportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 05:51 qué te parece Maite diciendo que vamos con retraso

Voz 8 05:55 qué tal en Radio tres

Voz 0919 05:58 Vigo fue el grupo que pusimos ayer Paul sobre este tema no volvamos a El Molinón partidazo ida de octavos de final de la Copa del Rey Sporting de Gijón Valencia todas las miradas puestas muchas de ellas en Marcelino ambiente alineaciones David González buenas tardes

Voz 0480 06:29 hola Gallego muy buenas está bien el césped del Molinón que les gustará saberlo a Solari el único estadio de segunda donde todavía se puede ver Copa del Rey Se la juega aquí en su casa Marcelino García Toral ya tenemos alineaciones en el Valencia sólo repiten tres futbolistas de la última jornada de Liga parejo de acá vivas e es el titular el coreano Kang Geely el Sporting los cambio directamente a todos a los once Se estrena Alvar en El Molinón y en la Copa del Rey y de momento poco ambiente a ver cómo responde la afición al mal momento de los dos equipos la hora el frío y el hecho de que los socios tengan que pasar por taquilla a partir de las nueve y media arranca los octavos de la Copa del Rey con este barrio ante el Sporting

Voz 0919 07:06 todavía queda un poquito de tiempo para que la gente se acerque al estreno del bar en la Copa no faltaban

Voz 0919 09:04 sólo lo vimos juega ante el Leganés Real Madrid Leganés ida de los octavos de final mañana nueve y media en el estadio Santiago Bernabéu ser primer partido después de la famosa reunión en la que los jugadores derrames Di se baja de decir las cosas a la cara pues que sea incluso el primer partido de Brahim el nuevo fichaje del Real Madrid porque esta mañana Solari no ha dejado claro Si va a tener Le a disposición para la convocatoria o no se sabe algo Javier Herráez buenas tardes qué tal Gallego sí lo hemos contado aquí en la Cadena SER en el voto de las cinco de la tarde Ibrahim tiene ya los papeles y pude jugar el partido lo normal es que Solari pueda estar un ratito no jugara de inicio pero chaval quiere estar ahí diecinueve añitos y seguro que tendrán en sus si mañana pone de el titular a Brahim de suplente a Isco a Nueva extrañar no sea que ya está curado de espanto se quedó por ahí no va no se va el corazón le va a seguir siendo igual ahí porque sabe lo que hay Isabel cuál es su presente al menos en el Real Madrid no estarán ni Baraini Courtois lesionados Kroos Llorente Bale Mariano Javi Sánchez y Asensio que son muchos lesionados y en principio como tú decías Isco Casemiro Ceballos

Voz 1786 10:14 tema quizá de inicio porque no tiene otro delantero Vinicius ya la segunda parte Brahim quien lo que dijo en la sala de prensa Solari más o menos lo de siempre un discurso bastante estéril hoy sí muy florido vació de contenido salvo en lo del bar que tiene razón porque se equivocó al árbitro y perjudicó al Real Madrid había sido podías el uno uno y era otro partido IRI bueno ha matizado incluso que dijo Luka Modric que estuvo para mí Imperial yo no pondría en bucle dijo la verdad que al equipo le falta unión que le falta concentración que le falta gol pero aún así

Voz 5 10:45 Solari lo ha matizado yo escucho otras cosas de lo que dijo Luca Luca es un jugador muy elegante tanto dentro como fuera del campo por esos el Balón de Oro disculpe le ha a Luca la el examen debutó entienda que ese no es el primer idioma también respeto a la palabra que tú dices te dijo Luca con respecto a a que tenemos que ser más certeros de Caracol estamos de acuerdo y que tenemos que estar más concentrados en los primeros minutos de los partidos y no conceder errores sobre todo tempranos los partidos estamos

Voz 0919 11:16 pues tampoco hablo de Gareth Bale al que cazaron yo no soy antes de tiempo pues un feo detalle que pasan pasan por alto ha dicho que eso lo arreglan en la intimidad ya veremos cómo lo arreglan en el Leganés de Pellegrino novedades para mañana Paco Hernández hola hola Gallego qué tal muy buenas pues a confía

Voz 0460 11:31 no Pellegrino que habrá rotaciones minutos para los menos habituales ha dicho entre ellos José Arlene que puede tener bastantes minutos mañana aunque si va a jugar de titular Cuéllar porque el único no puede jugar por la cláusula del miedo al igual que Oscar Rodríguez Rowland Santos y Raúl García van a ser baja por lesión y sobre lo Art también ha querido opinar el técnico del Leganés y la polémica arbitral

Voz 12 11:51 jugadas polémicas ha habido todo partido a mí como entrenador del Leganés me gustaría que se trate en la animación en la de Huesca el Barcelona de ahora ese que ahora fuera una noticia una una discusión no una una situación

Voz 0919 12:06 tentación Portillo Easy no entienden los presidentes de esos equipos cómo se aplica el bar pues que llamen por teléfono al presidente de la Federación Rubiales que lo mismo que le cogió el teléfono Florentino dio explicaciones pues será puede dar a cualquiera con mañana Girona Atlético de Madrid en el Atlético de Madrid más que de la Copa de la Liga Se habla de la renovados lo que pasa con Oblak qué pasa con las subidas de sueldo para unos y para otros no para Simeone que Pedro Fullana bueno está muy buenas

Voz 0765 12:31 que tiene lista hay una cola larga Gil Marín sobre la mesa y en la puerta esperando para renovar el próximo va ser el técnico Diego Pablo Simeone estas hermana Natalia Simeone en Madrid cuando se marche aquí lo hará ya con la renovación en el bolsillo habla en los próximos días las dos partes quieren seguir juntas se espera por tanto que sea una negociación rápida el lado Black es algo más lenta porque hay que acordar el aumento de cláusula

Voz 6 12:53 aumento también de sueldo que es lo que quiere sobre todo el portero del Atlético de Madrid de momento Simeone dice que el club sigue trabajando en ello

Voz 0501 13:00 siempre mantengo el optimismo para todo lo que sí le puedo comentar que está trabajando en consecuencia de de obviamente mejorar y resolver todas las situaciones antes les importa cuánto al mercado igualmente forma que el club u que está en todos los sentidos puesto para mejorar y para optimizar siempre la mejora del club vamos estarían riendo

Voz 0919 13:21 partido Renovación renovación millón de euros a millón de euros en lo deportivo

Voz 0765 13:26 pues no se fía de Girona ha convocado a todos los disponibles de la primera plantilla si va a sólo un jugador del filial que es el central Montero

Voz 0919 13:34 era una cómo va a recibir mañana el Atlético Raúl MUSAC

Voz 13 13:37 buenas noches pues Eusebio dice que no tira la Copa pero reserva Stuani Budú Juan Pedro Porro para el partido del sábado ante el Alavés y mete a seis del filial en la lista algunos conocidos como Valerie otros por ver como el coreano Feico el delantero Pachón que actúa habitualmente en Segunda B el once será una mezcla de jugadores de la unidad ve con aportación del filial lidió algunos titulares indiscutibles puesto que la plantilla es tan corta que no da para reservar a elementos como Portugal Anel o Douglas los socios pagan quedan casi cinco mil entradas por vender los que vayan al partido lo que es seguro es que no van a respirar humo porque será el primer encuentro en el que no se va a permitir fumar en Montilivi

Voz 0919 14:12 van a tener que vigilar mucho me parece a mí Villarreal Español novedades de los dos equipos en el Villarreal Xavi Isidro Iborra está para jugar buenas tardes

Voz 14 14:21 el gallego muy buenas bueno pues está en la convocatoria pero la convocatoria de diecinueve y el propio Luis García Plaza adicto que en principio cuenta con él siempre y cuando todo el papeleo este toda la documentación correcta hasta mañana no saldremos de dudas pero sí parece que va a estar en este partido no van a estar Bruno mide Lone Morlanes por lesión iba a haber muchísimas rotaciones porque la prioridad es la Liga hay más después de que ayer el Athletic Club de Bilbao ganaba y el Villarreal caía al descenso hacia Segunda División por tanto va a haber muchos cambios hombres habituales se van a quedar fuera ingente como vulnera Triguero Rabanne Andrés Fernández la ayuda o vaca podría jugar Luisfe García reconocía esta mañana que no tiró la Copa pero evidentemente va a haber muchos cambios

Voz 15 14:59 bien el Espanyol de Rubi novedades Raúl González qué tal Gallego con la baja confirmada de Sergio García que estará fuera entre dos y tres semanas por una lesión en los inicios del muslo izquierdo Regresa Esteban Granero a la convocatoria de diecinueve donde destaca la ausencia de Javi López por motivos técnicos y de Mario Hermoso todavía sin el alta médica Álex López sin apenas protagonismo durante la temporada ha entrado en la convocatoria hay Se espera que Ruby haga bastantes rotaciones de los habituales sólo David López Granero y Leo Baptistao apuntan al once

Voz 0919 15:25 el otro de los partidos de mañana es el Getafe Valladolid supongo que en el Getafe estarán pendientes de Si mañana del bar funciona mejor

Voz 16 15:34 que funcionó ante el Barça en Liga José Antonio Duro buenas tardes hola Gallego qué tal muy buenas y el Geta llega intentando olvidarse lo que le volvió a pasar el fin de semana con el Bari hace justo en la eliminatoria en la que el vídeo arbitraje llega a la Copa aseguró que con oportunidades para los fichajes son Flamini Samu Saiz lo que sucede con Guardiola iban a que mañana se tiene que ver si Bordalás cuenta o no con ellos el técnico esta mañana con filosofía tras el

Voz 17 15:55 bueno sí intento estar tranquilo porque ya no podemos hacer nada desafortunadamente hemos salido perjudicados estoy convencido que los árbitros tienen buena voluntad de intentar que no ocurra esto vamos

Voz 0919 16:07 lo curioso después de ese Getafe Barcelona es que cuando el Getafe se había visto perjudicado por ese gol anulado completamente legal el presidente Ángel Torres las declaraciones que hizo el partido fueron hablar del Real Madrid de Florentino de los fichajes de tan provocó por el gol que le habían quitado a su equipo increíbles y el Valladolid mañana cómo llega a Getafe Carlos Raúl Martínez hola hola Gallego buenas tardes pues bueno viaja mañana por la mañana en busca de un buen resultado habrá rotación

Voz 18 16:36 pues pero parece que no tantas como en la anterior eliminatoria novia Jan titulares indiscutibles como los dos centrales Kiko Olivas y Calero el medio centro al cada hace lateral Nacho tampoco Toni Villa tampoco Luismi que tendrá que pasar por el quirófano y con estas premisas ser que tendrá que hacer un once competitivo creo que por cierto ha dicho esta tarde que a su equipo le vendría muy bien aprender un poco de nuestro fútbol que domina también el Getafe primer asalto mañana la eliminatoria se decidirá el martes en Zorrilla

Voz 0919 17:02 el mercado de fichajes el Barça no para este mercado sino para el del próximo verano ha fichado un central realmente su joven de futuro quiénes Santigo Valle buenas tardes buenas tardes Jean Clair todo voz central de diecinueve años el Barça ha anunciado hoy de manera oficial un acuerdo con el jugador para julio llega libre

Voz 19 17:22 euros y ahora el entorno al jugador FIDE o espera que el Barça negocie con el Toulouse para que le dejen salir ya en enero no perder seis meses de competición recordamos está castigado quién también está castigado es Munir hemos escuchado hoy a su representante francés Francesc Valdivieso que lo ha contado en el golazo de

Voz 0959 17:42 que la semana la jornada de el partido contra el Celta pues el Munir se lleva la noticia por parte de su entrenador el entrenador le comunica que el tienen que dar cabida en rotaciones a otros tipos de jugadores

Voz 0919 17:56 vamos que Valverde echó a Munir que ya no le va a poner ni un minuto vamos que ni lo hay ni lo va a convocar estamos pendientes de lo de Morata el Sevilla el Chelsea cómo está esa negociación que se trabaja mucho en el Pizjuán Frank con Quillo hoy la gallego pues estaba muy complicada era la verdad es que es una operación de envergadura Un millón neto por cada mes que juegue de aquí a final de temporada se monta en casi siete porque el Sevilla tendría que pagar los impuestos pero el caso es que Morata está pensando más Lacuerda irse a borrados de la convocatoria del Chelsea cuando parecía ya titular ante el Tottenham asunto lo complicado no hay que descartarlo pero el Chelsea aún no se ha pronunciado ya ver por dónde sale está mucho más cerca incluso Munir con que ya el Sevilla tiene negociaciones abiertas si finalmente accede el Barça darle la carta de libertad no es Sevilla está negociando pero bueno sin parar hoy hemos visto en el golazo de gol unas imágenes de Joaquín Caparrós que llevaba desde las nueve en el Pizjuán echando humo ya llamaba Telepizza para comer no han hecho ni un descanso ha llegado la el chaval de Telepizza con las vistas ya ha bajado el propio Caparrós de las oficinas a recoger las cajas de las pizzas la las coca colas ha pagado ha dado propina claro es que hoy eran los martes locos de Telepizza y eso era un amarró lo sabía y lo ha aprovechado seguimos

Voz 22 20:05 en Hora veinticinco

Voz 1 20:07 deportes

Voz 6 20:10 Jesús Gallego

Voz 0919 20:17 en nuestro país tenemos Copa del Rey de fútbol desde hoy mismo pero también se está jugando Copa en Inglaterra con una sorpresa en la jornada de ayer tremenda Bruno Alemany porque el Liverpool de Klopp eliminado por un modesto buena

Voz 0301 20:32 las tardes hola Gallego muy buenas así es el Wolverhampton de Nuno Espíritu Santo le ganó por dos goles a uno jugaba en casa y acabó eliminando el equipo de Jurgen Klopp que está también eliminado de la Copa de la Liga por tanto le quedan sólo las opciones al Liverpool de la Champions la Premier League para acabar ganando algún título esta temporada además en Copa de la Liga en este caso como me decías Tottenham Chelsea el partido arranca a las nueve de la noche con mayoría de titulares en ambos equipos es ida de las semifinales de esta Copa de la Liga y juega hoy también el rival del Barça en la Champions en este caso en partido de Copa de la Liga en Francia el Olimpic de Lyon que juega contra el Estrasburgo va a empezar ahora a las nueve de la noche dos rápidas de fichajes Pepe el ex del Madrid se ha desvinculado del Besiktas y ficha a por el Oporto Gianluca Simeone uno de los hijos de El Cholo acaba de firmar por Gimnasia y Esgrima de la Plata hasta dos mil

Voz 0919 21:21 lo dejamos el fútbol y empezamos el polideportivo con el Rally Dakar segunda etapa tenemos a Barreda liderando en motos a Nani Roma como primer español de la general en coches Sofía Álvarez buenas tardes

Voz 23 21:35 pues sí así es Joan Barrera a pesar de no ganar la etapa Se mantiene el líder de la general con un minuto y medio de ventaja sobre el Waldner Nani Roma ha terminado la etapa en segunda posición ocho segundos por detrás del ganador Sebastian Loeb por su parte Carlos Sainz ha terminado octavos tras sufrir dos pinchazos y problemas hidráulicos

Voz 0919 21:52 dos pinchazos y apliques de Carlos ahí en la segunda etapa no seamos malos vamos a los reos que vais en baloncesto tenemos Euroliga ahí Eurocup en la Euroliga en juego desde las ocho en Grecia Olympiakos Baskonia

Voz 1 22:09 el enseguida estamos en el Baskonia on Gabi Fernández

Voz 0919 22:17 bueno pues vamos el Herbalife Gran Canaria Real Madrid que comienza a las nueve y media ara no damos una vuelta primero la previa del Barça que juega mañana con el Milán Xavi Saisó buenas tardes

Voz 1982 22:29 hola buenas tardes Gallego pues si el partido contra un rival directo que obligará al Barça a emplearse a fondo los italianos están con una victoria menos que el Barça ocho Iker en engancharse a la lucha por el cuarto puesto que es también el gran objetivo del equipo de Pesic los azulgranas han llegado a Milán sobre a las siete y media sin novedades sin lesionados entre Euroliga y Liga al Barça le lleva seis victorias consecutivas mañana nueve menos cuarto Armani Milán

Voz 0919 22:55 ahora sí vamos a Grecia Olympiakos Baskonia como está Kevin

Voz 2 23:00 está ganando gallegos Baskonia por cuatro puntos y está jugando muy bien yo te diría que de las mejores primeras partes en toda la temporada del equipo vitoriano que está aguantando muy bien el nivel físico que le propone Olympiacos está liderado por los once puntos de ir el recital de Marcelinho Huertas que anotó otros once puntos pero está dirigiendo al equipo aportando también jugadores como Hear como Ford y como ya ni un detalle importante ochenta y nueve por ciento de acierto en tiros de dos y el Baskonia la metido cuarenta y siete puntos Olympiacos en una parte es un equipo que encaja una media de setenta y Kiko hay que mantener el nivel porque el Baskonia sólo está con ocho jugadores ibamos a ver si me dura la gasolina pero con ahora buenas noticias al descanso en la capital de Grecia Olympiakos cuarenta y tres Quirós vez Baskonia cuarenta y siete

Voz 0919 23:44 a ver si el resultado al final del partido es el mismo y se tras una victoria Baskonia y luego a las nueve y media el Herbalife Gran Canaria recibe al Real Madrid en la NBA Javi Blanco buenas tardes qué tal Gallego muy buena damos algo preocupados por una posible lesión de Ricky Rubio bueno la lesión es lo que no sabemos todavía su trascendencia no

Voz 0460 24:05 sí jugó sólo cinco minutos anoche contra mil

Voz 0919 24:08 a caer lesionado a siete veintinueve parecía

Voz 0460 24:10 cuarto intentar taponar un tiro de Eric Blake should sintió la lesión

Voz 0919 24:13 en la parte posterior de la rodilla enseguida miró el

Voz 0460 24:16 yo pido el cambio marchó directo al vestuario a falta de pruebas médicas en los ya son bastante optimistas aunque se va a perder varios partidos es prácticamente seguro que hay que decir que Ricky no mostró grandes gestos de dolor no se cayó al suelo nos echo la mano rápidamente a la rodilla pero sigue sin dio mucha rabia hecho se ve cómo golpea hay de camino al vestuario porque estaba haciendo un gran partido ante los líderes del Este en sólo cinco minutos llevaba nueve puntos el partido suele llevar los Bucks con treinta puntos de Janis ante documento además San Antonio logró su quinta victoria consecutiva contra Detroit hizo entrenador Gregg Popovich empata como el tercer técnico con más triunfos en toda la historia de la NBA hay que decir que empezó en el año noventa y seis siendo entrenador San Antonio ha el único equipo que ha dirigido la NBA Illa lleva mil doscientas veintiuna victorias de los líderes del Oeste los Nuggets cayeron frente a los Rockets de Harden con treinta y dos puntos catorce instancias en otro partidazo de la barba los Grizzlies preocupante sumaron su sexta derrota consecutiva contra los Pellicano y los Lakers ayer de contaba que estaba muy mal pero ayer ganaron cogen aire tras ganar a los Mavericks de Doncic que volvió a ser el mejor de los suyos con veintisiete puntos

Voz 0919 25:19 gracias Javi Nos faltaba pasarnos por Málaga para ver cómo va la Eurocup Unicaja recibe al Estrella Roja ajuste Rodríguez

Voz 24 25:27 hola buenas noches Jesús acaba de empezar el partido primero cinco minutos de juego gana el Unicaja doce seis al Estrella Roja de Belgrado ahora mismo tiempo puerto en la cancha del palacio de deportes José María Martín Carpena

Voz 0919 25:38 vamos cerrando el programa ya sabéis esta semana con Vigo yo que tienen este sonido indie californiano son Zara Toni López otros titulares de este martes

Voz 25 26:13 para el baloncesto en la décima jornada de Champions al descanso ya ha empezado de hecho el tercer cuarto Friburgo veintiocho Iberostar Tenerife cuarenta hay en marcha el segundo cuarto del Montakit Fuenlabrada trece billón veinticuatro dos curiosos de la selección femenina sueca de balonmano gallego una es que una de lo mejor del mundo Isabel Golden jugó el pasado Europeo diciembre estando en varas dada de dos meses será madre en verano en el Europeo jugó estando embarazada de su cría y otro eso lo sabía lo sabía lo sabía era consciente de lo que había en así no puedo la mano ahí estuvo pero embarazada de dos meses y otras Luisa que después de más de cien partidos como internacional se va a retirar veintiséis años de edad porque literalmente hecho por ella ha nacido en el cuerpo equivocado deja el deporte porque lo ha pasado muy mal últimamente y ahora se va a dedicar a vivir su vida

bueno pues aquí lo dejamos ahora sigue hora25 con Ángels Barceló y luego a las once y media El Larguero con todo lo que se diga después del partido que comienza a las nueve y media en El Molinón y que abre la Copa del Rey Sporting Valencia un saludo de Gallego gracias por escucharnos un día más adiós

