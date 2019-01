Voz 0194 00:00 editores buenas noches el espíritu con el que nació esta sección la cara B era el de intentar explicar conceptos de los que hablamos constantemente en la radio pero también fuera de ella

Voz 1880 00:30 sí de los que no sabemos tanto si la idea es esa no hay palabra su ex versiones que usamos o que usan los políticos en determinados momentos o personajes de los que hablamos por una u otra razón con los que merece la pena hacer esta paradita no dar una vuelta a la cinta de caset descubrir qué hay detrás de esa palabra o de esa persona cuál es el origen el significado porque se usa en un contexto o en otro o cómo se analiza desde

Voz 0194 00:52 la cultura y ahí los españoles repetimos la expresión vuelta a la rutina que han al lado de aquí la palabra rutina hoy la palabra de vuelta real a nuestra rutina

Voz 1880 01:02 es negociar si esta tarde Vox presentaba sus diecinueve puntos diecinueve propuestas para la investidura del presidente de la Junta de Andalucía desde Bt han dicho ya que siete esto es inaceptable que hay puntos que son despropósito así que no sé si hablamos de una negociación de una negociación enquistada pero bueno vamos a escuchar algunas de las voces del día Teodoro García Egea Secretario general del PP

Voz 2 01:23 nosotros vamos a hacer todo lo posible por seguir en el centro

Voz 0194 01:26 pero las negociaciones en el centro liberando

Voz 2 01:29 en las negociaciones para conseguir

Voz 1880 01:32 claro eso desde el PP vale desde ciudadano Rivera decía esta mañana

Voz 3 01:35 cada uno negocia como quiere cada uno negocio como puede como quiere y con las condiciones que que pretende no nosotros hemos negociado un acuerdo de gobierno con noventa medidas

Voz 1880 01:45 no va también se ha hablado esta mañana de negociaciones lo ha hecho la ministra francesa de Asuntos Europeos sobre el pacto de CC

Voz 1428 01:53 cada país tiene sus particularidades y cada partido elige lo que cree que más le conviene pero entienda que como miembro de un partido que derrotó a la extrema derecha en las últimas presidenciales le diga que no puede haber ningún pacto compromiso con un partido de extrema derecha que defiende valores contrarios a los nuestros escuchado las declaraciones de los dirigentes de Vox queriendo dar marcha atrás en los derechos de las mujeres es muy

Voz 0194 02:14 que ocupan bueno esto en cuanto a las negociaciones para formar gobierno en Andalucía pero hoy se hablaba de negociar en otros ámbitos también Sara

Voz 1880 02:21 si hoy el presidente del Gobierno e anunciaba que el viernes la presentar los presupuestos y dices

Voz 4 02:26 la negociación de los presupuestos nosotros vamos a hacer una una propuesta para el cómo todo el país nuestro nuestra aspiraciones unir a los españoles no enfrentarlos y eso significa reforzar la cohesión social alguna

Voz 1880 02:37 negociación además ha dicho con todos

Voz 4 02:39 todas las fuerzas parlamentarias no solamente vamos a mirar a las fuerzas en este caso independentista sino que también aquellas fuerzas parlamentarias que están pidiendo el no depender solamente de las fuerzas parlamentarias independentistas para poder sacar a los presupuestos les vamos a tender la mano vamos a tender la mano también a Ciudadanos íbamos a tender la mano también el Partido Popular

Voz 0194 02:57 negociar negociación en la cara B vamos con el primer acercamiento al término que dice el diccionario del verbo negó

Voz 1880 03:03 pues la negociaciones la acción de negociar negociar la acepción del diccionario que nos interesa es tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro el proceso de negociación puede ser entre dos o más partes la idea inicial es llegar a un acuerdo respecto a un asunto determinado pero claro cada parte tiene diferentes intereses Nos vamos a la etimología otra vez es muy bonita el término es latino viene de negó Tune y es la suma de dos partes Snet hizo Tune NEC sería la negación You Tube es lo relativo al ocio y el tiempo de reposo de inacción de placer así que negocio sería el Antoni modelo sería la ocupación el deber el asunto que sí requiere trabajo así que negociar es un trabajo duro como este inmenso de Bruce Springsteen el corte tres de la cara B del disco Human tache de mil novecientos noventa

Voz 0194 04:06 David redobles sociólogo miembro de la Asociación de Comunicación Política David muy buenas noches y feliz año nuevo David cómo definirías una negociación política

Voz 5 04:18 bueno negociación política es como la negociación empresarial pero con algo muy distinto se está jugando con el interés general con un bien común que en función de la ideología defiende un partido o de finalizó tronco sus presupuestos ideológicos por supuesto

Voz 0194 04:31 si hay que marcar líneas rojas siempre en las negociaciones

Voz 5 04:35 bueno pues todo depende del contexto depende porque lo que en un contexto podemos entender como líneas rojas en otro contexto pueden no serlo la clave en una negociación es entender lo que los psicólogos sociales denominan el efecto ancla en efecto anclaje que es el punto más alto que alguien pone para comenzar la negociación ese efecto ancla que lo teorizado mucho por ejemplo Premio Nobel de Economía Daniel Kane Man es la clave para entender los procesos de negociación

Voz 0194 05:02 para ir a una una cuestión práctica has leído los diecinueve puntos las nueve propuestas que Vox pone sobre la mesa para la negociación de esta tarde que ha empezado esta tarde con el Partido Popular tu de ese documento en cuanto negociación que que entiendes es un farol es el efecto ancla qué es exactamente

Voz 5 05:19 sí es es este efecto ancla muy alto muy elevado que además consigue tres efectos que son muy interesantes desde el punto de la estrategia de una negociación política el primer efecto es desplazar el eje ideológico muy a la derecha lo que obliga al PP a Ciudadanos a transitar esa dirección a ciudadanos los saca del espectro de centro derecha que están intentando mantener el PP lo lleva un terreno muy muy a la derecha que lo puede convertir el el sucedáneo y al final el original de verdad de la derecha dura pasa observó que el PP sucedáneo el segundo efecto es Marjah marcar la agenda mediática

Voz 0194 05:52 si estamos aquí en Hora Veinticinco hablando de este tema

Voz 5 05:55 estoy seguro de que me casi todos los periódicos radios y televisiones hablaran de esto también el tercer efecto es mostrarla la autenticidad que ellos están buscando no ese relato de que son la auténtica brecha de verdad y que si no aceptan estos principios que ellos pone en la mesa para negociar les pueden decir a los electores ven estas derechas son unas derechas mucho más blandas que nosotros cuando ponemos temas ideológicos es verdad la nación la inmigración el tema de la Virgen genero no lo sentarán por lo tanto hay que ir a unas nuevas elecciones es decir desde el punto de vista de la estrategia de negociación no es disparatado lo que esta mafia

Voz 0194 06:30 de todas formas cuando unos sesenta negociar siempre se sienta pensando que algo va a tener que perder no que algo va a tener que ceder

Voz 5 06:37 claro pero si has empezado algún efecto ancla muy alto es imposible que pueda ceder supone cien vamos a ponerlo el numéricamente si pones tiempo de ceder cuarenta ahí te quedas con sesenta personas cincuenta hice de cuarenta pequeñas en diez

Voz 0194 06:52 he empezado con la posición de máximos

Voz 5 06:54 sí hay cesiones esas cesiones a una siga haciendo concesiones les van a permitir haber marcado un de un terreno de juego muy diseñado por los estrategas de Vox

Voz 0194 07:07 hoy el Partido Popular ni Vox nos han querido decir donde estaban reunidos y sabemos quiénes componían las dos delegaciones y sabemos que sean reunido a partir de las cuatro y media de la tarde pero poco más todos las negociaciones deberían no las sanciones políticas deberían ser siempre privados

Voz 5 07:24 yo creo que es tienen un componente de privado e imprescindible no se pueden hacer con total transparencia porque dentro de las negociaciones privadas e hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la agenda oculta que es una parte muy importante de las negociaciones que es lo que se pacta pero que no se comunica y probablemente se sabrá dentro de un año de dos oye mira ahora de pactamos esto no te hago estas concesiones pero dentro de dos años prometo y lo ponemos por escrito que habrá esta esta cesión nuestra concesión en este sentido cuando es inevitable que en cualquier negociación sea empresarial o política haya una agenda oculta

Voz 0194 07:59 y en las negociaciones políticas se pacta veces también cómo se va a vender a los respectivos electorados se yo voy a decir eso déjame que yo diga esto para no quedar muy mal si lo forma parte puede formar parte de la negociación

Voz 5 08:12 efectivamente negociaciones todo for todo es negociable absolutamente todo desde qué personas van a ser nombradas hasta quienes se encargan de hacer la portavocía hasta que se va a comunicar y que no se va a comunicar normalmente cuando estamos hablando de la negociación lo que se trata es de buscar puntos de encuentro no puntos de separación es el el el el asunto crucial aquí es ver cuál es el espacio que deja dogs para que haya ese lugar de encuentro ese lugar desentendimiento vos lo que ha hecho es achicar mucho ese espacio de entendimiento para que Ciudadanos y Partido Popular sus presuntos socios de gobierno si esto acaba llegando a buen término tengan que transitar que virar mucho la dirección que ellos están exigiendo

Voz 0515 08:53 pues David Todolí muchísimas gracias

Voz 0194 08:56 a vosotros hasta luego muy buenas noches

Voz 0515 08:59 Madina déjame que lo hemos cortado enseguida Madina déjame que te pregunte quién de tu etapa política actual

Voz 0194 09:04 negociado en poco más de un poco

Voz 0515 09:07 de qué es lo más duro de la negociación bueno Gen cuando los actores son más o cuando lo es una negociación digamos de dos actores que tienen una cesión y un campo más bien delimitado sino que es una negociación poliédrica con muchos actores el reloj corre como es el caso de un periodo de tiempo determinado hasta la convocatoria de unas elecciones que lo hemos visto en dos mil quince y dos mil dieciséis algo de esto de aquí ahora aunque todavía no se había celebrado la primera investidura en el Parlamento de Andalucía eh yo creo que eso es lo más duro los ver cómo va corriendo el reloj y como muchos actores son incapaces de renunciar para encontrar un espacio común en mi opinión la política española de un tiempo a esta parte ha entrado en una fase en la que los actores políticos los partidos las principales fuerzas política las buscan permanentemente señalar aquello que resulta irrenunciable

Voz 0194 09:59 este centran la negociación siempre marcando la diciendo todo lo que para esto pero bueno esto no voy a hablar

Voz 0515 10:04 esto yo no puedo ceder mucho más que tratando de encontrar por espacios de renuncia espacios compartidos y creo que eso es lo que está bloqueando los últimos años en España y en parte también creo que está detrás del debate que estamos viendo de Andalucía las dificultades que están teniendo las fuerzas políticas

Voz 0194 10:20 luego entraremos en concreto en Andalucía hablamos ahora sólo de de negociación y por lo que decía Fernando pues lo que decía ahora Madina la dificultad de la política de este tiempo en España para para para negociar para para para ceder para no dibujar líneas tan rojas que fueran un poco

Voz 0656 10:35 rosas sí pero vamos a ver un punto la negociación que me parece que es muy relevante que es el que es el tema de de la asimetría es decir que no todos los actores están en las mismas condiciones de exigir y luego pues bueno y luego está el tema de la agenda oculta que también parece que es fundamental no yo aquí creo que luego hablaremos de Bono no hombre hablando de Abu volviendo al tema de la negociación yo creo que no hay negociación sin concesión eso me parece que es algo fundamental porque entonces es imposición nuestra asociación y luego es segundo no hay tiene que haber digamos tiene que haber una voluntad de llegar a un entendimiento es no hay una voluntad de Grace porque quiere es llegar a un acuerdo o sea que te puede beneficiar más o menos pero sin esas dos elementos me parece que es que no hay realmente mal

Voz 6 11:21 Kazan yo recortó Manolo de la asimetría que hay hay un matiz de es que cuando cuando el el elemento pequeño el negociador pequeño la minoría no tiene nada que perder se convierte en dominador no si se la juega Sí Se la juega entonces normalmente el que tiene más poder puede imponer sus condiciones pero en este caso puede romper la baraja claramente no y luego sólo un matiz Jos que ha dicho Rivera que cada en política se negocia cómo se puede como se quiere no no se negocia como se debe cuidar me gusta el matiz

Voz 7 11:51 una elección rápida sobre mentiras esto es lo que hacemos los polis de verdad escrutar a los mentirosos por ejemplo suele hago una pregunta sobre algo visual como su color favorito sus ojos suben hacia la izquierda

Voz 1880 12:04 la película el negociador de hasta aquí hemos hablado de negociaciones políticas sí pero esto es una película de mil novecientos noventa y ocho con Samuel L Jackson con Kevin Spacey es curioso también porque es un negociador que se convierten secuestrador negociaciones reales como negociadores reales como Samuel L son pero de carne y hueso sí que existen también aquí en España uno de ellos es Juan Alcolea ex inspector de la Sección de Secuestros de la Policía Nacional y él es el jefe del equipo nacional de negociadores de la Policía bueno pues esta el hecho tres preguntas la primera que el hecho es que es lo primero que hay que hacer lo más importante a la hora de negociar por ejemplo en un secuestro con rehenes

Voz 8 12:44 lo primero y fundamental es conseguir información sobre la situación que se está produciendo en ese momento sobre el perfil del sujeto activo de en este caso de los secuestradores Odelot las personas que han tomado el banco o que se han atrincherado y luego también sacar el perfil de las víctimas que están con él

Voz 1880 13:02 la quería esa también saber esa información de la que no se estaba hablando cuál es que es la información que hay que tener

Voz 8 13:07 el cual esos gustos si tiene animales si les gusta una determinada afición cualquier cosa puede servir para que esa situación que se encuentra enquistada y cualquier pequeño detalle no puede abrir la puerta y poder acceder a esa

Voz 1880 13:24 sí por último le he preguntado si existe un momento clave en el que se sabe si la negociación sí que va a ir para adelante os ebanista

Voz 8 13:31 no hay ningún quid de la cuestión que te digan no hay ninguna llave que te diga o ninguna pista que te diga es todo va bien porque ahora se está dando esta circunstancia no cada caso es único y particular puesto que estamos hablando de relaciones con personas que mundialmente y por lo tanto pues Lina de el problema del alineamiento del secuestro la extorsión dependan de lo que pasa por la cabeza de una persona

Voz 1880 13:58 bueno pues lo que nos esta dicen ahora mismo Juan es que no hay pistas que no hay aves que cada caso es único el dice que es porque se habla con personas que están emocionalmente alteradas yo no sé cómo están alteradas las cabezas de quienes negocian ahora mismo

Voz 0194 14:11 hasta que escuchábamos esto que escuchamos pertenecía a la vez

Voz 1880 14:13 más sonora de la serie Mentes criminales son de Frei que son de Denver nacieron a principios de los dos mil ya han utilizado varias canciones suyas para series de televisión esta Mentes criminales son un grupo de investigadores que trabaja en el FBI y que hacen análisis psicológicos a criminales en muchos casos pues stocka negocia

Voz 0194 14:31 es cierto que el padrino utiliza como ejemplo para explicar cómo negociar

Voz 1880 14:35 bien pues yo por lo menos a sólo tengo entendido que de la trilogía del modo de hacer de los Corleone podemos sacar claves imprescindibles para negociar bien por lo menos eso también lo dicen en Internet no por ejemplo cuando Vito Corleone le dice a Johnny Fontán Le haré una oferta que no podrá rechazar no esa manera de afrontar las negociaciones

Voz 0194 14:51 por eso qué le ha dicho Vox al Partido Popular

Voz 1880 14:56 cosas que tampoco se pueden rechazar el final de la tercera parte por ejemplo cuando suena este intermedio de la ópera de más cañí la Cavalleria rusticana que es la ópera que se estaba representando anoche en el teatro

Voz 0194 15:20 y algún otro negociador pues mira así

Voz 9 15:22 Peter de Dylan

Voz 10 15:28 con sede

Voz 0194 15:31 quién está cantando pues es Yoko Ono la verdad es que este tema aunque Diller también ex negociador creo que se está refiriendo al camello vale otro tipo de Dylan con que cerramos nuestra cada vez ahora porque esto tú nunca los negocios conmigo