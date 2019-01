Habrá acuerdo en la derecha y también presupuestos

Voz 1987

00:06

los pronósticos de alto riesgo en tiempos poco dados a la interpretación racional de las cosas primero el más fácil habrá acuerdo Vox PP Ciudadanos para la formación de gobierno en Andalucía tener al alcance de la mano una cuota de poder de atracción irresistible en política más en tiempos en que no abundan los estadistas capaces de sacrificar el presidente a las opciones de futuro el odio en este caso al PSOE une más a los tres partidos de la derecha que las diferencias que puedan separarles PP y Ciudadanos gobernarán Vox pegado como una lapa lecho para la sangre todo lo que pueda Albert Rivera allanado el camino al certificar la capacidad de entendimiento con Vox una vez formado el Gobierno Ciudadanos habrá perdido una oportunidad de recuperar su deteriorada imagen de centro de nada habrá servido la Jakub la teoría pronunciada por fijo desde Galicia ni yo ni nadie en sus cabales pactaría con Vox a costa de las políticas contra la violencia machista la segunda puesta es más arriesgada los partidos catalanes votarán los presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez en la fase de tanteo y negociación siempre se empieza con uno pero la más elemental racionalidad dice que el independentismo catalán no tiene ninguno tenía interés objetivo encargase el Gobierno socialista y abrir la puerta al tripartito de la derecha más después de que Sánchez rechaza el artículo ciento cincuenta y cinco como receta de aquellos que sólo quieren perpetuar la crisis catalana sólo los muy iluminados pueden pensar que da radicalización beneficiaría al independentismo la derecha tres es mucho más peligrosa que la derecha unos en estos casos el radical acostumbra a marcar la pauta segundo aviso desde Francia ciudadanos esta vez provoca la ministra para Europa Nathalie lo luego no puede haber ningún compromiso con la extrema derecha el que quiere jugar dos cartas a la vez