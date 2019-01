Voz 1

00:00

buenos días el combate de Vox en contra de las leyes de violencia de género ha sorprendido los que pensaban que iba a hacer de la inmigración su primer caballo de batalla sin embargo no es tan sorprendente detrás existe la misma utilización de un miedo identitario en EEUU se ha analizado el miedo del viejo hombre blanco que ha llevado a Donald Trump en el poder el cual sea arbolado de una víctima de abusos sexuales So quejado de los tiempos aterradores qué deberían los hombres en Brasil Ball sonar hoy su Ministerio de la Mujer ha anunciado una nueva era en la que los niños visten de azul y las niñas de Rosa en Hungría Orbán ha reformado la educación para que los manuales escolares expliquen qué los niños y las niñas no tienen las mismas capacidades físicas e intelectuales en muchos países circulan News asociando la educación a favor de la igualdad con una manera de promover la homosexualidad las posiciones de Vox inscriben en este contexto de Václav es decir de contragolpe un retroceso frente al movimiento mi tú o los avances en los derechos de la mujer el triste contexto de un auge de movimientos ultrajes accionarios que en todos los ámbitos usan los miedos al cambio al mismo al liberalismo como munición política