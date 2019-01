Un mal día lo tiene cualquiera (9-01-2019): Una limpieza étnica aprovechando que venía la peste negra

Voz 1

aunque tengamos la sensación de que los nazis inventaron lo de culpabilizar a los judíos por sus problemas y considerar que todo sería mejor con un buen genocidio la verdad es que creo que no hay ningún país en Europa que no tenga una mancha en su currículum en forma de estrella de David la Edad Media no ser cristiano era prácticamente lo mismo que ser un admirador de Satanás que además eras del pueblo que la Iglesia consideraba culpable de haber crucificado su salvador podéis imaginar que la situación no garantizaba una convivencia muy fluida sino llovía suficiente se culpaba los judíos siglo vías demasiado pues también cuando digo culpar me refiero exactamente ahí abajo quería