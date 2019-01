Pablo Belmonte: "Fui a chocar los cinco con mis compañeros, pensaba que ellos estaban como yo"

Voz 1375 00:00 anoche conocíamos la noticia un rato antes de empezar el larguero comenzaba contando no José Antonio Ponseti la última hora que conocíamos esos cinco chavales cuatro amigos españoles y un joven peruano que les hacía de guía y que eh ascendiendo o mejor dicho descendiendo el pico Mateo sufrían una avalancha que acababa con la vida de cuatro de ellos tres españoles de veintiséis años amigos desde desde pequeños y el el guía que también perdía la vida aunque en principio los cuerpos de rescate lo encontraban con vida pero finalmente acaba perdiendo la vida también sólo uno ha conseguido sobrevivir en lo que casi se pueden contar como un milagro y ahora mismo once y treinta y siete aquí en España una menos en Canarias seis horas menos en Perú le agradezco mucho a a Pablo del monte que tenga la entereza y vi la valentía y la sangre fría de de de contar lo que pasó de contarnos a todos que recuerda que pasó y cómo se encuentra sobre todo está por ahí escuchando

Voz 1 01:05 buenos Pablo Belmonte hola Pablo muy buenas hola buenas noticias cómo estás

Voz 2 01:09 pues pues yo bien y tú cómo estás

Voz 3 01:12 bien bien bien mejor de lo que cabría esperar no la verdad bueno muy afectado pero al final he agradecido de esta oportunidad llamando la montaña para para seguir aquí bueno

Voz 1 01:29 bien dónde estás dónde estás ahora mismo

Voz 3 01:32 estoy bien guardadas en un en un hostal bastante familiar con muchos amigos viajeros Nos hemos sin encontrando por el camino una señora de los tal Nos bueno me está cuidando siempre ha cuidado a todos mucho pero ahora especialmente que nos arropa ahí estamos compartiendo cara cada comida así que bastante bien

Voz 1 01:53 que qué es lo último que recuerdas Pablo a del han justo justo cuando cuando se produce la avalancha ya estoy a perder el conocimiento en algún momento no

Voz 3 02:04 no yo estuve lo tiene todo el rato digamos que la van ante la generamos nosotros mismos que diga bueno pues te de ideología de de cómo según la temperatura del el clima al tiempo que haga que lleva una semana haciendo sol aquí debería estar nevando lloviendo cada día pero puede cambio climático son durante una semana por lo que se había formado una capaz de de hielo bajo la nieve virgen que había caído la última noche bueno digamos que teníamos una tormenta eléctrica a nuestro alrededor y Moncada como dábamos muchos yerros de escala y todo también decimos bajar practicamente corriendo hacer una cornada de cinco de no estoy en bien quién resbaló primero pero eso recuerdo pues compañero me embistió hoy donde está otro compañero sintamos frenar la caída todos con estos pioneros pero ya hay generamos la avalancha no que que nos arrastró

Voz 1 02:59 tú que que que ibas en medio de los cinco títulos al segundo el segundo quién resbala alguno de los que va por detrás

Voz 3 03:07 si no decir es decir íbamos cayendo todos hacen cuando está

Voz 1375 03:11 seis señor que somos no somos

Voz 3 03:14 deportistas de élite somos montañeros hippies que nos gusta disfrutar de la montaña y más de una vez hemos bajado las montañas digamos rodando de culo corriendo bastante habitual que eso de la caídas no

Voz 1375 03:27 seis ascendido había llegado a la cima de ese de ese monte de la del monte Mateo cinco mil ciento cincuenta metros fue en el descenso cuando ya estáis descendiendo que es donde suele haber más complicaciones no para los que no somos expertos en montañismo es donde los descensos suele ser peligrosos no

Voz 3 03:42 sí digamos que tienen más probabilidades de resbalar y además tú ya has hecho cumbre qué objetivo Terradas claro no queríamos enseguida somos campeones vamos a bajar en este caso ya te digo llevamos a la cumbre y tal como estaba la meteorología ni siquiera tuvimos a sacarla la foto finish típica de los de los montañeros hemos conseguido porque no teníamos Mi no teníamos las cojo el móvil a sacar fotos por por los rayos que estaba cayendo no ya entonces ahí bajamos bajamos corriendo y ese fue el tema

Voz 1375 04:09 aire eres conscientes de que era un momento peligroso

Voz 3 04:12 sí sí sí pero igual el camino de vuelta teníamos que estamos realmente cerca de la cumbre cuando se complicó todo el Mateo es una montaña para principiantes realmente cinco mil cien metros suena muy alto pero es la segunda cordillera más elevada de del planeta así que nada es es un paseíto realmente subirlo no

Voz 1375 04:32 cuánto tardaste muy bien cuánto tarda sin subir Pablo

Voz 3 04:35 hoy muchísimo porque nos detuvimos eh por el camino en el glaciar pues hacer anclarse esa aprender así tácticas de escalada en hielo de de progresión es bueno estuvimos jugando en el hacia mucho rato ya la cumbre llegamos prácticamente a mediodía ya llevaba las las diez de la mañana no para ir con tiempo has dicho nada más empezar que Laval

Voz 1375 04:57 ancha la provocar los vosotros es decir que no el accidente no se nos arrolla la avalancha ya a partir de ahí se produce todo sino que es la la caída el tropiezo de uno de vosotros en no se sabe quién lo que provoca la avalancha no si no se llega a producir esa caída ese tropiezo probablemente no hubiera sucedido la avalancha

Voz 3 05:17 pero eso nunca lo barato pues a saber quiero decir Si no hubiese caído uno hubiese caído otro si hubiese caído Rayo o la verdad en está exponiendo estas sabes que estás expuesto a a esos riesgos las montañas están muy por encima de me has hacia las actividades humanas no ya ellos pues te te permite no te impiden hacer las cosas

Voz 1375 05:43 cinco atados a la cuerda no los cinco coma suele como suele hacerse en ese tipo de de de descensos y de ahí de ascensos tú ya eres consciente cuando se produce la avalancha ves

Voz 2 05:53 Qaeda todos en ese momento

Voz 1375 05:56 qué ves

Voz 3 05:58 mira no lo sé es la reacción me exculpar de la alimentar frenarse conexiones no estábamos todos pues se esa maniobra El problema es que claro no era sólo nuestro peso era nuestro peso y toda la nieve que andábamos está sano que estaba patinando sobre la capa de hielo y eso fue imposible en ese momento es como si te metías en una lavadora como cuando eres niño que estás nadando en la playa que Teruel ola procurar mantener la cabeza fuera de de la nieve no fue la verdad que fue largo pues una caída bastantes

Voz 1 06:29 durante segundos no sé cómo cuánto tiempo llegó al minuto cayendo de medio minuto más de medio minuto cayendo si una sin sin y entonces pues nada

Voz 3 06:39 pues

Voz 1375 06:39 ya hay pierdes ya de vista pierdes el contacto visual con ellos la cuerda se rompe imagino y cada uno sale por un lado

Voz 3 06:45 no no no llevamos llevamos anclar los abajo los cinco en la cordada

Voz 1375 06:48 ya hay los cinco juntos abajo al final de ahí que ves

Voz 3 06:51 que no hay levanta la cabeza me sacude la nieve de la cara Hay mi reacción fue levantar la mano para chocar esos cinco con con mis compañeros no acabamos de liar

Voz 1375 07:04 te pensabas que ellos pensabas pensabas que ellos estaban como tú

Voz 4 07:07 sí de hecho yo es que

Voz 3 07:11 no sé porque pasan estas cosas pero es que mi mi casco está intacto no es que yo tengo una habilidad especial lo tenga digan los conocimientos de supervivencia en ambientes hostiles no es suerte buscas la mano

Voz 1375 07:26 de tus compañeros te das cuenta que ninguno levanta la mano

Voz 3 07:29 eh

Voz 4 07:30 ya aquel momento

Voz 1375 07:34 en ese momento te te das cuenta de que de que ya han fallecido en ese momento no

Voz 4 07:39 no no no de hecho

Voz 3 07:43 tuve orinando o primeros auxilios un buen trato de ahí ese momento T no es lo primordial no que es lo primero ya esto lo segundo aquello no no piensas si no es ningún drama hongos mis amigos están heridos claro que voy a hacer no no tú tienes que sacar la navaja cortar la cuerda te quita sexto ayudas al otro no sacas de la nieve no es bueno ahí cuando los estabilice más o menos lo puse en posición lateral de seguridad el guía estaba medio consciente pudo levantarse caminar pero tampoco interactúa demasiado

Voz 1 08:19 pudo ponerse día pudo ponerse en pie

Voz 3 08:22 sí sí el de hecho en los servicios de rescate lo encontraron con con signos vitales pero no estaba nada colaborativo no siquiera aquí de conmigo o ayudarme con osea que no estaba estaba dicen tenía algunas habilidades motrices pero no estaba demasiado presente

Voz 1375 08:40 los otros tres compañeros tuyos españoles

Voz 3 08:43 o que estaban inconscientes pero bueno ya te digo yo que los los aquel de la nieve en posición lateral de seguridad compone no vemos los signos vitales Si fui a buscar ayuda subía a un promontorio una roca que había que eso ya la carretera desde desde allí y mediante un silbato o el seguir contactar con con un ciudadano cualquiera no se tiene la que estaba en la carretera que me ya edictos conseguimos comunicarnos si conseguir pues esa solicitar ayuda no me dijo ya vaya Weisz se subió al coche y marchó vamos tirando rueda por la carretera

Voz 1375 09:20 cuando te enteras de que de que han fallecido

Voz 3 09:23 mis compañeros sí bueno conforme la belleza ayudarán a solicité a la entre la una y media las notas mediodía la segunda vez que solicite ayuda eran las seis de la tarde y justo estaban llevándolos los equipos de rescate bueno en ese lapso yo estuve primando primeros auxilios digamos a a mis compañeros te vas dando cuenta

Voz 1375 09:48 imagino que muy amigos tuyos bueno has dicho éramos Éramos un grupo de amigos de hippies que nos gustaba la montaña hay que nos íbamos por ahí no no sé si

Voz 3 09:56 sí mira yo creo que la primera excursión que hice con ellos fue con dieciséis años o Santiago es un amigo de la escuela

Voz 1375 10:06 ya ahora tenía tenían veintiséis no tenéis cuanto cuantos tienes tú

Voz 3 10:11 exacto del del noventa y los noventa y dos todos amigo de la escuela de la misma cuadrilla compañero de fatigas ciudad dura no

Voz 1375 10:23 tú cómo estás te te te noto sí sinceramente te noto muy entero me sorprende lo entero que éstas no sé si han pasado las horas suficientes como para para ser consciente o para que sea es consciente de todo lo que ha pasado no con la frialdad con la que con la entereza con la que lo cuentas no

Voz 3 10:42 sí bueno todo el mis hectáreas hasta no que es broma siempre me han dicho que soy un poco frío no es yo yo creo que la intensidad el momento del accidente digo si yo estoy bien sea la intensidad de fe la alegrarse la impotencia estar solo en la montaña cuando se problemón entre manos ya una les pasó una urgencia yo el las iniciarlo lo que bastante rápido es decir ya no es tan tan duro tan tan intenso no ahora pues estoy rodeado de compañeros que me hacen la vida bastante fácil aquí en el Hostal viajeros que acabo de conocer trafican son como toda la todavía porque lo compartimos todo ir yo creo que es también el momento digamos crucial será volver a Barcelona será volver a estar con los con el resto de amigos modera a compartir con la familia ahí

Voz 1 11:38 no no bueno cuando vuelves

Voz 3 11:41 no lo sé no sabes cuando cuando me recupere un poquito de de la espalda ahora mismo no no estoy en condiciones de volar pero supongo que pronto cuestión de una semana o diez días puede estar casa celebrando

Voz 1 11:58 con todo la todos los amigos y físicamente estás bien no te has fracturado nada no golpes algo retracto algo natural

Voz 3 12:07 estoy entero dolorido pero bueno son ya

Voz 1 12:12 millones de pequeñas lesiones que no sé si

Voz 3 12:16 muy son de gravedad es tiene es tomar analgésicos si igual nada que no se cubre con un poquito de Amauri tortilla la batalla nunca

Voz 1375 12:26 y te está escuchando toda España en el en el larguero la historia de unos montañeros como tantos y tantos salen cada fin de semana unos aquí otros allí y otros en los ochomiles otros en los cinco mil les dices que este era un pico para una montaña para principiantes cuando llegaste arriba no saca el móvil para tirar la foto queréis consciente de que el momento podía entrañar cierto peligro quizá fue demasiado largo el ascenso si venís tardado menos tiempo a lo mejor podía haber sido de otra manera en el descenso

Voz 3 12:57 si te desde luego desde luego una habéis visto todo el mundo es listo ahora que sabemos lo que pasó no tendríamos que que haber llegado tan tarde igualen otra montaña de de las de los muchos picos que hemos hecho Banesto este chiquillos nos hemos salvado precisamente por llegar tarde nunca ya nunca se sabe no el riesgo está ahí me gustaría mencionar algo que siempre comentábamos con esta gente piensa que llevaba en ocho meses viajando por Latinoamérica todos juntos en familia hemos vivido muchas cosas yo siempre comentábamos es que bueno que la seguridad es importante no pero que lo primordial es tener una vida plena y que cuanta gente no llega a los setenta o los ochenta años se una vida amarrada no oí preocupado por por cosas triviales Alcina no sé no sé en este caso que pasó lo que pasó por qué pasó y no hay que buscar mi yo creo que el responsable no hay tomate lo más peligroso lobo lo más peligroso lo yo creo para para la vida es en la selva de cemento números pisamos unos a otros por por respirar un poquito de aire puro no que nos atrapa en una rutina de la teje esa te dice que no puede salir de chiquillos vivieron una vida plena intensa hasta el último momento hoy yo la última imagen que tengo de ellos incluso ya habiendo empezando a caer cuando estábamos todos en el suelo era una sonrisa era intención del momento inundar frenar la caída pero

Voz 4 14:31 estaba haciendo lo que le gustaba

Voz 1 14:34 así que crees que murieron siendo felices sí

Voz 3 14:37 no tengo duda no me cabe duda

Voz 4 14:40 no me cabe duda igual yo creo que si yo hubiese sido de ellos también lo dirían de mi si alguien

Voz 3 14:52 alguno de ellos hubiese sobrevivido hubiese seguido yendo a la montaña porque al final la una cuando cuando vuelvo a hacer otro otra montaña no iré yo sólo dos pues llevaré conmigo no también no puedo no no voy a dejar de meses quién soy Foresta

Voz 1375 15:07 volverás a una montaña

Voz 4 15:09 que sea ahora

Voz 1 15:12 seguro te gustaría dar algún consejo

Voz 1375 15:15 después de lo que has vivido estás viviendo ahora mismo a alguien que esté escuchando y que diga pues yo pensaba iraquí allí algo que hicisteis mal o que no vale arrepentirse ve nada tú lo has dicho lo que pasó pasó ya no va a solucionar nada pero si volviera a repetirlo Si volviera a repetir la escalada con tu grupo de amigos haríais algo o mejor dicho no haríais algo que hicisteis

Voz 3 15:40 creo que bueno no es nuestro error es el es el típico error que cometen los los alpinistas que acaban heridos que renovarse tiempo cuando ver quién la cumbre las cosas están complicadas simplemente nos teníamos que haber dado la vuelta a tiempo pero no no lo hicimos de la mismo de la misma manera tantas otras veces nos han podido pasar tantas cosas que no nos han pasado simplemente porque porque no tocaba como Terre como te comento mi intacto yo eso no tienen ninguna explicación lógica esta mañana por un barranco él metió en de una avalancha ahí en y casco no tiene ni un rasguño se puede vender mañana en la pop sabes doce mi consejo a la gente que que exija a subir sus sentimientos y que si quiere ir a subir tan montaña que se informe bien sobre todo de las condiciones meteorológicas las condiciones de la nieve que consulte a los expertos que siempre los hay pero que se lance que se mida bien que que si cree que puede hacer lo que quiera

Voz 1375 16:41 volverá a subir el pico Mateo

Voz 4 16:44 yo no creo la verdad yo no lo creo a esa montaña

Voz 3 16:49 tú verás es que tampoco tiene nada especial nosotros teníamos teníamos un proyecto pero hay un Araujo es una montaña que hay aquí al lado preciosa llega como nuestro proyecto principal Mateo era aclimatación imagínate bueno es la primera vez en también era una excusa para escalar en hielo la primera vez en mi vida que contratamos un día para ir a la montaña siempre hemos sido como te digo cargando con las cacerolas así como antaño allá al Mateo no no no creo que vuelva no tiene tampoco tiene nada de especial es que como mundo

Voz 5 17:23 voy estabilizarse ahí no se transformó el buen al fuera de su cultura pues bien el muro

Voz 3 17:42 voy a ser fila

Voz 1375 17:44 la policía pues si si nada nada no te preocupes tienes que atender ahí que te que te buscan no supongo que para para ser diga tramitando me imagino haciendo declaraciones pues nada Pablo no te entra tenemos más que hay son seis horas menos si aquí estamos en plena madrugada en España gracias te mando un abrazo para terminar si quieres decirle algo a familiares amigos que ya supongo que habrá hablado con muchas pero te escuchan en la SER y te escuchan en toda España si quieres decir algo para acabar

Voz 4 18:09 uu responsabilidad nada que nos conociera al

Voz 3 18:15 hasta los chiquillos ya ya saben cómo eran esas pueden imaginar con esa plenitud con esa vitalidad que siempre tuvieron si esa así como como acabaron esta etapa en este en este mundo agravaron creyendo hoy compartiendo dando lo mejor de ellos

Voz 4 18:36 porque de verdad que sea verdad

Voz 3 18:40 el hacerse unas personas increíbles pues eso nos las dan una tanto a las familias como a los amigos que han hecho que esas personas sean así a especiales que da para hacer todo lo que aprendí lo con ellos

Voz 1375 18:55 gracias Pablo el monte un abrazo hoy ya vaya todo bien

Voz 1 18:59 un abrazo que es sangre no da para dicho pues no sé cómo se queda el cuerpo pero