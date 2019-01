José Alberto López: "La diferencia entre ambos equipos es abismal y eso no se ha visto en el terreno de juego"

sí va casi preguntarle porque hoy ha apostado por los suplentes espera que el Valencia también pero si en algún momento la Copa va a empezar a convertirse en objetivo me explico no para ganarla bueno con si estás ahí todo puede ser pero por ejemplo para el partido de vuelta la filosofía va a ser la misma que jueguen los suplentes opas a empezar a decir aunque bueno ya rendido los suplentes casi igual o mejor que los titulares no

sabes quién es el otro periodista que habla muy bien de qué me habla de donde tiene no

no que Antón no

Voz 0231

03:20

ha estado bien si bien la semana pasada estaba con José Alberto en Mareo durante las navidades si le decíamos eso de de llegar con vida al partido de Mestalla que que casi no era tan duro el Valencia tal y como estaba comprado Isère Rey ahí en la puerta de Mario Brown madre mía si el Valencia no es buen equipo ya me vais a decir cuál es buen equipo ensayó me alegro mucho el Sporting ha hecho un buen partido y ojalá no que un entrenador como José Alberto qué es lo que dice ha pasado por todo el fútbol de abajo pues le dejen tiempo en el primer equipo sea siente el Sporting vuelva a ser un equipo querido hoy durante un rato ha sido el equipo que salía en la tele que abre el larguero y ojalá míster que esto pase más veces que se abra el larguero con el Sporting más veces