Ramón Besa: "Al Real Madrid nunca se le descarta"

Voz 1670 00:00 están por ahí Manuel Jabois Si Ramon Besa que no les he oído todavía en este dos mil diecinueve hola Jabois muy buenas

Voz 1 00:06 qué tal Manu aquí están Ustaritz años feliz todo hombre por en los reyes en en estas fechas pues los reyes yo ya estoy en una edad en la que hay que preguntarle a los Reyes y me he portado llovían con ellos porque me hacen regalos como de de señor de ochenta años debe estar a punto de morir algo la respuesta clave las notas no te has portado bien seguro que Ramon Besa estaba por ahí en Barcelona hola Ramón muy buenas hola buenas noches mano visitan traigo cositas no me quejo siempre se porta bien conmigo tengo son muy agradecidos la verdad lo merezco

Voz 2 00:42 bueno los Reyes han traído a al

Voz 1670 00:45 pese a todo yo ya al Madrid a Brahim que estábamos diciendo que lo que toca ahora ya Neymar ya sabemos que es muy bueno ir Hassan también pero a lo mejor hay que buscar presunto digo Brahim un palacio y ya lo hemos hablado y que no sé si hay pasta para competir con con los super poderosos de Europa

Voz 3 01:05 sí que ahí sí que hay con lo que pasa es que están atornillados es que son cinco seis tipos por los que merece la pena pagar no se entre de ciento cincuenta y doscientos millones de euros pero es que tampoco tampoco es que no lo entonces ya claro se te va se te va de vivir ya luego la phishing no en el luego la ficha en fin un proyecto deportivo entero supeditar luego a una megaestrella y clubes como el Madrid el Barcelona no se pueden permitir eso pues por por por diversas circunstancias de repente puede rotar todo un club como como la Juventus para para edificarse sobre sobre Cristiano Ronaldo y puedo sobre sobre el último Cristiano Ronaldo más no pero pero de repente poner claro estamos hablando de de de de de de clubes que algunos cotizarán en Bolsa otro propiedades de de de de de casi de Estados o de multimillonarios gente que que que tiene dinero un pozo sin fondo y en el caso de Real Madrid y el Barcelona cualquier movimiento un tanto grosero económicamente sino sale del todo bien puede ayudar a muchísimos problemas por lo tanto estos fichajes de todos modos se han hecho siempre los que acaban de hacer el Madrid el Barcelona la cuestiones de de de de de ramillete de esos fichajes que te salga un Marcelo que te salga un Higuaín aunque no te haga una gran carrera incluso poder venderlo cuarenta cincuenta millones decir que crezca no y otros no crecerán y se quedarán por el camino pero no puede suplir ni puedes convertirlos en

Voz 4 02:33 en la en la en las piedras sobre las que levanta

Voz 1 02:35 por tu tu tu proyecto deportivo cuando realmente ellos ni siquiera ha levantado sobre sí mismos no no no no son jugadores que llegan después de haberlo ganado todo después dar demostrado su nivel en alta competición durante mucho tiempo son tipos que a lo mejor te salen de de maravilla y se convierten en estrellas o se convierte en un fondo de armario simplemente a los dos años tienen que salir de Louis forjarse en otros lados no sé si siguen siendo los favoritos cuando habla de favoritos Madrid Barça están siempre todos los años en todas las quinielas para favoritos a ganarlo todo el Atlético está ahí también pero sin embargo

Voz 1670 03:08 no sé cuánto va a durar esto cuántos años lo desconozco porque claro la tendencia de estas últimas temporadas es en la Premier eh o el en cuanto que esta este central cincuenta para mí cuánto vale ahora por cincuenta y cinco Bami cuánto vale que para ochenta

Voz 1785 03:20 el Madrid Barça ahora mismo no pueden hacer eso

Voz 1670 03:23 eh

Voz 1785 03:24 además tienen un problema añadido especialmente en el caso del Barça pero diría que también debe afectar al Madrid no conozco tanto pero por lo que por las referencias que tengo también le puede afectar es que les cuesta retener a los cadetes sea Barça en Madrid están fichando a jugadores a la de otros clubs muchas veces que acaban contrato o como sea la no bueno ahora es tener una agenda de jugadores a los que no tengas que pagar traspaso sino lo que tengas que hacer es pagar la ficha es una prima de fichaje alguna comisión esto te ahorras tener que hacer un gran desembolso que creo que es lo sobre todo en el caso el Barça es lo más lo que está haciendo más que nunca no porque por otra parte tiene jugadores de dieciséis años cuando salen del cadete que es el primer contrato profesional que firman que se van sea al Barça se han ido cinco seis jugadores que eran las figuras del equipo del fútbol base a Orán prácticamente no se habla de ninguno antes incluso había puestas había una presión mediática para ver en el caso del Barça especialmente quién será el sustituto de Messi bueno yo recuerdo que cuando todo el problema de la masía se señaló Ali el coreano ahora nadie sabe dónde están y y donde aparece es decir hay hay muchos inconvenientes que como decía Manuel y comentabas tú también en clubs que no son sociedades anónimas como es el caso del Barça y del Madrid y que además los socios y la gente lo que quiere es que no lo sean en nunca pues para competir que les hace más difícil ahora también es verdad que tienen experiencia tienen equipos hechos a normalmente

Voz 5 04:59 que la tanto la trayectoria del Madrid en especialmente la Champions como la del Barça también en la Liga la Champions al menos hasta la hasta en Berlín les

Voz 1785 05:09 permite competir también hay una otra alternativa que es la más curiosa para mí los como decíais también la Premier no vende el PS no vende que ha sido la Juve que es un equipo que está ahí cada año mejorando con el fichaje de Cristiano Ronaldo pues no se ha vuelto a a situar y luego está en la paradoja de Jackson es tiene un equipo impresionante pero que tiene fecha de caducidad Salman puntos en verano o en otoño exacto que dices bueno de que decirle pues si el además yo creo que han convenido con de líquido de John John que el precio vale tanto tanto los jugadores como el club a convenir de que por este precio o sino no hay traspasos sea que por mucho que llegue a un acuerdo con uno de los dos futbolistas sino llegas a un acuerdo con el club lo vas a poder fichar

Voz 1670 05:55 vamos ahora al Ajax como al Mónaco de hace dos años es lo desmantelaron pero vamos le quitaron los seis siete que había bueno que bueno ese es el futuro de algunos de estos nombres que veremos a dónde llega en el presente dice otra cosa que no

Voz 3 06:07 no sigamos hablando el futuro

Voz 1670 06:10 el presidente Manuel dice otra cosa que que el Barça es líder y el más letal es el presente que estuviese en el Bernabéu el domingo no no no no no es eso que te ahorras te quiero

Voz 2 06:22 parece que vaya lío ya ha llegado Madrid vaya lío con el VAR

Voz 3 06:27 sí lo lo no lo vi en directo y luego luego que el partido algunas jugadas pero no no no podía estar atento al al al partido luego sí que lo luego sí que lo vi porque además me he dicho que caray de de de todos los partidos horrendos esto desde luego no fue el más horrendo de todos no habrá Iker ese sí que se llevó un poco al al al Lopetegui aquel de de jugar de tenemos ocasiones pero de de que no entraba ni una nueva efectivamente desde luego no fue un partido que el Madrid merece ese perder resulta

Voz 1 06:58 todo

Voz 3 06:59 jugó bastante mejor que los últimos partidos que fueron una cosa de tirarse por la ventana pero chico estas cosas y se pudiesen explicar no serían fútbol si pudieses explica porque este equipo ha hecho lo que ha hecho en Europa en los últimos minutos en jugadas fortuitas en en fin en una serie de de de de de jugadas benditas que que que la balanza a su favor sí porque de repente en esta temporada es que no consigue ganar un partido aún mereciendo lo lo cual en el Real Madrid es dramático porque sabes que normalmente se gana sin merecerlo no gana jugando a nada pero en esta ocasión en este partido en concreto porque fue el último pero ha pasado en un en algunos otros pues hombre no se jugó para perder desde luego hay muchos apretó se tuvieron ocasiones ahora que no funciona no funciona evidentemente eso es eso es evidente que no que no funciona lo está roto y que se llega a la portería contraria en Wall perdona que a todos te he respondido no te responden a una pregunta

Voz 1670 07:51 no estamos haciendo un resumen perfecto de lo que está haciendo el Madrid Elijah el penalti el penalti que

Voz 3 07:58 la jugada es penalti y a mi a mi me parece a mí me parece muy clara y al parecer no se solicitó la repetición y por tanto el bar no pudo hacer nada no lo que por lo que he leído después de todos modos yo me enfade bastante cuando cuando sí que veo la repetición otra jugada no está en concreto que bueno evidentemente la quizás la más la más escandalosa pero pero es que el humo en el que un jugador del del de la Real en en en en tirado en el césped le pegó un manotazo a la pelota para evitar que el Madrid salga con el balón protestan diciendo la sacan creo que a Modric hay ya hay que es como dijeron coño en una jugada polémica y demás pero pero en este caso no era como como cargarlo un poco ya cargar un poco ya más las las tintas ese ridículo de todos modos pensar que un arbitraje ver un partido de Liga está condicionando nada del Real Madrid porque no Marisa está condicionando el sólo claro y tiene ese problema el Madrid no tiene gol

Voz 1 08:54 y otra otra jugada

Voz 3 08:56 ese partido con tres remates en el área una con el portero vencido creo que aprobarán Benicio si luego no sé quién quién remató al final que tampoco entra no hay veintiséis del Madrid cincuenta al Barça exclama la mitad yo que conste bueno yo cuando sólo a Cristiano largos Tribune largo lamento oí me muestro muy con violentamente contrario a que se venda a Cristiano Ronaldo esto no lo estoy diciendo para para el yo ya lo dije ni muchísimo menos pero sí que confiaba desde luego la capacidad colada al equipo es decir no no era era casi más una una ausencia del gigante y simbólica no de de del gran mascarón de proa del Madrid de los últimos tiempos del segundo mejor Madrid de la historia no pero yo confiaba ahí tenía la idea de que de que había jugadores y delanteros y IBI banquillo para no abastecer de goles como cristiano pero sí para suplir entre todos y que se de esta pase los tarros de las esencias otros jugadores bueno pues pues no no sea los goles de Cristiano Ronaldo no nos Jean ha ido suplir por ninguna parte y no ha venido nadie de fuera que tampoco los haga por lo tanto el Real Madrid ahora mismo pues tiene la mitad de goles que Barcelona lo cual es dramático

Voz 1670 10:03 hoy con Ramón pero crees que la Liga está perdida

Voz 3 10:08 yo creo que si la Liga la Liga esta pérdida se puede apretar un año más cosas

Voz 1670 10:12 además en enero eh

Voz 3 10:15 pero es que a mí lo que me revienta es perder tan pronto esto es como cuando cuando cuando aquí mis años de octavos de final de Copa bromas carácter solos en enero de repente nosotros en Navidad estamos viendo que la Liga no lo vamos a competir no competir durante seis meses muy claro no tienen a la afición y al la tensión cada domingo seis meses es muy largo y senos hace muy muy agotados los aficionados

Voz 1670 10:36 embargo mira en Barcelona Ramón descartado al Madrid

Voz 1785 10:40 Madrid nunca se descarta porque también al Barça le conviene porque luego se dice no fíjate ahora la Liga sólo la puede perder el Barça merced entrar en ese debate como si la Liga no vale nada total de Kemal que juega el Barça este móvil pues por siempre acabamos en las mismas no lo lo dejo bueno subirse al ring no tengáis tú solo así te quitamos mérito el cinturón mientras el Atlético viaja en cómo se pasaran al equipo que es todo le va perfecto juega mal el Cholo no sé qué pero no pasa nada que no sé cuánto dinero ha renovado bueno la masa salarial disparada pero no pasa nada porque el chiísmo sigue siendo como una militancia que significa pues estar siempre de acuerdo en que si gana por uno cero pierde por cero uno guarda da lo mismo pero él sí que es verdad que el Barça este año tiene una ventaja respecto al año pasado que a lo mejor no les sirve para acabar de ganar la Liga ni competir la Champions donde pero se empieza a hablar del banquillo sea Se habla de porque Coutinho no juega se habla de si Artur juega poco lo cual significa que ha ampliado sus registros tiene más jugadores el año pasado yo creo que fue un equipo que se quedó más corto la gente empieza a pensar en que la Copa tienen que jugar a futbolistas que no son titulares de la Liga o recupera a la a la cantera igual Valverde se maneja bien en todo eso tiene el Vestuario tranquilos los jugadores tanto Messi como Piqué que son digamos los jefes los vienen diciendo que se llevan bien con el entrenador y bueno mientras tanto pueda hacer fichajes que la gente no le parecen mal pues que todo dice bueno pues si este jugador sirve bien y sino sirve pues igual lo venden la gente se está acostumbrando que el Barça pueda vender futbolistas a pasó con Paulinho o ha pasado o no sé si va a pasar con Malcolm que es otro de estos fichajes que está por ahí la gente no sabe muy bien a qué obedece están ahí como un cierto sosiego paz hasta que no llegue la Champions para el día a día el Barça está preparado para lo que sea sea lunes martes miércoles jueves viernes salvo para cuando suena la Champions luego todo el mundo levantadas antenas porque todavía hay el temor de lo que pasó en Roma hay hay que ver si el Barça es capaz de de pasar este momento pero creo que se ha manejado bien hasta ahora Valverde con con la plantilla

Voz 3 12:56 tiempo no descarta las firmas otro de los handicaps del de de la abstención del Madrid en en en Liga no que el Barcelona puede hacer este tipo movimientos con con mucha calma con un gran colchón puede tiene un margen de maniobra amplio porque no no no está el otro grande detrás aún punto no puede sacar a este jugador y puedes jugar estoy puedes

Voz 1 13:14 hacer determinadas cosas no quiere decir que la Liga la tengan ganar ni mucho menos pero sí

Voz 3 13:18 que hay una cierta tranquilidad para hacer cambios sin que las

Voz 1 13:20 se desespere y sin que el club se resienta muchos Madrid ahora mismo imagínate hacer cualquier cosa te puede sacar de puestos de Champions instalar un sino estamos ya haciendo ahora hasta que hace tiempo que no voy a clasificación cuarto el Alavés ciento fíjate fíjate tú imagínate que ahora que tenemos a cinco

Voz 3 13:36 puntos la la el cuarto puesto cómo acabará esa Copa de Europa para nosotros

Voz 1 13:40 por si no conseguimos realmente no conseguimos si tenemos un mal resultado de ida eh el partido de vuelta te estás jugando la continuidad de la ronda sino ya el año en la en la temporada que viene empero impugnada actuales eh que te parecía tiro del Barça no

Voz 1670 13:55 solamente el penalti que parece obvio para todos que es penalti sino que no se utilice que Bryce una buena herramienta que en general no se tuvo lo ves yo creo que ha mejorado y que ha venido para mejorar el fútbol pero a veces ves cosas que como cuesta entender que que no se consulte por lo menos la jugada no sí

Voz 1785 14:11 yo creo que da al hecho de que haya ocurrido con el Madrid le ha dado más impacto creo yo entendí muy bien las explicaciones de Luka Modric por qué no sólo ha hablado del bar sino que habló del juego y contextualizar bien y creo que podríamos estar muchos de acuerdo con las reflexiones kitsch el bar bueno está en fase de ensayo no prueba ensayo error no no va a ser todo tan fácil en el primer año de aplicación todo va va a resultar bien pero claro cada uno se agarra a su manera yo por ejemplo también escuche a Pepe Bordalás el entrenador del jefe que tenía razón cuando sea que cerrado de jugadas puntuales que han perjudicado claramente al Getafe pero en cambio el bar no mide el juego del Getafe en el centro del campo sólo mide jugadas a teóricamente que ya eran cerca de las áreas deciden el barba entrar alguna vez cuando una jugada en el centro del campo donde se va a aplicar donde va a tener más incidencia creo que esto va a tener que desarrollarse con el tiempo pero hay una cosa para mí muy importante que es que desde hacía tiempo yo no había visto comparecerá a los árbitros para hablar del bar ya los árbitros hablan de arbitraje y hablan de cómo hay que hacerlo no sólo en el caso ya de especialistas como Iturralde La Ser sino de que bueno todo el comité arbitral como mínimo han comparecido dos veces no sé si volverán a hacerlo una tercera

Voz 1670 15:27 sí lo harán en febrero y entiendo que esto es

Voz 1785 15:30 lo que hablar a los árbitros me parece sano que no han salido de esta burbuja de gente intocable y se puede comentar las cosas y creo que con el tiempo puede ser una herramienta que funcione pero es como toda la vida las herramientas depende del uso que haces por si no son nocivas y normalmente buena ahora la puedes hacer su perverso pues hacer un uso racional o puedes hacer el uso que sea y lo que se supone es que cuanta más profesionalidad gente que ese que sea más centrada pues habrá más posibilidades de limitar los errores no todos pero sí que como mínimo habrá menos

Voz 1670 16:03 había quien pensaba Jabois que con el bar es que detrás un silbato hay un hay un ser humano detrás de silbato hay una persona detrás de un monitor aunque esté metido en una sala con siete hay también un ser humano entonces qué hacemos ahora ponemos otra sala que supervise a los del bar ahora que ponemos un bar para supervisar al del campo ahora que ponemos ahora

Voz 1 16:22 tras en otra sala para supervisar a los de la sala de embarque que no al controlador bueno detrás de todos esos está España claro hubo un momento en que se pensó que amputar los lunes no como un el a terminar ya con la polémica de la

Voz 1670 16:36 de de de de I más D

Voz 3 16:38 la siguiente ya no va a discusiones en las oficinas ni los programas se nutrirá de jugadas polémicas Ömer ahí conocer un poquito este país se que yo creo que vamos a ya puede estar el campo marcado Magnetic magníficamente está ya cambios sacar algo bajar Dios a pitar que promueve promovería la apostasía

Voz 1 16:56 ah no directamente sino que va que no hay nada que decir pues nada ahora que a dar una vuelta a ver si montamos una sala que controle a la sala del bar Iturralde controlando a los árbitros

Voz 1785 17:06 no lo dirá no es que la el quién controla la el magnetismo a es peligroso si eso también lo dijo perfectamente Piqué el otro día que ya sabemos bien pero es verdad que hay una industria periodística que que le funciona el que vive de eso pero es evidente también que con el tiempo han aparecido por ejemplo más que nunca analistas periodísticas de fútbol le preguntabas Axel Torres sobre determinados futbolistas porque es un especialista en fútbol internacional cien el periodismo también ha evolucionado con el podía no es sólo la polémica pues habrá gente que le gusta la polémica pero hay gente que también le gusta informarse gente que le gusta documentarse Shi cada vez tienes más opciones lo podemos resumirlo todo en que en que es siempre la misma mierda por decirlo de alguna forma ver donde la expresión

Voz 1 17:54 lo has dicho perfectamente más más

Voz 1785 17:56 Piedad posibilidades y luego cada uno elige lo que quiere que luego la mayoría elige la polémica pues bueno al resto también habrá otro grupo que no

Voz 1 18:03 que necesariamente la polémica totalmente gente que se especializa en fútbol gente que se especializa en mierda hay gente que especializa en sucesos cada vez hay menos problemas deportes más de sucesos pues bueno cada uno elige lo que quiere y chavales me voy a hablar con

Voz 1670 18:16 Daimiel que nos cuente cositas de la NBA me alegro