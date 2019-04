El Larguero: Charlamos con el único superviviente tras el accidente de los montañeros españoles en Perú y analizamos la derrota del Valencia frente al Sporting (08/01/2019)

Voz 1 00:00 buenas noches vamos a empezar hoy en El Larguero con Pablo Belmonte en que igual sabes quiénes hoy igual el nombre no no acaban

Voz 1670 00:46 de de saber quién eso de reconocerlos el lunes

Voz 1375 00:48 los superviviente de los montañeros españoles en ese accidente que ha tenido lugar en los Andes en Perú donde iban cinco miembros en esa expedición cuatro han fallecido tres montañeros españoles Si uno el día que era peruano y sólo ha quedado un superviviente español Pablo del monte con el que abrimos

Voz 1670 01:08 enseguida en El Larguero

Voz 0480 01:29 hola Manu buenas noches Si esperando Marcelino García Toral que comparecerá unos minutos y que le veíamos desesperado en el banquillo porque es verdad que va a hacer bastante daño lo sucedido hoy frente a un equipo de Segunda División como el Sporting el único que está en los octavos de final de la Copa del Rey y que ha plantado cara y de qué manera bueno y de hecho ha ganado la verdad es que no se ha notado la diferencia de categoría entre uno y otro equipo han necesitado aunque ha generado unas cuantas ocasiones claras de gol el Valencia pero han necesitado de el bar para que acabara decidiendo que el disparo de Parejo había entrado y que suponía el empate a uno pero en el tramo final un gol de Black man le ha dado la victoria al Sporting deja evidentemente tocado Marcelino García Toral que enseguida escucharemos en esta sala de prensa del

Voz 1375 02:10 ahora vuelvo contigo eh David de Sporting dos vale hacia uno goles de Noblejas y The Black man para él Martín de Parejo aunque hay quien se lo daba también a Gameiro porque les da parejo al larguero votan la línea de gol no el rechace lo aprovecha Gameiro para marcar levanta la asistente fuera de juego se montó un quilombo bastante importante lo revisaron en el bar que hoy se estrenaba en el Molinón único equipo de Segunda estadio de segunda donde no hay bar habitualmente pero hoy sí lo había para este partido de Copa después han decidido que sí que el gol era válido aunque no hay ninguna imagen que determine claramente si el balón el disparo de Parejo rebasa totalmente la línea porque aquí en España tenemos bar pero no tenemos ojo de halcón en cualquier caso ese gol subió al marcador pero ha perdido el Valencia enseguida escuchamos a Marcelino para mañana a las siete y media para mañana cuatro parte dos siete y media Getafe Atlético de Madrid ocho y media Villarreal España perdón Girona Atlético de Madrid eh a las siete y media Girona Atlético de Madrid ocho y media Villarreal Español y Getafe Valladolid y a las nueve y media Real Madrid Leganés esos cuatro partidos para mañana ha llegado por cierto lo hemos contado hoy a mediodía aquí en la SER la ficha de Brain Díaz así que el joven malagueño podría debutar mañana si lo considera oportuno Solari ha dicho a Guardiola que no quiere a jugadores que no quieren estar aquí Pep Guardiola ha dicho que no quiere jugadores que no quieran estar aquí el entrenador del City se ha hecho oficial lo ha anunciado el viernes por la Cadena Ser el fichaje de Jean Clair todo divo defensa francés de diecinueve años procedente del Toulouse otro central para el Barça en el mercado de invierno reconocen contactos en Sevilla como nos contaba anoche Santi Ortega

Voz 2 03:44 ya con eh con Morata Álvaro Morata pero

Voz 1375 03:48 es una operación que ya os digo estaba muy complicada la puerta de el Chelsea

Voz 2 03:54 han abierto a Álvaro Morata

Voz 2 04:38 vuelva al Athletic Club de Bilbao y otros no

Voz 1375 04:42 a partir del día ha sido el de Pepe el central portugués que vuelve a reencontrarse con Casillas en el Oporto después de su aventura en Turquía ya sólo falta que se junten también con Mourinho aunque no Casillas durase mucho pero ahí está Pepe vuelve al fútbol portugués vuelve al Oporto allí jugará con Iker nuevo varapalo para Javier Tebas presidente de la Liga hoy la Audiencia Nacional ha anulado la comisión negociadora de la Liga de Fútbol Profesional

Voz 3 05:06 son eh Comite eh

Voz 1375 05:10 si el sindicato futbolistas on para la negociación del nuevo convenio colectivo por lo que se sólo la AFI como sindicato representativo del fútbol español sólo la hace no futbolistas on en baloncesto en la Euroliga decimoséptima jornada de la fase de grupos ha ganado el Madrid seis siete sí siete cinco al Gran Canaria ya perdido Baskonia en Atenas ante Olympiacos nueve uno ocho siete logros contra Ponseti que ha dado de sí la segunda jornada Ali Dakar gran día para eh

Voz 1906 05:38 en Roma con el Mini

Voz 1375 05:40 entró segundo por detrás de Love is Sáenz ha acabado octavo después de pinchar en dos ocasiones algo estaremos con Ponseti también con Daimiel como todos los martes con la NBA vendrá por aquí Ramon Besa hija Boys pero antes de arrancar con todo el fútbol y con la actualidad del Madrid del Barça que tienen también cosas que luego os vamos a contar aquí en el Larguero nos está esperando como digo en Perú en un lugar de Perú el único superviviente español de ese accidente tremendo en los Andes donde de cinco personas cuatro perdieron la vida nos espera Pablo del Monte vamos con Air

Voz 1670 07:00 desde desde pequeños y el eh

Voz 1375 07:03 el guía que también perdía la vida aunque en principio los cuerpos de rescate lo encontraban con vida pero finalmente acaba perdiendo la vida también sólo uno se ha conseguido sobrevivir en lo que casi puede contar como un milagro y ahora mismo once y treinta y siete aquí en España una menos en Canarias seis horas menos en Perú le agradezco mucho a a Pablo del monte que tenga la entereza y vi la valentía y la sangre fría de de de contar lo que pasó contarnos a todos que recuerda que pasó y cómo se encuentra sobre todo está por ahí escuchándonos Pablo del Monte hola Pablo muy buenas hola buenas noches cómo está hablando pues pues yo bien y tú cómo estás

Voz 5 07:45 bien bien bien mejor de lo que cabría esperar no es la verdad bueno muy afectado pero al final he agradecido de esta oportunidad que dado la montaña para para seguir aquí bueno

Voz 1375 08:01 bien dónde estás dónde estás ahora mismo

Voz 5 08:05 estoy bien guardadas en un en un hostal bastante familiar con muchos amigos viajeros nos hemos encontrado por el camino la señora de los tal Nos bueno me está cuidando siempre ha cuidado a todos mucho pero ahora especialmente que nos arropa ahí estamos compartiendo cara cada comida así que bastante bien que es lo último que recuerdo a Pablo a antes de aquí te gusta

Voz 1375 08:32 Justo cuando cuando se produce la avalancha ya estoy a perder el conocimiento en algún momento no

Voz 5 08:37 yo estoy lo tiene todo el rato digamos que la ante la generamos nosotros mismos que diga bueno pues te maten igualó hee ha de ver marzo No según la temperatura y el y el clima el tiempo que haga lleva una semana haciendo sol aquí debería estar nevando lloviendo cada día pero puede cambio climático son durante una semana por lo que se había formado una capaz de de hielo bajo la nieve virgen que había caído en la última noche

Voz 1375 09:04 ya

Voz 5 09:06 bueno digamos que tenemos una tormenta eléctrica a nuestro alrededor y dirigimos como hicimos muchos yerros de escalada y todo lo también decimos bajar prácticamente corriendo hacer una cola de cinco no estoy bien bien quién resbaló primero pero esos recuerdo compañero me embistió Oyón decía otro compañero sintamos frenar la caída todos cuando estos pioneros pero

Voz 1375 09:28 de ahí celebramos la avalancha no que que no

Voz 5 09:30 el astro que ibas en medio de los cinco que llegó al segundo el segundo

Voz 1375 09:38 quién resbala alguno de los que va por detrás

Voz 5 09:40 si hemos debería decir íbamos cayendo todos hacen cuando del

Voz 1375 09:44 el seis de verdad que somos no somos

Voz 5 09:46 deportistas de élite somos montañeros hippies que nos gusta disfrutar de la montaña y más de una vez hemos bajado las montañas digamos rodando de culo corriendo bastante habitual que eso de las caídas no

Voz 1670 09:58 ya ha ascendido había llegado a la cima de ese de ese monte de la

Voz 1375 10:04 monte Mateo cinco mil ciento cincuenta metros fue en el descenso cuando ya estáis descendiendo que es donde suele haber más complicaciones no para los que no somos expertos en montañismo donde los descensos suele ser peligrosos no

Voz 5 10:14 sí digamos que tienen más probabilidades de resbalar y además tú ya has hecho cumbre que este objetivo Terrero

Voz 1375 10:20 claro que no quería enseguida vamos campeón

Voz 5 10:22 te vamos a bajar en este caso ya te digo ya vamos a la cumbre y tal como estaba la Metereología ni siquiera nos detuvimos a sacarla la foto finish típica de los de los montañeros hemos conseguido porque no teníamos ni no teníamos las cojo el móvil a sacar fotos por por los rayos que estaba cayendo no entonces hay que bajamos bajamos corriendo y ese fue el tema que no ser héroes

Voz 1375 10:43 los dientes de que era un momento peligroso

Voz 5 10:45 sí sí sí pero igual el camino de vuelta teníamos que estamos realmente cerca de la cumbre cuando se complicó todo el Mateos en la montaña para principiantes sea realmente cinco mil cien metros suena muy alto pero es la segunda cordillera más elevada de del planeta así que no es un paseíto realmente subirlo no

Voz 1375 11:04 cuánto te arrastra muy cuánto cuanto Tarrasa subir Pablo

Voz 5 11:07 hoy muchísimo porque nos detuvimos por el camino en relación pues hacer anclarse esa aprender así tácticas de escalada en hielo de de progresión es bueno estuvimos jugando en el hace mucho rato ya la cumbre llegamos prácticamente a medio día ya ha llegado las a las diez de la mañana no para ir con tiempo has dicho nada más empezar que la bala

Voz 1375 11:31 la provocada es decir que no el accidente no se nos arrolla la avalancha y a partir de ahí se produce todo sino que es la la caída el tropiezo de uno de vosotros que no no sabe quién lo que provoca la avalancha no sino se llega a producir esa caída o ese tropiezo probablemente no hubiera sucedido la avalancha

Voz 5 11:49 pero eso nunca lo vamos a saber quiero decir Si no hubiese caído una hubiese caído otro o si nos hubiese caído un rayo o la verdad uno exponiendo sabes que estás expuesto a a esos riesgos las montañas ser muy encima de has actividades humanas no

Voz 1375 12:11 ya ni pues que te permite no

Voz 5 12:13 impiden hacer hacer las cosas

Voz 1375 12:16 cinco al acuerda no los cinco

Voz 1670 12:19 y como suele hacerse en ese tipo de de de descenso seguida de ascensos

Voz 1375 12:24 consciente cuando se produce la avalancha ahí ves caer a todos y en ese momento que ves

Voz 5 12:31 mira lo tras la reacción minúsculas de la de intentar frenarse conexiones no estábamos todos pues se en esa maniobra es lo demás que claro no era sólo nuestro peso era nuestro peso y toda la nieve cantábamos está dando que estaba patinando sobre la capa de hielo ileso fue imposible en ese momento es como si te tiras en una lavadora la como cuando eres niño en la playa que vuelca la ola ya procurar mantener la cabeza fuera de de la nieve no fue la verdad que fue largo pues una caída bastante es bastante segundos no sé cuánto tiempo igual minuto cayendo yo creo que más de medio minuto de más de medio minuto cayendo si bien no sin sin parar entonces pues nada pues

Voz 1375 13:12 y ahí pierde de vista pierdes el contacto visual con ellos la cuerda se rompe en Hoy cada uno sale por un lado

Voz 5 13:18 no no no llevamos llevamos anclados abajo los cinco en la cota

Voz 1375 13:20 lo llegáis los cinco juntos abajo al final de ahí que ves

Voz 5 13:24 que no hay levantara la cabeza me sacude la nieve de la cara Hay mi reacción fue levantar la mano para chocar esos cinco con compañeros no acabamos de liar

Voz 1375 13:36 claro pensabas que ellos pensaban pensabas que ellos estaban como tú

Voz 5 13:40 sí de hecho yo es que no sé porque pasan estas cosas pero es que mi mi casco está intacto es que yo tenga una habilidad especial lo tenga digamos conocimientos de supervivencia en ambientes hostiles eso no es suerte

Voz 1375 13:57 si buscas la mano de de tus compañeros te das cuenta que ninguno levanta la mano

Voz 5 14:03 ya

Voz 1375 14:06 en ese momento te das cuenta de que de que ya han fallecido en ese esto no

Voz 5 14:12 no no no no de hecho tuve animando o primeros auxilios Un buen trato y de ahí ese momento T no sea tele centros en lo primordial no que es lo primero ya esto lo segundo aquello no no piensas y no es ningún drama no hijos mis amigos están heridos

Voz 1375 14:32 claro que voy a hacer no no tienes que sacarla

Voz 5 14:35 vamos a cortar la cuerdas de quita sexto ayudas al otro no sacas de la nieve no y bueno ahí cuando los estabilidad de más o menos lo puse en posición lateral de seguridad el guía estaba medio consciente pudo levantarse caminar pero tampoco interactiva demasiado

Voz 1375 14:52 pudo ponerse el día pudo ponerse en pie sí sí

Voz 5 14:56 de hecho en los servicios de rescate lo encontraron con con signos vitales pero no estaba nada colaborativo no quiere aquí quiso conmigo o ayudarme con osea que no estaba estaba elegir hacen tenían algunas habilidades motrices pero no estaba demasiado presente

Voz 1375 15:13 otras tres compañeros tuyos españoles

Voz 5 15:16 con inconscientes pero bueno ya te digo yo los lo saqué de la nieve en posición lateral de seguridad compone los signos vitales Si fui a buscar ayuda asumía han promontorio una roca que había que se veía la carretera desde desde allí inmediato en Silva conseguir contactar con con un ciudadano cualquiera no seguir tiene la que estaba en la carretera que meollo ya edictos conseguimos comunicarnos y conseguí pues esa solicitar ayuda no que él me dijo ya vaya va y su se subió al coche y marchó vamos tirando rueda por la carretera

Voz 1375 15:52 cuando te enteras de que de que han fallecido

Voz 5 15:56 mis compañeros sí bueno conforme a ellas ayudaran a solicité a la entre la una y media a las dos del mediodía la segunda vez que son una eran las seis de la tarde dijo esto estaban llevando los los equipos de rescate bueno en ese lapso yo estuve viendo primeros auxilios digamos a a mis compañeros te vas dando cuenta

Voz 1375 16:21 imagino que muy amigos tuyos bueno has dicho sabíamos que éramos un grupo de amigos de hippies que nos gustaba la montaña hay que nos íbamos por ahí no no sé si

Voz 5 16:29 mira yo creo que lo primero excursión que hice con ellos fue con dieciséis años desde que hicimos el caminar Santiago es un amigo de la escuela

Voz 1375 16:39 ahora tenía tenían veintiséis no de tenéis con cuántos tienes tú

Voz 5 16:44 exacto del noventa y dos el noventa y dos todos de la escuela de la misma cuadrilla compañero de fatigas aventura no

Voz 1375 16:55 tú cómo estás te te te noto sinceramente te noto muy muy entero me sorprende lo entero que éstas no sé si han pasado las horas suficientes como para para ser consciente o para que seas consciente de todo lo que ha pasado no con la frialdad con la que con la entereza con la que lo cuentas no

Voz 5 17:15 sí bueno todo el mil hectáreas hasta no que es broma siempre me han dicho que soy un poco frío no es yo yo creo que

Voz 6 17:24 sí

Voz 5 17:25 la intensidad en el momento del accidente dijo

Voz 1375 17:28 sí

Voz 5 17:28 yo estoy bien sea la identidad de momento de accidentes se alegran ser la impotencia o estar solo en la montaña cuando se problemón entre manos ya una urgencia yo lo asimilarlo lo pasé bastante rápido beneficia no es tan tan duro tan tan intenso no ahora pues estoy rodeado de compañeros que me hacen la vida bastante fácil aquí en el Hostal viajeros que acabo de conocer son como mi sobre toda la vida porque lo compartimos todo si yo creo que también el momento vamos crución Senna volver a Barcelona será poner a estar con los con el resto de amigo de era compartir con la familia ahí

Voz 1375 18:10 no pero bueno cuando vuelves

Voz 5 18:14 no lo sé no sabes cuando cuando me recupere un poquito de de las cuando ahora mismo no no estoy en condiciones de volar bueno supongo que pronto cuestión de una semana o diez días y escaso casa celebrando con toda todos los amigos no

Voz 1375 18:33 gente estás bien no te has fracturado nada no

Voz 5 18:37 tú algo fracturado estoy entero dolorido pero bueno soñar

Voz 1375 18:44 millones de pequeñas lesiones que no

Voz 5 18:47 en mi salud mi mi son de gravedad es es tomar analgésicos oí igual nada que no se cubre con un poquito de amor a la pata no

Voz 1670 18:58 ya te está escuchando toda España en el en el larguero la historia de

Voz 1375 19:04 unos montañeros como tantos y tantos salen cada fin de semana unos aquí otros allí y otros en los ocho miles otros de los cinco mil dices que este era un pico para una montaña para principiantes cuando llega hasta seis arriba no sacas ni el móvil para tirar la foto queréis consciente de que el momento podría entrañar cierto peligro quizá puede más

Voz 0480 19:21 el largo el ascenso sabréis tardó menos tiempo

Voz 1375 19:24 mejor podía haber sido de otra manera eh el descenso

Voz 5 19:29 si te desde luego desde luego una vez visto todo el mundo es listo ahora que sabemos lo que pasó no tendríamos que que habéis llegando tan tarde igual en otra montaña de los de los muchos picos que hemos hecho con chiquillos nos hemos salvado precisamente por llegar tarde nunca ya nunca se sabe no el riesgo está ahí quién le gustaría mencionar algo que siempre comentábamos con esta gente piensa que llevaban ocho meses viajando por Latinoamérica todos juntos en familia hemos vivido muchas cosas siempre comentábamos es que bueno que la seguridad importante no pero que lo primordial es tener una vida plena y que cuanta gente no llega a los setenta o los ochenta años se una vida amarrada no oí preocupados por cosas triviales Alcina no sé no sé en este caso que pasó lo que pasó por qué pasó y no hay que buscar mi yo creo que el responsable no

Voz 1375 20:32 lo más peligroso

Voz 5 20:34 luego lo más peligroso lo yo creo para para la vida es células el cemento donde los pisamos unos a otros por por respirar un poquito de aire puro no que nos atrapa en una rutina de la que es arte ahí sí que no puede salir de chiquillos vivieron una vida plena intensa hasta el último momento hoy yo la última imagen que tengo de ellos incluso ya habiendo empezando a caer cuando estábamos todos en el suelo era una sonrisa era fue la tensión del momento frenar la caída pero están haciendo lo que les gustaba así que crees que murieron siendo felices si no tengo duda no me cabe duda no me cabe duda hay bueno yo creo que de ellos también lo dirían de mí si alguien alguno de ellos hubiese vivido hubiese seguido yendo a la montaña porque al final la una cuando cuando vuelva a hacer otro otra montaña no iré yo solo llevaré conmigo no también no puedo me voy a dejar de de es quién soy Foresta

Voz 1375 21:40 volverás a una montaña que te gustará a dar algún consejo después de lo que has vivido estás viviendo ahora mismo a alguien que esté escuchando y que diga Rajoy pues yo pensaba iraquí allí algo que hicisteis mal o que no vale arrepentirse de nada tú has dicho lo que pasó pasó ya no va a solucionar nada pero si volviera a repetir sólo Si volviera a repetir la escalada grupo de amigos haríais algo o mejor dicho no haríais algo que hicisteis

Voz 5 22:12 creo que bueno no es nuestro errores el es el típico error que cometen los los alpinistas que acaban heridos que no se puede aguantar tiempo cuando ves que en la cumbre las cosas están complicadas igual simplemente nos tendríamos que haber dado la vuelta a tiempo pero no no lo hicimos de lo mismo de la misma manera tantas otras veces nos han podido pasar tantas cosas que no nos han pasado simplemente porque porque no tocaba como TR como te comento mi mi caso está intacto yo eso no tiene ninguna explicación lógica mes Peña en un barranco metió en de una avalancha ahí y casco no tiene ni un rasguño se puede vender mañana en pop sabes entonces mi consejo a la gente que que exija a subir sus sentimientos y que si quiere ir a subir tal montaña que sin Forner bien sobre todo de las condiciones meteorológicas de las condiciones de la nieve que a los expertos que siempre los hay pero que se lance que se mida bien y que que si cree que puede hacer lo que que la paz

Voz 1375 23:14 volverá a subir el pico Mateo

Voz 5 23:17 yo no creo la verdad yo no lo creo a esa montaña no volverás es que tampoco tienen nada especial nosotros tuvimos tenemos un proyecto que no hay una Najwa es una montaña que hay aquí al lado preciosa yo era como nuestro proyecto principal es Mateo era aclimatación imaginan bueno es la primera vez en también era una excusa para escalar en hielo la primera vez en mi vida que contratamos un día para ir a la montaña siempre hemos sido como te digo cargando con cárceles cacerola así como antaño ya al Mateo no no creo que bueno no tiene tampoco tiene nada de especial eh

Voz 7 23:55 con el momento no está analizar seis ahí estás muy frío al

Voz 1670 24:13 no voy voy a efecto hay que dile a la policía si si nada nada no te preocupes tienes que atender ahí que te que te buscan no supongo que para hablar

Voz 5 24:21 a día tramitando

Voz 1375 24:24 imagino haciendo declaraciones pues nada Pablo no te entra tenemos más que hay son seis horas menos que aquí estamos en plena madrugada en España gracias te mando un abrazo para determinar si quieres decirle algo a familiares amigos que ya supongo que habrá hablado con muchas pero te escuchan en la SER y te escuchan en toda España que es decir algo para acabar

Voz 5 24:42 uu responsabilidad nada que nos conociera hasta los chiquillos ya ya saben cómo eran ya pueden imaginar con esa plenitud con esa vitalidad que siempre tuvieron si es así como cómo acabaron esta en este en este mundo agravaron relleno hoy compartiendo dando lo mejor de de ellos porque de verdad que sea linda es unas personas increíbles quiero pues eso las dos días no ha encontrado las familias como a los amigos que han hecho que esas personas sean así a especiales para hacer todo lo que aprendí lo con ellos

Voz 1375 25:28 gracias Pablo el monte un abrazo y ya vaya todo bien un abrazo a otra para chapuza pues no sé cómo se queda el cuerpo pero pero tremendo eso nos ponen los pelos de punta a escuchando todo lo que pasa y sobre todo la frialdad con lo que lo cuenta ahí con la entereza con la que cuenta todo lo que pasó es el único que puede contarlo de los cinco alejado a tres amigos de la infancia en la montaña de Perú ya otro guía peruano imagino que los amigos y los familiares de los que han fallecido supongo que no no estarán imagino tan tan enteros como aparentemente está Pablo del monte que es el único superviviente español Nos alegramos de que al menos uno haya haya conseguido sobrevivir un abrazo a las familias de los otros tres españoles y también de del guía peruano así queríamos arrancar el larguero en el testimonio de de Pablo Belmonte pero han pasado más cosas ya sabes que ha habido fútbol que ha habido copa que la vida así que el Larguero si el año pasado prueba este colegio

Voz 1375 29:19 casi las doce de la noche hora menos en Canarias ha empezado los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol un partido en el Molinón y ojo que la cosa empieza a pintar mal en en Valencia ha ganado el Sporting enhorabuena a al equipo de José Alberto López dos uno le ha ganado al equipo de Marcelino que acaba de terminar su comparecencia en rueda de prensa escuchaba el portero a Xavi Domènech nada más acabar el dentro en en la tele en gol decir que están jodidos y que esperaban ganar vital pero creo que Marcelino sea puesto algo más serio en la sala de prensa David González hola de nuevo muy buenas

Voz 0480 29:53 hola Manu si le hemos visto hombre a pares

Voz 20 29:56 demente sereno desde luego más de lo que le veíamos en Huelva

Voz 0480 29:59 aquello tan desesperado la primera pregunta cuando le han preguntado si salía de aquí muy tocado el Valencia ha dicho que no luego le he preguntado hoy ha dicho llevamos tocados bastante tiempo pero está aparentemente seguro con respecto a su figura y con respecto a su labor cree que hoy el Valencia mereció la victoria por el número dos pasiones creadas sí que admite que él se siente fuerte pero que las soluciones pasan por otra cosa y lo ha dejado muy claro pasan por fichar algún delantero en el mercado de invierno

Voz 21 30:29 escucharlo nosotras nos vamos a rehacer vamos a competir contra Madrid íbamos a ganar al Valladolid eso es en lo que pienso

Voz 22 30:36 nadie me verá tirar la toalla jamás jamás creo que tenemos que traer jugadores de arriba cree que le hacen falta jugadores de Río sí porque está claro la paciencia en algún caso ya Sagunto

Voz 0480 30:56 contundente el mensaje luego le han preguntado si va por uno por más de uno ya ha dicho ya no voy a entrar al detalle pero va por los jugadores de ataque porque es verdad que Valencia ha tenido ocasiones y ha perdonado

Voz 1375 31:05 todo muchisimos pues si es que en el fútbol está todo inventado lo bueno y lo malo y no hay ningún entrenador ningún presidente ningún dirigente ningún jugador que sea capaz de superar la adversidad cuando vienen mal dadas y cuando los malos resultados se prolongan y esto es lo que está pasando bueno nadie y cuando digo nadie digo nadie pensábamos a principio temporada que esto podía ocurrir pero está ocurriendo claro por mucho que los jugadores en baja forma que hoy no iba a Jeannie Gameiro hayan marcado eh lo que se esperaba de ellos ni hayan hecho el partido el esperaba por mucho que en que que jugador estén fallando que es cierto que están fallando que el centro del campo el año pasado que los delanteros no marque pues eso todo eso es cierto pero por mucho que tú por eso ocurra al que al final de van a señala ya le están señalando algunos es al entrenador a Marcelino como en todos los sitios no es nada nuevo hoy a Marcelino se le ha notado Se le nota ya que la tensión que empieza a respirar sin malicia le empieza a afectar la frase de hoy y las palabras de hoy denotan que algo está pasando que evidentemente Marcelino es consciente y sabe que vamos a ver destacó no puede aguantar el envite porque entre otros ya nos decía anoche Morata que su presidente allí Murci empieza a filtrar quede desconfía de Marcelino el jueves hay rueda de prensa de Mateo Alemany íbamos a ver qué pasa Valladolid y qué pasa con Marcelino Pedro Morata en Valencia muy buenas hola buenas noches mi enhorabuena al Sporting y chapeau para el Sporting pero claro ibas al Valencia oigo al Valencia al único campo que queda Derek único campo de equipo de Segunda te pintan la cara y cuidado eh que esto ya no es ninguna broma

Voz 1716 32:51 la verdad Manu es que ver jugar al Valencia al acabar las excusas a Valencia da agonía tiró hacia rabia e impotencia esto pensando en un aficionado del del Valencia no porque da agonía haber la segunda parte que ha hecho el Valencia da impotencia B cómo es posible que el Valencia tenga cinco ocasión me claras de gol solas prácticamente mano a mano y las falle da a como defensivamente el Valencia le hacen goles de verbena y evidentemente todo esto junto ya es que es un un caballo desbocado no quiero traducir la frase de Marcelino para que quien no la entienda sepa porque allí y y nadie pensaba cuando el Valencia les quitó a basó ahí al Sevilla que el presidente el Sevilla en acuerdo que hizo una declaraciones diciendo pues aquí

Voz 1375 33:42 el día antes al Valencia Sevilla lo normales

Voz 1716 33:45 ese venga aquí al Sevilla y el el jugador eligió al Valencia ya quise celebró el fichaje como hemos fichado un crack o hemos fichado otro con Dogville otro Guedes cedido nadie imaginaba que va a Yeste en la situación que está hilo de hoy que lo ha cambiado Marcelino de puerta en una ocasión

Voz 1375 34:00 la declara mano a mano nada empezar el partido

Voz 1716 34:02 esa frase de ERE en algún caso se agota la paciencia Sportback

Voz 1670 34:07 no le echo la comedia hoy directamente

Voz 1375 34:09 porque aquí estamos en ese punto clave en Morata que siempre once en en los clubes cuando llega la hora de que se posicione los directivos a favor del entrenador o no o dejarlo morir lentamente de la historia es saber si los jugó a Dolores están con el entrenador porque quién duda de que Marcelino es un buen entrenador no dudamos yo como a cómo vamos a dudar de Marcelino sí es que sabemos que es un grandísimo entrenador y fíjate lo que hizo el año pasado metiendo al equipo en Champions viniendo de donde venía de una auténtica agonía de de de las temporada pero claro llegas a este punto cada vez va a costar más si siguen los malos resultados mantener la confianza en Marcelino algo que salga Mateo Alemán diga pase lo que pase este es nuestro entrenador que de paso es un mensaje para los jugadores pero no sé si está en ese punto Mateo Alemán o ya no

Voz 1716 34:55 yo creo Manu es una creencia apoyada en en información previa a lo que ha pasado hoy pero si yo sí que te puedo decir dos cosas primera que el director general del Valencia convocó esta rueda de prensa sabiendo que podía pasar lo que ha pasado y que el jueves él él tenía que hacer la rueda de prensa pero la rueda prensa está convocada para el jueves para dos motivos para dar confianza evidentemente esos

Voz 1375 35:19 me refiero al entrenador para dar la cara

Voz 1716 35:21 yo creo informativamente hablando que Marcelino se va a sentar en el banquillo ante el Real Valladolid

Voz 1375 35:28 yo creo que a cero pero fíjate ya esa frase lo que significa morir esa frase que ya era impensable que la pronunciarlas hace dos meses ya en lo que estamos asegurando es que se va a sentar ante el Valladolid pero es que como hay aún mal en un mal resultado ante el Valladolid ya estamos hablando de otra cosa

Voz 1716 35:42 Manu es que el valenciano es que Valencia lleva dieciséis

Voz 1375 35:45 partidos ganados por eso digo nadie sabe del valor de Marcelino pero

Voz 1716 35:48 a ver si es que en un Valencia de otra época no habiendo hecho Marcelino lo que hizo la temporada pasada que fue Milagros Valencia venía de dos años seguidos décimo segundo hizo la temporada pasada cualquiera al empezar la temporada habría firmado ser sexto y el Valencia de Marcelino lo hizo cuarto entonces cualquier otro Valencia que no fuese Marcelino con el crédito que se ganó la temporada pasada el punto número dos que no creo que no hay un sustituto claro que ahora mismo deje tranquilo a Mateo Alemany de bueno pues quitó Marcelino pongo este tercero lo que tú pregunta de la plantilla La plantilla el entrenador y el director general deportivo creen que está con el entrenador porque porque sino esa imagen de alegría máxima de de emoción el día que se gana el partido con el Huesca en el último minuto no hubiese sucedido ahora bien yo estoy convencido que Mateo Alemany en la rueda de prensa va a respaldar al entrenador porque no se va a auto desestabilizar pero yo creo que Marcelino tiene interiorizado escucha ya hoy a Marcelino como tú un tono

Voz 1670 36:47 sí caiga sonrisa una jornada ya va ya va siendo traicionados

Voz 1375 36:52 antes porque Marcelino estoy convencido que es que sí

Voz 1716 36:54 sabe o cree o intuye que si no gana el sábado

Voz 1375 36:58 claro lo van a despedir pues así están las cosas en Valencia eh ahora es el momento de ver a las directivas que esta idea te iba yo yo confío mucho menos eran Anil Murci que Marcelino lo dije anoche los organismos y no tiene ni puñetera idea de fútbol pero claro o lo fácil es cargarse al entrenador ahora es momento de decir o mantengo el entrenador pase lo que pase porque es el que el año pasado nos metió en Champions después de un desastre de años que llevábamos dejó al equipo cuarto o bien lo fácil que es lo que hacen todos los directivos para que no me miren a mí no me señal de la mi que a lo mejor yo también he hecho algo malo me cargo Marcelino cuando vaya a otro equipo que que bueno es Marcelino bueno vamos a ver pero no pinta no pinta bien en en Valencia las después del dos uno lo normal es que le hagan caso

Voz 1716 37:40 al que ficharon para llevar la ladrona deportiva que es Mateo Alemany

Voz 1375 37:43 lamento si le hacen caso a él yo

Voz 1716 37:46 creo que el sábado se sienta Easy el sábado no gana el Valencia el Real Valladolid yo creo que Mateo Le Matin no queriendo no no pensando en que el problema es Marcelino es probable que Mateo se tenga que plantear la sustitución de Marcelino un abrazo

Voz 1375 38:02 hasta adiós buenas noches

Voz 23 38:04 José Alberto López entrenador del Sporting de Gijón muy buenas hola buenas liado lo que es lo que intentamos ofrecer una buena imagen y lo hemos conseguido bastante tengo yo como para preocuparte

Voz 1375 38:18 de lo que pasa en Valencia no

Voz 23 38:20 sí sí bastantes tenemos por delante tenemos enhorabuena eh

Voz 1375 38:23 partido del equipo eh

Voz 23 38:24 gracias sí sí fue un partido buen partido es para estar contento muy disputado contra contra

Voz 1375 38:30 Don Valencia quiebra que estábamos hablando con Morata de lo que ha hecho Marcelino de los problemas que tienen pero no deja de ser uno de los equipos grandes de Primera esté como esté

Voz 23 38:38 sí está claro si la diferencia que hay entre uno y otro equipo a día de hoy es abismal que yo creo que que en el en el terreno de juego nos ha visto la la diferencia real que que hay presupuesto y platillos es bueno contento toco contento por por lo que ha hecho y el equipo que creo que que es una victoria de mucho mérito

Voz 1670 38:59 el gol del empate de ellos ha llegado en el minuto éste que dice que decimos siempre psicológico pero luego Javi Reche muy bien en la segunda parte otra vez que eso también es de alabar en en tus chavales no

Voz 23 39:09 si el pasado sábado contra Zaragoza empató

Voz 1375 39:12 sí también

Voz 23 39:14 nos hace daño y oí el equipo ha tenido la más desde ese daría para para seguir insistiendo lo que están haciendo muy bien muy bueno nos hemos encontrado con ese gol que que no es dado también más buenas y aire para para aguantar las embestidas finales de del Valencia cuando el equipo ya estaba manotazos de esfuerzo el partido

Voz 1375 39:35 pues nada lleva siete partidos sin equivocas pérdida uno solo no

Voz 23 39:39 sí sí así es el pasado sábado

Voz 1375 39:42 hace mes y medio estábamos entrenando en en el campo del Amorebieta de lealtad no

Voz 23 39:48 bueno hay muchas veces que estamos peleando oí disfrutando del camino que recorremos sí que estamos esperando una oportunidad Hay bueno pues pues suerte de momento

Voz 1375 39:59 no que hay dos tíos aquí que tiene mucha me sentí me dicen siempre Manu esté va a ser un buen entrenador hazme caso está por ahí David González que estaba allí en el Sporting David alguna en alguna Mister sí sí

Voz 0480 40:11 me casi preguntarle porque hoy ha apostado por los suplentes

Voz 21 40:15 espera que el Valencia también

Voz 0480 40:17 pero si en algún momento la Copa va a empezar a convertirse en objetivo me explico no para ganarla que bueno con estás ahí todo puede ser pero por ejemplo para el partido de vuelta la filosofía va a ser la misma que jueguen los suplentes no vas a empezar a decir aunque bueno ya rendido los suplentes casi igual o mejor que los titulares no

Voz 23 40:34 sí así es yo siempre lo digo que la diferencia entre entre un jugador y otros en los que tenemos en la plantilla es poco oí y así lo han demostrado y entonces bueno a lo largo de el de la lo que queda de temporada jugador que hoy en día no estén jugando probablemente la su situación y pueda tener minutos e importante se lo que es el tramo que queda Hay íbamos estamos muy contentos por por la explicación por el compromiso que que todo el equipo estamos demostrando oí si tiene que ser una línea a seguir

Voz 1375 41:10 sabes quién es el otro periodista que habla muy bien de qué me habla de tiene no

Voz 5 41:14 lo que sí a todo

Voz 24 41:19 muy buenas

Voz 1375 41:20 qué tal has sufrido poquito pero oye hasta bien eh hasta bien gastado bien ya está bien

Voz 0231 41:25 la semana pasada estaba con José Alberto en Mareo durante las navidades si les decíamos eso de de llegar con vida al partido de Mestalla que que casi no era tan duro el Valencia tal y como estaba e hice Rey ahí en la puerta de Mario plan madre mía si el Valencia no es buen equipo ya me vais a decir cuál es buen equipo no sé yo me alegro mucho el Sporting ha hecho un buen partido y ojalá no que un entrenador como José Alberto qué es lo que dice ha pasado por todo el fútbol de abajo pues le dejen tiempo en el primer equipo se asiente el Sporting vuelva a ser un equipo querido hoy durante un rato ha sido el equipo que salía en la tele que abre el larguero y ojalá míster que esto pase más veces que se abra al larguero Cougar Sporting más veces

Voz 23 42:01 ojalá trabajaremos duro para para poder conseguir

Voz 0458 42:05 bueno un abrazo Mister José Alberto voy a y enhorabuena por la victoria esta noche muchas gracias hasta luego hasta luego con los pies en el suelo David que esto es el partido de ida falta la vuelta

Voz 1375 42:14 pero importantes la lo de lo que hagan en la Liga no también

Voz 0480 42:17 claro eso es lo fundamental pero bueno estas alegrías pues la verdad es que suben y suben la moral y el trabajo de Jose Alberto y a veces hay que darse cuenta de que lo que allí en la casa a veces vale que no porque sea de la casa vale menos que cualquiera que pueda venir de fuere José Alberto lo está demostrando el equipo la dado al Manuela tenía un equipo perdido en el campo era tiene alma tiene compromiso hicieron punto de acierto también para para estar donde está

Voz 1375 42:39 pues nada tiene que estar el Sporting abriendo Larguero hoy David González con él un abrazo David

Voz 0480 42:44 a lo que afecte al cuidado

Voz 1375 42:46 algo bueno dar Antón Meana que está por ahí Javi Ray que está también a esta hora de la noche conocí doce dejamos la Copa bueno ganamos la Copa bajamos la Copa de hoy porque mañana hay cuatro partidos juega el Madrid Javier RAE muy buenas olas

Voz 25 42:58 tal Manu durísimo mañana con José Alberto

Voz 24 43:01 con Lopetegui o ciudadanía

Voz 1375 43:05 de toque como le que ir a la rueda de cómo fiche un día por el Madrid José Alberto habrá que ver Antón Meana preguntándole a la sala de prensa

Voz 0458 43:10 pero ya se otra película de ahora

Voz 1375 43:14 es algo de lo esté eso exactamente luego al final hay preguntas incómodas y periodistas incómodos alguno hoy ha preguntado si queda no

Voz 25 43:20 sí sí la verdad es que yo siempre digo lo mismo que no hay pregunta mal hecha sino malintencionada no muy mal perdón malinterpretada en este caso no digo que todo lo que eso puede preguntar si de forma educada Se puede hacer no en una sala de prensa hoy no preguntó por ejemplo un compañero que lo suele hacer habitualmente que se el yo siempre digo lo mismo tienen que preguntar todos el técnico de cualquier equipo del Madrid tras sección española del Getafe o del Sporting se pone ahí y hasta que acabe en la última pregunta hombre de haber un límite pero que

Voz 1375 43:49 a la Junta no sería porque no había tiempo

Voz 26 43:53 por expreso sería porque vaya tiempo bueno ha hablado Solari o no

Voz 1375 43:57 habla Solari en sala de prensa hoy la previa del partido con el con el Leganés tanto Meana en lo que está buscar el Madrid lo que podría llegar al Real Madrid en el mercado de invierno pero como has visto a a Solari después de la época el otro día ya antes de del partido mañana Leganés que recordamos Javi fue el equipo que eliminó al Madrid en la Copa

Voz 25 44:19 sí señor yo no yo yo no me creo muchas horario en la sala de prensa eh lo que me interesa Solari es como técnico que lo haga bien en el campo y que el Madrid gane y que lo haga bien para su para su club pero la la sala de prensa debió más como forzado no no quiere

Voz 1375 44:33 incómodo no incómodo si es un discurso además

Voz 25 44:36 estéril hoy muy florido sea porque habla muy bien es un oculto ocultó que eso expresa perfectamente pero que no entra en nada sale preguntas por Bale que han pillado otro día marchándose del campo doce minutos antes

Voz 1375 44:46 el partido dice bueno es un tema interno bueno

Voz 25 44:49 los tienes que decir que te parece mal porque eso está mal lo haga Bale o lo haga quién sea Il pues rehuye de hablar de ese tema le preguntas por lo que dijo Luka Modric que para mí estuvo imperiales para meterlo en bucle durante varios días porque con la crítica constructiva uno crece esa es mi opinión puedo estar equivocado dijo Modric Nos falta unión concentración Igor y esto ha respondido solar

Voz 27 45:12 pues hay muchas otras cosas de lo que dijo Luca Luca es un jugador muy elegante tanto dentro como fuera del campo presos el Balón de Oro disculpe le ha a Luca la el exabrupto entienda que ese no es suprimir idioma también con respecto a la palabra que que tú dices que dijo Luca con respecto a a que tienen que ser más austeros de Caracol estamos de acuerdo y que tenemos que estar más concentrados en los primeros minutos de los partidos y no conceder errores sobretodo tempranos los partidos estamos de acuerdo

Voz 25 45:42 pues si no me equivoco Modric

Voz 0200 45:45 fue muy claro no quiso excusas