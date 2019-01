Christian Gálvez: "Las palabras generan empatía , acercamiento y proximidad"

Voz 1 00:00 es mundo antes el modo en mundo de antes y luego me cuentas porque vale

Voz 0446 00:07 este mundo Dante es nacen Móstoles como era cómo era tu barrio es un barrio mítico de Madrid

Voz 0415 00:15 bueno al final pasó justo vivía esa transición decida dormitorio a a casi casi gran ciudad no creo que daban por los doscientos cincuenta mil habitantes bueno es mi barrio final creo que todo entorno es el que te que te forja la personalidad estoy muy muy contento de bueno no no nací en Móstoles cómoda el nació en Madrid allí por la calle O'Donnell pero al ratito ya me fui para allá y ya me móvil cuando cuando este mundo era conde de Montecristo no

Voz 0446 00:44 yo era chico de barrio sí por supuesto bajar a la calle tienes tenías pandilla de amigos jugabas al fútbol de todo lo comíamos tierra Barrio Barrio Barrio cómo era tu cole preguntamos siempre a los gatos pardos latas paradas que pasan por aquí que nos cuenten qué lugar ocupa en clase si eran de los de primera fila si eran de los que levantaban la mano serán de los que expulsaba de clase si eran los delegados cuál era el papel de este mundo en clase

Voz 0415 01:14 yo he vivido de todo resulta que en el barrio el colegio Juan Pérez Villamil estaba muy muy cerquita de casa izquierda querer un tipo que a un chavalín que pasaba bastante desapercibido sobretodo porque llegué en cuarto yo venía de otro colegio y en cuarto me mis padres se mudaron dentro de del propio Móstoles pero como ya había pandillas de grupito no de amigos y la verdad que ha pasado bastante desapercibido creo que luego ya con con el paso al Instituto al Cañaveral también muy cerquita a mi barrio ella fui pues me iba asentando cada vez más próximo al profesor dependiendo de la clase también dependiendo de lo que me dijo que me interesara dependiendo de la de la confianza que tuve como profesor pero he sido de todo menos delegado y cuando digo de Todó también ha sido expulsada

Voz 0446 02:02 no iré algún profesor que te marcara no sé idear Theo de Historia Literatura de literatura hoy en día

Voz 0415 02:09 es uno de los mejores amigos sí sí sí sí José Manuel Querol profesor de Literatura recuerdo recuerda además muchas cosas y además también te contaré porque antes no recuerdo que en en tercero de BUP el primer el primer trimestre apruebe con suficiente el segundo con un bien me llegó a decir si el tercero a pruebas con notable te pongo un notable en todo el curso porque también premio el progreso la mejoría la perseverancia sacrificio saquen suficiente sin embargo para para pasar a Cuba recuerdo que era un trabajo libre de asignatura lo dices que realicen un trabajo esto lo estará escuchando pero lo contado tantas veces que a ella ni siquiera le molesta no es un trabajo de lo que queráis El conde de Montecristo de este trabajo me tiré meses preparándose trabajó porque es una novela que mis padres en un primero momento me regalaron una edición juvenil quién tiene el valor de hacer una edición juvenil de El conde de Montecristo rojo espectacular

Voz 0446 03:10 Prada ilustraba sí sí sí sí sí

Voz 0415 03:13 todavía la guardo en casa Inma suspendió porque mejor esto es demasiado bueno lo ha hecho un adulto me reventó en el alma luego en el trabajo de recuperación para para para poder pasar de curso nos hizo una trampa Nos dijo vais a hacer el mismo trabajo sin documentación ahora mismo escribir hice prácticamente el mismo trabajo me terminó aprobando intervino terminó pidiendo perdón el destino quiso que nos encontráramos en una exposición en en Venecia y que fijáramos Orange éramos de nuevo una una amistad y hoy en día es uno de mis

Voz 2 03:48 de mis amigos de mi círculo de confianza si me me han nombrado capital le pagan diez soberanos de oro cada día Gil participación en los beneficios Gijón Vigo hijo mío dile la otra

Voz 0446 03:58 porque has utilizado como seudónimo en el mundo bueno creo que hay cosas muchas

Voz 0415 04:05 cosas no que critico desde un punto de vista literario artístico al romanticismo reinterpreta muchos clásicos Se se mete los pulgares de los gladiadores los cuernos de los vikingos muchas cosas no pero hubo cosas buenas no también tenemos a Dumas no en el caso de Montecristo no me parecía una una novela maravillosa dura dura porque lo que hacen al protagonista al mundo ha afilado podría acabar con con cualquiera gracias a esa a esa perseverancia ese sacrificio el tío vuelve a luchar por su Mercedes Benz eso de la venganza siempre lo he llevado de un poco como a mira que luego una vez ido madurando y creciendo creo que apartado la venganza y lo de hilo fue sustituido por el perdón siempre por el perdón pero me marcó me marcó mucho y fue quizá uno de los mejores regalos que me dieron mis padres

Voz 0446 04:55 en torno a a la literatura te electores sí sí sí sí sí les gusta el arte les gustaba el arte a museos de arte

Voz 0415 05:05 yo lo viví lo bebí lo bebí más en el colegio no esa es que al final tenían que trabajar muchísimo muchísimo muchísimo luego mi madre pasó por una larga enfermedad y no tenemos demasiado tiempo libre para eso Se pero os a procuraron que no éramos mucho más es decir con un academias de inglés etc etc etcétera había había poquito tiempo me se llevan me instruía más en los valores del deporte de hecho mi padre hasta los cincuenta hay muchos fue el defensa central de mi equipo de fútbol no entonces

Voz 0446 05:34 sí

Voz 0415 05:34 más en el deporte más en el deporte algo

Voz 0446 05:36 yo que Pasapalabra te quita tiempo para jugar al fútbol

Voz 0415 05:41 sus amigos sí pero incluso se me ha criticado por jugar al fútbol los videojuegos no han llegado a decir

Voz 1 05:50 algunos por decirlo humana

Voz 0415 05:53 que que cómo voy a hacer algo riguroso y serio por jugar al fútbol y jugar a la consola bueno lamentablemente sufre una lesión muy grave de espalda que me operé en marzo de dos mil trece llevo tornillos en la columna vertebral llevó la L5 S1 totalmente asolada no puedo practicar deportes de contacto con lo que hace muchos años que no juega el fútbol al deporte de contacto en realidad a todos y luego los videojuegos bueno Diogo es curioso que en algunos videojuegos que que tiene pase histórico he aprendido más que con algunos profesores no pero es curioso que que el hecho de hacer deporte o el hecho de jugar a los a los videojuegos que también marca el inicio de una generación es el mensaje que quieren dar a las nuevas juventudes a mí me preocupa me preocupa que digan apuntando a a un mundo de antes como yo que el hecho de practicar deporte jugar videojuegos sea sinónimo de no vas a llegar a nada no tiene rigor en lo que haces bueno yo creo que cuando se hace las cosas con con respeto y compasión por encima de las cosas y cuando un gatopardo se va a la cama con la conciencia tranquila creo que también es pertinente

Voz 0446 07:16 muchísimos oyentes este programa habrán reconocido y habrán atado cabos habrán vinculado la palabra pasa palabra a Christian Gálvez por cierto Cristián este nombre porque opusieron tus padres

Voz 5 07:31 bueno a mi madre es de la misma desde la línea Reina Concepción no hay veraneaban allí y claro al lado pues tiene en el Peñón

Voz 6 07:39 muchas nombre es

Voz 0415 07:42 extranjeros ir Un iba me quieren llamar Paul Paul Gálvez es que de Christian es raro era raro en aquella época no lo justo cuando cuando me bautizaron y tal pues ya empezaba a los Kristen y los Jonathan

Voz 0446 07:54 me dejaron sea el cura dejó cotizar

Voz 7 07:57 no no nombre no no no no mejor no no no no que Spanair

Voz 0415 08:00 no te lo digo si si viene miden ellos seguirán poco es Irene muy bien para tener alias también en en Internet está dijeron Christian no nos cristiano pero pero si viene del griego viene de Christophe apóstol seguidor de Cristo pero como no va a ser cristiano no si además supuestamente la tableta pues también estaban griego no se llama Juan Carlos Bueno Juan Juan Juan Cristiano Carlos pues Carlos Cristian que arrestó de hecho muchas muchas faltas de asistencia a clase en el en el instituto me las ponían porque decían Carlos Gálvez yo nunca contestaba Carlos que siempre ha sido Christian no

Voz 0446 08:44 has dicho muchas veces que Pasapalabra marca un antes y un después en tu vida que estas muy agradecido a este concurso en el que llevas ya más de diez años no

Voz 0415 08:52 vamos para para doce ya estará decía

Voz 5 08:55 que este Jun Lio Julio

Voz 0415 08:58 haremos haremos doce años donde crees que está seco

Voz 0446 09:00 o de un programa como Pasapalabra yo creo que

Voz 0415 09:03 no hay no se no sí sí creo que sí creo es pero creo que ninguno somos capaces de de encontrarlo te digo porque porque sino todos los programas tendría el mismo no creo que no sólo pasa palabra sino ahora mismo todos los concursos que que aúnan cultura y entretenimiento creo que eso es uno de una pequeña parte un pequeño porcentaje de ese secreto no creo que la cultura el entretuvieron Pasapalabra de te hablo de cualquiera de cualquier otra cadena el hecho de que el concurso sea entretenido divulgativo es si no lo fuera debería ser sino el me da éxito y creo que también la interactividad el hecho de que la gente se pueda ponen en casa prueba solo con la familia no este punto de familiaridad que otorgan todos los concursos

Voz 0446 09:47 si se crea una empatía donde parece que cuando algún concursante gana después de muchos programas la gente se lo toma como si hubiera ganado alguien de su familia lo celebran con auténtico fervor

Voz 0415 10:00 si hay menos en en los concursos hay menos haters quedar redes sociales eso sí que es verdad que era una empatía generó un acercamiento una proximidad que es brutal bueno yo creo que el digamos el maestro el concurso pionero en todo esto es Jordi no hay con Saber y ganar creo que ya lo ha conseguido de hecho al final la profesionalidad del concursante creo que se generan severidad Nahr no hay en la manera de presentar la manera de concurso de la manera de de generar ese tipo de empatía con el espectador

Voz 0446 10:31 has publicado Gioconda descodificador donde descubres Rey interpretas a un personaje que si sino ha sido reinterpretado interpretado una y otra vez es la Gioconda esa ese enigma que tiene su sonrisa es el secreto eso sí que es el secreto de que nadie encuentra la fórmula es la yo cuando la actriz

Voz 0415 10:58 lo que genera la Gioconda disponemos de cinco evidencias históricas de la Gioconda de Leonardo retrató una dama ninguna coincide Antoni de Beatie por ejemplo en mil quinientos veintisiete habla de Leonardo retratado una dama florentina lo llevé Antonio Billy Giorgio Vasari Casanova al Pocho ninguno coincide uno habla de que retrató a Lisa Gherardini esposa de Francesco de ello cuando otro dice que nunca retrató a la mujer que retrató el marido a Francesco de yo cuando otra que nunca retrató Alice ayer Hardy que retrató la Gioconda la jocosa a la dama que sonríe nada al Pocho ya la lía parda directamente dice no no es quién Leonardo retrató a Lisa Gherardini pero también a la Gioconda a la jocosa la dama que sonríe a mí lo que genera lo que me genera muchísima pasiones la yo cuando la teoría que provoca este cuadro recordemos que en el siglo XIX Italia está unificando se España Francia Inglaterra ya lo hicieron en el siglo XIX el resurgimiento no la unificación italiana genera la búsqueda de héroes patrios Miguel Ángel Rafael Dante Petrarca pero Leonardo no está porque murió en Francia pero tienen la última cena ya pero Francia tiene la Gioconda y comienzo una guerra entre los literatos entre los autores románticos franceses italianos esa guerra eleva a Leonardo genio y eleva la Gioconda hacen fatal pero la gente no iba a al yo cuando de hecho en mil novecientos once eviten Perugia secuestra la Gioconda lleva Italia empiezan a formar colas para ver el vacío que deja Gioconda que nunca fueron a ver lo fiche devuelve la Gioconda una gran operación de marketing espectacular pero que a día de hoy continúa

Voz 9 12:28 quién ganó el último Mundial de fútbol Francia como celebró Francia esa victoria

Voz 0415 12:34 colocando la Gioconda con la camiseta de la selección francesa a quién le escoció

Voz 9 12:39 a los italianos que ha pasado ahora en pleno quinto centenario muerte nardo dos mil diecinueve que en París han pedido obras de arte lo fiche lo fiche dicho como este profesor no de Magisterio de Primaria pero no no termina la carrera pero pero era como una

Voz 0446 13:15 la especie vocación que tenías de pequeño no lo de ese profesor no crees que todavía tienes tiempo creo que llego tarde pero sobre todo por por ciertos sectores con prejuicios creo que del pasado con esta polémica

Voz 7 13:27 no no sólo no le o los demás cuéntanos en dos

Voz 0415 13:31 clases mono simplemente que catedráticos cierto número de de catedráticos de arte que pertenece a un comité han criticado mi intrusismo laboral por curar una una exposición bueno no sabía que ser curador comisario de exposiciones fuera vinculante con la Historia del Arte

Voz 0446 13:49 es una exposición que además financiado tú

Voz 0415 13:51 con iniciativas exposiciones iniciativa privada efectivamente ahí estamos en el en el palacio de las alhajas conmemorando conmemorando con más de mil metros cuadrados la vida de Leonardo es curso no digo porque es curioso porque se ha criticado desde la historia del arte un exposición que no es de arte que es una exposición que celebra la biografía de un personaje histórico con rigor a pesar de que hay gente que dice que hay ausencia de carencia de rigor

Voz 8 14:16 pero bueno no lo sé no lo entendido muy bien no

Voz 0415 14:20 no me han quitado el sueño a preguntar no te quita el sueño no no agobio no pero sí que te reconocer que estaba introduciendo me ha por la UNED en Historia del Arte y creo que no termina de acabando lo por qué bueno porque ya se yo he sido señalado por un grupo no hiciese grupo que me señala es el que me tiene que juzgar y evaluar pues no no eso que que se critique intrusismo no entonces bueno seguiré siguen siendo lamentablemente también es curioso que de Historia del Arte cuando Leonardo dominó catorce ramas del saber y sólo una era el arte a científico un experimentador nato un niño que nunca dejó de preguntarse por qué y para qué y creo que yo todo era tengo la oportunidad de de de trabajar como muchos otros compasión como decía Leonardo pero también

Voz 0446 15:14 no tengo tiempo suficiente para no para no irme de aquí

Voz 0415 15:19 y pidiendo perdón por algo que no debería pedir perdón ni haciendo lo que me gusta con respeto con rigor y compasión por encima todas las cosas geniales de

Voz 0446 15:26 es pedir siempre cerramos esta entrevista preguntándonos quién ha sido o es el faro de tu vida

Voz 0415 15:35 yo caso así de a quiénes en mi caso ahora mismo el faro y además lo estoy viendo aquí detrás que brilla con luz propia creo que tiene nombres y apellidos ahora mismo el Faro de Almudena Cid

Voz 0446 15:48 qué relación tienes tú con mar

Voz 8 15:53 mucho miedo pero miedo la profundidad miedo