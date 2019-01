Mar: "Me obligan a escolarizar a mis hijos prematuros a la edad a la que salieron del vientre y no de la incubadora"

Voz 1

00:00

mi nombre es Gonzalo soy madre de mellizos los dos nacieron prematuros yo tuve un problema de preparan sea hay en mil siete tuvieron que sacarme los de la tripa en en una incubadora siguieron gestándose en la incubadora durante dos meses ya tienen dos añitos cuando ya les queremos escolarizar llevarlos oncólogo que tenemos que tenemos ah claro Nos vemos en una situación de que tenemos que escolarizar los en el año en el que salieron a mi vientre que fue en diciembre y en realidad ellos están en la edad del año siguiente sufre estación término en defender parece una tontería pero ellos dentro de unos meses van a tener que dejar pañal no están preparados no han alcanzado muchos hitos que ya se piden a los niños que empiezan los Cole con los tres años no es que vayan a empezar con con dos años sino que que además son más chiquititos de lo normal en todos los sentidos himnos vemos muy frustrados las hemos hablado con la asociación de padres dueños prematuros y nos hemos encontrado con muchos casos parecidos ni existe la recomendación del Ministerio de Educación diciendo que se recomienda que a los niños prematuros se les permita elegir el año escolarización chico nada corregida o con la edad en la que nacieron pero lo cierto es que las comunidades autónomas no han aplicadas amar más penas preguntamos a los niños superdotados se les permite a azar en cursos escolares para los niños que están hinchada dotados porque han nacido más temprano de lo que de lo que no se les permite ir con sus iguales no