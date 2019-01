Reyes Maroto: “Como lo dice Podemos, que lo explique Podemos”

bueno creo que ayer quedó muy claro tanto el presidente como el secretario general del PSOE valoraron las propuestas de Bosch como unas propuestas que nos quieren devolver al pasado es España del blanco y negro son propuestas que sin duda y lo habéis dicho suponen retrocesos conseguidos en los últimos cuarenta años como son los derechos de las mujeres por lo tanto nosotros no compartimos en ninguna manera esas propuestas nuestro proyecto es un proyecto de futuro para España y así Bono no hemos recogido los Presupuestos Generales del dos coma seis presentamos el viernes y que es lo que supone un avance yo la consolidación de derechos un retroceso que es donde nos quiere llevar voz derecha siete pasan con ellos

bueno nosotros somos un proyecto un proyecto de gobierno los presupuestos recoge en ese proyecto de futuro y sin duda vamos a trabajar para conseguir los apoyos parlamentarios como no estamos haciendo cada día que vamos al Parlamento con reales decretos claras que bueno pues hay una mayoría en el Parlamento que no se está diciendo que son buenas las propuestas que llevamos por lo tanto Nuestra voluntad sin duda ayer trabajar buscar acuerdos yo creo que con las propuestas que llevamos de de recuperación decía de derechos de dar respuesta a problemas cotidianos que tiene la gente como los trabajadores pobres pensionistas dependientes en fin yo creo que es un proyecto de país lo que recogen los Presupuestos Generales del dos mil diecinueve nuestro trabajo horas buscar los apoyos sociales

bueno yo creo que tiene que dejar muy claro yo no he dicho en alguna ocasión que ha preguntado que quién negocia los presupuestos y los apoyos es el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista yo creo que lo que digan el resto de grupos bueno pues no se respeta pero desde luego que negocia en estos momentos y busca los apoyos si es como digo el grupo parlamentario socialista el Gobierno y en este caso hubo no los dividir distinto

bueno supongo yo no estoy hoy en Madrid estudió justo ahora mismo viajan para Mallorca que como sabéis vamos a firmar el acuerdo de reindustrialización de ellos ETA poco ante al cierre se me eso y lo que preocupa supongo que si hay alguien que quiere dar explicaciones tienen que ser Podemos

bueno ayer yo lo dije por la mañana dimos un ultimátum a la empresa es una empresa que no está colaborando en la búsqueda de soluciones algo que por ejemplo sí que hemos conseguido con Vestas y con Cemex de hecho les decía que voy yo estoy ahora mismo viendo caer el aeropuerto sanción en dos Z ayer firmamos tema sería hemos también he conseguido la viabilidad de Vestas pendiente de guardias civiles es el trabajo que hemos ocupa pero necesitamos que haya voluntad por parte de la empresa que nos dice que cierra esto no ha sido así por parte de un ultimátum firmamos anoche fueron tan altas una serie de mínimos que vamos a se giraban prensa para seguir negociando destellos que nos den seis meses para que leer ese paralice que que se pueda trabajar con un escenario de más tiempo para buscar soluciones las hay estamos evaluando proyectos ayer Alcoa dicho desmentía que ellos no están en este momento bloqueando eso no es cierto bloqueo ese cierto vamos se constata en el día a día en las mesas de trabajo que estamos haciendo y por lo tanto si hay voluntad por parte de la empresa Gobierno ya demostrado con hechos Vestas que Cemex que se puede buscar una solución de reindustrialización a cualquier cierre de empresas que se produzca en este país