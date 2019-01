Bla, bla, bla, bla, bla, bla

Voz 1727

son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días ya está claro no no les importa ni Andalucía ni los andaluces ni las andaluzas Vox Se está haciendo su campaña para las siguientes citas electorales sabe perfectamente que la lista que presentó ayer al PP no la puede tomar en consideración ningún partido en España así que o juegan a ir a elecciones de nuevo o juegan a dilatar el proceso ganándose días extra de publicidad gratis y al final apoyan al candidato popular sin nada a cambio con tal de sacar al PSOE de la jungla pero para entonces ya sabrá enterado todo el mundo de lo que harían si tuvieran los votos suficientes juegan en cualquier caso dice el PP que la lista es un despropósito pero hoy vuelve a sentarse a negociar con esa lista por delante la lista que considera más importante proteger la caza que a las mujeres maltratadas de volver como si fueran ganado a cincuenta mil personas cincuenta mil inmigrantes desmontar la autonomía andaluza de arriba abajo y cambiar el veintiocho de febrero por el día de la Reconquista el PP sigue por tanto blanqueado la extrema derecha que sorpresa parecen decirse los ultras tienen un programa ultra y Ciudadanos sigue hablando de su acuerdo de gobierno con el Partido Popular que van a presentar hoy mismo con el mismo entusiasmo con el que hace cuatro años hablaban del acuerdo de legislatura con Susana Díaz siempre se presentan como si fuera la primera vez sin mencionar el elefante en la habitación del candidato a la presidencia a la presidencia de la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla no tenemos noticia y esa es la mejor metáfora del lugar en el que están dejando a Andalucía y ante este panorama alguna novedad transversal o por la izquierda sí que no se ponen de acuerdo perdón por haber dicho novedad