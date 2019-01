Bonig, sobre las medidas de Vox: "En el PP hay líneas rojas que no vamos a traspasar"

Voz 1727 00:00 buenos días bon día bon día un placer estar con todos ustedes muchas gracias por atender a la SER le preocupa el cariz que están tomando las negociaciones de su partido con Vox

Voz 0817 00:11 bueno me preocupa que el dos de diciembre los andaluces se dieron una respuesta muy clara quería nunca envió un cambio después de como decía el presidente Puche tiene la Comunidad Valenciana de veinte años de régimen en el caso de Andalucía treinta y seis años de régimen corrupto eso y salpicado por los casos de corrupción igual que decían los socialistas aquí en la Comunitat Valenciana que se cambió pues no se llegue a materializar porque algunos partidos no estén a la altura de lo que han expresado los andaluces

Voz 1727 00:42 el partido selló la bonito partido para hablar que ganó Iker

Voz 0817 00:45 creo yo creo claramente que que Vox ha planteado una serie de cuestiones que espero que se puedan reconducir y que obviamente el Partido Popular no lo puede afectar como ya dijo en la dirección nacional ayer no yo entiendo que eso será una primera toma de contacto y que luego se reconduce irán in que hay que defender los principios y valores pero también hay que ser pragmático y captar la voluntad de los electores no olvidar que en democracia es el gobierno de las mayorías con respeto a las minorías pero el Gobierno de las mayorías y que los acuerdos y consensos requieren eso acordar y consensuar en pro del interés general de lo que ha decidido la mayor etcétera por tanto que el Gobierno de España

Voz 1727 01:25 intentando atraerse a los independentistas en el Congreso de los Diputados hombre

Voz 0817 01:29 eh en depende no depende Duke a hablar y negociar con todo el mundo perfecto pero siempre he que todo el mundo acepte las reglas del juego entonces a mí también me sorprende profundamente que se nos critique al Partido Popular podrá estar hablando negociando con voz y sin embargo el presidente del Gobierno es soy presidente gracias al apoyo de partidos que han dado un golpe de Estado y que muchos de sus miembros están encarcelados y ahora en enero se centrarán en un juicio precisamente por dar un golpe a la democracia e intentar quebrar los principios esenciales de la democracia que es el imperio de la red la ley y el Estado de derecho y el cumplimiento y acatamiento de las resoluciones judiciales sin eso no hay democracia y no hay estado de derecho y eso me parece muy grave

Voz 1727 02:14 yo le preguntaba si entiende que el Gobierno intenta atraer a los independentistas hable con ellos intente traerse los a este lado de la Constitución

Voz 0817 02:22 el problema es que los independentistas del nacionalismo radical ya demostrado a lo largo de la historia en nuestro país de él en los últimos los últimos años que su voluntad no es acordar llegar a acuerdos su voluntades destruir un proyecto común que es España la unidad de España y entonces con quién no quiere negociar y dialogar ida muestras de que no quieren negociar y dialogar yo mismo ustedes lo están dando que incluso el Gobierno de España del señor Sánchez ha ofrecido la cabeza el señor Borrell para que hay a Esquerra Republicana para que apoyen los presupuestos pues eso me parece desde luego inmoral irreprochable desde el punto de vista político porque insisto para negociar y dialogar dos quieren dos deben necesitado au deben querer a tener esa voluntad de negociar y dialogar y los independentistas nacionalistas radicales han demostrado sobradamente que no quieren que es lo que quieren es romper las normas que los españoles mayoritariamente Nos dimos en el setenta y ocho En ese marco constitucional P de discutible todo innegociable todo lo que suponga un respeto a ese marco constitucional que empieza a estar fuera de ese marco constitucional pues se le aplica la ley así de simple

Voz 1727 03:30 diría usted por lo tanto que no se puede negociar con Vox que propone vaciar de contenido la demócrata la autonomía andaluza romper con el Estatuto y con la Constitución que reconoce la igualdad de derechos de los ciudadanos españoles ante ante la ley el listado que le presenta a su partido rompe con todo eso diría que no se puede negociar con ellos

Voz 0817 03:47 cuando se puede negociar porque que yo sepa que defender otra organización territorial del Estado no él ilegal e inconstitucional la Constitución establece cómo se organiza territorialmente el Estado español entre es las esta los estatutos de autonomía o en este caso las autonomías que alguien proponga la eliminación de las autonomías a mí no me gusta lo lo comparto pero eso no es ilegal e inconstitucional mire usted el presidente Puche en la Comunidad Valenciana aprobó el Gobierno valenciano el señor cuchillos ahora el PSPV Compromís un documento de reforma constitucional que remitieron al Gobierno de Mariano Rajoy donde proponían es reformar la Constitución para crear un Estado Federal y acabar con las diputaciones cree usted que eso es inconstitucional a mí no me gusta pero lo respeto siempre que sea va por el procedimiento legalmente establecido que eso es lo que no han hecho los independentistas de los golpistas catalanes es que es diferente

Voz 1727 04:44 no obstante una diferencia importante pensó usted cuando escucho a Pablo Casado a hablar no de violencia machista como he dicho hace unos minutos sino de violencia doméstica en vez del violencia de género decía su colega en Galicia la portavoz del PP gallego debate superado hace quince años

Voz 0817 05:01 pues efectivamente es un debate superado también escuchado eh luego hubo una matización ya escuchado a muchos miembros de un partido hablar precisamente de esa lacra que es la violencia la violencia machista mire en este tema visto las actuaciones y los comentarios de todos los políticos de un partido de otro creo lo dije ya hace unos días pero creo que todos deberíamos tener responsabilidad y altura de miras porque podemos tener concepciones distintas y diferentes pero yo creo que el Prado lema yo creo no es una realidad el problema es tan grave tal drama social es una realidad objetiva que las mujeres están siendo asesinadas en por sus maltratadores que no podemos obviar esa realidad a la obligación de los políticos es dar respuesta a los problemas de los ciudadanos sería conveniente rebajar el tono sentarnos apartar del debate político estas cuestiones desde luego profundizar y mejorar todo lo que sea susceptible de mejorar que sin ningún género de duda hay muchas cosas que mejorar pero también hay que reconocer Los Simpson cantes avances que ha dado la Sociedad Española de lucha contra esta lacra social y que no podemos dar un paso atrás desde luego al Partido Popular nadie le tiene que dar lecciones de lo que es la lucha contra la violencia contra las mujeres de contra la violencia de género ya allí desde luego no vamos a dar un paso atrás

Voz 1727 06:24 se lo he explicado a Pablo Casado señora bonito se lo ha explicado a Pablo Casado

Voz 0817 06:27 no lo entiende perfectamente lo he hablado con Javier Maroto con muchos de mis compañeros y no le quepa la menor duda que el Partido Popular ha sido el partido que por responsabilidad hemos apoyado muchos

Voz 1727 06:39 sí sí a qué atribuye ese ese paso atrás que dio Pablo Casado que que hizo saltar todas las alarmas pasar en veinticuatro horas a decir bueno violencia doméstica podemos discutirlo en aquel atribuye

Voz 0817 06:53 mente en el debate se produjo a algunos partidos en el caso de Vox lo fijó como una de sus medidas se estrella perder yo creo que el presidente Nacional Pablo Casado lo dejó absolutamente claro estamos dispuestos a modificar algunas cuestiones otras vertientes de la violencia es no ser inmovilistas porque obviamente se están produciendo otras violencias en otros ámbitos que tendremos que tener en cuenta pero eso es un tema para nosotros es una línea roja que no vamos a retroceder y eso que tenga usted la absoluta seguridad que dentro del Partido Popular desde el presidente nacional hasta el último de los militantes del Partido Popular lo tiene claro porque hemos impulsado pacto el último parte nacional de la violencia contra la violencia de género hemos hemos dotado económicamente hemos mejorado muchas de las medidas de la Ley Integral contra la Violencia de Género el dos mil cuatro aquí en la Comunidad Valenciana firmamos hace un año impacto contra la violencia de género había muchas cosas que no nos buscaba es un pacto estancado que el presidente Bush tendrá que implementar ejecutar de verdad más hechos y menos declaraciones que es lo que las víctimas y la sociedad espera lo que la ciudadanía espera pero desde luego eso como partido responsable y de gobierno que hemos sido somos y seremos no vamos a permitir que las disputas políticas enturbian un tema que ojalá quede cuanto antes fuera del debate político por el drama social que hay detrás

Voz 1727 08:16 la me ha dicho cuando le preguntabas si se lo había contado a Pablo Casado esto que me está diciendo que se lo dijo a Maroto en qué marco se produjo también ahí que marcó se produjo esa conversación les llamó para decirle pero que estáis haciendo

Voz 0817 08:27 no siempre siempre sabe usted que cuando Javier Maroto el vicesecretario de Organización era vicesecretario social de políticas sociales vino mucho por la Comunidad Valenciana y hubo una entente tanto con Pablo cansado como Andrea Levy con como con Javier Maroto total y absoluto ha sido una persona muy implicada en estos temas hecho en el último congreso extraordinario antes del que fue elegido Pablo Casado presidente nacional yo tuve la inmensa fortuna de participar en esa ponencia social y en algunas cosas discrepamos pero en lo esencial estamos de acuerdo

Voz 1727 09:00 dos preguntas muy breves en no era bonita si Vox no se baja del burro de esa lista de máximos que ayer presentó que nuestros oyentes tienen en la cabeza y sus votantes también el Partido Popular debe renunciar a su apoyo

Voz 0817 09:16 bueno pues Vox será responsable de que el cambio en Andalucía

Voz 1727 09:20 yo no tengo abono delante le preguntaré por Vox le pregunto por el PP

Voz 0817 09:23 no que él era responsable para nosotros evidentemente hay una serie de líneas rojas que no vamos a traspasar por lo tanto Si ellos Vox no es capaz de ser pragmático de llevar a cabo a la práctica esos cambios que han querido esa voluntad de cambio que ha manifestado el pueblo andaluz pues ellos eran responsables desde el Partido Popular tiene muy claras cuáles son sus líneas rojas indie y lo que no vamos a renunciar esa esa a nuestros principios y valores

Voz 1727 09:49 hay ruido dentro del partido me va a decir que no pero pero

Voz 0817 09:53 a gusto pero están haciendo discrepancias en la puesta

Voz 1727 09:56 en al menos cien la verbalizó acción de de asuntos muy sensibles hay preocupación hay preocupación por lo que algunos dicen que puede pretender Vox reventar al PP por dentro lo cuenta hoy Carmen Morodo en la razón

Voz 0817 10:08 pues mire eh hay preocupación Le diría por eso porque realmente creo que si los políticos tuviésemos altura de miras y responsabilidad en estos temas nos daríamos cuenta que hay una realidad social hay un drama social y que creo que en estos momentos todos especialmente algunos más que otros hemos abandonado el bien común y el interés general y que la política al final es una instrumento para cambiar las cosas pero para cambiar las cosas tú tienes que llegar al Gobierno por lo tanto a veces hay que ser para Samad ticos no pero también determinadas líneas insisto que no se pueden traspasar y desde luego el Partido Popular como partido mayoritario en España el partido de Gobierno lo tiene absolutamente claro otros tendrán que hacer la reflexión

Voz 1727 10:51 pues terminamos le voy a pedir un favor estoy encantado de hablar con usted pero me encantaría hablar con el que aspira a presidir la Junta de Andalucía tiene que decirle a Moreno Bonilla que los que aspiran a presidir una comunidad tienen que dar explicaciones y no dejar que sus mayores negocien y además las den le traslada este mensaje que no he tenido ocasión de hacerlo

Voz 0817 11:08 bueno yo he visto a los miembros del Partido Popular andaluz a la secretaría general y también al señor Bonilla muchas veces durante todo este proceso también manifestar pues a veces es mejor no hablar seguir negociando y salir cuando los acuerdos ya estén absolutamente firmado sabemos también que la política tiene una parte eh de de fórmulas importante decir espectáculo pero creo que aquí hay muchos intereses en juego esta una gran comunidad como es Andalucía que ese cambio por fin después de treinta años se podrá cambiar ese cambio sea una realidad en pro de los andaluces de mejorar la sanidad la educación el empleo e la prosperidad para todos los andaluces y luego para el resto de españoles

Voz 1727 11:50 Isabel Bonig gracias