Mario Jiménez: “Vamos a plantar cara frente a un tripartito de ultraderecha que incorpora el franquismo político”

Voz 1727 00:00 Mario Jiménez portavoz parlamentario del PSOE andaluz buenos días me imagino que estado escuchando la conversación que el señor Maíllo dice si las derechas no consiguen ganar un pacto sentarnos a hablar ustedes están dispuestos

Voz 1 00:12 bueno mire nosotros creemos que que el moto ya está que haya llegado ir no se puede tener actitudes de embotellamiento somos de esconderse la y a la ronda de consultas para la investidura la presidencia española y nosotros los que lo íbamos a hacer en cualquier caso después de que el ataque vestían qué significan las propuestas políticas que ha avanzado en el día de ayer Vox que de manera absolutamente vergonzosa inexplicable de están negociando con ella el Partido Popular y Ciudadanos vamos a dar la cara a partir de ahí que cada uno haga lo que quiera y que asuma su responsabilidad histórica no sería la primera vez que algunas izquierdas cuando el monstruo se hace presente invocan se esconden o no dar la cara nosotros vamos a dar la cara que es lo que quieren gobernar la cara señores quieres decir quiere decir combatir el proceso de la investidura precisamente haciendo una propuesta de investidura ésta sea tratada es decir si donde no se borra después vemos que lo que hacemos al mostra que plantarle cara históricamente sea demostraron que cuando se queremos confraternizar con este tipo de fenómenos políticos los fenómeno adecuando a todo el mundo tras otro lo vamos a embocar no vamos a ir de frente en defensa de la democracia dos estatutos de autonomía de Andalucía de los derechos de los andaluces lo conciendo también que no se está librando una batalla que quizás sea el la primera página de esa batalla en la que se está dando en Andalucía porque con toda seguridad basada en el conjunto de España y el Partido Socialista en Andalucía vagar la calle la cara en nombre de Andalucía nombre que los andaluces puesto el nombre de nuestro autogobierno hombre también de lo que hemos creaciones por concretar van a presentar la candidatura

Voz 1727 01:55 Susana Díaz a la presidencia de la Junta no

Voz 1 01:57 evidentemente vamos a dar la cara como no puede ser otra manera vamos a presentar esa candidatura porque es la única manera de frenar a la derecha estará se trata de ver qué ocurre si el monstruo no se trata de de plantarle cara a ese mostrando que conocimos ayer es simple y llanamente inasumible en un esto de derecho en una democracia como poder españolas sí debería llevar a la reflexión que no a la negociación ponerse mostró al ciudadano y al Partido Popular hoy intentan seguir pedaleando con los pacto que ya se porque no es viable un pacto político que contemple los números que aportan una fuerza política que es capaz de poner encima de la mesa elementos de ruptura de la convivencia democrática elementos que se lo que hay que a llevarse por delante el del veintiocho de febrero en Andalucía el Estado autonómico en nuestro país los derechos de las personas trabajadoras de las personas inmigrantes la reacción de partidos que es de verdad fueran democráticos quería levantarse inmediatamente de la mesa es reconocer que eso pacto de derechas no fuma porque hay que informar a aquellos que quieren llevarse por delante la democracia España unidad ideó irá democráticas el Partido Popular Ciudadanos pero estamos viendo que no lo vamos a hacer vemos como vergonzosamente el PP sigue negociando con quién pone encima de la mesa la brutalidad política que puse ayer el partido Vox si vemos como el ciudadano está callando de manera vergonzosa con estos señores eran que tanta capacidad dialéctica tiene está escondido escondido para no las la CAM para que no le vinculen ante lo que está ocurriendo claro lo que está pasando es que ya en la comunidad internacional está también reaccionando alguien

Voz 2 03:37 vamos a New York Times si la

Voz 1 03:39 dichos para Europa

Voz 2 03:41 el me del presidente Macron hemos tirado si contamos no

Voz 1 03:45 de la Comisión Europea alertar al Partido Popular Ciudadanos de que este camino acercamientos que solamente puede llevar a los problemas y a la ruptura de la convivencia democrática

Voz 1727 03:53 concretar Mario Jiménez es lo que me está diciendo que cuando dice dar la cara quiere decir que le van a pedir a la presidenta del Parlamento andaluz que proponga a Díaz aunque no tenga a priori apoyos suficientes porque no se sabe qué apoyo

Voz 1 04:09 buenas nosotros vamos nosotros vamos a hacer nuestra propuesta lo que nos comprometimos entre los andaluces lo que acordamos en los órganos de nuestro partido que es plantar cara para un ocio progresista en Andalucía desde la izquierda desde el socialismo democrático frente a un tripartito de ultraderecha que incorpora el franquismo político cada fuerza política que hagan lo que quieran en ese proceso cuando termine la ronda sólo cuando primera ronda la presidenta estará en condiciones de decir Kimi es quién tiene que enfrentarse al proceso de investidura te nadie tiene por qué saber eso en estos momentos de hecho suponer que ese pacto de extrema derecha esta roto porque Vox ha dicho que nos vale para los gobiernos que entra se nace asuma sus postulados de ultraderecha PP y Ciudadanos lo gana asumir porque esa sería la única opción en la que esa esa fuerza sólo de derecha de ultraderecha tendrían más votos la investidura que Susana Díaz democracia en Adelante Andalucía uno y evidentemente una última cosa que cada uno asuma su responsabilidad

Voz 1727 05:12 bueno una última cosa no se mueva donde está que que que el sonido hay bien a ver si tenemos suerte y podemos terminar le voy a poner una una declaración del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez en la entrevista que ayer le hizo la Agencia Efe cuando le preguntaban por Andalucía

Voz 3 05:28 Andalucía estaba cerrando un ciclo político en España se está abriendo un ciclo político ese ciclo ético quién lo está abriendo es el Partido Socialista a nivel estatal

Voz 1727 05:37 está de acuerdo con esta reflexión del presidente del Gobierno

Voz 1 05:40 bueno nosotros pensamos que el ciclo político abierto precisamente en Andalucía que no lo quiera ver se lo terminará llevando la ola evidentemente se ha levantado una ola a la derecha y la derecha quitarnos la más clara y ese primer elementos de ese ciclo político ha sido precisamente Andalucía y que no quiere ver a ver a ver esos equivocará absolutamente ser ciclo político en España se ha abierto en Andalucía la caracterización de ese siglo como en ciencia o con una perdón con una efervescencia y a la aparición de fenómenos como vos me ha comenzado esta Andalucía imagino vemos eso a la vuelta de un placer podremos ver un panorama político muy complicado en España yo espero que reflexione que se piense con con cuidado lo que está ocurriendo que leamos correctamente las encuestas porque lo que puede ocurrir canario plazo en España si no se remedia nosotros de luego estamos trabajando para intentar remediarlo en Andalucía es que el escenario se ha planteado en Andalucía pudiera plantearse en estos detalles

Voz 1727 06:48 cree que el presidente del Gobierno no lo ve

Voz 1 06:51 bueno no lo sé yo que usted me ha preguntado sobre las declaraciones que hizo ayer el Gobierno yo lo que creo lo que piense es que ese ciclo político de segundo ciclo político de Austria que abierto en Andalucía ya ocurrió Fomento con la irrupción de Podemos y de ciudad no fue en Andalucía del primer Parlamento donde podemos no accedieron a la a las instituciones un Parlamento autonómico ahora ha ocurrido lo mismo con con cierta ocurrido en Andalucía ha ido adquiriendo precisamente los ciclos políticos yo creo que sólo ha visto históricamente de todo el mundo y ahora lo que puede ocurrir es que si no se vigila precisamente eso que ocurrido desde Andalucía si hace corrige los elementos que no han podido llevar a los resultados que se han producido en vista de la participación de la Izquierda como de la gestión cuestiona estacionales que han llevado a una efervescencia de la derecha

Voz 1727 07:43 se refiere a Cataluña se refiere a la gestión del Gobierno es claro

Voz 1 07:46 varias cosas no sólo Cataluña lo lo cierto es que este Levante están esta mañana superarán estamos hablando de algunas cuestiones puede ocurrir en España algo parecido a lo que ha ocurrido en Andalucía es nosotros estamos intentando en estos momentos para