Maíllo: "Es un buen momento para ofrecer una contraprogramación a la derecha"

Voz 1727 00:00 José Antonio Maíllo buenos días buenos días Pepa portavoz parlamentario de Adelante Andalucía coordinador de Izquierda Unida en esa comunidad qué opina de las medidas que tienen sobre la mesa los negociadores

Voz 0225 00:11 bueno que me está haciendo una campaña impecable propaganda que si está pagando gratuitamente porque al final pactaran pactarán porque si uno analiza la comparativa de programa entre la derecha hay mucha coincidencia yo he escuchado a Rivera lleva casado o derogar la pedir la derogación de la ley histórica democrática la necesidad de regulación de contención contra la inmigración contra la dos supuestos hubiera educación o los regalos fiscales ahí el cuestionamiento una autonomía ahora el disparate de voces es una es un arma de propaganda que después se va a bajar porque iban a llegar a a un acuerdo siempre acuerdo puede Adelante Andalucía lo tiene claro nosotros estamos dispuesto a establecer ya ha acordado con a alternativo a esas política derechista y sobretodo a una a un modelo que que va en contra de lo que entendemos es la mayoría social cántabro

Voz 1727 00:59 un candidato que no sería Susana Díaz

Voz 0225 01:02 un candidato que debe ser por consenso es es lo que hemos dicho nosotros no hemos dicho ahora mismo quién debe ser cambiar nosotros lo que me X que debe ser por acuerdo de las partes y sobre todo hablar de medidas nosotros planteamos una subida de las pensiones no contributivas en por ejemplo o que no se financia con subvenciones públicas el ninguna empresa que vaya con contra las condiciones laborales de los convenios de los trabajadores o brindar Doñana es decir son medidas muy muy importante que tenemos que abordar en es que en este ámbito y sobre las que se tiene que pronunciar también el Partido Socialista sobre eso para afrontar la necesidad de un acuerdo porque yo creo que estamos en un momento histórico dos qué es más importante para la derecha que salvarla pues los intereses de nadie por muy legítimos que hechos se con

Voz 1727 01:41 Susana Díaz candidata a la Presidencia de la Junta

Voz 0225 01:44 yo ya le he dicho que no hay una persona que arbitre con los consensos como que sabe pero lo que sí quiero concentrarme que lo importante ir partido socialista debería coger este guante si estamos por los intereses de Andalucía por pagar a derechas que pero la intereses personales de dirigente político

Voz 1727 02:01 pero usted entiende que el PSOE diga como Adelante Andalucía que ha perdido trescientos mil votos a la formación que porcentualmente más perdido que quedó cuarta en las elecciones va a decirnos al partido que las ganó aquí tiene que poner de candidato a la Presidencia de la Junta eso es lo que le van a responder

Voz 0225 02:16 lo que pasa que la diferencia que nosotros no proponemos que X es que lo acosa a mi me parece que estamos en un momento muy importante y el Partido Socialista tiene que que decir si está dispuesta para las políticas de la derecha o esta es nuestra pasividad nosotros lo que decimos que vamos a sentarnos íbamos a acordarse por consenso eso significa vetar a nadie en estos momentos no veta a nadie lo que sí reivindicamos es que el acuerdo debe ser por consenso y también las medida que nosotros planteamos estamos dispuestos a proteger Doñana de de lo decoración de los tiburones especulativo estamos dispuestos a proteger a los sectores productivos de la utilización y la precariedad de la economía sector del taxi o gestores de de Vivienda quiere puede y eso tenemos que hablar y sobre eso se tiene que posiciones yo creo que es un buen momento para establecer una contraprogramación a esa barbaridad programática que quieren ponerla exclusivas me enteré Vox aunque estos sean la inversión como decía inversión dura conversión heavy pero estamos con ningún discurso de casado y de veras que es muy preocupante como Vox lo ha arrastrado a posiciones derecho a extrema derecha

Voz 1727 03:22 poniéndonos en el mejor de los casos se reúnen ustedes y los socialistas pactan una candidatura a la Presidencia de la Junta no suman ya lo sabe estarían dispuestos a incluir en ese pacto Ciudadanos

Voz 0225 03:33 aquí hay una cuestión lo siguiente la investidura en Andalucía exige que sea un parlamentario parlamentarias no es lo mismo que en el Congreso podría ser una persona de fuera de de que no fuera diputado como el caso de Pedro Sánchez y en segundo lugar tenemos que tener en cuenta que lo importante en la investidura que haya más votos a favor que en contra que es lo que ocurre es que si ahora no sólo presentamos investidura mañana Babe cincuenta y dos de voz ciudadano al Partido Popular que venga a volcarse él es tienes yo cuál es el área que soy acuerdos de las derechas pues evidentemente sobre esa ruptura y se puede construir una alianza de cincuenta votos que evidentemente supondría que el alguno de la derecha no apoya no se pusieran en contra de esa investidura que nosotros pero claro

Voz 1 04:16 pero luego hay que gobernar luego hay que gobernar y esos cincuenta y nueve votos están ahí

Voz 0225 04:20 pero a él a la etapa de gobierno de Gobierno va a ser determinante que gobierne la derecha o contra o una alternativa la aritmética parlamentaria va a condicionar mucho la suma de las proposiciones de ley esa precariedad va a seguir existiendo la cuestión con respecto a la investidura como conseguimos que haya más votos a favor que en contra porque si ahora se hace evidentemente sin si hay un acuerdo de la derecha en en derribar la tiene cincuenta y nueve votos para hacerlo Si no hay acuerdo entre la derecha pues evidentemente se abre un escenario te nosotros planteamos en lo que decimos sentemos no hablemos de política de derecho de la gente de protección de sectores protegido de recuperación de derechos laborales de gente que en Andalucía se levantan con voz os voy en una precariedad y pobreza que hay que cortar con una voluntad de que el examen hace hagan en atención a un momento histórico en el que necesitamos un acuerdo en el que estemos de acuerdo en parar a la derecha y no tanto los intereses personales que son muy legítimo de alguna de las partes

Voz 1727 05:17 Antonio Maíllo le agradezco que haya estado en la Cadena Ser muy buenos días