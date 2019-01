porque yo subí a mi disco ver Si más cosas a mí redes sociales para mis amigos igual para que lo hubieran o ya hasta alguien me convenció dijo y si vas a tocar a Madrid camión gama porque es al final son desconocidos siempre hay está la cara positiva en la cara negativa que conocido a muchos artistas callejeros con Luis que tocado tengo amistad de hecho con ellos el que un montón de gente se una para escuchar de que lo que conecto entre la persona que tanto ahí el público sea la música yo creo que es lo que todo el mundo ella aparte de dinero

Mao y mucha gente escuchar una aguja de pito si bueno yo soy más de Mauricio es un chico Trans entonces para aclararlo y no querían en verano John datos no lacayo de repente apareció vale a ver yo tan buena vibra ingenio también que fue como que vamos a pasar acotar más que te pueden sepa Perú volvió y le dije mira apenas lleguen seguimos con nuestro trabajo nos hemos quedado en la es la calle Preciados

a lo mejor no Torres tu propia sepan esto que conoces gente maravillosa así como yo conocí a Josep muchas cosas raras como estamos tocando en la calle

M Si nuevas tanto también cuando arrope surge algún desperfecto mientras estamos tocando que se me rompe la cuerda la gente esas cerca porque es muy rara gracias por la atención todo homologado la música de que llega me ha dado estabilidad me ha dado vida