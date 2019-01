"Cuando la policía nacional tiene que sacar de su casa a una persona mayor, no es una función que desempeñen con placer"

Voz 1515 00:00 y esta mañana en un encuentro con la prensa el primero del año del delegado del Gobierno José Manuel Rodríguez Uribes ha confirmado todos los detalles de la información que les estamos ofreciendo esta mañana y ha anunciado que va a solicitar una reunión inminente entre las administraciones Ayuntamiento Comunidad los jueces los fiscales exactamente para qué Alfonso Ojea qué tal buenos días

Voz 0089 00:22 buenos días Marta pues para coordinar todas esas instituciones de cara a que cuando se produzca un desahucio pues no estemos asistiendo a las situaciones y sobre todo a las imágenes que asistimos por ejemplo una pareja de jubilados que cuando son desalojados de su vivienda por impago pues se encuentran en la imagen en la calle es la de infinidad de policías antiguo turbios desplegados para dos pobres ancianos que encima han perdido la casa lo que pretende la Delegación del Gobierno es que haya un criterio de proporcionalidad es un criterio básico en el derecho también en este caso es decir no puede haber un desarrollo policial inmenso cuando se trata de simplemente el desahucio de unas personas que lo que necesita en todo caso no es presencia policial sino ayuda de los servicios sociales Por eso el delegado del Gobierno José Manuel Rodríguez Uribes pues no ha emplazado a todas estas instituciones Comunidad de Madrid Fiscalía de Madrid los jueces decanos también los ayuntamientos más importantes incluyendo al al Ayuntamiento de la capital para crear un protocolo por lo menos debatir sobre un mínimo una plataforma de mínimos para que estas situaciones que realmente son dantescas desde el punto de vista social no se vuelvan a producir Marta

Voz 1515 01:32 al teléfono Le tenemos delegado del Gobierno José Manuel Rodríguez Uribes qué tal buenos días

Voz 1 01:37 Marta buenos días qué tal delegado en media hora

Voz 1515 01:39 a lo acabamos de contar hace un par de minutos está previsto el desahucio de Nancy en Vallecas ahí hay ya Policía Nacional o han conseguido que en el caso el desahucio de esta mañana se retire

Voz 2 01:51 no bueno vamos a verlas lo primera primera idea que hay que decir es que las sentencias de los jueces hay que cumplirlas no y la Policía Nacional lo la Policía Municipal en su caso actúan aquí como policía judicial es decir que la orden las reciben directamente de un juez no yo lo que he intentado a partir de una reunión que tuvimos con las plataformas antidesahucios con la jueza decana también de las resoluciones de Naciones Unidas que vamos conociendo sobre es

Voz 1 02:16 de vivienda es de impulsar que lo vamos a hacer estos días un acuerdo para establecer un protocolo formal eh que facilite soluciones en estos casos cuando nos encontramos ante grupos personas vulnerables e hipocresía de digamos poner algo de racionalidad de proporcionalidad en la respuesta además de justicia en estos casos

Voz 1515 02:41 al final de alguna forma delegado esto se deja al al arbitrio de cada juez si consigue sacar adelante este protocolo entre los jueces los fiscales las diferentes instituciones qué significa ante qué escenario estaríamos en que desahucios y con qué características se evitaría por ejemplo la presencia de la Policía Nacional que estuviesen pues el Samur Social la Policía Municipal no

Voz 1 03:07 bueno los jueces tienen de acuerdo con la Constitución eh el poder jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar los juzgados decir eso no se cuestiona en ningún caso no lo que tratamos de hacer o lo que hemos He pensado como una solución mucho más racional y mucho más justa es que cuando estamos ante desahucios de una naturaleza especialmente sensible no de familias vulnerables con niños personas mayores enfermos que las administraciones públicas las competentes singularmente Ayuntamientos y Comunidad Autónoma que tienen competencia Madrid vivienda tengan las los mecanismos de comunicación suficientemente está el bien establecidos para que la respuesta sea una respuesta justa digamos no sin poner en cuestión en las sentencias que hemos aportado más pues que por ejemplo en relación con las resoluciones de Naciones Unidas sería bueno que hubiera un enlace que comunicara a los jueces cuando se dan estas resoluciones concretas también como reflexión mía hay como propuesta me parecía que es razonable y me parece que es razonable que desahuses de esta naturaleza el en el uso proporcional de la fuerza pues siempre está mejor que lo haga eh la Policía municipal con el Samur Social que no la Policía Nacional que debe ocuparse a mi juicio con aunque esto es en última instancia depende de la decisión de los jueces pero debe ocuparse de que las del combate e de los delitos contra los delitos de las ocupaciones digamos delictivas mafiosas narco pisos etc pero cuando se trata de este tipo yo creo que la mejora también la respuesta es sí es con un perfil social Samur Social Policía Municipal etcétera etcétera

Voz 1515 04:52 sin duda se refería ahora delegado a ese enlace que ha propuesto estamos contando nos decía usted que es algo así como el agente del Reino de España Ése sería

Voz 3 05:03 con el nombre que podría llevarlo nombres formales

Voz 1 05:07 el punto eh es una figura Agustín es

Voz 1515 05:09 una figura que se encargaría exactamente de qué

Voz 1 05:12 pues una figura que permita comunicar sin afectar a la separación de poderes a la independencia judicial cuando hay una decisión de Naciones Unidas que no es vinculante en sentido estricto pero que nos debe concernido como el Estado español como España como a todos los poderes incluyó al poder judicial que se pueda producir esa comunicación con tiempo suficiente también para que los jueces puedan tenerla en con su tomarla en consideración no y que no se produzca pues sea a través de los medios de comunicación de una forma por la vía a través de los hechos digamos en en el momento que se produce el desahucio no sino que haya una unos procedimientos unos canales de comunicación e información que nos permitan anticipar respuestas por ejemplo en relación con la solución habitacional no que y que por tanto el Ayuntamiento de Madrid o los ayuntamientos cuando es en otros en otros lugares la Comunidad de Madrid pues puedan realizar cumplir con esa función y con esa obligación de la solución habitacional a estas personas que están en esta situación de vulnerabilidad antes de que pierdan su casa que es un derecho humano fundamental

Voz 1515 06:17 el delegado creo que incluso agentes de la propia Policía Nacional Le habrían trasladado bueno su incomodidad por participar en acciones de este tipo

Voz 1 06:28 bueno no hace falta que me lo trasladen la Policía Nacional e está muy cómoda no digámoslo está muy bi ese siente en su lugar cuando combate los delitos no y cuándo defiende la seguridad ciudadana y cuando garantiza el orden público y cuando tienen que realizar funciones de esta naturaleza de sacar de su casa a una persona mayor pues como comprenderá son seres humanos además Hinault y no es una función on que desempeñen con con placer que además lo hacen porque evidentemente no pueden hacer otra cosa porque tienen que cumplir una orden judicial cometería un delito de desobediencia osea que hay hay una hay una dimensión por eso yo creo que poner racionalidad la máxima que podamos a todo esto sin cuestionar ni las sentencias judiciales ni la independencia del Poder Judicial creo que es nuestra obligación aunque la Delegación del Gobierno no tenga competencias en materia de vivienda pero sí creo que mi obligaciones poner en común y conectar a las otras administraciones con el poder judicial y con la fiscalía para que la respuesta sea una respuesta eh pues que haya haya ensayado todas las posibles soluciones antes de llegar a la decisión final

Voz 1515 07:41 Nos decía que va a pedir esa reunión e inminente pero sí que ya hace unas semanas habría pedido tanto a la jueza decana de Madrid como el fiscal jefe de Madrid que dejasen de solicitar a la Policía Nacional para desahucios que feeling tuvo que sensibilidad no sé si ha obtenido algún tipo de respuesta por parte de la jueza hay del fiscal

Voz 1 07:59 no yo yo tuve una reunión con ellos después de tener la reunión con la las plataformas antidesahucios para trasladar las inquietudes de estos colectivos también mi propia preocupación para trasladarles esta propuesta fue una reunión de trabajo muy cordial y muy fructífera en el sentido de que pusimos en común pues todos estos problemas no yo creo que ellos harán todo lo que esté en su mano para que las decisiones no sólo sean legales sino que también sean justas no oí yo vi esa buena disposición tanto en la jueza decana como en el fiscal partiendo siempre de que estamos en un Estado de derecho y que las sentencias pues hay que ejecutarlas claro

Voz 1515 08:38 bueno unas medidas que desde luego contemplamos con esperanza cuya evolución seguiremos atentamente delegado del Gobierno José Manuel Rodríguez Uribes gracias por atendernos en Hoy ponen email