"Hay toda una industria encargada de dulcificar el proceso"

Voz 1 00:00 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:06 el vamos a Baltasar Garzón con quiénes todos los miércoles pasamos revista a la actualidad de los asuntos relacionados con

Voz 2 00:12 con la justicia la sociedad nuestra vida y los derechos humanos asuntos declararon además yo me pregunto cómo tiene que ver si la Navidad en casa de los austeras pero lo que parece es que en Segunda María muy buenos días bienvenida Mena falleciendo menos kilos pues que parece eso está personado el deseo y de Chaplin durante bastantes días unas

Voz 1995 00:38 semana que que te queda la Navidad que votantes Iñigo que da los propósitos María todavía no tiene propósitos en el caso de El atleta delito

Voz 2 00:52 de Baltasar Garzón sí que propósitos estén sitos bastante importantes esto lo he visto y he visto lo que están haciendo siempre estamos al año más pensemos que este año

Voz 1995 01:03 yo electoral donde por lo menos que sepamos por el momento a ver dos grandes citas electorales en en Súper Domingo

Voz 0269 01:09 consecuencias electorales es

Voz 1995 01:12 exactamente vamos a ver qué es lo que ocurre en Andalucía después de lo que presentaba ayer boxer diecinueve despropósitos en fin pero entre los numerosos retos y cambios sociales que vivimos a diario hoy quiero plantear uno muy interesante las nuevas formas de familia entre esas modalidades una que siguió introduciendo en el debate de nuestro día a día ya que es la gestación subrogada seguro que recuerdan la noticia saludamos en hacía hace algunos meses de unas durando de numerosas familias españolas atrapadas en en Kiev se lo contábamos así

Voz 0269 01:41 unas treinta familias españolas están bloqueadas

Voz 3 01:44 en Kiev porque no pueden obtener el pasaporte español para sus bebés nacidos por gestación subrogada semana conocí

Voz 1995 01:50 es el segundo bloqueo en el que sesenta parejas encuentran una vez más atrapadas en un limbo legal en la capital de Ucrania

Voz 2 01:57 se sienten abandonados atrapados en Kiev con las trabas de consulado

Voz 4 02:01 para inscribir a sus hijos esto les Uminsa

Voz 2 02:03 que socialmente todavía no no al

Voz 1995 02:06 lanzado el interés que para muchos tiene que llamamos Estación subrogada forma parte de una nueva forma de de familia Baltasar pero María no no sé si es algo sobre lo que ya hemos hablado lo suficiente

Voz 5 02:19 desde luego no y sobre todo también porque lo llamamos gestación subrogada cuando debería hacer un bien tener alquiler no al uso lo que siempre hemos conocido como ese hecho de eso vamos a hablar no del entre otras cosas de del uso del lenguaje de los que realmente estamos viendo aquí es una nueva forma de familia yo creo que realmente es una violación de los derechos de la mujer los niños entonces creo que puede haber muchas formas nuevas de familia pero desde luego tiene que haber límites en como las mostró como yo

Voz 2 02:50 vamos a este es un asunto ético jurídico Baltasar no yo quiero de ambos ambos en el club

Voz 0269 02:57 lo penal español está muy claro en el artículo doscientos veintiuno que delito él eliminar la identidad o atentar contra el derecho fundamental de los menores de cualquier persona a su propia identidad si hacerlo poco dinero sin dinero como fuere no aparte es un negocio aparte hay una deficiente regulación internacional la Convención de los Derechos del Niño yo creo que es clara la Convención de Derechos Humanos en Europa también pero es verdad que no hay una regulación uniforme y que esto se produce porque hay país es que si permite en esa esa situación entonces yo distinguía dos momentos previo al nacimiento y el posterior en previo es donde entra todo aquello que que decía María donde eh falta de ética el objeto ilícito la causa ilícita de supuesto contrato los intereses mercantiles de las organizaciones los intereses de los de la paternidad maternidad de intención es decir eso tiene una respuesta jurídica y luego los terrenos muchos del nacido de la nacida que evidentemente son los que van a sufrir las consecuencias si ya ha habido algunos pronunciamientos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre todo en el caso francés Inti hay ahora mismo planteada una una opinión consultiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que trata este tema y que creo que va a dar

Voz 2 04:35 líder dentro de lo que sí

Voz 5 04:39 el cabo estamos de nuevo ante que la sociedad van cambiando que estamos en un sistema que cambia que que como todo se pueden producir hay que adaptarse de alguna manera pero hay que poner límites también digo todos

Voz 1995 04:53 es un tema complejo e con muchas aristas vamos incorporará esta conversación a Nuria González que es abogada experta en Derechos Humanos autora del libro vientres de alquiler que a partir de mañana podrán encontrar en todas las librerías Nuria buenos días

Voz 4 05:06 buenos días María que no le

Voz 1995 05:08 los de gestación subrogada sino que hablemos de viviendas de alquiler que es el título de tu libro porque las palabras como decía el filósofo elegir una palabra es elegir un mundo

Voz 4 05:18 evidentemente es más todo el toda la industria de vientres de alquiler se basa precisamente en dulcificar los conceptos a través de palabras más aceptables para nuestra moral y nuestra ética que esconden una realidad que es un negocio de tráfico de seres humanos lo la industria industria totalmente

Voz 1995 05:36 cómo es esto

Voz 4 05:38 bueno pues es una industria en la que hay unos medios de producción que son las mujeres gestantes que están claramente en situación de siempre están en situación de necesidad

Voz 0269 05:46 hay una

Voz 4 05:47 más intermediarios que son las agencias de vientres de alquiler que se ocupan de poner en contacto se ocupan de buscar esos medios de producción y luego buscar a los clientes y ponerlos en contacto y ello llevarse un dineral a los consumidores que son los padres contratantes de este tipo de servicios que al final tiene como único objetivo llevarte unido a casa que no es tuyo

Voz 6 06:06 cuando la ese dineral de que cifras hablamos cierto ser mercantilista pero no hay que hay que hablar de cifras mira un paquete sin límite de intento que has normalmente lo que te venden

Voz 4 06:16 está ahora mismo más o menos en unos ochenta y seis mil euros en algunas agencias en las que yo personalmente he ido a preguntar

Voz 1995 06:21 espérate que lo mismo la con en ochenta y seis mil euros sin límite intentas

Voz 4 06:27 claro que es el es el es el más caro porque claro esto son empresas en lo que se dedican es mayor beneficio menor gasto entonces dicen sin límite de intentos porque claro si tú pagas uno o dos pues a lo mejor en ese uno dos La la la madre que pare la madre gestante pues no no se queda embarazada o no es el producto de tu agrado o hay algún tipo de problema o no es niño o no es niña porque aquí estamos eligiendo todos no estamos eligiendo estamos teniendo un niño ya está queremos un niño con un las características determinadas que las agencias de vientre de alquiler se ocupan de de ofrecerte desde la elección es sexo al número de niños todo sea no es como es como elegir si ya lo dijo uno Un colaborador Un colaborador de televisión bastante nefasto de Telecinco ya lo dijo que ellos como si hubiera comprado un coche de alta gama porque lo había consta lo mismo pues es cierto que está como Un coche además elige las las características de los niños como si fueran una cosa

Voz 0269 07:20 ocurre es que se aprovecha las lagunas y las deficiencias de las legislaciones precisamente para que esas agencias y son los despachos bufetes de abogados se aprovechen y se nutren de esos fondos cuando claramente insisto al menos las que operen desde España es ilícito que lo la Ley de Baltasar como

Voz 1995 07:46 vista tienes que explicar eso porque como es posible si en España eso no está permitido

Voz 0269 07:50 bueno es tan fácil como que en España por ejemplo salvando las distancias no hay pena de muerte y en Estados Unidos otros países hay pena de muerte es decir en Estados Unidos hay Estados que regulan y que permiten los denominados vientres de alquiler ir cuando son gestantes las gestantes norteamericana los padres son extranjeros vienen a inscribir al hijo en el país no puede porque la legislación común España lo prohibe entonces no respecto el padre biológico

Voz 7 08:21 pero siguen respecto por ejemplo de la madre eh que en Francia se llama la la maternidad legal es decir la que se presta

Voz 0269 08:31 a través de una persona para hacer una bueno mi hijo nazca como os no

Voz 4 08:38 no yo quería darle palabra Nuria porque lo explica muy bien

Voz 1995 08:41 cuenta no hay que hacer un apunta a lo a lo que acaba de decir

Voz 4 08:43 Baltasar que por supuesto sabe mucho más de derecho que yo dejara para no pero pero una cosa hablamos de padres biológicos la gente tiene entendido falsamente que los temas de vientos de alquiler una de las uno de los padres contratantes siempre es el padre biológico no falso tú puedes tener un hijo entre comillas mediante un contrato de vientre de alquiler no tener ningún tipo de relación genética con ese con ese leve

Voz 1995 09:06 vendía tú te a hacer desgaste a te hiciste pasar por una mujer que solicitaba el servicio de mojar los los

Voz 6 09:14 precios que perfil de de futuro representa este yo el más difícil porque como había estudiado el tema

Voz 4 09:19 previamente pues me busque el caso más difícil que es una mujer soltera bueno solteras sin pareja heterosexual sana en edad de parir pues que simplemente no me apetecía valorarme hay fui a ver si me daban opciones y claro sí sea teniendo de aquí la única que la única cortapisa que hay en este negocio es lo que puedas pagar

Voz 5 09:40 y luego lo que explica muy bien Nuria en el libro es cómo se hace todo este registro de los bebés en las oficinas consulares utilizando un vacío legal una y que existen diferencias entre distintas legislaciones

Voz 1995 09:55 y qué es lo que le pasa a las parejas españolas que están en Ucrania que es lo que ocurrió

Voz 4 09:59 no pasa absolutamente nada porque resulta que el problema es que ellos las parejas que que acceden a este tipo de servicios lo que quieren es hacer desaparecer a la madre de los papeles porque Ucrania les da pasaporte en ahora mismo porque los niños han nacido en Ucrania de madre ucraniana lo que pasa es que esta gente no quiere traer a los niños con pasaporte ucraniano porque entonces es la madre figuraría a en España estarían protegidos por la Ley de Adopción de sus padres contratantes obligatoriamente a los dieciocho años estarían protegidos por el derecho osea protegidos tendrían garantizado su derecho a la identidad Baltasar si me equivoco me corriges no pero yo creo que esto es exactamente lo que pasa ellos pueden salir de Ucrania cuando quieran pero con pasaporte ucraniano que pasa que entonces la madre no desaparece que es lo que todas esta gente buscan que la madre desaparezca como si no existiera como si fuera una máquina exclusivamente de París

Voz 0269 10:47 lo que ocurre es que eso es eso es así en esos casos extremos lo que ocurre es que los casos que están planteados ahora mismo a nivel judicial en Europa son aquellos en los que el más paradigmático es el caso son de Francia en el que el padres biológico de la madre es de intención es decir no es la gestante ni siquiera son óvulos propios entonces ahí hay un problema es decir en Francia se le puede registrar como hijo del padre pero son dos gemelas pero no hijos de la madre ni siquiera como tal el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que los derechos del niño se tienen que proteger tiene que conocí la inscripción de la Corte Suprema ha tenido que cambiar ahora ha sometido a la Corte de derechos humanos otra vez una pregunta eh el problema es muy grave de este mi punto de vista atenta a los derechos de la mujer pero también a los derechos a la identidad por parte de los niños que están indefensos manos muchas veces de esas mafias que está

Voz 1995 11:59 en un debate como este complejo porque lo es y con muchas vertientes hemos querido ponernos en contacto con distintas asociaciones para conocer otros puntos de vista a estar bien informadas sí unos segundos vamos a

Voz 8 12:11 sí

Voz 9 12:14 la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1 12:19 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 12:23 once y cincuenta y dos minutos una hora menos en Canarias seguimos charlando con María y con Baltasar Garzón y también con diría González abogada experta en Derechos Humanos autora de libros dientes y alquiler es un tema controvertido como es la gestación subrogada que Nuri insiste en que debemos llamarlo vientres de alquiler les comentamos hace unos minutos queremos sumar otras opiniones y es bueno escuchar otras voces debemos escuchar otras voces voces como la de Aurora González que es de Lugo tiene cuarenta y ocho años y pertenece a la Asociación por la gestación subrogada en España Aurora muy buenos días

Voz 10 12:54 hola buenos días encantado de saludarte entiendo que

Voz 1995 12:57 si tú opiniones radicalmente distinta cuáles

Voz 10 13:00 sí por supuesto es mi opinión es que a las cosas por su nombre y más cuando quiere estamos las leyes para defender otras cosas que a nosotros nos interesa no la la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida habla de gestación por sustitución por lo tanto es utilizar las procedentes de alquiler a parte de ser incorrecto pues es ofensivo para muchas mujeres que han gestado a los hijos de otras personas y desde luego ese consideran bien tres consideran que han sido alquiladas la Asociación por la gestación subrogada defendemos una regulación que garantice el respeto a los derechos de las mujeres que quieren que desean ceder su capacidad de gestar para ayudar a otras personas

Voz 1995 13:42 en cualquier caso ahora la ley española no lo permite y entiende que no resuelta a mí por ejemplo me resulta llamativo que no permitiendo la ley sí podamos seguir escribiendo decir son fruto del que tenemos que poner tenemos que ponernos de acuerdo en España todos los partidos políticos algo ciudadanos tienen clara su posición para Haití Aurora cuál sería entonces la situación ideal

Voz 10 14:04 pues la situación ideal sería que se que es una regulación en la que se contempla la posibilidad de que aquellas mujeres que deseamos ser nuestra capacidad para que otros puedan forma sus familias pudiésemos hacerlo con todas las garantías empezando por bueno comprobar que ninguna de estas mujeres esté en una situación de necesidad económica es decir que tengan recursos suficientes para vivir y que lo hagan por motivaciones de empatía solidaridad generosidad amor algo mucho más positivo

Voz 1995 14:36 es el caso entonces Aurora no estarían de acuerdo perdona que te interrumpa no no lo volveré a hacer pero no estaría de acuerdo con eso que a Industria

Voz 10 14:45 no bueno entiendo que de la necesidad de muchas personas de ser padres pues surgen evidentemente agencias que no son todo lo honradas que desearíamos no siempre que hay una una necesidad una demanda la población piensa aprovechado ella pero hay agencias también que trabajan con mucha honradez y con mucha ética que informan a los padres y madres la intención de todo el proceso que no permite en estos casos como los que decía Nuria en que una mujer acude al proceso simplemente por nombrar a cárcel ella misma y que velan por la por la seguridad que por los derechos de las gestantes si en España estuviese estuviese regulado desde luego sería la manera de controlar toda todas estas agencias

Voz 1995 15:30 claro eh solamente decir que

Voz 0269 15:32 el artículo diez de la

Voz 2 15:35 sobre gestación por sustitución de la ley de veintiséis de mayo de dos mil seis sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida dice exactamente sí

Voz 0269 15:45 Irán uno de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación cono sin precio a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante

Voz 4 15:56 vivía

Voz 2 15:57 esta yo que bastante claro yo quiero intervenir

Voz 4 16:00 entonces pues me permite varias cosas aparte lo que acaba decir Baltasar que yo lo iba a decir ya hay una regulación en España que que prohibe estas técnicas no digas que no la hay porque en cuanto a las cuanto a la honorabilidad de las empresas he conseguido saber que les pertenece la la chica que está hablando a la Agencia Española de gestación subrogada era un artículo de público del mes de octubre destapó que la Agencia Española de gestación subrogada es una SL y que está inscrita en el Registro Mercantil con el objeto social de compra venta

Voz 11 16:30 perdona perdona perdona

Voz 10 16:34 estoy defienda no casi cien no perdona estás no es una cosa que no es fiesta

Voz 11 16:38 dos ahí habita los papeles del Registro intentéis no sé que está el digamos mucho sí

Voz 10 16:48 se no se ve que agencia habla pero nosotros somos la Asociación por la gestación subrogada en España no estamos inscritos en el Registro Mercantil estamos inscritos en el Registro de Asociaciones desde luego no tenemos anímico con un de lucro

Voz 4 17:03 por último vosotros pasáis toda vuestra induce toda vuestra manera Cell es una cosa que es falsa vosotros habláis de la capacidad de gestar en qué momento vamos a aceptar si aceptamos este el tema de los vientres de alquiler que las madres son dueñas patrimonial mente de los hijos que pare porque vosotros lo que queréis hacernos aceptada todos es que como yo para un hijo tengo derecho sobre ese hijo a regalarle a venderlo o hacerlo a quién me de la gana un So hombre claro que sí

Voz 11 17:29 no tendría perdón vamos a escuchar

Voz 10 17:35 lo que ocurre si me he dejado explicarme es que en la gestación subrogada pasa algo parecido a la al acogimiento de menores hay una mujer que cuida del hijo de otras no no son las durante nueve de los León

Voz 11 17:47 los

Voz 1995 17:51 en día es de verdad que yo tengo muchas carencias y muchas lagunas sobre este asunto inscrito entender y por eso quiero escuchar ahora por foros Leonora continúa

Voz 10 18:00 mira yo entiendo que es un proceso parecido al acogimiento de menores en el que una mujer cuida del hijo de otras personas durante los nueve meses en los que ellos no pueden hacerlo y finalizado ese periodo ese periodo de vuelve a ese hijo hija a sus padres

Voz 0269 18:14 hay un elemento diferentes fundamental que es la creación la generación de una vida que no se da en el acogimiento no puede ser igual lo que no es igual que Oscar una una una legislación internacional que eliminen limite o regule esto pero hoy por hoy en España

Voz 2 18:34 desde mi punto de vista no es legal

Voz 5 18:36 luego existe una realidad que cuando tú por ejemplo una madre que dejado cogida en España no siempre es temporal entiendo se suele niega esa es esa identidad entonces aquí como como que qué hacemos que propone es que el niño siga teniendo la a la identidad de la Merc madre gestante de la de Nueva rendido

Voz 10 19:03 el niño por supuesto tiene derecho a conocer sus orígenes ya saber de qué forma vino a este mundo pero si yo por ejemplo que puedo Gistau que soy madre y que tuve a mis hijos de forma natural decido que estar al embrión de otra pareja un embrión que ese genera un laboratorio finalizado el embarazo lo entrego eh pues eh no digo que sea exactamente igual a un acogimiento infantil porque evidentemente hay muchas diferencias importantes pero sí que digo que se podría ser tetas

Voz 1995 19:32 mucho me temo se nos acaba el tiempo y ese es un asunto importante interesante irrelevante Nuria González y mañana saca un libro mientras aquí le con unos años y cotiza Nuria muchas gracias por estar esta mañana a tratar motivó y te agradezco Aurora de verdad tu testimonio lo hemos necesidad de él porque quedan muchas preguntas en el tintero María Baltasar muchísimas gracias tras en la que viene

Voz 12 19:55 suena muy bien