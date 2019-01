100 YARDAS - La hora de los valientes (Programa 145)

Voz 3 00:00 bien ya fútbol americano

los codos ganaron en Texas frente a los Texas veintiuna siete pasan a la siguiente ronda los Seattle Seahawks calmaron en Texas frente a los cowboys veintidós a veinticuatro y quedan fuera son los cabos los que dan salto los Chargers sorprendieron en Baltimore a los Ravens les ganaron veintitrés a diecisiete yo otra sorpresa más quizá la más notable aunque estaba prevista en el guión los Eagles ganaron dieciséis a quince a Chicago chao mil gracias por una gran temporada esto significa que ahora mismo Indianápolis se cruzará contará Kansas City este fin de semana Dallas ni más ni menos que se va de visita Los Ángeles pero no contra los Chargers sino contra los raids porque los Ángeles Chargers en un partidazo de viejos rockeros se enfrenta a New England Patriots en Boston casi nada if Philadelphia gustan los Philadelphia hace va de visita a Nueva Orleans la verdad es que los cuatro partidos de playoff están espectaculares yo no sé por dónde queréis empezar en en este caso

Voz 9 03:50 nada

Voz 1025 03:51 if Philadelphia gustan los Philadelphia hace va de visita a Nueva Orleans la verdad es que los cuatro partidos de playoff están espectaculares yo no sé por dónde queréis empezar en en este caso

Voz 0660 04:04 yo voy a ir primera y cacheos parece porque lo que ya luego entramos a matar incluso lo dejamos a hablar de esto eh señor Marlaska me cree que le ha pasado a Greenpeace

Voz 0522 04:15 para este año como está en la hemos echado de menos

Voz 0660 04:18 no tengo nada que buenas

Voz 0422 04:20 eso sí de Miami que buena temporada pastilla

Voz 10 04:24 en el San Francisco creo que juntáis pero

Voz 7 04:28 no no aquí Miami San Francisco pero bueno estaba iba porque no estaba en el guión era lo desde esta pretemporada de Packers que bueno que que que sirva para revolucionar como parece que va a revolucionar el equipo con la llegada de coche y con su pues supongo que muchísimos cambios pero desde luego es una temporada no para olvidar porque de todo se aprende evidentemente guitarrista pues me imagino que habrán aprendido mucho pero claro es que el récord de Greenday Jones hace cuántos años que no tenían

Voz 0522 04:56 nueve uno eh

Voz 7 04:57 de eso así de desastroso yo

Voz 1025 05:00 en cuanto hace que no entraba Aysén Walker son playoff un montón yo la verdad que han dominado ese dato pero pero de en muchos años

Voz 7 05:06 yo creo que hace más de seis años que no entrar en

Voz 0660 05:11 eso quedaba claro

Voz 7 05:14 una temporada aislada que hubo hace seis años pero bueno es que probablemente de los últimos veinte años han entrado doce de los quince años en el playoff siempre no entonces ha sido ha sido un desastre un desastre

Voz 0453 05:25 de que que se veía venir ya en las primeras

Voz 7 05:28 cinco jornadas desde el PAI ya se veía venir que aquello no pintaba bien el el la decisión de acabar con la fama que hace pues seguramente acertada porque no había respondido a la expectativa pero bueno ya a partir de ahí yo creo que ya lo que toca es reconstruir desde luego no hemos tenido unos rivales tampoco especialmente complicado en este complicado el que a día la división y a la vista está en playoff no queda nadie de la dirección de Chicago que tuvo su oportunidad al otro día pues por por por esa maldición de los tíquets de este año se quedó fuera pero pero tampoco es que haya tenido unos rivales de entidad propia división nada entonces pues pues bueno pues un desastre temporada y con la esperanza puesta en en en este tipo de Air que que bueno para que os hagáis una idea gripe tiene cien años de historia de los Packers ya es el entrenador número quince nada más claro que si hay algo que que que ha caracterizado a este equipo como algún otro de la NFL ese esa estabilidad no es el dejar trabajar a los entrenadores ya hemos porque se trata de un hombre joven yo creo que no tiene ni ensayos era que la verdad es que es la primera vez que va a ser gestor

Voz 1704 06:37 sí sí me parece claro si me permites hombre yo creo que cuando en agosto hablábamos de los Packers

Voz 11 06:43 ni tú ni nosotros ni ex

Voz 1704 06:45 puertos como Tony Romo que ponían a los a los me me Packers en en la en la Super Bowl no se no esperábamos este descalabro pero yo creo que son muy buenas noticias las que tenéis al frente a yo creo que más leer es un entrenador que tiene lo que hay que tener para adaptarse a la nueva N Fele es muy joven no es nueva pues efectivamente pero ha estado bajo la disciplina de Mc veis que es uno de los que aquí me ha estado bajo la disciplina de Caixa destacan que creo que lo que ha hecho este año como coordinador ofensivo lo estoy Times da como para pensar que puede hacer grandes cosas a esto hay que sumar que es va a seguir Petit de de coordinador defensivo que creo que ha hecho un trabajo extraordinario con esa defensa

Voz 7 07:30 creo que ha sido mejor reconocen ofensivos el que el anterior

Voz 1704 07:33 sin ninguna duda pienso que que bien cielos despejados parado pacas yo creo que

Voz 7 07:38 y además ha entrenado ese yo él él fue el que llevo yo creo en el ataque de los Falcon aquella temporada de rayas PVP

Voz 0522 07:48 y él era el que llevaba los Bucks

Voz 7 07:51 eso es eso es Si bueno está acostumbrado a trabajar con Baksi yo me dice hay un activo todavía actriz pese a la demolición

Voz 0660 07:58 para este año quarterback que tienes Rajoy vamos

Voz 7 08:00 a quitar los galones a a entonces pues a partir de ahí puesto cara reconstruir evidentemente no como otros tantos equipos yo creo que yo también es la vida en la NFL no que lo ha sido todo menos menos que parece que no pasan los años pero jugadores

Voz 0660 08:16 bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno

Voz 10 08:20 ya contaré a él el el miércoles que viene ya veremos la verdad es que al final siempre nos pasa lo que yo tengo la ilusión y que Duran no te preocupes ha sido las a tres todos todos los años vivir al final

Voz 7 08:34 al final que al final

Voz 1025 08:38 claro final de su equipo que tiene el favor

Voz 0660 08:40 el tú para este año no

Voz 7 08:42 yo no tengo favoritos no me atrevo de verdad que no me atrevo eh yo que durante la temporada para mí los favoritos han sido los ramos pese a los baches que ante heridos hay pese a las en algún sitio en algún parque ámbito nos posturas y yo creo que hoy por hoy para mí lo Hrant sigue siendo pero ojo a Dallas por ejemplo y ojo a los Colts que el otro día tumbado al sol sí es una manera de jugar ves la mano

Voz 0522 09:05 metía los en esa lista que Juan emplea los playoff en casa todos los partidos

Voz 1704 09:09 sí sí

Voz 7 09:10 sí es cierto que tiene toda la ventaja de campo durante pero pero bueno no yo no me atrevo de verdad que no me atrevo bueno porque además de de nos atrevemos con teorías y luego de repente aparece Evry hace el partido de vida otra vez y a Dios a cada foto esto es verdad es verdad es verdad Juan cuántas temporadas lo hemos visto no que no llegan con un no llegan con mi siquiera con el con el cono fueron muy de repente estos playoffs dar lo mejor de sí sea pais se plantan la superó que no pierden no yo la verdad es que para mí la mayor sorpresa de sólo ha sido la liberación sí porque es mejor la manera que se produjo desde luego

Voz 12 09:50 lamento porque él se vamos

Voz 7 09:52 ya que no intentar llegar costó llegar a donde llegaron aquí y lo que no iban a Galán el sol decir que no es un campo fácil no total

Voz 12 10:01 mente de acuerdo contigo ahí estaba mi noventa diez

Voz 1025 10:04 sí sí sí

Voz 5 10:06 pero a Palmada bastó al perro han creado todo

Voz 12 10:11 eh

Voz 7 10:11 el lado bueno en cualquier caso que quedan cuarta jornada

Voz 0453 10:16 vi muy divertida muy chulas y que ahí

Voz 7 10:19 no me atrevo porque además como me atreva ella me da miedo bajar agua kirguís yo soy el responsable

Voz 1025 10:26 bueno pues te vamos a dejar ahí con lo con

Voz 5 10:28 lo españolitos y lágrimas te pasa te vamos llamando un poquito para ver qué tal

Voz 0422 10:35 venga la semana que viene hablamos para ver qué tal y me parece muy bien aquí lo malo es que sí

Voz 12 10:40 se vive bien en el en el carro de la ilusión e lleva Palancar hay unos años hiló estoy más

Voz 0660 10:47 en lo que te queda el mal ayer otro marinos jóvenes jovenzuelos Gente de primera línea qué horror

Voz 7 11:04 no había nacido cuando está

Voz 0660 11:06 pañales tienes

Voz 5 11:09 el por bueno venga pues vamos a ir a a Podemos

Voz 1025 11:15 los en el día de verdad

Voz 3 11:16 el fútbol americano

Voz 1025 11:41 venga vamos por orden nos parece empezamos por el partido de los Coz frente a los Texas lo que decía Manu Marlasca un partido con unos Coutts espectacularmente sólidos

Voz 9 11:53 la verdad que

Voz 1025 11:55 se nos antoja como uno de esos equipos tapados que puede dar la sorpresa en estos playoff no sé que pensáis vosotros ni qué sensaciones os dieron en el partido e para mí los Texas en ningún momento tuvieron opciones a nada

Voz 1704 12:09 pero pero por mérito de los sí sí

Voz 1025 12:11 mérito de los coches yo creo que el planteamiento

Voz 1704 12:14 otra vez más y no me canso de decirlo de Fran Wright fue excelente y que la clave del partido empieza en el momento en el que la línea ofensiva de los Colts gana la batalla a recordemos una defensa top tres contra la defensa y uno de los mejores para ras de la Liga ni le tocan Andy Lack imitarlo Mc es el primer corredor en toda la temporada que pasa de las cien yardas contra esta defensa ciento cuarenta y ocho Eso sumado a Helton que vuelve a ser la pesadilla de ese estadio pues lo deja bastante claro yo creo que los Colts de todos los partidos de todos los equipos fueron el mar superior en este guay

Voz 12 12:48 absolutamente Andy Lack podía pegar una cabezadita efectuar cada para tomarse un café bien no no puedes darle a un cuadro con esa con ese brazo y esa visión todo ese tiempo debe articular mucho a intentarlo porque yo estoy intentado no pudieron y ahí estuvo la clave

Voz 0660 13:08 yo te digo una cosa a mi mi sensación al principio

Voz 1025 13:10 ahora sea latino Andrea ya sensacional al principio es que no sabía porqué pero da la sensación de que los texanos salieron con poca intensidad Adige como estos tíos pero yo pero pero no es verdad al rato dije no no que que ponga intensidad es que no les están dejando jugar a nada a nada a nada

Voz 12 13:32 poco al final pero nada nada

Voz 1025 13:34 Andrea cómo viste todo el partido que lo viste además

Voz 0453 13:38 sí hombre la cuestión de tiempo

Voz 13 13:42 pobre como Hollande que es verdad yo

Voz 0453 13:45 de ahí que sean tan bueno entonces vascos es decir coche coches partido con dieciocho saxo encajada en toda la temporada

Voz 0522 13:53 el que menos se el año anterior fueron el que más con cincuenta y seis

Voz 0453 13:58 no es algo que tienen yo lo hablaba la misión no es evidentemente hombre una rata muy grata sorpresa Hansel de los call porque por tradición de de las sábanas y las cosas que tiene una defensa que no es que más o menos esté a la altura del que tiene una defensa del determinante hola qué ha vuelto simplemente ha vuelto son había vuelto oí ha vuelto bien ha vuelto esta has vuelto volviendo a ser el mismo

Voz 0422 14:35 sí con te lo dejo

Voz 12 14:37 estoy ya que incluso sí pero pero

Voz 0453 14:40 yo no te quiero decir que el arma más importante pero seguramente lo que más importantes es la línea de ataque tiene una vía de ataque absolutamente increíble a todos los efectos muy han trabajado muy bien hecho un extraordinario draft tres se encuentran con con dos rookies fantástico no muy bueno ahí ahí está hace hablaría funciona como funciona tanto el pase como en la carrera tiene esa lacra me protege Si es en los resultados que yo yo yo ya se pasa mal

Voz 12 15:18 Andrea yo creo que están mejor que cuando que antes

Voz 0422 15:23 que me dieron una

Voz 0453 15:26 bueno melón hombre tenemos siempre lo digo tiene mala memoria corta el acto antes expresó a todo el mundo les daba como unas de las futuras grandes estrellas de toros diez

Voz 0522 15:37 pues sí yo es que creo que tiene un entrenador que es el deporte

Voz 0422 15:41 no perdón Andrea si no nos decías

Voz 0453 15:44 que está está mejor esta está muy bien porque él desde salida ya estaba muy bien y ahora se encuentra con un ataque

Voz 0422 15:53 es que antes no tenía claro probablemente dime Chris

Voz 6 15:58 nada yo lo que yo creo que deben mucho al planteamiento de de Frank Gray hay que yo creo que él él ha establecido una actitud ahí en El Vestuario y que han empezado a creer porque yo sinceramente no les daba mucha chance la la semana pasada se yo pensaba que qué jugando hay en Texas que en en Houston no no iban a tener no no iban a poder superar pero desde el primer las primera serie estaban dominantes dominantes en los dos lados si me sorprendieron mucho no debería haberse sorprendido porque todos os ha estábamos hablando de ello sí

Voz 14 16:39 tenían ese ese inercia

Voz 6 16:41 ya ya terminando la temporada pero claro

Voz 1704 16:44 que creo que hay que tomárselo es muy en serio lo que dice Chris es verdad es que unido a lo que estábamos sigue yo creo que Fran Raich está sabiendo sacar lo mejor sea está potenciando las virtudes de de Andy Lack y luego en el otro lado del campo que que no lo hemos hablado mucho el el planteamientos como escondían el Blix cada vez que lo hacían como lo mandaban desde el Lock con el corner va que ni More estuvo viviendo en el Feel poniendo dificilísima más las cosas a a Watson no no supieron reconocer esto es esto yo creo que maniató completamente al al ataque de los Texas que que ni por asomo se pareció a lo que era dobles coberturas a a a de Andre Hawkins que por cierto es la segunda parte se la pasó jugando lesionado eso eso hay que decirlo pero es que en ningún momento pudieron hacer ni cosquillas lo que decía Luis al final un arreón pero nipones

Voz 1025 17:33 claro entonces yo os pregunto a los cuatro ahí yo también me voy a involucrar como boys ese partido en canchas contra contra los Chief opciones que le dais a Indianápolis se que no te vas a mojar Andrea en ese sentido pero sí comenta un poco cómo ves el partido vosotros nos habéis realmente en Haro jeta a Kansas como favorito a mí me da esa sensación pero creo que si gana Kansas las va a pasar canutas osea que te va a costar una eternidad poder ganar es que que llamar

Voz 1704 18:07 yo yo veo un escenario donde los Colts son capaces de ganar este partido vamos a recordar que el lo mejor de la defensa de los Kansas City Chiefs es la presión al cuartel y ellos con Chris Jones por dentro con Justin Houston abierto seguramente jugando

Voz 1025 18:21 ya suelo contra esa línea esos haya

Voz 1704 18:23 este novillo cuando mucho cuando mucho se White Knight no buscando de desde la posición más abierta Before y Justin Gaston pero claro si no son capaces de llegar a Andy Lack la las virtudes que tiene esa defensa que además se van a ver minimizada esa esa But nuevamente otra vez la la la batalla entre la línea ofensiva de los Colts la presión el paso a las que llegue por parte de de los Chief va a determinar mucho lo que pase porque como el ataque de los Colts se haga dueño del reloj van a poner las cosas muy difíciles a a

Voz 1025 18:58 los Chief pero de lo que pasa que ahí

Voz 0660 19:00 pero el arma secreta Emma ONS tiene que funcionar a tiempo pero sí si quiere crecer tiene que crecer como es

Voz 1704 19:07 es que creo que va a ser un bombardeo

Voz 12 19:09 era un partido de pistoleros para a ser un partido de pistoleros por las características de los dos equipos ataques relativamente rápidos ambos vale muy muy no son equipos que que como como por ejemplo Revenge que manejan con con con la carrera manejar más tiempos y tal yo veo allí un partido Avi muy abierto ir claramente para mí el factor campo es un sitio bastante incómodo tiene

Voz 1025 19:36 mucho que ver este sitio bastante incómodo para

Voz 12 19:39 para jugar para para vale igual

Voz 1025 19:41 dónde estábamos bien me crees tú como lo es no

Voz 6 19:44 en un duelo ofensivo pero yo creo que los Colts han convertido se han convertido en el equipo que nadie quiere jugar en este momento sea estás tú crees que pueden ganar en Kansas yo creo que son capaces no sé si les doy osea así estamos hablando otra vez de porcentajes yo estoy

Voz 1025 20:01 en cuanto al cincuenta bueno no no tanto no tanto

Voz 6 20:04 le daría un sesenta cuarenta y CHI a favor de los chips pero no les descuento nada a los pulsa ahora sí haberlo haylo

Voz 12 20:15 no voy a ir un poco más de un cincuenta y cinco cuarenta y cinco h chef cincuenta y cinco cuarenta y cinco para Colts Farah

Voz 1025 20:23 todos llevamos tres Chief un Coz Andrea qué sensaciones te da a ti el partido sin necesidad que me has quién es

Voz 0453 20:30 hombre yo no no lo creo para nada o un partido de de bombardeo osea entre otros que a Indianápolis no le conviene

Voz 0422 20:40 ahí es van a intentar controlarlo pues se tiene que poner

Voz 13 20:44 es un partido como el partido encontrado Raines

Voz 0453 20:48 tiene una de perder en día pues a la larga no en partidos de alta anotación no gana no no no no gana no lo sé pero que no le conviene pero o no estamos olvidando que Indianápolis es un equipo que tiene un gran juego de carreras le metió doscientas yardas de carrera de descenso que los textos

Voz 1025 21:08 sí es verdad

Voz 0453 21:09 queda claro en Fez es una defensa muy bueno contando Carver ahora la cuestión es es así si la han metido doscientas yardas de carrera los Texas como usted y no ir si no es para mí no los es que le puede hacer porque claro estamos hablando de dos defensas completamente diferentes una buena contra la carrera y una muy mala contra la carrera la que yo logro toscos tiene la oportunidad de eh ya tiene la oportunidad he ido intentarán controlar el paro pido creo controlarán reveló correr reducir posesiones de los y porque tiene una buena defensa Silas reduce las posesiones a los chips en el momento en que sea Le Le reducen también el margen de error de los chips en ataque no sé si si irá bajan el tanteo

Voz 0422 22:03 no

Voz 0453 22:04 por qué no insisto no no creo que hay mucha a ellos no les conviene un partido

Voz 0660 22:09 el caso es que él es

Voz 1704 22:12 el escenario que plantea Andrea es es muy posible jazz ya por establecer el juez de carrera que seguro que lo van a a intentar como con un de ataque que busque pases cortos para mantener la posesión es que me sorprendería mucho otra cosa yo creo que las cosas van a buscar eso para tener a Majó sentado el máximo tiempo posible en el banquillo que es lo que a ellos les conviene los equipos que han ganado los chef salvo los Angeles que fue ese cincuenta y cuatro cincuenta y uno han intentado eso lo han conseguido yo creo que los Chief tienen armas yo no digo que que que los coches vayan a ganar o que sean favoritos pero creo que los Colts tienen la oportunidad de ganar este

Voz 12 22:53 partido tienen posibilidades de ganarlo y evidentemente Laza Baxter ten en una una una una baza que suya va a ser la de intentar tener Home sentado no obstante explicaba complicado canchas es un equipo acostumbrado durante toda la Liga Airport delante en el marcador cansa se te pone delante ese mantener juego o controlarlo ya va a ser más difícil por parte de Chicharito

Voz 0660 23:19 muy cierro Luis yo creo que la obsesión de cancha será esto

Voz 12 23:21 la ponerse en anotación salir bien no salir bien pueden esa situación rápida para llevar el control de va a ese a ese duelo

Voz 0660 23:32 pero Andrea Cuéntame

Voz 0453 23:33 no sé si de algo que ver preocuparse en Kansas es más de Longhorn lógicamente en su defensa que eso hasta que no el ataque lo ha demostrado muchas veces que cuando hace falta ha sabido remontar en Fox boro no ha sabido o sea

Voz 7 23:49 ah

Voz 0453 23:50 haremos lo que luego han perdido la última posesión vale Rumsfeld lo mismo si se si ellos tiene que bombardear el remontaron Andrea contra a ver que a todo esto para parecer incoherente de lo que yo dicho lo sigo manteniendo pero cuando yo durante la Transición eh de que si nos decía hombre eh estarán contentos no no sesión bueno lo que he dicho hombre si yo fuera indie Derrick en este momento si me dejan elegir cero enfrentarme a los Colts ante riesgos de poderme enfrentar a los sólo se han quedado fuera y punto pero eso lo sigo pensando ser en sí pero precisamente porque porque lo revés multiplica lo que hemos dicho de los de los de dos características no estoy diciendo que sea mejor uno mejor otro o ni tampoco que que no quiso basta pasear ni mucho menos lo que lo que se pensaba era que con la defensa de los rehenes añadida al ataque veraneando rehenes era más punk era más incómodo para los chiís dicho esto yo creo que son partido que que no ha demostrado que que que puede a cualquiera de por lo tanto aquí partido fáciles no

Voz 1025 25:18 no no no eso está claro Génesis dos cambiamos la página que este lo hemos dejado ya pero ser medita eh venga

Voz 15 25:44 hablaron

Voz 1025 25:50 hemos vuelto de Mister Jones porque mientras yo necesitaba un poco de cariño y por qué no prevé

Voz 5 25:55 canciones esta semana han sido para sentarse al lado a ver de barrio

Voz 12 26:03 pero si tengo que te gusta alguien que me ha superado nadie Mamón hay no

Voz 16 26:09 el carillón cariño

Voz 5 26:14 puedo ver el partido al otro partido en Texas en Los Cabos ganaron a Seattle pero fue para mí un par

Voz 1025 26:21 ah porque jugaron de tú a tú y podía haber ganado tranquilamente Seattle el partido sea los dos estuvieron para mí a un gran nivel no sé qué sensaciones sacáis vosotros de este encuentro

Voz 0522 26:34 yo les doy muchísimo mérito al al trabajo

Voz 11 26:36 la defensa de Dallas creo que que su su su planteamiento su actuación

Voz 1704 26:44 influjo sobre el partido fue clave en la defensa de Dallas que dejó en setenta setenta y tres yardas al mejor ataque de carrera de la Liga que tenía de media casi ciento cincuenta determina lo que pasó sobre sobre el anti eso sumado a que Elliot sí que pudo correr ya que en los momentos clave Duck Prescott apareció pues eso es lo que me hace explicar porqué ganó este partido este partido Dallas Seattle es verdad que muchas críticas en en que se empeñó en correr en correr bueno yo yo creo que acertó al principio quizá al final al final podría haber dado a a Wilson un poco más de Chance pero bueno aun así a ellos han llegado así entiendo que sean fieles a lo que hacen pienso que es mucho más mérito de Dallas que de mérito de los de los hijos o sea que esta otra

Voz 1025 27:33 digo que cualquiera de los dos sí perfectamente

Voz 1704 27:36 bueno ganando catorce diez no no lo sé lo sé pero

Voz 1025 27:38 quiero decir las las sensaciones que bueno ha ganado balas pero los dos a un nivel debería

Voz 6 27:43 sin el Kicker a osa ellos tenían los desear lo tenían que hacer cada vez dos puntos no sabe

Voz 0660 27:49 Gianni Costa lesionado en el descanso entonces

Voz 6 27:51 ya si lo piensas bien no

Voz 1025 27:54 recordar el el el once hay que bueno pues es que lo está haciendo en Panthers claro es verdad es es la tiene el partido entre sí a Tele cowboys

Voz 0453 28:07 María del Monte cuando lo que estaba diciendo Iker está yo no he visto críticas Si luego claro lo dice un olor se apuntan al carro sí es que deberían haber lanzado My por qué no lanza más con este corte de aquí porque hay porque porque si hasta la hasta una hora antes estábamos todos encantado con que ahora Seattle por fin tenía una personalidad aclara

Voz 12 28:38 ha vuelto su filosofía

Voz 0453 28:41 de repente se había que adelantar demasiado bueno a toro pasado hemos demostrado que de todas maneras lanzado veintisiete corrido veinticuatro no es que sea equilibrio claro aquí yo creo que hombre efectivamente como has dicho y que no sea hay un gran mérito cara

Voz 1704 29:01 la defensa de Dallas eso eso es aseguramos

Voz 0453 29:04 eh Dallas en ataque funciona de tal manera muy el hombre que no sólo no efectivamente esa lesión de ellas únicos que va a influir no ha influido en la filosofía esa porque luego si lo miras desde el punto de vista práctico dices hombre la lechuguería únicos que les ha obligado a ir a por todos ya y en convertido las dos veces con lo cual dentro de la desgracia le ha salido fenomenal no de esta es verdad que hay situaciones en las que no puedes jugar por encima algo que no pues entonces claro esto te limita di ayudan antes se sabe que sabe que tú no vas buscando ciertos objetivos porque son objetivos que no te valen no no evidentemente Sáenz la intención era buena aquí la realidad la han sido tomadas a extienda no lo pretendía ser Say dadas diez zona digamos puerta donde esperados que como los motes podías coger el balón ha salido mal porque porque no está asustando con Kicker igual que está hace lo que puede hay

Voz 17 30:24 eh directamente no han sabido más pero pero

Voz 0453 30:27 yo tampoco puedo achacar ninguna culpa porque no cometidos a él no va X

Voz 1025 30:34 esa sí dime Lluís bueno

Voz 12 30:36 para para mí es factor un poco el factor clave de de esta Vitoria o donde yo creo que que podemos de esas milésimas hacia uno al margen del del factor campo eh yo creo que el factor campo también era un punto importante que allí estuvo animando los incluso cuando estaban por debajo

Voz 1704 30:52 es decisivo Luis dicen en Seattle sería diseño

Voz 12 30:55 no hubiera sido distinto e suma pero pero yo lo voy a poner lo voy a poner en la línea de ataque de Dallas la posibilidad que le dieron a Dallas de correr yo creo que la gran la gran fuerza de desde los Seattle al margen de haber establecido este juego carrera pero se basa mucho más en su fuerza defensiva Yeste era uno de los factores que podían haber anulado esa esa posibilidad de carrera con lo cual limitado la amenaza dejándola sola quizás a a posibilidad de pase con Ammari o o tal pero la la línea de de Dallas supo otra trabajó muy bien supieron correr Iyad desdoblar o no esa amenaza no porque Ammari estuvo en en momentos claves pero muy puntuales sobre todo yo creo que se va son mucho más en un juego de control en la carrera para mí si hay unas milésimas un poco de de pudiéramos decir decantarse hacia un lado pudo estar allí pudo estar allí que que no es que ganara os va muy a saco el ha el ataque o la carrera a la defensa de no pero sí le ganó unos puntos claves para que ese decantar el partido

Voz 1025 32:07 la pregunta clave ahora cómo va a Dallas en Los Ángeles que qué crees qué va a pasar para mí son claros favoritos Laurence pero no sé porque al final Dallas me da buenas sensaciones pero no sé si van a poder con lo que han estado preparando los rands yo creo que hasta la saciedad pues no

Voz 0522 32:26 hombre yo yo creo que Mc beige desde la eliminación del año pasado el la tiene guarda habita ahora para Dallas Se da la circunstancia de que lo que hizo bien el otro día contra Seattle lo va a tener que volver a hacer recordad el partido contra el pelo le vale eso solo hombre que si la duda

Voz 1025 32:45 que tengo porque a mí por ejemplo si tú igual me matas pero yo creo que lo

Voz 0522 32:49 se están un paso por encima es un hombre un paso varios ya pero pero por sé si tú con

Voz 1704 32:56 es limitar al que probablemente sea el mejor de la liga todo Carly como ya hicieron en el partido que ganaron a los eh con Camara si tú que si tú límites a Atón Carly obliga a un ya de golf que lleva un último mes de temporada trabajar regular a tener el el partido sin su receptor de confianza que está lesionado sea yo creo que ese es el partido que van a querer que no sea Harley quién les grande que tenga que ser Gob dicho esto yo pienso que lo que los raids tienen armas de sobra creo que tienen una muy buena defensa pienso que van a ganar los raids

Voz 12 33:29 sí yo también creo que van a ganar este partido bueno Dallas no va como favorito claramente aunque el factor campo en Los Ángeles sabemos que tampoco

Voz 0660 33:38 esto no es no es no

Voz 12 33:41 pero no ha sido igual es otra cosa exacto

Voz 0660 33:44 miramos miramos Los Ángeles es una afición muy de sumarse al carro patos

Voz 5 33:48 para llegar al verdad como Miami verdad Ziganda

Voz 1025 33:52 en el campo eso es cierto eso es cierto pero

Voz 12 33:55 bueno yo creo que este va hay Bay allí con tiempo para poder sólo preparar icono su plantilla prácticamente

Voz 18 34:02 al al al a todos

Voz 12 34:05 el desde allí va a ser complicado para Dallas francamente aquí sí que me me mira no me voy a ir a a noventa diez que luego hablaremos de eso ya hablaremos de esos cachondos pero pero me voy a un sesenta cuarenta cómo ves tú qué dice al partido

Voz 6 34:20 que esa muy en favor de los raids sí pero

Voz 19 34:24 no pero sí Dahl Mira da que llegan un

Voz 6 34:28 momento bueno son no espectacular pero esta forma en buena forma te está sano osea está jugando bien en especial Tim

Voz 14 34:42 sí Eli repiten lo que

Voz 6 34:43 se ha hecho en en la primera mitad de del partido la osea yo creo que se me hace que que anotó uno osea que sumó

Voz 0522 34:51 me siento ya en la primera mitad cosió no yo creo que no tantas pero consiguió una carrera muy muy largo a cerca del descanso que fue clave claro

Voz 6 34:59 entonces sí sí sí pueden hacer esas cosas tienen por lo menos oportunidades yo les voy a dar siendo en casa de los ramos no se lo está costando mucho

Voz 5 35:16 te hace no le vamos vamos

Voz 0660 35:19 ese diez se setenta setenta setenta treinta vale lo esos porcentajes antes de de dejarle Andrea sí

Voz 1704 35:26 yo doy tan yo como Luis sesenta cuarenta lo rands is subrayo una cosa que ha dicho crees que me parece muy importante el desempeño da de Duck Prescott el AVE para que los Cowboys puedan ganar este partido

Voz 1025 35:38 venga dando un poco de bálsamo a todo esto como qué sensaciones ese partido

Voz 0453 35:44 más como siempre aquí fácil no hay nada solamente sobre el papel estaban favorito Laurence pero pero no lo veo tan fácil

Voz 1025 35:57 osea que creo es que que crezca un poco lo que también nos contaba Iker sí si son capaces de limitar al correr de los Ravens

Voz 0422 36:04 yo creo que obligan a golfa a tomar mucha

Voz 1025 36:07 es decisiones igual consiguen sale

Voz 0453 36:09 ellos también tiene mimbres sea teóricamente ellos pueden intenta también abstraerse del de Los Ángeles un poco coincidirlo con con las carrera porque ellos tienen medios para hacerlo oí estamos igual yo creo que hay dos excavado pues tienen no no a ellos no le conviene entrar en una guerra de de puntos intentaran poco

Voz 1025 36:38 al tiempo impartido manera

Voz 0453 36:40 sea lo mismo que estábamos diciendo de los Cols es no pero creo que de

Voz 1025 36:46 hombre porque si fuera empieza se ponen pan pistolero y éstos suman más de cuarenta puntos dabas está muerto

Voz 0453 36:53 estamos en todo lo sé pero no les conviene Elkin no ese tipo de partido conviene no le conviene lo que conviene darle tiempo para atrás de de de los Ravens desarrollarse sí Ellos tienen que aguantar tiempo para lanzar profundo porque tienen tienen Prisa cargos de pensé en cuanto te pueden sorprender esté aquí en un momento dado oferta de empleo Jackson pero pero yo creo que que los tiros van por otro lado no estará más e intentar quitarle posesión Guns hay contar con su línea que ahora vuelve a ser una línea ahí porque se dudaba de que cómo iba a jugar contra Seattle por las bajas y al final la línea estaba muy bien vale

Voz 1025 37:45 bueno pues de momento están la coda sí parece que claramente Laurent sería no un poco más favoritos son mucho para según quién nos lo ha comentado en el programa nos vamos a las grandes ilusiones de Louis Jones ese partido en otro equipo de Los Ángeles Chambers el equipo que más le durante toda la temporada frente a Baltimore Ravens ni más ni menos

Voz 2 38:08 escucha

Voz 20 38:12 sí

Voz 5 38:31 un con el que terminaban Los Sopranos que es un poco cómo terminar con la vida de Louis Jones bueno yo ahora adecuadas

Voz 1704 38:38 canción de Don't stop milímetro ahora no sí

Voz 5 38:41 a favor habla tú qué voy a por qué no

Voz 12 38:45 por alusiones directas a estos chavales va va va mira yo te tengo que decir que por primera vez vi a unos es con la voy a poner la palabra dominantes sean dominantes tanto en el en el terreno de ataque como el terreno defensivo vale yo creo que lo que les estado achacando toda esta temporada es que si te desplegando un buen juego veías si veías un buen juego pero no acababa de verles dominando un partido yo creo que claramente aquí contra unos Rey Veïns con lo corre esos que son lo difíciles que son equipo que ya lo hemos hablado de te has ocasiones lo hicieron un planteamiento espectacular salieron dominando este partido entonces sí sí tengo que decir que en este partido sí sí que te voy a decir que bueno es que no hay no puedo darle más más vuelta

Voz 0522 39:37 sí

Voz 12 39:38 pero les faltaba ese punto yo creo malo Chargers no no sé si es que yo soy el único que yo es que no creo que les

Voz 1704 39:45 faltara ningún punto sea yo creo que han hecho una temporada muy sólida que han refrendado ganando un partido dificilísimo si coincido contigo en el planteamiento es que Luis es uno de los equipos que creo que más talento tiene en su plantilla y lo ganaron desde la defensa

Voz 5 39:59 dejando un segundo que volvemos ahora con los Charles de Lorraine pero justo se ha colado el señor Garay

Voz 1025 40:04 por la trastienda que por cierto Erika está en Miami debe estar en la playa Benito

Voz 21 40:13 Conexión cien yardas con EEUU Ladies and gentleman señoras y señores con todos ustedes nuestro corresponsal de bien

Voz 2 40:32 Garay

Voz 5 40:35 el hombre del talento que se ha ido a Florida Alcalá

Voz 1025 40:37 por Fito de Miami cuenta de meses

Voz 0660 40:40 ay qué tal está usted bienvenida a cien yardas como siempre

Voz 8 40:44 señor Ponseti compañeros un abrazo no les cuento que estoy trabajando desde mayo han visto todos los meses pero

Voz 12 40:52 sí

Voz 8 40:53 pasear por ahí su mansión del XXI se la tienen limpias

Voz 1025 40:57 a Jaime bien cuidada con las palmeras con todo precioso

Voz 8 41:02 no no se ve no sólo igual Miami cuando usted no está

Voz 0660 41:05 gracias no sabe que no se lúdico Kate Betts

Voz 8 41:10 si no no no yo lo sepa M1 me unas el grupo gigantesco no

Voz 0660 41:14 sí

Voz 8 41:16 Olga uno antes de decir algo de los play off Mike Mc Carthy es el principal candidato eh hacer el nuevo entrenador en jefe de los chicas como yo el hombre que viene de años exitosos más allá de lo que pasó en la última temporada los Green Bay Packers me es el elegido recordemos que uno serias por ejemplo ya regresó salió del Retiro Pedro muy poquito aéreas hice empieza a o empieza a pensar empieza tomar las riendas ya que fue de los Canillas de Tampa Bay empieza una nueva era sí claro L ya en la semana antes necropsia Lizaga lo teníamos claro que en su momento que regresaría hay que me interesaba el hecho de que lo hubieran un proyecto de una u otra forma que Tejada satisfechas sus necesidades y la manera como él pensaba como F Por otro lado fin de semana en el que estaremos primero en Georgia en Luisiana para lo que será un partido en el cual siguen los muchachos de los Philadelphia higos esperando ratificar el momento de San Nicolás San Nicolás de Filadelfia al hombre de los milagros

Voz 0660 42:21 luego la actividad este partido

Voz 8 42:23 de los Chicago Bears a ver qué pasa entonces el próximo domingo si me lo preguntan a priori

Voz 12 42:28 sí lo que nadie le puede ganar o no quiere porque

Voz 8 42:30 a dar a los seis superó sin embargo este equipo es milagroso ya estás en masa sentencias en el deporte son peligrosísimos increíble de emitir el Superbowl ha protagonizado ese año una historia similar osea tomó el equipo allá en ese mismo estado

Voz 7 42:46 por el contrario donde había tomado en la primera lesión te

Voz 8 42:49 son Wells Iberia donde no tiene ya serial batacazo en caso de que se sí como pues hay que nos estaba esperando que los clavos de Dallas lo determinen

Voz 0453 42:59 cuando este fin de semana los ramos

Voz 8 43:02 yo estoy enterando de lo hubiera que no es lo más aconsejable lo más no estaría jugando los cabos ante los Phillies Pilar en Dallas como final de la conferencia esto todavía se puede dar impide otro lado pues pendiente de los petos England muchos esperando que se te olvidas de Toledo tiene a ellos hay quienes creemos que la conferencia americana el equipo que Blair de no son lo Chiple alcanza sin ir más allá su defensa porque cuenta de yo sigo diciendo que el nombre del juego es mariscal de campo señores

Voz 1025 43:38 bueno pues a ver si tiene razón Eddie sí pueden con de Indianápolis y con otro gran mariscal de campo veremos

Voz 8 43:48 yo creo en Indianápolis como para llegar a instancias muy decisivas y me encanta el hecho de que los apoyéis tengan la mejor

Voz 0453 43:57 así los ocho a usted

Voz 8 44:00 el tranco trepar que bueno que lo tenemos en la NFL señores un abrazo desde las te Ponseti

Voz 0660 44:06 a Miami que es diferente cuando todos los pagos

Voz 8 44:08 yo he hoy hay Copa del Rey así pues esquiar en paréntesis será que Leganés el partido al Real Madrid

Voz 1025 44:15 vale ya está aquí

Voz 5 44:17 a ella ya tardaba en meternos un gol bueno hemos despedido a quienes ganáis

Voz 1025 44:24 con sus pronósticos por cierto interesante al tema de los jets volvemos a A querer a creer en los Chargers en estos tarde dominante estábamos hablando tú Iker no

Voz 1704 44:34 ya que yo creo que durante la temporada se han ganado de sobra el respeto a los Chargers creo que no se les ha dado el todo el que merecían mirar su récord mirad lo que han hecho en partidos importantes lejos de Los Ángeles no han perdido nunca sólo han perdido o en casa o como visitantes contra los raids fuera de casa fuera de Los Ángeles no han perdido hispana jugar contra el único equipo que no ha perdido en casa va a ser muy bonito eh yo creo que los los los Chargers tienen el talento pero irá ir a Fox boro a requerir mucho más ahora hablando del partido en en Baltimore lo que hicieron de planteamiento como dominaron el partido en defensa como como Le mantuvieron en el Pocket Al Ahmar Jackson como le pusieron un espía para que no pudiera correr por el centro como estuvo Melvin ingrata

Voz 0522 45:20 llegando una y otra vez creo que eso fue

Voz 1704 45:23 es lo que hizo que los Chargers

Voz 0522 45:25 no siempre lo hemos esta temporada hemos rajado mucho

Voz 1025 45:28 nunca mejor dicho de los Kikes oye

Voz 0522 45:30 sí estaba brillante estaban eh es por qué se lesiona

Voz 1704 45:37 que era el titular luego vuelve ven que sigue fallando lo cortan y apuestan por este que todavía no ha fallado dentro de la cincuenta

Voz 1025 45:43 metió cinco no cinco de cinco osea poca broma y que me cuentas

Voz 0453 45:49 que es es crítica tácticamente jugaron porque a nadie ganado muchísimo al final le ha salido fenomenal la jugada San jugado prácticamente todo partido con siete Defense Dax sí sí sí la verdad que funcionaba sí al principio del partido lo decía digo hombre vamos a ver una cosa porque es el primer partido de la temporada de los regímenes donde un equipo se enfrenta por segunda vez a la mantilla acaso

Voz 19 46:17 sí sí

Voz 0522 46:18 aprendieron la lección

Voz 0453 46:20 que el tema de Jackson saldo que también hemos comentado

Voz 0422 46:26 sí

Voz 0453 46:27 a corto plazo está fenomenal porque porque pillas piensa a los los equipo por sorpresa porque eh corriendo es una máquina hay de hecho a ellos porque el había encarrilado la temporada las venido fenomenal el cambian dado en cambios radicales equipo irían pillado desprevenido eso

Voz 13 46:50 pero a largo plazo

Voz 0453 46:53 ese planteamiento es difícil es muy difícil es que sea sostenible porque porque al final te pilla no sea aquí no es College donde puedes vivir años y años con un sistema parecido aquí te pillan a la primera porque sí porque es diferente porque hay mucha más científico porque se prepara mucho más las cosas y porque aquí está la élite de la élite al fin mira de una manera le han pillado sustituido velocidad contra el sustituido potencia velocidad y con la velocidad sí han prácticamente conseguir la mar ya ha hecho una carrera larga pero la han mantenido ahí muy dejado me han dejado un poco el el partido mano lanzando que luego al final el minuto de la desesperación pues saldan hecho pero pero yo creo que los chavales otra manera es es lo que es se ha venido diciendo en definitiva tiene según mejor balance de la NFL en este momento se he entrenado a los patrios

Voz 0422 48:00 teniendo un balance mejor que el sí sí sí

Voz 1025 48:03 no sé cuan favoritos los podéis ahora lo hablamos dime

Voz 6 48:07 no sólo lo iba a decir que es lo que me sorprendió al final pues los primeros tres cuartos del partido tenían contenido perfectamente a Jackson y entonces me sorprendió un poco no mucho pero un poco que no intentarán cambiar un poco el look en el en el en el última en la última etapa del partido no sé si fue por no por no no no sé no sé exactamente por lo que vieron en la en en en el campo que no no no quisieron intentar por lo menos existe sustituir a flaco o que no querían dañar el para el futuro la confianza de Jackson pero yo yo pienso que había un momento clave cuando o lo tenían que ser o tenían que seguir con lo que tenían Hinault no lo hicieron y no le puedo culpar porque al final montaron un poco de de una de una remonta no sé si fue más la defensa tampoco blando para no creo no dar los grandes no ser perdían XXIII

Voz 1704 49:11 es claro no sacaron a Jackson y acabaron diecisiete XXIII claro tú crees que flaco habría cambiado mucho más la cosa no

Voz 6 49:17 no no creo no creo no creo no creo pero pero siendo el último Font volviendo os a mucho más no ha podido hace ser sino ser una persona con con experiencia en este tipo de situaciones y quizás quizás forzar un poco más el el pase que al final tuvieron que usar os estoy hablando muy teoría éticamente no sé muy bien

Voz 1025 49:42 no me parece bien que yo agarrando un poco al al hilo del fin tengo la esperanza de que

Voz 0660 49:51 los Chargers empezando a reírme Perelló

Voz 1025 49:56 con mejor rector llegan con River se pletórico con perfectamente pueden con haberes hecho una estrategia brillante enfrente a Baltimore como nos ha explicado muy buenas como visitante caro como explicaba Andrea no sé yo yo le veo opciones pero quién para vosotros quién es el favorito en ese partido

Voz 12 50:15 yo tampoco voy a voy a voy a hacer el mismo planteamiento que hizo la semana pasada con los con los hijos amigos y una sensación mucho más de una sensación en el campo con más probabilidades que admitía Dallas no pero el factor campo yo fui dejé pues el punto es decir yo creo que el factor campo aquí

Voz 18 50:38 ahí va va va va

Voz 12 50:41 va a determinar el tema no que luego hemos visto ganchillo has factores están pero aquí Nebo England le da sinceramente habla me da muchas mejores yo les de juego estos Chargers claramente que al nivel que está New England los últimos partidos que le he visto el nivel yo daría como favorito claramente a los Chargers juego pero es que van a Fox boro y ante una experiencia entonces Moya de cantar

Voz 0660 51:06 voy a decir algo que se abra la tierra se dio el es bueno el comenta

Voz 5 51:12 te apoya

Voz 22 51:16 las tropas pero es que no pasa nada

Voz 0660 51:19 yo os sorprendéis además

Voz 22 51:22 el cachondeo Thatcher Tola temporadita con los

Voz 0660 51:26 era Luis también

Voz 12 51:32 hago yo como siempre lo también es que me dan

Voz 0660 51:36 Dios era un pronóstico difícil

Voz 16 51:40 qué porcentaje por

Voz 12 51:43 he aquí está pues muy apurado eh aquí te voy a dar un un un que le puedo dar aquí un cuarenta y nueve cuarenta y nueve cincuenta y uno a favor de Patri a favor de Prats sí porque yo quería una gran diferencia las sensaciones de juego de unos y otros yo os digo

Voz 0522 52:03 para Luis era lo decíamos ha aprobado pronosticó muy difícil para mí también lo es por lo contrario porque son dos equipos cantan y a los que he defendido toda la temporada hete aquí que lo

Voz 1704 52:13 los dos equipos están entre los ocho mejores usa quiero decir han llegado pero yo creo que para los dos no entrar en final de Conferencia sería duro porque creo que han hecho los los méritos que se van a enfrentar me gustan mucho veo sinceramente creo que los Chargers tienen más talento tanto en ataque como en defensa creo que tienen más talento pero los patrios juegan en casa tienen más experiencia hay son los play off así que creo que tenemos que poco

Voz 5 52:43 pues está bien nombre no me vale me vale si quieres lo deja a mí

Voz 0522 52:52 es que no puedo ir contra ninguno de los claro cincuenta cincuenta señor Zapatero ni qué sensación

Voz 1025 52:56 usted este partido

Voz 0453 52:59 hombre sí yo tuviésemos que que va saben lo último que hemos visto lo que cada uno que viene con cara vivían solos son los chao