La Vida Moderna | UD Melilla 1 - Real Murcia 2

Voz 0470 01:03 por otra parte tenía razón gafas la cifra está cumpliendo se pone las gafas de niño os vais a a veces son So Blonde bacalao

Voz 3 01:12 proponemos que la gente te ya ella

Voz 0470 01:18 a ver a su momento bueno porque no sepa Perviy desmanes no

Voz 1194 01:24 esta me sirven que no ha enviado Siroco gafas

Voz 0470 01:27 para niños hombre porque también los niños iban bien no tiene miedo de las tuyas Pablo saca esto

Voz 3 01:36 no son son menos free style que el Asturias me siguen mandando sin graduar

Voz 0470 01:44 bueno vale luego comentamos Majestades y las otras cosas dos otros temas eran venir hoy es el programa número que Alex el sesenta y el otro día el sesenta y siete no hoy sesenta y ocho sesenta y nueve sí de la quinta temporada iremos los monólogo bastante dado e impone gente que ve la noticia de hoy estaba tan The Wire con si también con las gafas con las gafas y con el sesenta y nueve con tu equipo ciego

Voz 3 02:19 vale

Voz 0470 02:21 Taiwan abrió este hito

Voz 3 02:23 el muchacho

Voz 0470 02:26 lo cierto habría que sale más noticias un ciego un ciego demanda playboy por no poder disfrutar de sus contenidos online Koke ponme la paja tiempo y las páginas que que es un clavo a todas las noches la noticia cortísimo la noticia muy corta son dos párrafos pero encierran un drama horrible es un ciego que no puede disfrutar de las pajas en Playboy dice un hombre ciego estadounidense Donald Nixon ha demandado a la revista Playboy alegando que la empresa viola la ley sobre estadounidense con discapacidad que viola

Voz 3 03:06 al rato Morral

Voz 0470 03:09 sitios web playboy punto com y playboy punto com no son compatibles con el Software de lectura de pantalla sí qué pensar lo que es trágico de verdad supongo que el Software esta lectura de pantalla que tiene la gente invidente Pelé te lee el texto pero claro las fotos y el vídeo no le entonces imaginó se tío escuchando el texto que ponen en plan colegiala llega a casa y de pronto se rompen aire acondicionado hace mucho calor en casa y el tío pervierte vale perfecto y ahora de pronto empieza a sonar la música pero ya no ve nada y ese ciego hay con apoyan la mano pero es lo que está pasando a tener que beber agua barro ruidos decirle

Voz 0759 03:47 es ruined ruined ahorcarse órgano echen a tu padre de demandara X vídeos también

Voz 0470 03:54 tampoco ve muy buenos

Voz 3 03:57 con asegura que no necesita tanta cantidad de vídeos como yo el primero

Voz 0470 04:04 ah vale según cuenta el afectado él y otras personas en su misma situación no pueden utilizar disfrutan la funcione productos y servicios de aguas como playboy de forma plena y equitativa en otros estamos yo creo que estamos a tope con esta reivindicación que hay que poner comentarios para invidentes a las escenas que montaría un montón pero en plan neutro imaginamos comentario palaciego de porno

Voz 4 04:24 llega el profesor de pilates

Voz 0470 04:27 la mansión de la señora probablemente de origen caribeño comienza la clase región jeta estirando el profesor lleva un aparato nuevo de pilates en el bolsillo vaya no de pilates aparato sí es es que luego versión latina imaginado Lahoz delicioso el mango de en fin a tope con esto Sahel de invidente que estalla Paniagua leída por no accesible ya de toda la vida moderna una plaza para no quedar primero

Voz 5 05:31 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque vida moderna

Voz 6 05:46 hola buenas noches le atiende

Voz 0470 05:50 el lector

Voz 2 06:08 otro otro pelota

Voz 0470 06:12 puede votando pero te ojo ojo mecanismo Juanjo Juanjo luego lo Bertrand Teresa veremos contado aquí antes que Ignatius Glover Otero Ignatius ya el otro día con lejía

Voz 3 06:23 sí

Voz 0470 06:25 yo estoy con todo Juan Ignacio

Voz 0759 06:29 el Acuario ya lo hemos dicho alguna es verdad que aquí salta al piso

Voz 0470 06:31 te Loriga y que era comprar ropa de baloncesto y una pelota de goma que vayan con bastante campeones votando por la por la calle campeones los y hoy nos ha traído dos pelotas a nosotros también estamos locos no hacemos otra cosa sentía culpable porque no puedo disfrutar de también mi esto en la radio quien queda de compró tres chavales especiales votando pelotas que son muy especiales suena suena un altavoz raro no

Voz 3 06:55 bueno motora

Voz 0470 07:04 en el momento que que aparte de esto es que yo siempre me preocupo la que pasa perdón suenen altavoz de una no era Ignatius Verapaz silencio momento no sé nada raro porque creo que ha chicharras bueno el Taborda

Voz 5 07:19 hemos la chicharrera las hecha

Voz 0470 07:22 lo que sí se oye pero no hay molesta no hay molesta mucho no te molesta a alguien le molesta que le molesta mucho ojo a Koke

Voz 0759 07:31 como técnico acaba de dar indicaciones que se levante el grande

Voz 0470 07:34 Johnny lo aparcó

Voz 1194 07:36 no hay una solución técnica Galán no

Voz 0470 07:39 a tantos años de estudios para no ha pagado ya

Voz 3 07:48 aquí

Voz 0470 07:50 el único problema es raro pero si tu sitio controlar hay armería triunfar por hay mucho yo venta perdiendo el tiempo que vaya triunfa eso dicen canario pero hay muchachos trabajar a triunfar a la península muchacho retiró la prehistoria triunfar ante te presenta cayó una pelota

Voz 1194 08:07 árabe ha caído como como

Voz 0470 08:09 que es canario a que ya venir jueces que os busca la pelota está buscando la pelota como si fuese un aquí por aquí Juan quiebra por aquí que los perros de raza ojo la encontró eh

Voz 3 08:26 pero bueno

Voz 1194 08:29 las Islas Canarias son así porque ese llaman Canarias tierra de verdad que sois mucha gente que gusta mucho campo Car cosas

Voz 0470 08:37 bueno vamos a ver se llama porque hay muchos perros sino porque hay

Voz 1194 08:39 poco después ya lo día

Voz 0470 08:43 eh vamos a ver las gafas lo que hay que que hay muchos más una cosa con la gafas Siroco baby baby versiones siempre siempre nos han mandado estamos muy contentos de que no patrocinar gafas Siroco muy buena gafas

Voz 1194 08:53 ninguna marca se atrevió con con FAP animales todavía

Voz 0470 08:56 es verdad pero hay que cuenta en el contexto pasa una cosa que no lo contamos tomando un briefing con cosas genéricas qué quiere que hagamos hoy pedir hoy metros en Instagram yo creo que como en Navidades deben estar a su puta bola porque es que lo que están Bolocco

Voz 0759 09:10 bueno navidades bueno casi dos navidades no

Voz 0470 09:13 Nos han mandado nada ha dicho Alex hay que hacer promoción de gafas Siroco pero no han dicho nada

Voz 0759 09:17 no tenemos pautas con lo cual no es un campo

Voz 1194 09:19 la asistido de dar veinte

Voz 0470 09:22 bueno la verdad que para el caso que la digamos lo que podíamos pero hay que decir Angola gafas sin tener ninguna directriz vamos a ver alguno de vosotros tienen hijos pequeños o hijas primos machote está llevando el programa se las las al canal

Voz 3 09:35 días más que lo ha dicho para embocar embarrancó

Voz 0470 09:42 alguien tiene niños chicos pero tú más estás niños o que que dos una un niño de quince años pidiendo gafas esa era la primera de hecho que con luz verde no distingo Jordi el niño polla pero

Voz 3 10:03 podría se podría ser a ti te quedan perfectas te puedes probar

Voz 0470 10:08 a ver y mientras tanto Inditex está metiendo una caja les y no con la boca directamente en un el programa hoy está siendo todo X para adultos para da nivel a nivel comercial pero sí para Clavero momento Pablo al nadie con los productos lea al al una alumbrando el chaval que te aquí detrás Cars que Pablo tiene cámara nuevas y no sabe cómo van con paciencia hay que está el cable gordo ahí no ese no es es ahí ahí ahí no no Pablo S no lleva gafas de sol Pablo

Voz 3 10:37 sigue habiendo

Voz 0470 10:38 al leer don Pablo Dios mira mira

Voz 3 10:41 el dilema

Voz 0470 10:43 Pablo como te gusta a ver

Voz 0759 10:45 que tenía un hijo pequeño que quiera ser militar piso

Voz 0470 10:48 el obrera pero han caído pero esas gafas en la imagen alguien que una señora a la boca vale Siroco

Voz 1194 11:00 lo mejor de puta madre gafas propaganda propaganda que propaganda ya que lo estamos haciendo digo

Voz 3 11:08 que ya está pasando que la propaganda ya está en marcha

Voz 0470 11:13 esto sin parar la propaganda en las gafas yo con muy buena no

Voz 1194 11:16 pides que inicie algo que ya está en marcha

Voz 0470 11:19 propaganda sigue loco enseguida llamó toda la promoción en playa vamos a lo latino e hombre la guapa Siroco en clima caribeño funciona muy bien especialmente esta de camuflaje un buen golpe de estado allí en Panamá porque república bananera pero sí es una buena gafas de sol que al vale yo creo que con esto al ex crees que esto está echará la mención comercial de gamas yo no buenísimas en la capa se verá más claro

Voz 0759 11:41 del día ante el día antes piensan que saca Mora para niños esto el señor

Voz 0470 11:45 la fabriquen por la noche el señor Siroco tiene un molde como el de Ghost iba haciendo va haciendo gafas molde común van de plástico exactamente va gafas con un trozo de plástico grandes va acortando sí sí sí sí Ales me pone por aquí que es el que lleva el tema comercial me para con la propaganda que ya nos están robando llama más Napster en el Tomás minuto serían las ex pero nosotros consideró que lo que sea que en el que de verdad a tope con la promo hacemos es que es que cualquiera que tenga el atrevimiento de patrocinar este programa hay que quererla hay que creerle el programa entero con la que la gente que haré otro tipo te lo lo podemos hacer por el balcón no no no eso me hasta convertirla esas la próxima a la se aproxima y que te caiga puestas

Voz 3 12:29 no

Voz 0470 12:32 vale vamos a ver esto la vida moderna plaga sesenta y nueve de presenta no David voy a eso hoy

Voz 3 12:38 acordaba

Voz 0470 12:40 ante esta maquinaria que evitable que

Voz 1194 12:43 puede una temporada tan larga sigues teniendo los reflejo alguna vez era poco

Voz 0470 12:46 bueno ayer ayer dije que vosotros dijiste que no sabía presentado dijera crear polémica era pero luego lo comprobamos yo dije que si no se había presentado me retiraba de la comedia viajan lo comprobó que lo compramos Si sí que había presentado sea que para desgracia de España controlador aéreo hemos perdido claro se Aeropuerto de Castellón se va a quedar es incontrolable

Voz 3 13:05 como ahora claro

Voz 0470 13:07 la temporada cinco programas sesenta y nueve y están aquí como si fuese el programa Tardes de la primera temporada con misma están aquí con la misma ilusión y con mejores chistes un aplauso para Ignatius

Voz 3 13:19 claro que usaba de desde Boston siguen llevando el toro

Voz 0470 13:24 sí sí yo creo de verdad que estáis con la misma ilusión que la primera temporada creo de verdad me la situación pero hoy también por qué no mejores chistes

Voz 0759 13:33 cosa que claramente hacéis mejor H

Voz 1194 13:35 pues ahora que no te mejor esto que hace cinco años

Voz 0759 13:37 sí bueno pues p'alante

Voz 0470 13:40 creo de verdad

Voz 3 13:42 seguir engañando David a veces uno está cogiendo una mierda o que carezca gracias a lo mejor no

Voz 0470 13:58 otra semana en la cola que gustarle al público gustarle al que paga efectivamente vale lo tuyo allá vamos hombre tener cuenta la mitad del programa todavía no hemos hecho de mucha ilusión dándonos a Ramos al principio

Voz 0759 14:13 no hay tiempo bueno vamos con

Voz 0470 14:15 no hay muchísimos Aldo ligero se si hoy si se lo que tiene

Voz 0759 14:19 sí vamos porque va a parecer que vamos a hacer grandes respuestas pero no en el fondo es una introducción para la sección

Voz 0470 14:26 este promoción de Canarias que vamos a que tenemos que no lo vamos a llenar

Voz 1194 14:29 la mañana pero vamos a Canarias agravar específicamente Un vídeo yo paseando solo por el Retiro un mensaje para la gente que venga vernos enero

Voz 0759 14:39 todo lo que hagamos es poco pero no

Voz 1194 14:42 ya van tres mil personas

Voz 3 14:44 hay pabellones que ser para bienes tan grande en Canarias que allí me gusta el deporte como

Voz 5 14:55 vamos a a hablar

Voz 0759 14:57 algo que está muy de moda que que se ha puesto muy porque antes cuando no había Internet cuando no había Internet no quiero ni pensar en eso había periódicos directamente sensacionalistas si os a todos había había una prensa seria verdad que en España nunca hubo periódicos como tal no votarlo la no tipo el Bild alemán son muy sensacionalista Daily Mail pero bueno teníamos el ABC

Voz 0470 15:22 teníamos la razón teníamos cosas así

Voz 0759 15:25 pero ahora con internet todos los periódicos se han vuelto sensacionalistas porque todo el mundo busca el tráfico todo el mundo busca en lo que se llama eso que puto

Voz 0470 15:38 o quizá Gustavo Julio lo ponen otra vez

Voz 0759 15:41 el puto Dios me lo creo fue

Voz 0470 15:44 ahora ahora mismo madre bien es que lo que me diga

Voz 3 15:46 aquí vamos si suena bien pero no no se entiende yo no

Voz 0470 15:53 se estaba te ponen un titular muy sensacionalista para que tú que linces ahí cuando dime si no sé que no sé cuánto es una noticia ha habido salen poner el el regate de Messi que no te esperas y es el que ha hecho siempre

Voz 0759 16:10 me o por ejemplo cuando hicimos la tontería de lanzar pelea por el balcón hubo periódicos el el la Liu pim posible de la vida moderna pincha aquí te sorprenderá

Voz 0470 16:24 poner un titular no informativos si para que piques

Voz 0759 16:26 para porque lo que le importa al final a periódicos es estadísticas es decir mira que tráfico tengo para luego a los anunciantes

Voz 0470 16:32 hay que me viene mucha gente ya con lo cual todo

Voz 0759 16:35 periódicos incluso los más serios se han vuelto sensacionalistas porque todos de clima pero es verdad que dentro de la prensa hay ciertos periódicos que son todavía más sensacionalistas que viven casi exclusivamente de Clavé como por ejemplo el periódico que todos conocemos Juan Alfonso Rojo subnormal

Voz 3 16:53 no sé si se llama pero con el tiempo

Voz 0470 16:58 Hicks de va a llamar así es empaparse

Voz 0759 17:01 esta digital eso no vende vamos

Voz 0470 17:04 a ver Alfonso Rojo ya el dominio no

Voz 0759 17:06 sí sí no por favor ahí está está Alfonso Rojo punto su saber lo que puso hace poco Alfonso Rojo gustándose esto es un ejemplo claro de que el cabreo de Pérez Reverte cuando le preguntan por un vídeo con un perro maltratado ganas de matar a ciertos humanos además aquí desaprovechada una figura que en Twitter es bastante mediática Pérez Reverte que sabemos que entra en sí sí La Tessio entra todo el tío que entró incluso hasta esto le respondió Alfonso Rojo de Sáenz de Pérez Reverte maltratado no apuñalado no sabes lo que te agradeceré en memoria de los viejos tiempos bélicos que en tu chiringuitos olvidéis de mí por una larga temporada estoy harto de protagonizar titulares idiotas casi a diario habrá otras cosas de las que podréis vivir supongo supo

Voz 0470 17:56 vamos estoy lo tengo claro Arturo va a Arturo vaya señores a la saca fuera eh hay una hay una referencia ahí cebado en Kabul

Voz 3 18:04 sí sí sí

Voz 0470 18:05 hay una referencia hay como veis en memoria de los viejo

Voz 0759 18:08 los tiempos bélicos porque los jóvenes no

Voz 0470 18:10 con el que tanto Pérez Reverte como Alfonso

Voz 0759 18:13 Rojo fueron corresponsales de guerra y Alfonso Rojo aunque no lo parezca era bastante respetados

Voz 1194 18:18 bueno como corresponsal de guerra

Voz 0759 18:20 las ha metido a otras guerras

Voz 1194 18:23 o sea que también era corresponsal de guerra dice todo el mérito que yo es que es que realmente Pérez Reverte la gente mira fue corresponsal de guerra Alfonso Rojo también que a lo mejor no tiene tanto mérito ser corresponsable

Voz 0759 18:38 hacía mucho en Bosnia con una pelota hace bueno el caso es que este es el ejemplo claro de de de Climate hay otros hay otros periódicos que no vamos a nombrar pero que también se

Voz 0470 18:49 no son Alfonso Rojo es normal no hay más hay hay bastantes

Voz 0759 18:52 sí yo creo que todos nos viene a la cabeza uno muy concreto ahora mismo

Voz 0470 18:55 vale y lo voy a decir sólo voy a sacar el

Voz 0759 18:59 el titular porque el titular mola mucho por favor compañeros

Voz 3 19:06 disfrutado disfrutado paladear Carmena

Voz 0470 19:11 contrata a sus cómicos de referencia para un ciclo de monólogos vamos a ver si sale una foto en la que sale un montaje que lo ha hecho un niño desde primero con el que sale de fondo la imagen de Carmena y yo en la reunión del Ayuntamiento y luego encima de ello otra vez Carmena Ignatius vestido de hada madrina e que que en el no se haciendo que he sudado ir yo Javier Cansado belgas en otras tienen por lo que come

Voz 0759 19:37 lejos de referencia de Carmena

Voz 0470 19:39 luego cómicos de cabecera no no quiero decir el todos

Voz 0759 19:44 no quiero decir al periódico porque por el periódico el panfleto este porque sabéis cuál es el sin poner

Voz 0470 19:50 no entremos en la polémica pero si me gustaría leerla

Voz 0759 19:52 sí está claro ya una vez que has picado y ya ha explicado en el titular Villa Tele la noticia desde joder realmente está a la altura de lo que promete Koke por favor ponme la música

Voz 5 20:03 la música

Voz 1194 20:06 a qué es y cómo estamos enchufados

Voz 7 20:09 es que vamos de la teta de Carmena

Voz 3 20:18 gracias por lo que friki le tiempo estaremos así

Voz 0759 20:27 la noticia dice así David Broncano Joaquín Reyes o que que los cómicos que no dejan de hacer la pelota a Manuela Carmena han recibido premios han sido contratados para dúo locos carcajadas al hilo del arte más sublime un ciclo de comedia en el Centro Municipal Conde Duque la alcaldesa de Madrid como concejal de Cultura porque recordemos que ahora mismo no hay concejal de Cultura lo hace todo carecemos de todo Carmena Carmena

Voz 0470 20:54 todo entonces sede tú

Voz 0759 20:56 ha dado su visto bueno a contratar al hermano de David Broncano como coordinador de estas sesiones tratar el hermano de Broncano ha elegido a su propio hermano

Voz 3 21:08 no

Voz 0470 21:13 que a ver si te cree que mermará viajó

Voz 3 21:15 José Mota

Voz 0759 21:16 sí a su propio hermano ya otros humoristas como Joaquín Reyes que que Ignatius o Javier Cansado para estos shows Se da la circunstancia que este grupo hay falta de pero bueno se da la circunstancia de que este grupo de cómicos cuidar la reflexión que hace ahora el mierdas escribe esto este grupo de cómicos han permitido a Carmena llegara a la población joven que no sigue la política municipal de verdad gracias a nosotros si hay muchos jóvenes que estaban desnortado

Voz 3 21:47 es que

Voz 0759 21:51 esta pero gracias a que hablamos de Carmena han dicho todos con Carmina somos su caramelo en la puerta del colegio dice en el Retiro luego pone ejemplos bucaneros muy definitivos

Voz 0470 22:03 a ver por ejemplo Joaquín Reyes se caracterizó

Voz 0759 22:05 con la propia Carmena para difundir con humor sus políticas de movilidad y se ha publicado que iba a participar en la campaña electoral por su parte Broncano y el resto en la Cadena Ser sobre esto han difundido una y otra vez las bondades del servicio Bicing bueno es hombre el Servi el sistema de alquiler municipal de bicicletas que la alcaldesa ha municipal paralizados

Voz 0470 22:33 nacionalizado no sin polémica

Voz 0759 22:37 y ahora viene lo mollar Broncano fue invitado también actos como la copa de Navidad con la prensa de la alcaldesa juntos hicieron un espectáculo a modo de batalla de gas

Voz 3 22:49 entonces Carmena eh dice Dima Turan Millenium dice

Voz 0759 22:54 entonces el humorista andaluz no cobró sin embargo ha tratado un momento para el que trabajará cuatro noches mentiras convertir bueno no lo sé no lo de las cuatro noche digo hablar

Voz 0470 23:07 me llaman a mi hermano supongo que para aclararlo

Voz 0759 23:09 no llama Carmena no me lo ha cogido bueno e la noticia sigue contar tampoco tiene mucho más simplemente al final está guay porque al final hace la Promoció las sesiones serán a las ocho y media pero las entradas aún no han salido a la venta entonces eh vamos aclarar todo esto porque además no va a venir muy bien a nosotros porque no sabemos muy bien lo que tenemos que hacer claro así que saludamos ya yo creo que sí venga a Manuela Carmena buenos días

Voz 0645 23:44 hola buenas noches a todos perdón que tengo que arrancar

Voz 3 23:50 Trillo

Voz 1194 23:53 para Daniel Broncano Juan

Voz 3 24:01 el Broncano bueno

Voz 0470 24:02 malísimo por el momento de la verdad para darnos sorpresas que yo nunca hablo con mi hermano no sea llevo mucho que no sé por qué se mete en estos jardines con todo y antes que nada si Daniel

Voz 0759 24:17 negociación hasta el Ayuntamiento diciendo buenas y me gustaría contratar a los cómicos de Carmena no

Voz 0470 24:23 claro como como como en la lonja Paular con Carmena de oye que tenéis

Voz 0645 24:27 yo yo quería Nos titiritero pensaban ya descatalogados en lo siguiente que me han dado así a vosotros

Voz 0470 24:34 queramos nosotros of acudía hacia el otro

Voz 0645 24:40 oye pasión saque y yo me he enterado también ahora despacio estoy igual de sorprendido que vosotros

Voz 0470 24:45 atizó la noticia

Voz 0645 24:47 buenas noticias era bastante desconcertante eso de que la hermana de Broncano contratar general poco equipo Rajoy no de vecinos lo que dicen encargado usted

Voz 0470 24:57 no llega al Centro Europa los bronca

Voz 1194 24:59 ya he dicho personal

Voz 0470 25:03 quitamos ya el periódico allí al Centro Europa eh

Voz 0645 25:08 llega con toda su flor y nata a llegábamos con todos los píxeles ahora en cuanto a la exquisitez que tiene

Voz 0470 25:14 claro sin censurar ni nada no todo como nada bueno oye ya que estamos porque es que no saben de qué va esto claro tú intención con esto esto significa que no mal

Voz 0645 25:27 de este dos es es digno en Conde Duque que un poco lo que pensábamos era eh pues aparta a los un poco de del circuito de la riña en el circuito de la ofensa

Voz 0470 25:38 creíamos que juntando un poco

Voz 0645 25:40 yo a varios de vosotros como humoristas juntándolos con el poeta con bailarines con pianistas porque por visión tiempo apartados de de que deberá defender a provincia defenderán colectivos sal porque eso es gente sensata

Voz 1194 25:55 eh eh por sacar

Voz 3 25:58 del arroyo daría ese momento ya te acuerdas llevarme al Festival de Música de es irreal

Voz 0470 26:03 claro es que mi hermano para que a lo mejor también organiza par de música movida de estas tú a tú has intentado que no diésemos a gente mira ya ya salía otra vez increíble

Voz 0645 26:14 yo por la culata porque no ha empezado el fin no deja todavía el ciclo ya está para andando a nosotros para mal

Voz 3 26:20 que tenemos que hacer lo que tuve que recitar con una orquesta

Voz 0645 26:26 estamos en peor era sale

Voz 0470 26:29 el hecho de que tiene que no un aquí sabe de música contemporánea

Voz 0645 26:33 cada uno tiene un cometido Ignatius y comparte el escenario apoyan a Lima que es una bailarina brasileña hay coreógrafa de danza contemporánea Nacho también por favor bueno porque eso es un poco ahí lo dejamos a

Voz 3 26:47 los en el Conde Duque con o en la sala Bagdad de base con una pelota muy bueno ahí pollito dentro les pueda parecer

Voz 0645 27:02 eso seguramente pues dentro ya en el contrato caballitos no Dani

Voz 0470 27:05 es que tú antes

Voz 3 27:10 contrata es otra otro café en su caché

Voz 0645 27:15 la Sexta extra se eso habrá que no no

Voz 3 27:21 yo les digo

Voz 0470 27:25 un homenaje claro un homenaje los años sesenta claro que caiga

Voz 1194 27:29 planing ahí la pierna es hoy nation luego está David también que tiene que hacer David

Voz 0645 27:35 si te das tiene que eco partida escenario con Mario Mora que es mixta clásico bueno pues un poco de mostrar su conocimiento tampoco la señora clásica

Voz 0470 27:47 claro vale perfecto señor mayor yo qué hago voy cobra no sería lo mismo

Voz 0645 27:56 patito de hemos reservados a los chicos lo que es una compañía de plástico eso una gente por poner un conocimiento por muy exacto de la de los endecasílabos como si la voz ha buscado limpiamos que te pegaba bastante Cabadellana

Voz 0470 28:11 Nos ha llamado no Cádiz porque no sea llamar nosotros habiendo gente que tenía el móvil podría hacerlo bien y luego está Joaquín Reyes si Javier casado también

Voz 0645 28:21 es aquí entre ellas presenta el espectáculo mate sobre arte conceptual sobre el arte de museos de arte contemporáneo que nadie comprende aquí Javier Cansado hace un espectáculo eh sobre besos y literatura es un rapsoda así que tenemos que dar un poco raro

Voz 0759 28:38 pues nada Daniel dónde estás ahora dónde en qué parte del mundo

Voz 0470 28:41 pero qué haces pues ahora mismo

Voz 0645 28:43 hoy aquí viendo Mi calle holandesa

Voz 1194 28:46 en Holanda que no te va mal

Voz 3 28:50 gente

Voz 0470 28:51 a lo que más se compra una casa

Voz 3 28:54 en el terreno de Carmena

Voz 0470 28:57 mi hermano es increíblemente

Voz 1194 28:59 estas ensayando con el hombre

Voz 0470 29:01 pero no todo lo voy Mi hermano parecido se lo mismo

Voz 0645 29:07 tiene area era algún cameo al joven

Voz 0470 29:10 que qué tal Díaz en Holanda sí sí sí

Voz 0645 29:15 pues han quitado el riesgo de de bien oye aparcamos los coches de los árboles que se hayan o los árboles y ahora mismo pues hace un tiempo centro europeo aceptables a parques aquí está mi hijo

Voz 0470 29:25 se llama llama Dani y ya llevamos a mi hermano no sé si se llama mamá que mamando mensaje esta mañana que tenía que hablar contigo

Voz 1194 29:33 te digo yo también a los pilotos el Mediterráneo al borrón granos entre

Voz 0470 29:39 si de algo no se quede una botella de aceite de culpa

Voz 1194 29:43 pues hasta aquí la promoción fuerte aplauso para Daniel Broncano

Voz 3 29:48 el Broncano bueno

Voz 8 29:55 buenas noches aquí Don cualidad nos vimos que gusto Héctor hablar con el bronca no es otra cosa

Voz 1194 30:18 de Asia que sí sí sí señor saber estar más pequeños que yo no entiendo cuando tenga el plan manager eso el pequeño tiempo

Voz 0759 30:34 yo no lo veo el techo bueno

Voz 1194 30:37 voy a hablar de lo que me faltó hablar ayer de hablar de lo que me falta es verdad que el programa de ayer no

Voz 0470 30:44 yo sea toro Viamed dicen un barrizal empecé no

Voz 1194 30:46 empecé mal contando un Twitter amargo que había puesto durante las navidades si de una calle sin salida para el el lo peor sea paga una Losing miremos a nuestro alrededor si si no hay esperanza y luego tenía preparadas unas fotos para el olvido el Oviedo Alex digo prepara estas fotos que va a ser el remate y no me acordé la foto más de todo el mundo se de cuenta de que la cosa empezó a sonar se al final sacó salió el de esa atraques trancazo el programa pero esto sea Manolo colateral bendito sea Manolo que no salvó la vida me da la oportunidad de desarrollar lo que tenía pensado me estás mirando para otro lado

Voz 0470 31:27 no estoy

Voz 3 31:29 estoy intentando buscar del almirante él está como ciego viento Play hablando conmigo

Voz 0470 31:38 bueno es que no es que yo siempre a veces que miro a la gente

Voz 1194 31:41 no perdona a mí me empieza a saludar más la gente por la calle entonces todo viene de eso que la gente la respuesta del Twitter amar amargo que yo puse la gente me animó haciendo broma gente por la calle la gente por la calle pues me saluda

Voz 0470 31:55 amenaza ni mate con buena pero pero no sabes

Voz 1194 31:58 qué punto eso es lo que la gente me saluda general más que nunca yo doy las gracias desde aquí por eso por el fondo te hace sentir cariño

Voz 0759 32:06 el mainstream es que claro

Voz 1194 32:08 el especial de Nochevieja es verdad verdad cuidado eh eh

Voz 0470 32:13 lamenta Antonio Orozco Antonio Orozco

Voz 3 32:15 el Antonio Orozco

Voz 1194 32:20 a fuerza de repetirse la misma situación no sé quién anterior

Voz 3 32:28 no hago el trabajo de bueno es que no no lo comentaba

Voz 1194 32:35 a fuerza de repetirse la misma el mismo escenario uno ya acoge tics de responder de la misma manera que en uno lo quiere ser responde a la gente que se acerca a ti con cariño no quiere ser autómata responderles mecánicamente pero acabas cayendo en eso claro no sé yo debo admitir que yo ya he desarrollado una línea de meta respuesta cuando la gente joder Ignatius qué tal quiero saludarte muy amable muy amable muy amable yo siempre empieza verdad

Voz 0470 33:05 empieza con eso afirma que no sí sí sí sí muy amable

Voz 1194 33:08 muy amable pero tienes que tienes común

Voz 0470 33:10 como un árbol de decisión de una primera sesión

Voz 3 33:18 lo dicho por del Supremo es conocido

Voz 0470 33:22 de Dios en la que os libreta con un árbol de decisión de respeto

Voz 1194 33:25 es que es muy amable es el troncal la respuesta otro

Voz 0470 33:28 eso empieza así a sí pero es que es muy amable puede derivar

Voz 1194 33:31 dar en gracias por saludar cuando una persona simpática pero sin más

Voz 0470 33:36 momento Juan hacia los árboles decisión normalmente se se derivan de una cosa otras según otra cosa porque hace gracia por saludar gracias por el apoyo que desencadena cada

Voz 1194 33:44 eso es lo que quería explicar muy amable pues desembocar en gracias por saludar a esa persona que es correcto pero es un agradecimiento

Voz 0759 33:52 pero inquietante también

Voz 1194 33:55 te estás escribiendo ya empieza a ser amable quieres que te da puta gracias por salvar a Grecia

Voz 0759 34:07 gracias por existir al mismo tiempo

Voz 1194 34:09 es una invitación a irte a tu butaca

Voz 0759 34:13 pero es es contradictorio porque si le si eres tan amable aunque saludar con mucha

Voz 1194 34:20 depende de tonos y con mucha bonhomía depende

Voz 0759 34:23 la gente tiende a quedarse más si contigo claro pero gracias por saludar ya es pues mira esto ya no

Voz 3 34:30 mira yo creo que lo que tenemos

Voz 0470 34:33 eso me recuerda puedo contar lo que pasó en los Premios Ondas un saludo quinteto muy parecido una persona bola casi te puedo contarlo me acuerdo que estaba yo hablando con el director Massimo deprisa con Manuel mirad el consejero delegado el jefe máximo de todo esto me acuerdo está hablando con él

Voz 0759 34:49 hostia es la

Voz 1194 34:51 en la copa posterior en la copa posterior

Voz 0470 34:54 Inite tuvo como él yo yo hice Barrera preventiva de

Voz 1194 34:58 no te un bloqueo nada porque yo he visto a Harden topillos ahí

Voz 0470 35:05 de polen medio porque digo no le va a reconocer iba a soltar alguna entre Tito un gesto de reojo de ojo jefe ojo muy jefe y entonces tuve Inite la señal que tenemos entre nosotros y eso es intentar este bendito Un arriba para que no parecía que iba a mecedora le cogí te de los hombros le desquite gracias por saludarte

Voz 3 35:27 pitaron al premio gracias por salud por saludarme bonito en el fondo queda humilde

Voz 0470 35:37 este hombre miró a mí como diciendo viene continuo

Voz 1194 35:40 pero el médico saludar en grupo Mecano saludó a todo el mundo las gracias Pedro Sánchez no me invitó La Moncloa yo doy las gracias a la gente que me que me entendía me encanta

Voz 0470 35:50 pero es que casi te lo de lo de coger por la solapa inminente comienzo el casi lo porque creen que os clientes

Voz 1194 35:56 bueno gracias

Voz 0470 35:59 bueno sí entonces bueno pues quiero decir

Voz 1194 36:02 es verdad que fue pudo estar fuera de lugar pero lo fue incorrecto del todo gracias por saludar desemboca si yo veo que esa persona no se va claro desemboca en suerte

Voz 3 36:13 tú te suena bueno llamado

Voz 1194 36:15 pero gracias por saludar suerte ya no estás bajo mi responsabilidad entonces pero la otra vía si yo veo que perdona siete esto si eres correcto muy amable clase saludar sorteo si esa persona especialmente entusiasta y que me cae especialmente bien desembocó en muy amable gracias por ella

Voz 0470 36:35 hoy

Voz 3 36:40 si vosotros no saben que soy

Voz 1194 36:45 si la persona te cae mal desarrollado otra otra vertiente más otra vertiente

Voz 0470 36:49 bien esto es otro árbol distinción siempre empiezo

Voz 1194 36:52 amable aunque me da igual si es muy amable ya ya ya ya lo tiene muy amable pero si me cae mal muy amable perdona que ahora no puede atender muy bien muy bien

Voz 0470 37:03 es una de las canciones paguen a Mahler y también

Voz 1194 37:06 se deja entrever un poco lo que hay pero si me caí especial es muy amable lo siento que estoy hablando con mi hijo que a veces sin estar con el alba a veces tengo suerte tengo el móvil queda vamos hombre no justificable pero otras veces estoy hablando que quedó yo ya de puto loco saludo muy amable estoy hablando conmigo

Voz 3 37:37 entonces él es la vertiente negativa el otro día se dio el caso de que yo

Voz 0470 37:43 estaba paseando por el Retiro que últimamente voy mucho que tengo los pantalones baloncesto recordemos que hoy bolsas como el otro día pantalón te lo cuidado cuidado cuidado

Voz 1 37:51 eh

Voz 0470 37:53 pantalones de baloncesto a corto es muy tiempo que veo que van a sustituir a los azules que están acartonados

Voz 1194 37:59 el otro día se dio el caso de que iba caminando por el Retiro y hablando por teléfono con una corredora yo habitualmente voy con la capucha puesta sin gafas como diciendo a saludar Hernani me reconoce por la voz me iba rápido latía cayendo por el Retiro retrocede corriendo y me empieza a saludar yo hola muy amable entre hablando con mi hijo mi hija hizo hablando con mi lista todo el repertorio horas muy amable suerte

Voz 3 38:30 vete ya

Voz 1194 38:33 me sale una hora más tarde da la vuelta entera vuelve a coger pero ya en sentido contrario me me volvió a ser la vuelta me dobló me dobló viene a saludarme y me dice Ignatius nos estés triste por por qué estoy triste Galina les correr a tope ahora mismo no hay nadie alegre que tuve se si no les saludé ya estoy triste claro entonces yo ya no tengo salida mire querían sellar la foto que finalmente no nos ayer si la tenemos preparada para qué voy a hacer quizás la gente estos estar triste

Voz 0470 39:15 de hecho silencio paseando por la calle

Voz 1194 39:19 luego lo mejor me saluden no pero de entrada a saca

Voz 0470 39:22 hola fotos la foto fíjate que tiene poco pero la porque este hombre ahí preparándose para la Tercera Guerra parece que está sentando alguna tipo de cosa municipal han pero es que es el servicio Xosé

Voz 1194 39:33 si lees la floja pone servicio que me pille

Voz 3 39:39 sí hermano de verdad ya en este mundo

Voz 0470 39:44 más que siendo una foto el el gesto de andar de una persona hundida

Voz 1194 39:49 adora que viniera Pío triste que cae encima del cartel de aquí no sale bien próxima el cartel de Servicios Sociales pone Farr ropa

Voz 3 39:58 es verdad que es totalmente acabado

Voz 1194 40:01 yo otra foto que me sacan también robada no sé si antes antes de saludar o igual luego Lime saludan pero la siguiente foto

Voz 3 40:09 es muy bonita es muy bonita realmente estoy viendo porno

Voz 0470 40:14 vamos a ver

Voz 3 40:16 me han pillado sentado en un portal de las aceras a ver porno vieja

Voz 0470 40:21 que describa que es una foto que han hecho dentro de un coche han hecho una foto un retrovisor en el retrovisor sal Ignatius sentados mirando al Madrid

Voz 1194 40:27 se presta hay foto ya es de flipado de de esta mañana haber estado en la tienda de la espía seis

Voz 0470 40:33 Pablo se puede hacer todo se puede hacer Zuma ha insistido

Voz 1194 40:36 lo de de su coche sacando el desde el retrovisor me pilla de imagen yo sentado las era viendo por el Tío Sam de tiene bueno que por cierto del espía que que que muy espabilado si es que existe que lo vocal del espía en el paseo la Castellana

Voz 3 40:52 yo no disimulada desde ponerle Mari

Voz 1194 40:56 es quería no se le tienda del espía que hay también rincón del espía son distintos pero pero nuestro de como la gama baja el exespía ahí en Rincón

Voz 3 41:09 mira mira mira mira que tú mira mira mira mira mira hay un hombre al que Occidente se le echa encima toda esperanza esta es la desesperanza si te ven así que hay que decirte muy amable gracias por saludar suerte

Voz 0470 42:33 con el Melilla buen partido e Melilla Murcia dos dos referentes a pesar de ser accionista de Bami supongo en BEOK el Melilla en Segunda División B Grupo IV y ha ganado el Murcia siquiera mandamos a Melilla también que están empezamos de corazón con ellos siempre es si viene más gente de Melilla vernos la verdad es que vengan más joder sabemos que es difícil eh les esperamos que nos traigan cosas los productos típicos de allí si lo que se ha hecho eh hacer extensivo este saludo a un cariñoso aplauso sí que que no

Voz 3 43:03 muy amable muy amable

Voz 9 43:24 Miren siempre en la Ibérica

Voz 0470 43:58 sí