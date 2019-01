Athletic viste camiseta rojiblanca por primera vez

vistió por primera vez su camiseta roja y blanca que ya que esto de recordar el día en que once tíos se pusieron por primera vez una camiseta a rayas para echar un partido tiene lo justito de acontecido histórico pero si resulta que los colores de tus amores empiezan siendo unos luego los cambias porque alguien te dice pues mire ese nos han acabado las camisetas de rayitas azules sólo nos quedan Rojita as pues no tendrá historia pero tiene guasa porque lo

los colores del Atleti no eran el rojo y el blanco eran el azul y el blanco pero las cosas son como surgen no como se planea ya saben que esto del fútbol es cosa de los británico lo introdujeron ellos por tanto no había equipamientos en España cuando empezaron a fundarse los clubes hablamos de finales del XIX y principios del XX las camisetas las compraban en Inglaterra y se las traían paraca y así se fundó el Athletic con camisetas blanquiazules con su escudo también blanquitos y azul pero cuando hubo que renovar la vestimenta resulta que el encargado de hacerlo no encontró en Southampton camiseta con los colores del equipo sólo les quedaban rojas y blancas los colores del Santo bueno pues esta misma Si el hábito no hace al monje tampoco unos colores hacen un buen futbolista desconozco qué le dijeron cuando llegó a Bilbao con camiseta rojiblanca en vez de blanquiazules las tonto tú te crees que podemos ir cambiando de color eso sí a lo loco tampoco era para tanto el hombre pensó que si la bandera de Bilbao era rojiblanca bien podría colar para el equipo que representar a la ciudad Sea como fuere aquel nueve de enero el Athletic fue a jugar con el Irún Sporting vistiendo por primera vez la camiseta rojiblanca ya está sí porque los del Atleti resuelven sobre la marcha como tiene que ser cuando el cura Ortúzar fue a bendecir los terrenos del futuro San Mamés como se le olvidó el y Sopo utilizó una hoja de Verza para sacudir el agua bendita sino hay azul rojo a falta de Sopo verdura