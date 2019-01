"Una mujer cambió 50 veces su testamento"

Voz 1 00:00 un éxito o un fracaso para que algo dure tener que verse poquito lo lo justo ya sea una pareja una familia tu conoces algún caso por cierto de testamento modificado pues de una cena de Navidad no

Voz 2 00:11 pero el gol mete estará escuchando y me estaba estaba como con la sonrisilla de parecen no sé

Voz 3 00:14 no no no me berlanguiano no siempre pero pero tiene eso tiene enjundia esto eh

Voz 2 00:19 a lo que recomendó siempre nunca actuar en caliente pero claro si si pasado un mes dos meses de de esas fiestas de Navidad Se están cambiando estos testamentos es que ya lo han pensado y repensado no parece la contra

Voz 3 00:29 programación de Campofrío no estaba verdad es más porque no teníamos poco que ver mucho con una cena ya me imagino a todos estos después de la cena atando cabos juntando piezas diciendo esto no se parece nada no

Voz 0827 00:45 maneras vamos a ver yo creo que también tiene un poco pesimista

Voz 3 00:48 no no no no no estoy sorprendido pero la información ahora de pudo ser cambian para si bien

Voz 0827 00:56 este sobrino al que no había descubierto mira este nieto de qué vienes aporta conmigo

Voz 3 01:01 a cada no sé yo prefiero expertos significaría que no habías descubierto ese nieto a ese sobrino sobrina no bastante persona a la que quieres dejar más no vamos a hacer lo que sí es verdad que tiene un punto de nostalgia no esas personas mayores abuelos

Voz 0827 01:22 es que dicen bueno vamos a brindar no sé si estaré el próximo año además no hay una cierta sensación en fin de ciclo eso te muy de ciclos de ocaso cosa que no pasan las vacaciones nadie se despliegan las vacaciones diciendo bueno ojalá no sean las últimas no oyen los vemos el próximo verano pero en las navidades sí que hay ese punto de ocaso

Voz 3 01:40 a lo mejor lleva mucho define que a lo mejor yo

Voz 0827 01:43 a mucha gente hablar con el notario deciden notario vamos a arreglar las cosas pues si no llegó a la siguiente

Voz 0313 01:48 vamos a hacer una cosa no acudir a las fuentes Martín Garrido buenas tardes

Voz 1642 01:53 hola buenas tardes Martín Garrido delegado del colegio

Voz 0313 01:56 de notarios de Cataluña en Tarragona notario él mismo y vamos a ver esto que contamos hoy explicó en un reportaje el Diari de Tarragona y de lo que ya habla que esto es novedad es tendencia en los últimos años horno o nos acabamos de enterar

Voz 1642 02:12 os vais a enterar

Voz 4 02:15 no

Voz 1642 02:18 no voy siempre ha ocurrido siempre Hugo ocurre si esto esto es como la vida misma ocurrido siempre lo que pasa es que quizá ahora las familias están más eh alejada unos de otros no hay menos menos tradición familiar y puede que se haya intensificado pero esto ha pasado siempre las tía soltera que acudía donde estaban los hermanos hijos sobrinos hizo en uno y éste iba al día siguiente y cambió el testamento esto no es la historia de hoy es la historia de toda la vida

Voz 0313 02:51 ya ha ocurrido y ocurre siempre en la misma dirección de alterar

Voz 3 02:57 o también ocurre para bien

Voz 1642 03:00 hombre es para bien para el que nombre así mal que le quitas

Voz 3 03:03 claro claro sí porque se lo pondrá otro claro

Voz 1642 03:07 pues depende depende del punto de desista de favorecido o el heredado no

Voz 0313 03:14 se ha pongámonos en lo que va vamos a ver estamos día a día nueve de verdad el nueve de enero usted algún algún caso de éstos para cambiar el testamento sí sí

Voz 1642 03:24 uno sobre lo que ocurre es que no te lo explicaron no te lo explican así es que me enfadé la cena aunque a veces sí es claramente te lo dice muy claramente sí pero bueno tuya puede seducir por las seis desde seducir por el contexto inclusive por el contenido del testamento que es que algo ha ocurrido en estas fiestas no

Voz 0313 03:47 se puede ocurrir

Voz 1642 03:49 lo que lo que a lo que ha sucedido es precisamente eso nada que tú esperabas que tu hijo o tu pariente fuera ver te llamando por teléfono simplemente no te ha llamado tampoco tiene porque tampoco tiene porqué ser una cosa trágica

Voz 0313 04:05 pero si se puede se puede reproducir sin dejar mal a nadie ni nada eh algún fragmento de conversación de esas de alguien que entre la notaría diciendo el día de Navidad termine hasta las pelotas de este os de te no se puede reproducir algún fragmento de casos de

Voz 1642 04:18 con esas con esas palabras literales no pero algo muy parecido a eso sí porque entonces todavía más Kuerten así es que sí

Voz 5 04:28 porque usted Martín Klaus es Dance nada más pero no no no no se les somos no se les ocurre preguntar yo no sé si esto porque usted sí que lo conozco desde hace mucho tiempo porque

Voz 1642 04:39 ahora no no mire el testamento y es como una pequeña es como una pequeña escena de toda tu vida no toda tu vida entonces cuando el notario no es que de fe porque la fe evidentemente pero la función de él es la interrogación del cliente o de la otorgándole el documento en esa interrogación el otro regantes el documento te cuenta todo todo lo que se cuenta algo te cuenta muchas cosas que no contaría que no va a contar nunca a y con su cónyuge ni nada con la cual tiene confianza no es que no tenga confianza pero no sólo va a contar nunca te lo va contra la TIC entonces no es que no lo interrogue no es que no no es que no sepas porque a veces ya no no quiere seguir interrogando no no quieres o pero bueno veces te este es les voy a contar esto y por esto yo ocurrió esto sucedió esto me hizo estoy yo esté bien sea siempre hay una vecina que piensa claro dices a ustedes les yo no pienso nada o sea simplemente les diré lo quiere quitar pues como lo hacemos no se lo quiere oler quiere limitar como lo hacemos no que yo no le voy a él yo lo voy a decir si lo que usted hace es bueno o malo éticamente no le voy a decir si es correcto correcto jurídicamente

Voz 3 05:53 Martín lógicamente no se lo voy a decir

Voz 1642 05:56 no sé no le voy a decir existe hace bien o hacer mal no porque el el eso sí

Voz 3 06:02 de de toda la razón

Voz 1642 06:06 claro estaría en el plano de en otro plano haría mi profesión sería otra claro

Voz 0827 06:12 Martín le quería preguntar si hay gente que quiere además además dejar constancia de las circunstancias en el testamento es decir de sereno a no sé quién porque se portó muy mal conmigo en la cena de Navidad esto es lo pues

Voz 1642 06:25 pero podría forma sí sí lo que pasa es que lo eso serían lo que llamamos nosotros los motivos los motivos de algo no solemos poner voz a veces y que insisten eh y a veces te dicen yo quiero que se refleje que hago esto a desigual lo por ejemplo los chicos por este motivo no y entonces insisten mucho pero nosotros no solemos poner los motivos los motivos digamos que no son jurídicos no las razones que tiene el testador cien porque no van a producir efectos jurídicos da igual que te caiga bien o te caiga mal lo que importa de dejan los pueblos dejarlo o no hacemos dejas no pero a veces sí que el espectador o las excavadoras insiste yo que yo hago esto y además póngame usted aquí lo hago por este motivo no quiero reflejar este motivo que quede claro cuando me muera en hoy cuando Mis hijos lean el testamento pues verán porque he hecho esto

Voz 0313 07:17 cuántas veces se puede cambiar un testamento Martín

Voz 1642 07:19 pues todas las veces que quieras

Voz 0313 07:21 no hay límite pero eso

Voz 1642 07:23 no hay límite de no hay límite ir a veces yo hace poco tiempo viste un la herencia de una señora que había hecho pues por lo menos unos cincuenta testamentos

Voz 0827 07:35 oiga claro no puede explicar porque aquí en España ya sabe que es el testamento antes lo teníamos asociado a gente con mucho dinero con muchas propiedades incluso a gente mayor ya digamos a punto de morir por qué es necesario que dos ciudadanos normales que vivan de su sueldo que tengan una casita que tengan un par de hijos donde todo parece más o menos normal porque sería necesario hacer un testamento

Voz 1642 07:59 hombre porque por muchas razones además no es no es un tema de señores con mucho dinero también es de señores normales de lo que me está diciendo no te un señor que tiene una casita con señor tiene una pues nada que tiene un coche o que no tiene nada simplemente que no tienen absolutamente nada también sería interesante hacerlo pero por razones e fundamentales una porque más barato lo cual es una ya no me razón importante de peso no irá ir a otra razón porque ahí puedes tú determinar qué quieres que pasen contusiones no porque no se lo va a determinar la ley a lo mejor la ley no te gusta lo que determina no

Voz 0313 08:38 ya sea usted yo usted recomienda hacer testamento

Voz 1642 08:42 bueno yo yo si no lo ha hecho yo vamos dejaría el programa ahora mismo iría corriendo hacerlo

Voz 0313 08:48 solo lo hice yo hace años que lo hice ya hace hace bastantes años incluso

Voz 1642 08:52 pues entonces entonces nada entonces no hay que no hay que ir corriendo

Voz 3 08:56 así es bueno Francisco

Voz 0827 08:58 el de los ciudadanos que lo diría estoy hasta las pelotas

Voz 3 09:03 bueno lo pongan todo

Voz 1642 09:06 sí se puedes poner todo lo que quiere es que se disponía a veces ponías cosas religiosas no ahora no se ponen porque son más laicos no pero pero antes si antes decía que quería que te dijeran misa XXV misa Gregoriana sí decías todo el testamento era en el fondo el testamento son como una carta de despedida no supe despide Si sabes esa carta se va a abrir abrir antes de abrir cuando pudieron leer con tu llenos de personas a las cuales quieres o no quieres por eso es importante no

Voz 2 09:40 como ha empezado a la entrevista que ha hecho que que no nos entrenamos momentos picos del año también donde haya este tipo de cambios de testamento o o EPO

Voz 5 09:52 muchas de nuestras vidas pero si el momento de la crisis que hemos pasado muchos más Testamento eso no

Voz 1642 09:58 eso no pero por ejemplo hay una un momento en que ahora la gente pues va de vacaciones viaja no viaja en avión hace viajes largos entonces cuando soledad hacerlo toda la Familia estamos madre los hijos no entonces de pronto aunque no habían pensado hasta ese momento empiezan a pensar si se cae la viéndose matan todos no y eso les produce vamos siempre que les produce una preocupación y entonces vienen vienen a la notoriedad de quién es hacer testamento y te cuentan eso es que me voy es que mire voy y vengo a hacer testamento porque me voy de viaje digo hombre pues ya te los viajeros muy complicado pero las comparte frenó nada pero es que Carles nos matamos todos los testamentos son complicado porque hay que prever existe matan todos mueren todos eh esto es típico eh en verano en las fiestas de Navidad antes antes de la Navidad porque cuando la gente se va a un viaje largo en avión empieza a preocupar esto de qué pasa si se matan decae

Voz 0827 10:59 aquí hay un oyente un fiel oyente Juanma Abidal que nos pregunta pregúntenle al notario por favor si alguna vez se derogará la legítima claro esto no depende ustedes yo creo que es lo que le pregunta es la opinión más bien si usted cree que se debería derogar la legítima

Voz 1642 11:13 pues mire esto es como es como lo que hablábamos antes de lo de depende donde lo mire desde el punto de vista del causante es el testador no desde el punto de vista el testador el testador les gustaría ser completamente libre y tener libertad absoluta de acerca de hacerlo su construcciones lo que quisiera claro desde el punto de vista de las familias la familia que ha estado con el testador de la familia que a lo mejor me he atendido de la familia que ha formado parte del patrimonio a lo mejor no les gustaría que este señor en el último momento de su vida el caso no tienes al vecino no entonces algún tipo de limitación tiene que haber el tema de fondo es que hacemos que limitación ahí no es decir si fijamos una limitación en Cataluña la limitación limitaciones pequeña en en cambio en Madrid por ejemplo pues la limitación es mayor el dobles y ahí es donde puede estar el dónde dónde fijamos no hay límite de esta libertad mientras es un tema clásico es un tema que siempre hemos debatido siempre hemos discutido if siempre llegamos al final a lo a bueno por un lado los sectores el sector quiere deshacer lo que te dé la gana pero claro por otro lado dijo elijo pues no quiere que no que tu padre de pronto empieza a distribuir los bienes entre todos sus amigotes

Voz 0827 12:31 pero sé que hay una hay una presunción legal digamos de buena familia no de que los de que los herederos han sido buenos con quién Testa en ese momento

Voz 1642 12:40 sí sí sí sí sí pero ese es un tema muy ya digo es un tema clásico que depende cómo lo quiere mirar no Hinault no lo hemos solucionado solucionar hemos nunca a los tiempos que corren ahora lo que Sitjà habría es de qué es lo que se ha intentado lo está intentando hacer además es privar de legítima aquella espero buenas que no tienen relación contigo es decir si en la cena de Navidad resulta que esperar un año a tu hijo esperas el siguiente año a tu hijo tu hijo no te mando un Barça no te manda no no te escribe no te llama por teléfono y pasan cinco años pasan diez años pasan quince años tiene este hijo derecho a la legítima esto sí que es lo que hay que discutir yo yo creo que no que no tendría derecho a la legítima ahí ahí donde está el caballo de batalla no dos dos dos curiosidades para ti

Voz 0313 13:34 minar la primera he recuerda cuál es la persona más joven que ha entrado en su notaría para hacer testamento antes decíamos esto no es una cuestión de personas ricas a mayores la persona más joven recuerda

Voz 1642 13:44 pues no lo sé que a lo mejor tendría dieciséis años porque es para otra de las cosas que supongo que no que no son públicas es que para hacer testamento no no no tienes que ser mayor de edad pueden hacer testamento con catorce años no con lo cual no necesita ser mayor de edad para vender necesita ser mayor de edad pero para hacer testamento puede ser menor duda no

Voz 0313 14:05 Nos estamos centrarlo y yo creo

Voz 1642 14:08 quién ha votado dieciséis tendrías hicieron unas una chica además de porcino hacer testamento final feliz el testamento ya está

Voz 0313 14:15 la segunda y última evidente por otra parte

Voz 4 14:18 usted ha hecho testamento yo he

Voz 1642 14:21 sí

Voz 3 14:22 ahí ya te has fastidió el titular

Voz 1642 14:28 la feria ha dudado eh en la respuesta

Voz 3 14:33 la pregunta la pregunta indicada en el contexto de entrevistas quería alguna vez a modificar el testamento después unas Navidades

Voz 1642 14:41 no pero algunas gana siete heridos

Voz 3 14:43 con todo muy bien Martín Garrido de

Voz 6 14:46 llegado del colegio de notarios de Cataluña Tarragona muchísimas gracias por estar este rato aumentarán

Voz 0313 14:51 muchas gracias un abrazo grande no si te digo de las alguna de ya no tenía ni idea

Voz 0827 14:56 muy interesante es que de verdad hay vamos

Voz 0313 14:59 por lo por las reacciones en fin que es científico entre los compañeros y compañeras de la radio esto de que después de Navidad se dispara una especie de fiebre modifican normalmente para mal o por cabreo yo tampoco no no tenía datos

Voz 0827 15:12 cada cada vez que hacemos un testamento que nos lleva a una notaría siempre recuerda que tengo una asignatura pendiente que ya no es tanto hacer el testamento sino ir afirmarlo hace muchos años que fuimos hicimos el máximo lo dejamos influir por favor no hemos vuelto entonces tenemos que volver ya a nuestro hijo se ha hecho mayor

Voz 3 15:30 a dónde caso al notario el programa te has firmara la nota pero dejar el programa pero mira aquí al diez días a ver si lo hacen todo

Voz 0313 15:38 has hecho testamento John no todavía no

Voz 2 15:40 no todavía no hay además teniendo da sí sí pero lo mismo por dejadez cada vez que tengo una conversación de estás viendo a una notaría Hay luego lo voy a dejar

Voz 0827 15:50 facilita mucho las cosas facilita mucho las cosas también ha habido en en mi caso no es gente cercana en la familia que me ha dicho si hubiéramos tenido hecho testamento hubiéramos tenido menos problemas después del fallecimiento de la persona que murió no y es verdad que es que no

Voz 2 16:05 esta nada iban económicamente tampoco hay gente que no de las cosas que más me ha sorprendido es que ha dicho que hay otro pico de testamentos justo antes de las vacaciones y cuando rival que

Voz 3 16:12 sí sí claro claro claro claro apelaciones pero

Voz 0827 16:18 antes mucha gente hace pues los viajes y supongo que después de la Semana Santa será mucho seguro