¿Chivato o cómplice?

Voz 0827

00:00

la noticia es que la Comunidad de Madrid está preparando un borrador sobre una norma sobre convivencia escolar que prevé castigos el más grave sería de cinco días de expulsión del centro para aquellos alumnos que conozcan y que no denuncien casos de acoso escolar en sus compañeros las asociaciones de padres y madres de alumnos afirman que no han sido informadas saltó concreto que creen además que es un disparate porque sólo pretendería criminalizar a los alumnos bueno es verdad que siendo gravísimo el problema del acoso escolar hay que valorar que se vayan afinando las respuestas del sistema para combatirlo pero también puede suceder que en el afán de atajarlo pues nos pueda ir la mano porque en así todo tan complejo el silencio de un menor no siempre es complicidad puede que el miedo que atenaza al mismo que sufre la violencia pueda ser exactamente el mismo que selle la boca del testigo romper ambos silencios debe ser el objetivo fundamental y eso se consigue creando conciencia proporcionando herramientas para detectar visibilizar el problema no parece que el castigo