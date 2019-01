Boyero: "No sé cómo le dan el Globo de Oro al mejor actor de comedia"

Voz 0313 00:00 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal feliz año

Voz 0324 00:02 estas igualmente cómo ha empezado dos mil diecinueve

Voz 0313 00:05 sí bueno el año de Blade Runner por cierto recordemos

Voz 0324 00:07 sí pero amigo se paso de lista de Ridley Scott con suficiencia que

Voz 0313 00:15 no bueno algunas cosas todavía no están los coches voladores y eso todavía no pero algunas sí bueno

Voz 0324 00:21 sí pero no había previsto por ejemplo de esto de que la gente se iba comunicar exclusivamente a través de de maquinitas y que iban a ir por la calle todo el día pues casi prefería yo los coches voladores a la plaga ésta de gente mira cuando un mirando un móvil y atropellando tal eso sí me da más miedo que si eje desde el dos mil diecinueve actual que el que imaginaba

Voz 0313 00:47 te te te es algo especial el el año dos mil diecinueve años pensad te pasaba por la cabeza en algún momento pues bueno que comparte recordaba que una pelea que la la imaginación

Voz 0324 01:01 es es muy osada no pero le pasó también a a Kubrick

Voz 0313 01:06 el uno uno si es verdad que no bueno

Voz 0324 01:09 pues no el mundo real no se parece a lo que imagino en ese caso Jartum Klar quiere el autor de de la novela pero esto al al miedo que te puede producir el el futuro yo ya lo lo tengo instalado en el presente ha con toda esta revolución tecnológica que nos nos va a hacer infinitamente más felices no sé a mí me me me parece muy raro Carlos ya sé que que es hoy del Paleolítico pero no no no no no no no es el único que tiene

Voz 0313 01:47 te esto eh ya a ver si no

Voz 0324 01:50 juntamos unos cuantos y por lo menos unos controlamos

Voz 0313 01:53 oye que despedimos el año pasado con grandes elogios a a Roma a la peli de de Alfonso Cuarón camino como ha triunfado los lobos de ellos y ahora tenemos un poquito de lío de polémica un poquito no bastante de le hoy discusión con lo de las escenas tituladas no porque la película en fin en español su título bueno más en mexicanos las frases no son exactamente iguales es su titulan el propio corona ha dicho que que no le gusta nada no ha dicho una frase además dice yo no necesito subtítulos al mexicano para entender a Almodóvar por ejemplo no

Voz 0324 02:26 ya yo le diría Cuarón que es y necesito subtítulos en una parte no todas pero bastantes películas sudamericanas que no me entero en nombre de la pureza

Voz 0313 02:41 ya ya nos suene a la realidad

Voz 0324 02:43 de su lenguaje subió argot pero me pierdo la mitad de de los diálogos así como como me ocurría tampoco sin ir a Sudamérica con con esta última película a la que se llevó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián que aquí hablan en un andaluz cerrados ese es en mi caso yo

Voz 0313 03:10 agradable puesta dice Isaki Lacuesta sí

Voz 0324 03:14 yo agradecería que que me pongan subtítulos porque si no me me pierdo ya ya sé que luego se ha protestado por los subtítulos que sonaba porque no los porque claro porque dice que no

Voz 0313 03:31 falta que que que no se frases hay que traducir quiero un coche más chico poner en su título que nunca más pequeño y me parece un poco absurdo no igual son los detalles no si uno tiene o vamos a quién eres No le digas a si no le digas eso

Voz 0324 03:46 son bueno no no lo sé yo hay hay una cosa que admiro mucho del cine inglés Si es

Voz 1 03:53 su perfecta pronunciación los los

Voz 0324 03:57 sí sí sí sí la adicción que tienen aquí en nombre de pero ocurre también en el cine español en nombre del naturalismo ya que todo aparezca como muy fresco muy fresco y muy de verdad pues muchas veces digo pero que que han dicho que no hay con películas ya te digo peruanas chilenas que mexicanas algunas argentinas también y entonces no yo no no estoy muy de sobra no no no no te molesto no fueron repito y que si pillas parte de los diálogos pero muchos otros no me piel

Voz 0313 04:37 es algún detalle a lo mejor no bueno yo me

Voz 1 04:40 sólo poner nerviosos que siempre como como soy tan

Voz 0313 04:46 quiero enterarme de lo que dice oye Globos de Oro que hemos hablado de de Roma bueno había triunfado ha triunfado otra película

Voz 0324 04:53 eh

Voz 0313 05:02 sí que es un poema raso di con premios a la mejor película drama y mejor actor de drama Rami Malek al al egipcio y no te gustó mucho tu quería preguntar no quería preguntar si las revisitar no no o no tienes ganas de los de esas películas que dices a salir sí pero igual que por el momento como algo no

Voz 0324 05:25 no no no no me a mí no me interesa ya se ha sido un éxito mundial a quién

Voz 0313 05:32 sí vamos a público brutal en España no salía cine donde no había localidades para para verla

Voz 0324 05:38 bueno pues será que conectan con el el personaje de Freddie Mercury y con la música de Queen

Voz 0313 05:44 ya te convence por el por el ya por el origen por el personaje de Freddie Mercury la peli no la

Voz 0324 05:51 Bailey me me me parece facilona melodramática previsible concretamente toda la parte final con el concierto es de la familia los novios la novia ese las madres todos allí me pone nervioso porque eso me parece un recurso fácil no de pero se supone que a la gente al público le ha le ha emocionado y le conmueve el actor es que repito Freddie Mercury no me no me impresiona nada el personaje me me da común un poquito de Grima fíjate y el actor supongo que lo hace muy bien pero es que me Si Si no me interesa

Voz 2 06:31 la

Voz 0324 06:32 el el personaje de esa entiendo un poco pero repito que que que hay gente amigos míos que me hablan con que no va mucho al cine que han ido a ver esto y me cuentan que han salido emoción buenos entonces era mejor no tenemos distinta clase de emociones habiten

Voz 0313 07:26 vamos con los estrenos este viernes llega a España el vicio del poder una película sobre Dick Cheney el que fuera vicepresidente de Estado sonidos durante el mandato de George Bush una figura muy poderosa muy turbia también de la política norteamericana y por lo tanto de la política internacional el protagonista

Voz 3 07:44 de nuevo irreconocible por cierto con más kilos y Calvo es Christian Bale habló ayer de más difícil amó allí inmoral

Voz 4 07:55 yo yo

Voz 5 08:03 que ha ganado el el el Globo de Oro

Voz 0313 08:04 el mejor actor de comedia por este papel estoy a un fragmento de la versión original el presidente

Voz 6 08:13 tú eres mi dice yo

Voz 0324 08:18 soy presidente prometo de la versión doblada qué tal esta esta película pues esto de los Globos de Oro me parece que tiene mucho de disparar a darle el el premio al mejor actor de comedia a Christian Bale su personaje es absolutamente tenebroso es que no consigue es esbozar Ny ni una sonrisa es uno de los dos eran premio todo no estamos locos esto son los de la prensa ya esa movida digo pero como lo de comedia en las comedias honre y eso te ríes si yo aquí con con este tío lo que me da es un un miedo tremendo desde el principio empiezan contando te quiera de profesión era era borrachos ir borracho como Bush empero borrachos sin ninguna sin ninguna gracia tampoco te explican los motivos pero da un poco de miedo tener en la jefatura del mundo ha a ex alcohólicos que se vuelven o siempre lo han sido lo que pasa es que con el whisky todo el día

Voz 0313 09:26 muy religiosos los dos si Cheney

Voz 7 09:28 que es es un personaje

Voz 0324 09:31 manipulador implacable un tío al servicio de las grandes corporaciones de los vendedores de armas no

Voz 7 09:41 y que es el que el que dirige

Voz 0324 09:43 yo la la política de Estados Unidos porque Bush y es común un payaso

Voz 8 09:50 es un un muñeco

Voz 0324 09:54 sin criterios sin personalidad un tipo que que hace lo que lo que le pide Cheney no Cheney que que está siempre en la sombra que es es la imagen de del poder es el poder absoluto no el poder político que que sí

Voz 0313 10:14 sirve al poder económico no efectivamente

Voz 0324 10:17 es aquello que que contaba esa canción genial Argentina que Samana Cambalache cosa que que el mundo siempre ha sido es y será una porquería ya lo sé pero creo que hay épocas en las que los que dirigen el el planeta pues igual son menos miserables que los actuales por ejemplo porque los de ahora inspiran inspiran terror sobre Teherán no está mal no pero Yell Putin es sí el coreano y el sonar hoy el maduro yo no recuerdo en en con todos

Voz 0313 10:57 es un equipo de gala como éste si no estuviéramos hablando claro

Voz 0324 11:03 y la verdad la película está muy bien tiene tiene un lado satírico pero es es vitriólico de hay es muy implacable que con pues con estos con gente que se inventa la en la guerra de Irak no pero la guerra Irak que cuenta sí que la calmaron o la empalmaba como medio millón de iraquís y cinco mil soldados norteamericanos en nombre de esas armas que nunca existieron que lo sabían por cierto en la película aparece Tony Blair como aliado de Bush pero lo de un tal Aznar ya no se acuerda nadie cosas hablan mucho de la guerra de Irak no hay ni

Voz 0313 11:44 ni un triste no no yo esperaba verle con las

Voz 0324 11:47 patitas hay encima de la mesa aquella imagen memorable sus tan relajados y tan tan encantados con pero no a Aznar no lo no lo sacan para nada la digo tal movida para que ni siquiera de cite la historia que tristeza no

Voz 0313 12:04 bueno pues mira no vamos mal de racha porque el vicio del poder llega este viernes a los cines el protagonista es Dick Cheney una figura insisto turbia tenebrosa de la política Christian Bale está fue este hombre este hombre este hombre es un niño vale pero no es ves más que camaleones sí pero no recuerdo el maquinista sí que Sabadell Gao como si estuvieran huelga de hambre puede serlo

Voz 0324 12:29 a que más tremendo que sea bueno por lo que decía que pasamos Eric

Voz 0313 12:35 Cheney a otra figura de lujo a Silvio

Voz 0324 12:37 el CONI

Voz 9 12:39 Cyrus

Voz 0324 12:43 sí

Voz 10 12:47 el

Voz 0313 12:50 desde el viernes pasado está ya en cartelera sirvió y los otros una película basada en la vida del del ex Cavaliere italiano el momento más complicado de hecho de Berlusconi recién salido del Gobierno con las acusaciones de de corrupción y de sus conexiones con la mafia aparece en su vida y Sergio Morro tipo hecho a sí mismo que sueña con dar el salto de de sus cuestionables negocios de provincia a escala internacional y el camino más rápido para conseguirlo cuáles pues acercarse a a Silvio Berlusconi lo más poderoso de Italia y acercarse como a través de las fiestas

Voz 11 13:23 ves los exceso de ingreso que viene

Voz 12 13:29 sí cuando

Voz 11 13:30 te lo dice a la persona

Voz 4 13:38 carta

Voz 13 13:43 Miguel pero cero Alemania

Voz 0313 13:51 una peli sobre Berlusconi dirigida por Paolo Sorrentino el abordaje promete

Voz 0324 13:55 sí Sorrentino está ya lo hizo con Andreotti en en el divo esta como retratando a la a la Italia contemporánea a través de de personajes muy inquietantes y muy hablábamos antes del poder de Cheney pues este señor que quiera fuese compre un vendedor un vendedor extraordinario unas de las mejores secuencias de la película es cuando se siente deprimido a través del teléfono llama a una mujer que está en su casa y la convence para que compre una de de sus casas que pue a lo que se dedicó durante multiples años la política les sirvió para hacerlo a gran escala con los negocios más fastuoso sí yo creo que está está bien retratadas que me habían hablado o no en términos Palmira divos de eh yo creo que es Sorrentino puro tal vez se alarga un poco abusa de la como si de la música electrónica ya muy definida Soria de una época del despelote mujeres saque todo el rato salen bailando desnuda esos semidesnudas en un momento que ya me canso pero bueno que eso era lo que más le gustaba a Berlusconi el Cavaliere no cuenta eso la historia un chulo de de provincias con un ejército de de señoras jóvenes como muy explosivas que quieren ser pues putas y otra actriz de eso presentadoras de en televisión y saben que este tío que dominaba todos los medios de que eran suyos los medios de comunicación pues era muy aficionado a pues eso como como un viejo verde pero creyéndose seductor todavía sólo la película lo cuenta muy bien hay una secuencia con una quería joven de veinte años que va a una de estas fiestas en una villa en Cerdeña maravillosa y que de repente dice pero qué qué hago aquí con con este pavo este anciano que me que me quiere seducir porque no no le valía sólo con la pasta que tenía hay que eso le proporcionaba sexo no quería también seguir con Keith dando a las mujeres y que le aplaudieran y que le no sé una cosa como lamentable y en esa secuencia hay una cría afortunadamente que se revela no le dice no me molestan usted que tiene pues el el aliento de mi abuelo y como era el aliento de su abuelo pues olía a vejez que no no es malo mi sencillamente y trata usted de de impresionar me di de ligar me de Hinault pues mire no no me va la movida pero todas las demás pues encantadas no es otra película que seguimos hablando de del poder no de la corrupción que yo creo que que engendra antes está realmente no pero pero hay grados de corrupción la de Berlusconi fue absoluta pero corrompía porque había muchísima gente dispuesta si le tenían como el símbolo de el triunfador eh que yo creo que que muchos italianos le admiraban

Voz 0313 17:21 bueno y sigue por ahí moviéndose sigue por ahí moviéndose ya veremos espérate

Voz 0324 17:26 está también formidable el el actor de siempre contar lo que es un sale vamos el personaje pero Berlusconi es muy aficionado a las operaciones estéticas a casa esa cara es un poema también no pero servil lo detrás de todo ese maquillaje te da la la imagen histriónica hay también muy perturbadora de pues del del que hay fue el el jefe de Italia hay vete a saber si si sí no lo va a volver a volver a hacerlo está es es una película no tal vez no sea la obra maestra de Sorrentino a mí la gran belleza me parece que es es una maravilla si las cosas se pero es es una película que lleva las señas de identidad de de Tarantino que también me recuerda Sorrentino de perdón de Tarantino como como estoy yo estoy peor que

Voz 0313 18:27 imagínate una literatura

Voz 0324 18:30 diría de ahí pues demasiado explosivo no lo que es verdad sí sí te quiero decir está a mí es un director que me interesará siempre Iker en en una película anterior que a mí me encanta que sea mala jugada juventud pues hablaba también de eso del del deseo cruzada una edad hacia la la belleza de las mujeres jóvenes y tal pero yo creo que se pueden seguir admirando muchísimo es vital pero no comprando las no no poco rompiendo las

Voz 0313 19:05 sin hacer el ridículo y sin hacer sin hacer

Voz 0324 19:08 el ridículos e miras cómo te acuerdas la imagen de la juventud de Harvey Keitel y Michael Caine en la piscina viendo a una dama impresionante osa como bueno pues consolidándose mutuamente diciendo por lo menos nos nos queda la mirada no pero vamos de ahí tampoco vamos a pasar sobre todo por no hacer el ridículo sí

Voz 0313 19:30 bueno dos dos buenas películas por lo que co comentas sobre dos personajes realmente turbios como digo Berlusconi Dick Cheney pero tengo ganas de ver películas sobre personal pues que que Amy pues mira otra otra peli que no se celebrara Gustavo o no una comedia romántica dame nada par de minutitos son tres y hablamos de ellas venga aquí seguimos en la Ventana del cine con nuestro buen amigo Carlos Boyero que nos ha contado detalles sobre dos películas que tienen muy buena pinta la verdad sobre Eric Change el que fuera vicepresidente de Estados Unidos otras sólo es Silvio Berlusconi le dice hombre no cabemos así si alguna cosa un poquito mal rollo comedia por ejemplo bueno pues también está en los cines Juliet desnuda una comedia romántica

Voz 15 20:34 Mail The Noise poco en A

Voz 0313 20:41 cuenta la historia de una pareja que lleva varios años juntos el momento en el que hoy una estrella de rock en decadencia y entra en su vida

Voz 15 20:50 parezco una mujer sencilla hay sensato con una chaqueta discreta pero es únicamente una apariencia que está a punto de cambiar

Voz 16 20:57 quién quiere traer hijos a este puñetero mundo no creo que el mundo necesite

Voz 0313 21:05 la película está basada en una novela del informe que ser autor entre otras de de alta fidelidad Hay guionista de de alguna peli muy buena como An Education qué tal está comedias se deja ver sagrada pasa asumió con el cine a mí me encantan

Voz 0324 21:20 ni Hornby yo soy soy muy fan es es un tío que aparte escribir muy bien muy ir reflejar los sentimientos de mucha gente siempre habla de pues del desconcierto la la confusión el amor como salvación las separaciones los traumas que crea Hessel autor de es un loco del fútbol fiebre en las gradas es la de las mujeres tres novelas que han explicado la pasión del fútbol Alta fidelidad es un homenaje a la música a es un escritor que me que me encanta aquí lo encuentro común muy cercano no la película yo creo que el entienden muy bien tiene es amable pero lo digo en el mejor

Voz 0313 22:07 sí sí sí sí herido no

Voz 0324 22:09 es una película que sales que sonríes muchas veces y sales con un estado de ánimo agradable y luego pues cuenta es sólo con lo cuenta de forma ágil con con mucho humor y con sentimiento pues pues una pareja que que si alguna vez tuvo tuvieron plenitud llevan muchos años pues es que San acostumbrado el uno al otro incluida la excentricidad de él que consiste en seguir el rastro de un músico que de culto apasionante pero que un día N en medio de un concierto fue al lavabo ya no se volvió a saber de él no volvió a agravar nada después de sacar un disco genial sobre el desamor Juliet desnuda he el la película tiene tiene un tono como tan tan agradable un un romanticismo no no evidente ironía pero no nunca el sarcasmo personajes pues que que te pueden divertir y también como ver un poquito ir a él y a mí me me resulta me resultan muy agradablemente no me gusta Julianne Nadal Ethan Hawke muy bien si está muy bien me gusta esa todos estos papeles además es un tío que transmite siempre como buen rollo

Voz 0313 23:55 ahí cuando ha hecho de malo alguna vez esta esta espantosa porque no tiene desvalidos

Voz 0324 24:00 quién se de de buen tío y tiene tiene su encanto no ya aquí en el papel de ese músico que desapareció de el mapa lleno de hijos con una amargura subterránea pero está muy bien está en juego que está muy bien todos los años

Voz 0313 24:32 pero no vamos a cerrar la ventana del cine con esta música ni muchísimo menos sino con esta otra

Voz 17 24:36 que la elegido Carlos Boyero

Voz 18 24:40 es un Gaizka de hecho

Voz 0313 24:52 a mí no tienes que justificar Mena poner esta canción estaba pensando mal

Voz 0324 24:58 es debía ser el año sesenta y seis sesenta y siete yo creo que las hoy casi en el mismo año tres canciones que me parecen insuperables que serán las más hermosas del sánscrito de las más hermosas y las podremos escuchar dar toda la vida una era Sayles con este dúo maravilloso Ton Paul Simon Garfunkel la otra era Yesterday de Lennon y Mc Cartney que yo creo y seis sesenta y seis meses y la otra es entonces sí y también la que la que ponemos para abrir el programa mala esta canción maravillosa de James Brown yo quisiera pensar que hoy esas canciones en el mismo año ir a Paul Simon lo sigo escuchando cada cosa me parece un músico increíble no esta canción es de lo más bello que que que he escuchado nunca