¿Debo seguir con mi vida y buscar fuera lo que no tengo en casa o separarme de mi mujer?

Voz 1 00:00 pues Celia eh año nuevo vida nueva y nueve

Voz 2 00:02 las consultas en mi correo de Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com

Voz 3 00:07 no me puedes dar más alegrías porque me parece que es una gran manera de empezar el año que con consultas de personas que se ponen en contacto con nosotras y así aprendemos todos porque es la de cosas que estamos aprendiendo

Voz 0542 00:19 esta me temo yo que van a aprender más de lo que queremos reconocer que aprendemos porque es una consulta que habla de un problema bastante frecuente pues dale antes de nada eh saludamos a José gusta más

Voz 0401 00:32 de qué sexo luego que está al teléfono y que en estos menesteres del deseo me resulta siempre de mucha ayuda es que José Bustamante desea bonito buenas noches José Bustamante

Voz 2 00:43 muy buenas noches

Voz 0542 00:44 pues vamos allá e nos dice este oyente tengo cuarenta y seis años estoy casado y soy padre de tres hijos mi relación con mi esposa es buena pero en el aspecto sexual ha ido a menos desde hace más de diez años llevamos juntos XXVI ya no hay pasión por su parte mi sensación es que cuando lo hacemos es sólo por quitarse ella el tema de encima tras mucho insistir yo aquella José empezamos a entrar en terreno pantanoso no

Voz 4 01:12 sin duda sí porque además si como bien comentaba es algo que que es bastante recurrente que nos encontramos muchas veces en el marco de la consulta no es aparte de la sensación de que paga otra persona es una especie tarea que quiere que acabe rápido oí que muchas de esas incluso que lo reconocen que que algo así que algo de eso hay

Voz 0542 01:30 y parece que esta consulta siempre viene de hombres pero también hay mujeres que se sienten así verdad

Voz 4 01:35 no no lo cual sí sí hombre quizá hace unos años no pero ya desde hace bastante tiempo ya empezamos a encontrar que esto no tiene no tiene sexos no relaciones homosexuales que no tiene que ver con el género con ser hombre eso mujeres

Voz 0401 01:50 pero yo quería yo tengo una duda deseamos diferentes los hombres y las mujeres

Voz 4 01:55 pues hoy en día ya es muy difícil dar una respuesta de decir FIP directamente hasta ahora incluso puede leer muchos manuales que que sí que deseamos de manera distintas que nosotros seamos los hombres estamos más visuales que no está de la como más mucho más pido no se decía el hombres más gasolina hay votos de las mujeres más diésel como que costaron un poco más arrancar de luego luego se prolongaba más es en el tiempo que vosotras deseáis más desde la parte de fantasías como sensorial el olor el el ambiente no sin embargo poco a poco esto Aído ha ido cambiando hay otras basándose en una en un lugar y en los hoy ya encontramos pues hombres que desean Lacy de esa manera hay mujeres que desean así como deseaban antes los hombre ya la inversa no es son poco más complejo ahora

Voz 2 02:44 bueno hay una expresión que me encanta supera antigua que es el hombre es fuego la mujeres topa viene el diablo y sopla

Voz 4 02:52 muy representativa de

Voz 2 02:54 en la educación como era la educación

Voz 0401 02:57 seguimos Cuéntame que sigue diciendo nuestro oyente porque me tiene en ascuas dice somos muy

Voz 0542 03:02 diferentes ella fría pasiva ello cariñoso pasional activo el caso es que tengo alguna amiga con derecho a roce suelo mantener relaciones fuera del matrimonio lógicamente en secreto alguna de ellas también están casadas todas conocen mi situación puesto que no lo oculto esto me genera mucha ansiedad me hace dudar de si agobien uno yo sé que fuera de mi matrimonio sólo busco y tengo sexo pero vista mente reconozco que si fuera al revés yo lo descubriera no lo aceptaría sinceramente no sé qué debo hacer seguir convivida normal y buscar fuera lo que no tengo en casa o por el contrario tomar la decisión de separar si tuviera una relación fuera de casa algo apostaría por romper el matrimonio y empezar algo nuevo con la otra persona pero lo que me ocurre es que no siento nada por mis amigas salvos respeto amistad sexo en común además los encuentros en general mucha ansiedad por la posibilidad de que alguien me descubro añadir que cuando estoy con otras mujeres y término de hacerlo me siento mal conmigo mismo por lo que le agua mi esposa pero no puedo controlarlo vuelva a caer en estas relaciones paralelas estoy hecho un lío me encantaría saber qué opina es que hable sobre ello así que aquí estamos

Voz 0401 04:14 qué más tengo que decir que este señor es muy valiente que nuestros oyentes son muy valientes diciéndonos nuestra opinión si Pi exacto estaba pensando que eran muy valiente despidiéndonos nuestra opinión porque que que pida la del sexo luego lo entiendo pero como lo de pedirle nuestra porque al final terminamos poniendo el pan barato diciendo cualquier cosa eso es muy bueno sí que que hable primero el profesional José Bustamante prácticamente te ha preguntado todo pues además de ser sexólogo eres psicólogo entonces por eso no interesaba también hablar contigo porque realmente lo que pide llegan momento en el que incluso dice no sé si separarme qué opina is nosotras

Voz 5 04:51 claro eso lo primero es que todo lo que digan me equivocaré

Voz 4 04:55 es decir es un poco atrevido el poder hacerle preguntas y que te conteste pero bueno sí que hay muchas cosas que aparecen en la consulta como la que que nos dejan alguna pista no para empezar el vice Sin contra nadie que defiende enamorar hay demás me plantearía la la separación bueno en realidad te entiendo que al final una de las partes que ocurre aquí que tiene que ver con el miedo al final con el miedo a perder un vínculo que está teniendo ahí y que que es lo que le hace si no acabar de tomar una decisión clara hay firme no es decir que no aunque él esté muy bien muy cómodo en esa relación de pareja parece que hay algo hay que no está tan que nuestra tan sólido como como podría como podríamos entender no fuera de ahí lo primero que habría que preguntarles lo has hablado de esto con tu pareja de manera aclara

Voz 2 05:48 no porque dice que lo hace dice lo hago en secreto utiliza incluso lógicamente todo esto

Voz 0401 05:57 tú en secreto se que para él lo lógico es que su mujer no sepa que tiene otras aventuras fuera de casa para también tiene que ver porque él no soportaría que su mujer tuviese esas aventuras fuera de casa lo reconoce el mismo cara te refieres Asean habla se habla

Voz 0542 06:11 con ella de la falta de deseo claro claro

Voz 4 06:13 me otro doy por hecho que no teniendo la contaban a mucha gente sólo lo verbalizó porque eso significa Se acabó en la mayoría de los casos no aquí aquí habría que ver lo hemos hablado seguramente en algún momento si algo demencia por lo que suele pasar pero seguramente no con la dándole el peso real a mira yo esta situación no la soporto no la empieza a pesar demasiado me está afectando entiendo que muchas veces el ser persistente en esto y tomarlo como una conversación se ya no simplemente joe tengo más ganas esto empieza a ser algo para mí preocupando y creo que me gustaría que pusiéramos de nuestra parte para intentar cambiarlo no la acudir a terapia es un primer paso interesante el ya partida intentar ver si conseguimos con algo parecido a las expectativas que tienen

Voz 0401 07:01 no sólo unos cuesta asumir responsabilidades de este calibre

Voz 4 07:06 claro es que al final el ponerlo encima de la mesa para muchas veces te das cuenta que que hay gente que se ha tirado la vida esperando que su pareja entienda que la necesidad que que lo que ya tienen que entonces redacción porque en el fondo hay un miedo miedo a decir lo pongan encima de la mesa la consecuencia puede ser pues que a lo mejor me llevé un no definitivo o me lleve un sigue empezamos a trabajar lo pero entonces me di cuenta que lo que decidan ustedes que gente que en el fondo no quiere que sabe que que no digo que sea el caso de oyentes pero hay gente que en el fondo no quiere arreglar porque es una coartada para poder permitir el vivir cosas que seamos y hable uno no va a vivir la misma experiencia con una aventura en una relación de pareja mejor ni peor tendrás que lo que pasa que la iglesia

Voz 2 07:52 el igual claro sí bueno no

Voz 4 07:55 de intensidad y tiene unas unas parte positiva igual que en pareja en la parte afectiva la parte del amor la parte de conocer a a a tu pareja sexual pues eso no lo tiene estar con tu pareja no pero bueno habría que que hacerse esas preguntas plantearse como lo hacemos más allá de del tema moral y ético de su

Voz 0401 08:14 claro pero cuando cuando yo decía que él se refería lo de lógicamente es que realmente está estructurada en las relaciones de parejas están absolutamente estructuradas por lo menos no sé si por supuesto de cara a la galería normalmente están así pero también cuesta mucho de plantear a a la pareja la posibilidad de que puede es amar muchísimo a una persona pero querer tener sexo fuera de la pareja que en este caso no es lo que le pasa eh él Euskal sexo porque no lo tiene con su pareja me tengo que preguntarse asimismo Si su mujer a mí lo primero que se me ha ocurrido si su mujer que es ese tener sexo tendría alguna duda su relación de pareja

Voz 4 08:59 claro es que eso es lo que es una pregunta muy importante porque hay que saber lo que ocurriría si el tipo de sexo por lo que tiene que ver con la expectativa no porque a lo mejor la expectativa de lo que busque dentro relaciones sexuales pues no sé qué esperas que de forma espontánea hay una pasión enorme o o incluso muchas veces en personas muy afectivas encontramos que lo que hay es una inseguridad porque la pareja no tiene la misma manera de acercarse a ti no no es tan efectiva no deseado en el fondo lo que estás buscando es ese es aparte de que inseguridad como hombre se cubra Ícaro teniendo aventura también se cubre al final el afrontarlo de cara Hay incluso como como que no si la pareja resulta que no entra en esa dinámica pues ahora hay que ser valiente si yo quiero extendidas no puedo ser feliz sino siguieron contener estas necesidades en el sexo fuera pues igual lo ético emocionalmente es afrontarlo plantearlo en pareja y que sale saber te sorprende la pareja lo entienden o bueno o como él presume pues no tanto ahí significa el final de la relación

Voz 0542 10:04 creemos que somos las mujeres las que tenemos miedo a quedarnos solas es un miedo que muchos hombres tienen unos reconocen tener

Voz 4 10:14 totalmente totalmente no entonces esto es una prueba en el se repite muchísimos los casos de personas que tienen aventuras fuera y además aquí es muy valiente el oyente lo dice dice este clima enamorada de alguien

Voz 6 10:26 pero como no había pasado derecho de verdad que sí que creo que no están de los me equivoqué no sea tanto de de hombre porque yo conozco a mujeres que que también son capaces de reconocer que están con su pareja bueno pues de aquella manera

Voz 0401 10:41 y que existe cruzase una persona que consiguiera enamorar no tendrían ningún problema en dejar a su pareja

Voz 0542 10:47 por ahí quizá las mujeres son más valientes a la hora de reconocer su miedo a la soledad ellos no va eso sí por supuesto las mujeres yo creo que sí dicen y sigo con mi marido porque me aterra la idea estar sola se encuentra otro esto que dicen las relaciones Tarzán no me engancho a la liarme a la siguiente

Voz 5 11:07 yo creo que es importante que el que el que el oyente se pregunta asimismo que

Voz 4 11:11 detrás de esa de esa parte de esa búsqueda porque aunque la respuesta fácil es el sexo el placer pero cuando explorar si hay arañazos un poquito muchas veces no nos damos cuenta de que al final es una fuente autoestima muy importante el sentirte deseado por otras personas que sentirte que gustas que que que te tratan de una manera especial y eso no lo estás viviendo en casa conducta desde esa esa carencia no entonces el el plantearlo más allá de simplemente una cuestión de placer sexual nos da muchas da muchas más pistas no siempre acabamos limitando a a cuestiones que al final sí nos lo planteamos pues bueno evidentemente el placer sexual es es es está bien nos gusta lo buscamos lo que seguimos los podamos pero muchas veces el no puedo contener esa esta conducta no tiene que ver tanto con una adicción sexual como que cubren muchas más par desde millón

Voz 0401 12:05 pues muchísimas gracias José Bustamante hora eh

Voz 2 12:10 analizado de esta manera nuestro oyente hoy por haberle dicho que esto tenga que enfrentar que era un poco lo que lo que veníamos pensando y rumiando L ahí yo que se tiene que enfrentar a su propia verdad

Voz 7 12:24 claro no de verdad así empezando por él mismo responde a sus preguntas Si yo veía ahora

Voz 0401 12:28 aquí

Voz 8 12:32 pues porque el dos mil diecinueve le traiga todo eso a nuestro cliente muchas gracias José Bustamante