Voz 1880 00:23 el Angels tiempo para analizar un concepto que ayer repetimos muchas veces gracias al documento de Vox a esas diecinueve propuestas los diecinueve puntos que presentaron para apoyar la investidura del nuevo presidente andaluz ayer mismo en tu firma Angels

Voz 0194 00:36 terminando por la última que dice que Vox no prestará su apoyo parlamentario a las leyes ideológicas

Voz 1880 00:42 leyes ideológicas y luego Sastre después en el análisis de sede

Voz 0978 00:45 momento hablan de un pin parental para que el padre pueda excluir actividades con carga ideológica humoral contraria las que tengan defiende la educación diferenciada entendemos que quieren decir segregan a niños con niños y niñas con eso es añaden esta frase garantía de que los centros no difundirán ninguna ideología que niegue hechos científicamente indubitada

Voz 1880 01:05 los carga ideológica discusiones de ideologías hasta cuatro veces incluya a Vox el término ideología en este documento y una más

Voz 0194 01:13 si lo llegan a hablar de suprimir las subvenciones a los partidos y a las ONGs ideológicas y las ayudas exteriores plantean una rebaja de impuestos

Voz 1880 01:21 vale y hoy en el acuerdo ya firmado por Vox si el PP tampoco faltan las referencias a la ideología dicen evitar cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos o también garantizar el servicio público la neutralidad ideológica e informativa en los medios no es sólo Vox quién habla de ideologías ayer mismo en Onda Cero Pablo Casado decía que él disfruta con ideología

Voz 1183 01:43 yo lo que quiero decir es que al final los postuló ideológico está muy bien yo disfruto con la biología y creo que incluso lo que machaca a mis adversarios que tengo un discurso muy ideológico y supuestamente muy dogmático todo lo contra los liberales somos exactamente lo contrario el dogmatismo

Voz 0194 01:56 más que justificado al análisis del término ideología entonces hoy en la cara B un término que hace referencia al conjunto de ideas de un determinado pensamiento

Voz 1880 02:04 eso la ideología es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona colectividad o época de un movimiento cultural religioso o político en Filosofía es la doctrina que a finales de los siglos XVIII principios del XIX tuvo por objeto el estudio de las ideas procede es una palabra que procede del griego que está conformada por la unión de los términos idea que se define como apariencia o forma por el sufijo logia que puede traducirse como estudio así es que es tan sencillo como el estudio de las

Voz 0194 02:33 qué ideologías conocemos pues los mismos no

Voz 1880 02:35 el fascismo nacionalismo liberalismo anarquismo conservadurismo feminismo capitalismo ecologismo todas ellas son ideologías ideologías que se transmiten de muchas formas por ejemplo gracias también a la cultura hoy nuestra primera canción dedicada a la ideología es del último disco de Nacho Vegas The el año pasado que nos habla de cómo todo absolutamente todo es ideología

Voz 3 03:16 en la gastronomía no me lo había pensado

Voz 0194 03:18 lo decías ahora en Filosofía la ideología es la doctrina que estudia las ideas le hemos pedido Ana Carrasco que nos acompañe un día más en la cara B para que nos ayude a definir este término Anaya San es filósofa profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid Ana buenas noches muy buenas noches quizá año Ana aquí es la ideología como la define este la definición que da Sara me gusta mucho ese conjunto de ideas

Voz 5 03:41 qué tienen que ver con el pensamiento y me gustaría que pensáramos en ese pensamiento no

Voz 6 03:46 mamá entendemos

Voz 5 03:46 más que la ideología tiene que ver con un sistema de comprensión del mundo asumido ha impuesto no los no más unos unos proporciona una visión coherente totalizado la del mundo

Voz 6 03:57 voy a hacer un énfasis en la en la etimología que ha hecho Sara muy correcta que me ha gustado mucho le voy a dar una vuelta de tuerca no y como hoy hoy es año nuevo bloque mejorar las no ideología idea tiene que ver con ida in que en verbos que en griego significa ver lo la forma que se ve le Jayne logos cogía ese final tiene que ver con el estudio de algo previene de logos que significa razonó palabra globos viene de un verbo griego que significa que sí que se dice Leire hay Leguineche ensamblar o montar así que fijar fijaos lo que significa esto significa que este conjunto de ideas del mundo tienen que ver con un ensamblaje de las imágenes que vemos del mundo entonces es un ensamblaje que nos permite ver la radiación entenderla pero Tara este ensamblaje puede ser de formador entra fuerte el concepto de Marx no es de Biología

Voz 0194 04:49 es decir las cosas existen por lo que son pero existen sobre todo por la idea como las vemos nosotros

Voz 6 04:56 efectivamente es decir que tenemos el equívoco de pensar que tenemos un acceso la realidad pero pensamos realmente el Mundo o pensamos el mundo a través del pensamiento IS este a través esta mediación la que implica un elemento peligroso que es la de de formar la realidad o no de formarla en el caso de que el AVE formábamos evidentemente pues son hablará de de imaginación agradó al hablará de falsificación y ahí él con la connotación negativa que tiene la ideología pero no tiene por qué tener una conociendo negativa de hecho os invito invito a los que no estén escuchando que intenten pensar si ellos tienen acceso al mundo tal y como es tiene que ver por lo que tú me dices parece imposible vivir sin ideología

Voz 0194 05:42 ya es decir todo el mundo tiene ideología

Voz 6 05:44 todo el mundo tiene una visión del mundo tiene en todo el mundo tiene una capacidad una necesidad de ver el mundo a través de ciertos de Z se de ciertos instrumentos o herramientas ahora bien podrían hace una distinción entre tres tipos de ideología no aquí más cortaría el cuello por supuesto que para maja tenemos este concepto peyorativo no pero tenemos un concepto en el ningún concepto neutral al que son filósofo que es muy seguidor de de Mar decía responde a tu pregunta no que el ser humano es eran en animal lo diré ideológico ese animal ideológico porque siempre está haciendo ideologías Gramsci que es otro filósofo italiano va a decir posteriormente que esta ideología tiene que ver con como vemos el mundo pero atención no tiene que va simplemente con aquello que nos tragamos porque ese conjunto de ideas que que asumimos o que nos imponen pero oye este tipo de de este pensamiento crítico ya la tenemos aquí el pensamiento crítico que lo que hace es desmontar esta visión del mundo que es lo que hace darse cuenta de que suelen ensamblaje así que con muy estoy estupenda Si hablamos de ideología luego os decía que se ensambla ajeno a ser un concepto griego que es lo que es destrucción así que lo que podríamos entender es que hay una ideología que todo el mundo tiene lo que hacemos cuando tomamos consciencia del modo en el que vemos el mundo lo que tenemos que hacer es una ideología una destrucción de esas formas para ver realmente qué es lo que está funcionando que es lo que nos creemos que no es lo que

Voz 0194 07:11 identidad pregunta es la geopolítica pero déjame que vaya a un caso concreto por ejemplo ayer en el documento que que Vox presentó uno de los puntos era bueno que no iban a apoyar en el Parlamento andaluz ninguna ley ideológica y te pregunto es de pongan un apuro todas las leyes tienen ideología

Voz 6 07:29 todas las leyes haber algo habría que hacer una distinción entre un aparato ideológico dentro de este aparato ideológico evidentemente hay un mecanismo de transmisión de ideologías una ideología tiene que ver exactamente con una visión del mundo así que en el fondo toda leyes ideológica pero de nuevo el problema es que entendemos por ideología si lo entendemos en un sentido negativo evidentemente pues quiere decir que es adoctrinamiento pero es que no se trata de adoctrinamiento pueda haber un tipo de educación un tipo de leyes que que es lo que haga lo que hace es desarticular un sistema dominante porque el sistema dominante del sentido negativo de ideología es aquel que impone una serie de valores una ideología que es como como Lehman como lo mencionado ideología lo que haría sería precisamente desmontar empezar a hacer aperturas eje sistema totaliza Ador porque es verdad que el ser humano tiene una visión de conjunto por tanto cómo organizamos además El Mundo en torno a leyes pero claro esas leyes tienen ese elemento de maravilloso reproducir un sistema de dominación o bien romperlo reproducciones ruptura

Voz 0194 08:40 les pregunto a los tertulianos en respuesta breve Victoria todas las leyes tienen ideología sin lugar a dudas sin ningún tipo de duda lugar a Emilio tú piensas lo mismo

Voz 7 08:50 incluso las que ella presentó en el Parlamento andaluz incluso no para empezar la aquella presidente en en el Parlamento andaluz es fruto de su ideología es algo legítimo gente no hay porqué de calificarlo

Voz 1860 09:01 por eso quieren unas veces unos y otras veces cuando gobiernan unos pasan unas cosas y cuando gobiernan otros cuando gobierne

Voz 8 09:08 hay otras leyes una evidencia María Esperanza sí por supuesto todas ellas tienen ideología pero tienen otro componente que a mí me parece superior de de un valor superior a la ideología que es la política la política que busca acuerdos moderan modula

Voz 9 09:25 encuentra pero no encuentra el camino generalmente sino hay mucha ideología impuesta suele encontrar el camino del entendimiento y el camino de lo que es bueno para la inmensa mayoría no por eso para mí la políticas kits un rango superior

Voz 1880 09:48 gira este es un tema de Gilberto Gil que aquí está cantado por una coral de niños brasileños otro de los conceptos que llevamos años escuchando pero que Vox además ha traído estos días a su discurso es el de ideología de género así define nieve Salobral del movimiento feminista ocho EM que es la ideología de genes

Voz 12 10:06 es un término que se ha estado apoyando por sectores de la sociedad que de alguna manera están en contra de bueno pues de los valores que tiene el el feminismo no yo lo oído palabras así de bueno pues de personas de la iglesia lo ido también en sectores de los conservadores que han digamos han buscado la manera de de evaluar lo que han buscado es algún término para poder digamos desplazar de de todos estos valores de el feminismo poner en contra a la sociedad

Voz 4 10:38 sí

Voz 1880 10:49 pero claro con esta interpretación que él tenía que nos hacía Nieves a Salobral la relación entre ideología hay política no de la que hablaba María Esperanza antes estábamos escuchando a Nacho Vegas yo creo que en el mundo de la música pocos como Dylan como sus letras pueden ser el mejor ejemplo de esa transmisión de ideologías

Voz 5 11:05 ha relacionado un poco con el tema de la de la ideología de género hay una cosa que me parece importantísimo es que cuando se habla de la ideología del sentido negativo hay elementos que tienen que ver con leyes o comportamientos que naturalista en ciertas cosas y un caso paradigmático de una naturalización de algo que intenta imponer un modelo dominante es precisamente al de la ideología de género por ejemplo primar la biología y asignar las características de género

Voz 1880 11:29 a los genitales las niñas visten de rebasar las niñas

Voz 5 11:33 eso es una naturalización y eso sí que género absoluto

Voz 1880 11:38 de entre otros músicos Sarah nos traslada

Voz 0194 11:40 con en sus canciones sus ideologías hombre yo creo que sí

Voz 1880 11:43 el de todos no porque están explicando Nos lo que ellos sienten sus letras no por ejemplo la canción protesta los cantautores al final lo que hacen es explicarnos qué es lo que sienten y cuáles son sus ideas pero yo quería pararme un momentito escucha sólo dos temas vale el primero de Siniestro Total lo bien que explica que Julián Hernández que es el nihilismo íbamos con el segundo que es Drexler

Voz 1880 12:35 este todo se transforma de Drexler que Ana es la ideología de Heráclito no no era el el que decía de eso de lo único constante que allí en la vida es el cambio

Voz 5 12:43 lo que fíjate que ciudades algo que permanecen Heráclito es el logos y el logos es la estructura del ensamblaje no que es la que de forma clara y el cine como

Voz 0194 12:51 transmisor de ideologías que encontramos pues mira

Voz 1880 12:54 Luna de mis pelis favoritas Good bye Lenin que buena si con Daniel Brühl como protagonista es la historia de una madre que justo entra en coma en el momento en el que en Berlín cae el muro de Berlín y su hijo no sabe cómo se

Voz 13 13:07 es un milagro su madre haya despertado hay que protegerlas de cualquier situación que pueda aceptar como este la cuestión es que no sabe qué ha caído el muro hay que tirar todo esto empiezan a hablar

Voz 1860 13:23 mire todos lo que todo lo que sea para dejarle todo como antes de la caída acto este mundo como algo por la ventana de la película es maravilloso

Voz 3 14:18 la tercera película de hoy en la cara ves una película española La lengua de las mariposas una película de José Luis Cuerda con Fernando Fernán Gómez Menor conseguimos

Voz 14 14:29 que una generación una sola generación crezca calibre en España Chuck nadie les podrá adelgaza nadie espera rumana ese tesoro

Voz 3 14:45 este momento de satélites Ana breve cómo se transmiten las ido

Voz 0194 14:49 logias

Voz 5 14:50 se transmiten a través sobre todo de la educación de los medios de comunicación de la cultura y además a estos medios son los más los más invisibilizan no pero es verdad que

Voz 15 14:59 lo que decimos cómo lo decimos lo que le

Voz 6 15:02 hemos lo que escuchamos todo eso nos va introduciendo algo de lo que no somos conscientes de hecho hablando con Sarandon antes dejemos bueno cuando tú me las una fotografía que que ves cuando vas a una fotografía hicimos bueno pues lo que está fotografiado vemos la la vemos la veamos el árbol vemos la persona pero no nos damos cuenta de que hay algo detrás que es el soporte que estamos viéndonos fotografía piensan lo que lo que encontramos con educación es que nos transmite algo estamos más pendientes de el que nos trasmite que de la totalidad que les está transmitiendo con ella

Voz 0194 15:37 hice puede cambiar de ideología a lo largo de la vida se debe cambiar bien elogiada largo

Voz 6 15:41 la vida porque si no se cambia de ideología implica que no has hecho autocrítica

Voz 1860 15:46 volvemos otra vez al día que hablamos de la autocrítica Sara con que nos vamos pues

Voz 1880 15:51 decíamos al principio lo hemos repetido muchas veces las ideologías son conjuntos de ideas no ya sean esas ideas buenas o malas

