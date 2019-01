Paripé y experimento con la ultraderecha en Andalucía

Voz 0194

el Partido Popular y Ciudadanos gobernarán en Andalucía con los votos de la extrema derecha ha sido una negociación con tintes de sainete el PP negociando a dos bandas ciudadanos haciendo ver que Vox no existe Bob dando un golpe de efecto a última hora presentando un documento de diecinueve medidas todas ellas impresentables pero que el PP tomó en consideración innegociable habido mucho teatro para alcanzar lo que Ciudadanos y PP querían desde que se dieron cuenta con los votos de Vox sumaban ocupar cuanto antes los despachos del Palacio de San Telmo no sé cuánto de paripé habrá habido en la negociación del delirante documento que ayer presentó Vox pero lo cierto es que hoy ellos junto al PP han presentado como uno que prescinde de algunas de las que parecían líneas rojas de los ultraderechistas como la derogación de la ley de violencia de género la de la protección del colectivo LGTB y pero que en cambio mantiene otras de claro carácter reaccionario aunque edulcorada en la redacción la inmigración ilegal el fomento de la natalidad de la familia la derogación de la Ley de la Memoria Histórica políticas anti aborto el PP asume buena parte del ideario de Vox aunque en el fondo nada de esto les extraño al PP de Pablo Casado y Ciudadanos advertido incluso desde Europa va a formar parte de este Gobierno que se sujeta en los votos del nacional populismo y la ultraderecha de Vox y no le hace ascos aunque intenten vender que ellos no han pactado nada sin los votos de Vox insisto no ocuparían Consejería alguna Icon Vox van a tener que negociar todo lo que llegue al Parlamento andaluz lo de Andalucía va a ser la prueba el experimento de cómo funcione dependerán las alianzas en las próximas elecciones municipales y autonómicas pero de momento ya sabemos que PP y Ciudadanos están dispuestos a gobernar con los votos de la ultraderecha Ángels Barceló