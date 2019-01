Culmina la mutación de la derecha española

Voz 0554

como era previsible el pacto Vox PP Ciudadanos para gobernar Andalucía ya es un hecho el órdago de ayer de Bob sólo fue el golpe de timbal que anunciaba el acuerdo el PP blanqueaba reconociendo como interlocutor socio con un acuerdo de treinta y siete puntos que muestra amplio espacio de sensibilidades compartidas entre la extrema derecha y el nuevo PP Juanma Moreno que reconoce que todos hemos tenido que ceder algo seguras y la Presidencia de la Junta de Andalucía culmina un proceso de mutación de la derecha española que en los años noventa Aznar había conseguido integrar en un solo partido el espacio conservador seguido facturando y ahora entra en una nueva fase en forma evidente que incorpora la extrema derecha Ciudadanos ha dejado el trabajo sucio de negociación con Vox a un PP que no siente escrúpulo alguno por pisar este terreno no sé a quién pretende engañar ciudadanos con este ejercicio de cinismo aunque sea por vía indirecta forma parte de una mayoría de gobierno a tres en que el PP ha hecho de Ghost Net firmando acuerdos por separado con cada uno de los socios por más eufemismos que se utilicen el pacto concierne a todos Vox y advertido que mantendrá su compromiso mientras el Gobierno sea coherente con los acuerdos firmados desde la presidencia de la República francesa ese viene avisando una y otra vez ciudad dados somos muy claros sobre el hecho de que no puede haber alianzas con la extrema derecha pues haberlas haylas el Pacto Andaluz tiene un regusto de regreso al pasado como si súbitamente irrumpiera cierta melancolía de los tiempos en la televisión en blanco y negro saldrá a la izquierda de su letargo será capaz de capitalizar el desplazamiento da derecha hacia el liberalismo la escena se clarifica si la derecha escoge la confrontación Sánchez tiene la opción de liderar el reconocimiento democrático y el diálogo