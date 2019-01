El número 2 del PP se niega a calificar de machista la violencia contra las mujeres

Voz 0194 00:00 saludamos a esta hora de la noche a Teodoro García Egea Secretario General del Partido Popular muy buenas noches hola buenas noches donde estos en Sevilla hoy ha vuelto a Madrid

Voz 1 00:08 vamos que aquí en Madrid para la jornada de mañana

Voz 0194 00:11 ya ha llegado a Madrid en que ha cedido el Partido Popular ante vos

Voz 2 00:16 yo creo que en una negociación más que hablar de posiciones te vamos a hablar de necesidades yo tenía la necesidad el Partido Popular tenía necesidad de firmar un documento en el que se sintiera representado en que las medidas que pusiéramos negro sobre blanco fuesen medidas que creemos que los españoles no te mandan que los andaluces necesitaba por tanto lo que hicimos fue redactar un documento con veintisiete medidas en las que en todas ellas me siento plenamente identificado y creo que los que nos han votado se sienten también plenamente identificado que definen nuestra acción de gobierno con Vox y por supuesto ese gran acuerdo programático y de gobierno con Ciudadanos

Voz 0194 00:53 entre ellas la derogación de la Ley de la Memoria Histórica

Voz 2 00:57 si nosotros propusimos ya en septiembre en un acto en Ávila la necesidad de promulgar una ley de concordia que sustituyera los problemas que a nuestro juicio tiene la ley de Memoria Histórica no podemos pretender que exista un revisionismo histórico que una parte de la historia sino que necesitamos que todo el mundo entienda a las nuevas generaciones entiendan que aquí no se hizo un borrón y cuenta nueva sino que se llegó un acuerdo histórico en la transición entre los que estaban enfrentados durante cuarenta años y eso creo que hay que ponerlo en valor y creo que es el gran patrimonio que en España hay no tengo ningún problema pecho promueve

Voz 1 01:32 es que pueda promulgar esta ley de concordia en sustitución de nadie me pictórica

Voz 0194 01:37 también el Partido Popular la deportación de cincuenta y dos mil inmigrantes que están en situación irregular según datos queda vos avalan esa deportación

Voz 1 01:46 cómo ha visto en el acuerdo ahí un claro mensaje

Voz 2 01:50 hemos venido también nosotros repiten durante mucho tiempo no la inmigración debe ser legal ordenada orientada al mercado de trabajo respetuosa con nuestras costumbres y nuestra cultura no creo que es algo razonable que hemos venido defendiendo desde hace dos años la ponencia del Congreso el Partido Popular no creo que nadie esté a favor de la inmigración ilegal no creo que nadie esté a favor de las mafias que trafican con personas y a eso es a lo que nos hemos comprometido a a luchar no a que no exista inmigración ilegal la que toda esté orientada al mercado de trabajo a que se puede trabajar también en origen para que los países puedan ser próspero no tenga la gente que huir jugarse la vida en el Mediterráneo a manos de las mafias

Voz 0194 02:31 objetivamente bueno para todos pero la pregunta creciera muy concreta porque además el secretario general de Vox ha dicho que ustedes estaban de acuerdo con la deportación de estos cincuenta y dos mil impide inmigrantes y le preguntó el Partido Popular avala la deportación de estos cincuenta y dos mil migrantes

Voz 1 02:46 no tengo esos datos Si como les digo nosotros

Voz 0194 02:49 pero no lo han hablado en la negociación porque este dato aparecían el documento que Vox le entregó a usted

Voz 2 02:54 bueno pero no aparece en el documento actual puesto que los defectos que se plasman en los documentos deben estar plenamente contrastados y por tanto en este caso debemos comprometernos a cumplir la ley a que la inmigración sea legal y ordenada como le digo creo que nadie está a favor de la inmigración ilegal en este caso se de cumplir que la ley de Extranjería hay todas las leyes relacionadas con esto no yo creo que el que deporte a inmigrantes el que expulsa inmigrantes en caliente pues es un señor que se llama Pedro Sánchez está en La Moncloa que hace poco a los inmigrantes que entraron en Melilla les imputó delitos los expulsó en cuanto saltaron la valla no por tanto que ahora vengan a criticar a dos los mismos que hicieron esto con inmigrantes en la valla de Melilla pues suena un poco demagógico por su parte no creo que hay que hacer las cosas como éstas de forma seria rigurosa en los acuerdos deben estar plasmados en las necesidades de los andaluces y lo que estamos dispuesto a hacer por supuesto

Voz 0194 03:54 hace falta una Consejería de Familia porque si hace falta no están los acuerdos que ustedes firmaron conciudadanos

Voz 1 04:01 bueno nosotros creemos que es importante que la familia que es el núcleo fundamental y vertebrador de la sociedad tenga un tratamiento especial en el

Voz 0194 04:12 pero esta destape está en peligro la Familia que necesite una consejería para defenderla

Voz 2 04:17 bueno yo creo que deducciones para las familias numerosas deducciones para las madres que tengan hijos deducciones para que se pueda conciliar mejor la vida laboral y familiar yo creo que todo el mundo tiene familia no creo que hasta incluso o gente de Podemos tiene familia a todo el mundo tiene familia nadie puede estar en contra de la familia y por tanto creo que el que una consejerías encargue en estos tiempos que corren de cuidar preservar así ayudar al núcleo al que todos acudimos cuando tenemos problemas en nuestra familia en otro entorno cada uno la que tenga pero al final nuestra familia otros que salvo objetivamente bueno que los poderes públicos ayuden

Voz 0194 04:54 cómo ha sido la negociación para que al final Vox haya renunciado lo que parecía una de sus líneas rojas rojas que era la la derogación de la Ley de violencia machista como ha sido la negociación para conseguir esto

Voz 3 05:05 bueno al final creo que este tema es un tema temas a dos importantes demasiado delicado como para que lo abordemos con tan poco más de tiempo contando

Voz 1 05:17 en un espacio tan alejado de su origen competencial no estamos hablando

Voz 3 05:22 que que hay personas hay mujeres que pueden estar siendo agredida sensible entorno familiar y denuncian que también tengan a su cargo en su entorno familiar a su núcleo familiar y por tanto los poderes públicos queden garantizadas estos casos se resuelvan con la mayor premisas no la mayor premura pero

Voz 2 05:42 tanto esta ley lo que viene a proteger es precisamente eso no a garantizar que esos niños pues no sufren con ese problema que las mujeres están protegidas que los problemas que puedan surgir en este tema son abordados de forma diligente y correcta por tanto tú pero que sea mejorar eso pues estamos abiertos a que cualquiera pueda presentar su propuesta

Voz 0194 06:05 de no podemos abordas

Voz 2 06:08 en la investidura de un presidente autonómico un tema tan delicado y tan importante esto no es que una empresa les va otra una factura etiquetar de dos meses en pagar la hay que podamos llevar la jugado estamos hablando de que hay personas que son agredidas por alguien que vive con ellas veinticuatro horas y que hay niños al cargo pueden haber menores al cargo hay que garantizar que todo esto se realice con la mayor diligencia y con la mayor premura por tanto creo que ese pueden debatir todas las leyes pero creo también hay leyes muy importantes y muy sensible que debemos debatir en su marco adecuado palabras

Voz 0194 06:40 entiendo que el Partido Popular reconoce que hay violencia de género que hay violencia machista lo digo porque últimamente yo le he escuchado a usted no calificándola así escuchado muy claramente a líder del Partido Popular a Pablo Casado hablando de violencia doméstica en lugar de violencia machista reconoce el Partido Popular que hay un problema de violencia machista en este en este país

Voz 2 07:01 pues mire yo reconozco que en muchas ocasiones hay un problema de violencia luego dentro de esto pues se podemos calificar las distintos tipos de violencia no pero para mí los agresores un agresores y la víctima son víctimas pendiente veinte es un género o de su condición no ir de específicamente de pacto de Estado que ese impulso en su momento viene a reconocer un problema importante que es que el estoy describiendo de que pos durante la convivencia pues ahí personas en mujeres que están siendo agredidas por personas que viven con ella y que en ocasiones hay niños al cargo eso el Estado tiene que dar una solución y por eso pusimos mil millones de euros en un pacto de Estado que impulsó el Partido Popular en contra de esta lacra no si hay que mejorar por si hay que proteger a otras personas que no están protegidas y que también son víctimas de violencia aunque no se ha violencia de género pueden también sesenta víctimas de violencia y hay que protegerlas pues yo creo que tenemos la obligación de atender también esas realidades que pudiera ser distintas porque no son igual de generalizadas pero tenemos la obligación de atenderla no yo no me pongo líneas rojas sino que creo que lo importante servir a los ciudadanos de forma adecuada y así yo creo que estamos cumpliendo nuestra obligación

Voz 0194 08:18 usted que ha estado al frente de la negociación tiene la sensación que ha estado negociando con un partido al que le falta un hervor como ha dicho Alfonso Alonso

Voz 2 08:28 pues la verdad es que tengo la sensación de haber estado negociando tanto conciudadanos como convoca con personas que han cumplido su palabra que han sido leales en todo momento y que creo que objetivamente y ha sido gracias a esta negociación a la que hemos podido acabar con cuarenta años de socialismo sinceramente creo y tengo que agradecer la lealtad y la diligencia en todo momento de de ambos partidos precisamente anoche todavía estábamos de negó cuando con Vox acabamos anoche pasadas las dos de la madrugada y por tanto pues estoy muy satisfecho

Voz 3 09:04 el trabajo

Voz 0194 09:07 no piensa usted que a Vox le le falta un hervor

Voz 2 09:10 desde luego a mis interlocutores lo único que les movía bajo mi punto de vista era el llegar a un buen acuerdo en mejorar la vida de los andaluces como al igual que me movía ni

Voz 0194 09:21 ha llamado mucho la atención que la negociación se ha llevado desde Madrid la negociación para el Gobierno de Andalucía claro me sugiera una pregunta van a tutelar el gobierno de la misma manera que han tutelado las negociaciones

Voz 3 09:36 el Partido Popular es un partido nacional no no somos diecisiete partidos distintos somos un partido nacional y por tanto la dirección nacional acude allá donde alguien del Partido Popular necesita que se le ayude a mí no no

Voz 4 09:51 el

Voz 2 09:52 de alguna forma no necesito participar de esas negociaciones por mí sino que mi partido necesitaba que en campaña estuviéramos volcados como lo hizo el presidente Casado Pietro quince días estuvo en campaña allí el señor Sánchez pues decidió hacer lo que mejor sabe hacer que es una agenda intensa y por tanto nosotros estuvimos dando por ejemplo en Argentina quizás los añadía esto lo organizó de forma premeditada para evitar lo que finalmente no ha podido evitar que su salida del Gobierno consecuencia de las políticas del del señor Sánchez pero al final como somos un partido nacional ayudamos a nuestros territorios como mejor como mejor sabemos y creo que esto demuestra que Juanma Moreno la dirección nacional tiene todo el apoyo para seguir liderando el cambio en Andalucía a día de hoy la presidencia de la el Partido Popular de Andalucía la presidencia del Partido Popular de España son uña y carne son una sola persona por eso Juanma Moreno va a tener el apoyo nacional al igual que al resto de presidentes autonómicos siempre que lo requieran

Voz 0194 11:00 en la dirección nacional allí donde necesitan ayuda necesitaba ayuda Juanma Moreno Bonilla para negociar no era capaz de negociar él solo

Voz 2 11:09 no existen partidos por ejemplo el caso de de Vox que debido pues a quizá su reciente creación pues tenía unos cuadros en Madrid que en ocasiones se tenía una serie de interlocución con el Partido Popular de España mucho más fluida por eso pues hemos aprovechado esa posibilidad que brindaban para negociar de forma más directa pero sí se ha dado cuenta pues con el caso de Ciudadanos ha existido una plena compenetración y de hecho pues todo el acuerdo programático y todo acuerdo de medidas concretas que se aplicarán a partir del próximo como la investidura del próximo Gobierno Andalucía pues la han llevado directamente entre el Partido Popular de Andalucía hay ciudadanos que son precisamente los que a forma parte de lo ve muy los que conocen de primera mano Andalucía ha sido una cuestión más práctica que relativa a quién llevaba el peso la negociación del presentaba hacer Juanma Moreno nosotros estamos detrás de él siempre y como digo siempre que alguien necesite algo ahí estará al Partido Popular de España para para ayudar