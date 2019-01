Jose Manuel Villegas: "Las medidas aprobadas con Vox no vinculan a Ciudadanos y no nos sentimos concernidos por ese acuerdo"

Voz 0194 00:00 José Manuel Villegas secretario general de Ciudadanos muy buenas noches muy buenas noches Compartel las medidas que ha suscrito el Partido Popular con Vox y de las que yo estaba hablando ahora con Teodoro García Egea

Voz 1089 00:10 puede gozo no que lo vinculan a Ciudadanos para los concernidos por ese acuerdo ni siquiera vamos entre a entrar a valorar esas medidas nosotros creemos que hoy es un día importante para Andalucía porque va a haber un cambio de Gobierno porque hay un programa de gobierno ambicioso y que va a mejorar la vida de los andaluces un programa de cambio que es el acuerdo de gobierno pactado entre ciudadanos Si el Partido Popular y queremos que eso es lo que toca poner en valor hoy el cambio en Andalucía un cambio a mejor y un cambio basado en noventa medidas e insisto queremos que ambiciosas para Andalucía hay que son el contenido de ese pacto de gobierno de coalición entre Ciudadanos Partido Popular

Voz 0194 00:57 pero son medidas señor Villegas que de alguna manera les van a comprometer a ustedes porque son medidas que entiendo que el Partido Popular junto con Vox querrán que salgan adelante durante esta legislatura es decir que van a llegar al Gobierno y que iban a llegar al Parlamento que Ciudadanos tendrá que decir algo

Voz 1089 01:11 pues no van a llegar al Gobierno porque lo vinculan al gobierno de coalición de Ciudadanos Partido Popular es lo pasó podrán llegar al Parlamento comunicativa de estos grupos parlamentarios y han llegado a ese acuerdo pero los votos de los diputados de Ciudadanos no estar vinculados en ese acuerdo no están vinculados

Voz 1 01:29 con esas medidas no nos vinculan

Voz 1089 01:31 tanto a ciudadanos los que está responsabilizo y lo que va a apoyar son las noventa medidas pactadas con el con el Partido Popular y lo demás pues iniciativas de cada uno de los grupos que se desarrollará en la vida parlamentaria anormal si es que como parece esta legislatura pues echa a andar en Andalucía

Voz 0194 01:53 sí por ejemplo llega al Parlamento la expulsión de cincuenta y dos mil inmigrantes ilegales que va a hacer Ciudadanos

Voz 1089 01:59 pues diremos que España por suerte aún las competencias sobre estas aspectos son competencias en el ámbito nacional y queremos que tiene que seguir siendo así insisto es que esas alguna medida Heil danzas y esa está en ese acuerdo el Partido Popular Bosch pero que ni siquiera son del ámbito de Andalucía insisto en que el programa de gobierno son unas noventa medidas pactadas por Ciudadanos Partido Popular eso es lo que vincula ciudadanos eso es lo que vincula al gobierno de coalición un gobierno que tal como se comprometió Ciudadanos con los electores andaluces es un gobierno de cambio y que tal y como se comprometió Ciudadanos era noche electoral es su novia no se ha entrado con constitucionalistas un gobiernos populistas en un programa de gobierno que nos ha tocado el ni una más es por negociaciones con los populistas como se decía que podía pasar tenemos un programa centrado un Gobierno centrado y eso es lo que va a regir la vida de Andalucía en los próximos cuatro años

Voz 0194 03:04 euskera es no forman parte de ese pacto entre el Partido Popular y Vox pero ustedes no podrían entrar en el Gobierno de Andalucía sin los votos de la ultraderecha sin los votos de Vox esto usted como lo llama

Voz 1089 03:17 bueno nosotros hemos hecho un pacto con el Partido Popular que nació el Partido Popular tiene un factor pacto programático si lo que nosotros defendemos es que eso hay que ponerlo encima de la mesa de que los demás partidos Partido Socialista Obrero Español Vox y adelantando los decidan qué quieren hacer ante esta situación

Voz 0194 03:34 sí pero pero ya sabemos lo que quieran pero pero señor Villegas ya sabemos lo que quieren hacer la ultraderecha va a votar para que ciudadanos esté en el Gobierno de Andalucía esto como lo como lo llaman ustedes

Voz 1089 03:46 bueno pues se va a producirse esa votación pero dijimos que no habría populistas en el Gobierno de Andalucía y no los hay

Voz 0194 03:54 pero si gobierna con pero se gobierna se gobernará con los votos de los populistas

Voz 1089 03:58 se va se va a gobernar con un programa de gobierno que está está encima de la mesa que tiene noventa medidas que sean los pactadas Ciudadanos y el Partido Popular y Ciudadanos defiende cada una de esas noventa medidas iba a defender cada una de esas medidas porque tenemos que dan noventa son buenas y que las noventa medidas son medidas de reforma que nunca han llevado a cabo en Andalucía en cuarenta años de gobierno del Partido Socialista y que el Partido Popular todos y sólo tampoco hubiera aplicado porque allí donde gobierna no lo hace son medidas reformistas que están ahí gracias a que Ciudadanos tiene capacidad de decisión efectivamente tenemos ponente siete diputados no tenemos mayoría absoluta en ese acuerdo de gobierno si los demás grupos podrían bloquear la situación si llevarnos a una nuevas elecciones parece que eso no se va a producir pero bueno veremos qué pasa en la votación

Voz 0194 04:50 María el compromiso de Ciudadanos

Voz 1089 04:52 los andaluces el compromiso que hubiera gobierno de cambio que no hubiera populistas dentro del Gobierno que el pacto de gobierno entre Ciudadanos y el PP se respetara sin tocar ni una coma se ha cumplido

Voz 0194 05:06 mañana mismo va a haber un ejemplo práctico mañana tengo entendido que hay una primera reunión no al menos así lo contado creó Juan Manuel Moreno Bonilla la primera reunión técnica para configurar el Gobierno en ese Gobierno tiene que haber una consejería de la familia porque así lo ha acordado el Partido Popular con Vox ante esto qué va a decir Ciudadanos porque esto no estaba en el acuerdo de ciudadanos con el Partido Popular

Voz 1089 05:28 bueno en las negociaciones que estamos teniendo para la configuración de gobierno en lo que sí se ha hablado ya estaba acordado espero haber dentro de la Consejería de Sanidad iba a tener también dos facultades de ella

Voz 0194 05:42 ahora haber una consejería específica señor Villegas quisiera llamar Consejería de la familia

Voz 1089 05:46 dando explica abre habría una consejería dentro de Sanidad defendía las competencias de infancia y de Familia yo soy estaba acordando en las negociaciones haces hablando del asunto el Gobierno y por lo tanto lo normal es que esto se respete porque yo creo que no ha sido motivo de discusión sino que esa tanto así desde principio de la Consejería de Sanidad Infancia y Familia entré en la que se se ve le o por esas tres esas tres cuestiones no tanto la sanidad muy importante para Andalucía derechos de de los niños de la infancia y por supuesto la defensa de la familiaridad diversas formas de familia que en el siglo XXI se producen en España hay en todos los países occidentales

Voz 0194 06:30 si mañana al Partido Popular les dice que tiene que ser una consejería específica no dentro del ámbito de la sanidad porque ahora también podríamos decir que dentro del ámbito de la igualdad también se se hablaba de la familia de los recursos de las subvenciones de lo que se pagaba a las madres de también estaba en una consejería que ya existía en la Junta de Andalucía con el Gobierno socialista si mañana llega al Partido Popular y Letizia ustedes hay que crear una consejería explícitamente de la familia que diga Ciudadanos

Voz 1089 06:54 pues te lo todavía ya encima de la mesa de la Consejería de Sanidad e Infancia y Familia y que eso es lo que se tiene que esperar yo creo que en eso vamos a tener ninguna la sorpresa pero vamos yo creo que el cambio histórico se está produciendo en Andalucía y el cambio que se va a producir en esta en esta legislatura no creo que dependa a depender del nombre de una consejería de acuerdo de una Consejería de Sanidad e Infancia supongo que se mantendrá pero vamos insisto sino creo que en San de histórico que el programa de noventa medida profundamente regeneradora reformistas tenemos simplemente en Andalucía no creo que vaya a depender del nombre de la consejería

Voz 0194 07:39 si pudiera elegir señor Villegas percibiría llegar al Gobierno con los votos de Vox cómo van a llegar o con los votos de Adelante Andalucía

Voz 1089 07:48 pues yo preferiría llegado gobierno con la excepción del Partido Socialista Obrero Español y así lo hemos dicho desde desde el principio si el Partido Socialista Obrero Español cuidar con con responsabilidad y hubiera decidido sua esté acción apoyando a este gobierno de coalición que entendemos que no apoye pero sí permitir que se iniciara decirlo activar nuestra atención con los populistas no hubieran tenido la llave y eso seguramente cree que en España se puede producir de adelante en más ocasiones si Ciudadanos Partido Popular eso que el Estado español actuamos con responsabilidad seguramente no permitiremos que los populistas de la llave si no lo hacemos así sino tomos para responsabilidad pues se pueden producir ocasiones en las que populistas que tengan capacidad de decidir desde luego en este caso por lo menos gracias a la actuación de ciudadanos insisto hemos querido que los populistas pero la actuación irresponsable del PSOE en el Gobierno Mi allá el acuerdo de gobierno

Voz 0194 08:45 una una última cuestión porque la presidencia francesa ha hecho hoy saber a corresponsales franceses con los que con los que ha estado que van a vigilar los movimientos de ciudadanos después de que gobierne con los votos de la de la ultraderecha temen quedarse solos en Europa

Voz 1089 09:02 en absoluto les vamos a transmitir a nuestros socios europeos el acuerdo de gobierno los noventa medidas que se han firmado para Andalucía y estoy seguro de que de que todos estarán muy contentos de que un acuerdo con ese tinte liberal se puede implementar en Andalucía en los próximos años

Voz 2 09:22 las muchísimas gracias y muy buenas noches