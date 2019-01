Odriozola, sobre el penalti: "Es una jugada muy rápida. Me empuja y, por la velocidad, caigo al suelo. Claro que es penalti"

Voz 1

00:19

la vida que es el ahí que es una jugada muy rápida en la que una ya al meterme el área yo me he hecho un poquito larga y es verdad que que me empuja ahí y por la velocidad por la por la inercia pues cayó al suelo yo creo que claro penalti y iba solo y eso dar el pasa tras incluso asustar no es los obligado frutos antes ha habido otra jugada también muy dudosa que ni siquiera la han consultado que que es una jugada en la que él tampoco tocar balón y a mí por lo menos me toca eso ya te lo puedo decir así de bueno yo creo que al margen de de de penalti o no lo importante hoy es que hemos encontrado buenas sensaciones que el equipo a encarrilar la eliminatoria Mohannad ganado portería a cero